ВКонтакте под прицелом спецслужб США: кто уже на крючке?
Любителям посидеть Вконтакте пора поостеречься: департамент ВМС США разместил на официальном сайте государственных закупок запрос на отслеживание пользователей российской социальной сети. Настроения наши, чем живем, чем дышим – все это их сильно интересует.
Военным морякам потребовалось специальное программное обеспечение, позволяющее исследователь содержание социальных сетей не только в России, но и в Китае. Существует такая интересная программка под названием SocioSpyder («социальный паук»). Она собирает информацию в Facebook, Twitter, YouTube и Google+. Правда, для россиян и китайцев нужен дополнительный модуль со спецнастройками.
Программа была создана еще в 2012 году по заказу тех же спецслужб. Основа ее работы – выделение в текстах ключевых слов и фраз, содержащих указание на то или иное событие. Цель, конечно, была заявлена благородная: предотвращение чрезвычайных ситуаций, терактов и прочих неприятностей.
В тексте заявки, размещенной Центром стратегической информации и операций ФБР США, содержались следующие требования:
«Приложение должно быть бесконечно гибким и способным быстро адаптироваться к изменяющимся угрозам для поддержания стратегического и тактического преимущества».
Чем это грозит пользователям социальных сетей?
Все комментарии, картинки, тексты, твиты, видео, запросы и прочая информация о вас, будет скопирована, загружена на хранение и проанализирована аналитиками из американских спецслужб. Никто из пользователей даже не узнает, что оказался «под колпаком», конечно же, до поры до времени. Зато при необходимости каждого можно будет подловить «на крючок». С какой целью? Вот тогда и узнаете…
SocioSpyder ежедневно отслеживает и анализирует активность миллиарда пользователей сети Facebook и полмиллиарда сообщений Twitter. Теперь очередь за российским сегментом сети ВКонтакте. Согласно каталогу пользователей, в ней зарегистрировано уже 443 миллиона аккаунтов. Есть, где разгуляться американским аналитикам.
Почему Россия попала в поле зрения спецслужб США, полагаю, уточнять не надо. Геополитический противник должен быть изучен и «препарирован» с особой тщательностью. Остается надеяться, что российские спецслужбы сумеют дать по носу любопытным морячкам и аналитикам. Касперского им в рожу!
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ЧЁ ДЕЛАТЬ:
1. Исходить из того, что ваш полный психологический портрет (а) уже существует; (б) может быть не только у спецслужб, но и у криминала (и вообще х.з. у кого)
2. Исходя из пункта 1., когда у вас утром “горят трубы” и вы хотите спуститься к любимой рюмочной на углу – у вас должно счёлкнуть в голове – “Стоп, как ещё можно решить эту задачу” (Тренируйтесь на мелочах, потом будет поздно).
3. Не забывайте флудить, добавляйте лишнюю, от балды информацию – Ищете что-то вам нужное, не забудьте потом поискать рецепты разведения хиомячков и чертежи самогонных аппаратов (пусть враг думает как это всё связано)
4. Никогда не забывайте, – То что вы сказали утром у зеркала, вечером могут комментировать пингвины в Антарктиде…
Всё это раньше было нужно только таким как ВВП, теперь нужно всем (повторяю, вы нужны не только и не столько спецслужбам, сколько чёрным риэлтерам и прочему криминалу).
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Например, поливаешь ты поносом президента Путина и свою родину особенно усердно, американские аналитики это фиксируют и анализируют. Вместе со всеми сведениями, которые ты настучал в сеть о себе, своих родных, близких и знакомых, с мельчайшими подробностями, которые ты уже давно забыл или о которых тыщу раз пожалел, что ваще это сказал. И в один не очень прекрасный момент к тебе подойдёт внешне вполне российский человек (с вероятностью чуть меньшей, чем 101%, еврейской национальности) и сделает тебе предложение, которое тебе будет крайне не приятно, но от которого ты не сможешь отказаться. Что это будет за предложение?.. Вот когда подойдёт, тогда и узнаешь…
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Мне этот факт нравится. Если мы не можем достучаться до нашей власти снизу, то, может быть, получится сбоку через США? Если АНБ, ЦРУ и ФСБ интересуются моим мнением по каким-либо вопросам, то могли бы обратиться ко мне прямо, не стесняясь, чай не девушки.