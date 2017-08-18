В.Квачков: Конфликт Путина и Ходорковского – это спор двух либералов

Владимир Квачков

Конфликт Путина и Ходорковского - это спор двух либералов

Очевидно, кремлёвский режим всерьёз решил сгноить на зоне бывшего полковника Главного разведывательного управления, участника боевых действий в Афганистане и Таджикистане Владимира Квачкова. Сперва его попытались посадить по липовому обвинению в покушении на главного приватизатора России Анатолия Чубайса, но суд присяжных отверг абсурдные обвинения. После этого Квачкова уже без участия присяжных признали виновным в попытке устроить государственный переворот с помощью группы боевиков, вооружённых арбалетами и охотничьими ружьями, посадив на 8 лет. Сейчас ему попытались навесить ещё один срок за призыв к терроризму прямо из зоны, но даже Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ признал, что в рассматриваемом видеоролике ничего подобного нет. Прокуратура срочно переквалифицировала статью обвинения, и Владимир Васильевич получил 1,5 года по безразмерной 282-й статье за экстремизм. На фоне безнаказанности прохвостов типа Чубайса и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова приговор выглядит ещё более циничным. Редакция призывает добиваться освобождения Квачкова и перепечатывает интервью, которое взял у него выпускающий редактор «АПН Северо-Запад» Юрий Нерсесов 30 октября 2008 года, ещё до окончательного оправдания по делу о покушении на Чубайса.

—Когда начнётся второй суд над вами?

— Дата процесса пока не назначена, а суд уже четвёртый. Две первые коллегии присяжных под давлением адвокатов Чубайса распускали под надуманными предлогами. Третья оправдала меня и моих товарищей. Сейчас стараниями заказчика Верховный Суд послал нас на четвёртый заход. Я не удивлён: вся тюрьма знает — постучаться туда стоит 100 тысяч зелёных бумажек. Для некоторых рыжих это не деньги.

— А вы пока заканчиваете работу над книгами?

— Работа о спецназе России должна выйти в конце нынешнего года. С книгой о русском государстве и необходимой политике оппозиционных сил сложнее. Пока сидел, многое изменилось, приходится перерабатывать, а времени мало: подготовка к процессу, политическая деятельность… Если посадят — времени в тюрьме будет больше и работа пойдёт быстрее. Думаю, что уже в следующем году книга поступит в продажу.

— Ситуация в стране изменилась благодаря войне?

— В какой-то мере, хотя с Афганистаном и Чечнёй её смешно сравнивать. Грузины просто разбежались. Наш спецназ показал себя хорошо, хотя командование Черноморского флота на них ругалось: зачем в Поти корабли у причалов потопили? А они в ответ: мы ребята простые, где увидели, там и раздолбали!



— Мы оставили территорию Грузии, и теперь российские посты с неё обстреливают. Между тем Израиль, Армения и другие страны в таких случаях оставляют за собой ряд приграничных районов, создавая там так называемые «зоны безопасности».

— Конечно, любое нормальное правительство так и делает, но Россией управляет еврейская мафия, которой на страну плевать. Потому сначала мы такие зоны создали, а потом по требованию западных хозяев оставили.



— Израиль тоже оставил зону безопасности в Южном Ливане и теперь его «Хезболла» оттуда долбит! Еврейская мафия своих сдаёт?

— Ещё как! Она, кстати, не только еврейская. Путин русский, но это ничего не меняет. Основные её центры в США, и если понадобится сдать Израиль, даже не задумаются. Я вот сидел в одной камере с израильским полковником Яиром Кляйном, которого сейчас выдали Колумбии по липовому обвинению в связях с наркомафией, так он своё правительство за уход с юга Ливана так нёс! Конечно, больно и обидно боевому офицеру, ветерану четырех войн и вооруженных конфликтов и многих спецопераций видеть такое! Я его очень хорошо понимаю, потому что чувствую то же самое!

— Вы и с Ходорковским сидели в одной камере.

— Мы долго не понимали, почему оказались рядом. Михаил Борисович даже пошутил, что его подсадили ко мне как химика-технолога по взрывчатым веществам. Чтобы выяснить, почему Чубайс не взорвался.

— И почему он не взорвался?

— Да потому, что бронированная капсула автомобиля, на котором ехал Чубайс, выдерживает взрыв 15 килограммов тротила! А я, по версии обвинения, три месяца следил за объектом, но не догадался заглянуть на сайт компании БМВ, производящей эти броневики, и заложил всего полкило!

— То есть, 17 марта 2005 года на Минском шоссе была инсценировка?

— Поначалу я рассматривал вариант, что кто-то припугнуть хотел, но изучаю дело и вижу показания охранников, которые, увидев двоих стреляющих по ним из леса, почему-то не стали открывать ответный огонь, а связались с начальством. Знаете, что им приказали? Не стрелять и преследовать. Именно поэтому нападавшие смогли спокойно уйти, которые, кстати, сами стреляли для испугу в сторону и по асфальту, чтобы никого не задеть.

— Зачем этот спектакль нашему любимому приватизатору?

— Именно тогда начался процесс расчленения РАО «ЕЭС», завершившийся почти одновременно с нашим процессом. Чубайсу было очень выгодно провести эти годы в положении жертвы военно-националистического офицерского заговора. Кто такого станет обвинять в хищениях или неуплате налогов?

— Почему главным террористом избрали вас? И зачем возобновили процесс, если ликвидация РАО «ЕЭС» завершена?

— Возобновили, поскольку я после освобождения ушёл не в кусты, а в политику. Начали же, чтобы помешать созданию в России войск спецназначения.

— Это как? А вы-то, сами, чем командовали?

— Пятнадцатой бригадой спецназа. Только я говорил не о частях спецназначения, а о войсках. Разница такая же, как между десятью танками и танковой ротой. В этом смысле войск спецназначения, как самостоятельного рода войск у нас нет. В Америке есть, а у нас нет. Хотя Россия выиграла две Отечественных войны с помощью партизанского движения, и первое учебное пособие по нему написал в 1822 году наш замечательный партизан и поэт генерал Денис Васильевич Давыдов.



— Ну и причём тут ваш арест?

— Эта история началась ещё в 1997 году. Тогда нам с начальником разведки Воздушно-десантных войск полковником Павлом Поповских удалось провести конференцию, подготовить для политического руководства страны важные военно-теоретические разработки в области специальных операций и обосновать необходимость создания в России войск специального назначения. Однако вместо реализации предложений конференции. Поповских на четыре года сажают в тюрьму по обвинению в убийстве корреспондента «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Потом, конечно, оправдывают, но проект срывается. Меня увольняют из армии, несмотря на состоявшееся решение министра обороны о продлении срока службы на пять лет. Тем не менее, при поддержке начальника Генерального штаба Юрия Балуевского исследования продолжались. К марту 2005 работа была в целом завершена и должна была состояться защита моей докторской диссертации по теме теории проведения специальных операций. Далее планировалась разработка структуры войск спецназначения на основе её положений. И тут меня посадили на три года. Что-то не верится в такие совпадения.

— Нынешняя военная реформа вас не устраивает?

— Это не реформа, а окончательный разгром армии, который два гауляйтера по указке своих западных хозяев проводят руками мебельштурмбанфюрера Табуреткина. Не буду задерживаться на всех её подробностях — о них хорошо Владислав Шурыгин в «Завтра» написал, коснусь только упразднения дивизий. Посмотрите любую крупную армию стран НАТО, на которые Табуреткин, якобы, ориентируется. Кто там дивизии бригадами заменяет? Может американцы? Да ни в коем разе! Их генералы пришли в свои кабинеты не из мебельного магазина, и потому бригады там, как правило, временные части из трёх-четырёх батальонов, а дивизия — это десять-одиннадцать батальонов с артиллерией, армейской авиацией и другими частями усиления. Заменить одни другими невозможно в принципе. Не понимающий таких азов министр обороны не идиот, и даже не вредитель, а национальный изменник.

— Изменить ситуацию невозможно без прихода к власти. В каких политических проектах вы участвуете?

— Я возлагаю надежды на Союз Русского Народа и Военно-Державный союз, где сейчас являюсь исполняющим обязанности председателя вместо генерала Ивашова. В организацию входят как отставные, так и действующие военные, которые на съезде в феврале 2009 года предъявят требования власти...



— Владимир Васильевич - несерьёзно! Я этих патриотических военных съездов в начале 90-х видел с полдюжины, а в октябре 1993-го оказался один пшик. Про Союз Русского Народа, который развалился, толком не собравшись, и говорить нечего.

— На тот момент русская национальная идея ещё не овладела даже активным меньшинством населения. У людей, в том числе и в погонах, были иллюзии. Сейчас, после расправ над Будановым, Аракчеевым и другими честными офицерами, они в значительной степени изжиты. Грядущее сокращение 200 000 офицерских должностей приведёт к правильному политическому решению большинство офицерского корпуса России. Власть выгнала реальную политическую законодательную деятельность из Государственной Думы, заменив её педросовским суррогатом, совокупившимся с коммунистическими оппортунистами. Власть выгнала из судебной системы закон и справедливость, заменив их коррупционными взаимоотношениями заказчика и исполнителя. Фактически власть выгнала политику на улицу. Что ж, придётся решать вопрос о государственной власти в России на улицах и площадях.

— Ваш бывший сосед по камере Ходорковский тоже планирует взять власть таким образом?

— Что он планирует сейчас, не знаю, но подозреваю, что свои размышления о необходимости «Левого поворота» Михаил Борисович написал не без влияния наших долгих споров. Возможно, он и понял, что нынешний бандитский капитализм нежизнеспособен. Если же смотреть на конфликт Путина и Ходорковского, после которого я с бывшим владельцем ЮКОСа и познакомился, то это был спор за путь легализации результатов ельцинской (именно ельцинской, а не чубайсовской) приватизации. Налицо спор двух либералов - монетаристского, считающего, что деньги должны нанимать власть, и силового, полагающего, что власть рождает деньги. Кто победил, вы знаете, но это временная победа. Я верю, что русский народ выйдет на улицы и конституционными (подчеркиваю!) методами возьмёт власть.

http://www.apn-spb.ru/publications/article26567.htm