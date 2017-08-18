ВКонтакте под прицелом спецслужб США: кто уже на крючке?

Любителям посидеть Вконтакте пора поостеречься: департамент ВМС США разместил на официальном сайте государственных закупок запрос на отслеживание пользователей российской социальной сети. Настроения наши, чем живем, чем дышим – все это их сильно интересует.

Военным морякам потребовалось специальное программное обеспечение, позволяющее исследователь содержание социальных сетей не только в России, но и в Китае. Существует такая интересная программка под названием SocioSpyder («социальный паук»). Она собирает информацию в Facebook, Twitter, YouTube и Google+. Правда, для россиян и китайцев нужен дополнительный модуль со спецнастройками.

Программа была создана еще в 2012 году по заказу тех же спецслужб. Основа ее работы – выделение в текстах ключевых слов и фраз, содержащих указание на то или иное событие. Цель, конечно, была заявлена благородная: предотвращение чрезвычайных ситуаций, терактов и прочих неприятностей.

В тексте заявки, размещенной Центром стратегической информации и операций ФБР США, содержались следующие требования:

«Приложение должно быть бесконечно гибким и способным быстро адаптироваться к изменяющимся угрозам для поддержания стратегического и тактического преимущества».

Чем это грозит пользователям социальных сетей?

Все комментарии, картинки, тексты, твиты, видео, запросы и прочая информация о вас, будет скопирована, загружена на хранение и проанализирована аналитиками из американских спецслужб. Никто из пользователей даже не узнает, что оказался «под колпаком», конечно же, до поры до времени. Зато при необходимости каждого можно будет подловить «на крючок». С какой целью? Вот тогда и узнаете…

SocioSpyder ежедневно отслеживает и анализирует активность миллиарда пользователей сети Facebook и полмиллиарда сообщений Twitter. Теперь очередь за российским сегментом сети ВКонтакте. Согласно каталогу пользователей, в ней зарегистрировано уже 443 миллиона аккаунтов. Есть, где разгуляться американским аналитикам.

Почему Россия попала в поле зрения спецслужб США, полагаю, уточнять не надо. Геополитический противник должен быть изучен и «препарирован» с особой тщательностью. Остается надеяться, что российские спецслужбы сумеют дать по носу любопытным морячкам и аналитикам. Касперского им в рожу!