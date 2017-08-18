Украина европеизированная: как «Миротворец» открыл охоту на людей

Сколько людей задается вопросом, когда настанет «час X» и украинских политиков, чиновников, хероев всех мастей и «миротворцев» под белы рученьки доведут до суда, усадив на скамью подсудимых? Земля украинская кровью невинных людей уже залита, но им все мало. Новая охота на «сепаратистов», любителей «русского мира» и просто несогласных с политикой властей объявлена: данные смотрите на сайте «Миротворец».

На сайте запустили онлайн-систему по идентификации «сепаратистов, террористов и прочих преступников» накануне Дня Независимости. Антон Геращенко в Facebook уже сообщил, что проект Identigraf будет работать в открытом доступе. Любой желающий может зайти в систему и сверить фото подозрительных лиц с фотографиями из базы данных сайта.

«После запуска системы Identigraf украинское государство и украинский народ получат надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить. Каждый будет найден, определен и наказан за все то, что сделал против Украины».

Личная информация вытащена на обозрение: журналисты, в том числе и иностранные, ополченцы народных республик и прочие «изменники родины» превращены в мишень для радикалов. Осталось только крестик на лбу нарисовать и отдать команду «Пли!».

Сайт «Миротворец» фактически призывает расправиться с неугодными, как это уже было сделано с Олесем Бузиной и другими украинцами, не пожелавшими мириться с приходом к власти убийц.

Обратили внимание? Девушка Кристина Батько: ее вина в том, что она занимается антиукраинской агитацией в социальных сетях. Кто знает, может, она посмела критиковать упадок в экономике, коррупцию властей или АТО?

Стоит ли теперь удивляться тому, как радовались эти моральные уроды смерти Веры Глаголевой, российской актрисы и режиссера? Болезнь известного человека связали якобы с ее политическим убеждениями: она «поддерживала агрессию России против Украины».

Впрочем, здесь все понятно. До России дотянуться не могут, чтобы ручонки не оторвали, потому и гадят в сетях, фантазируя на тему Крыма и кармы. На большее колобок Геращенко со своими прихвостнями не способен.

Только натравлять убийц на украинцев, сохранивших еще рассудок, сея в стране хаос и подбадривая местечковых нацистов. Террористическая Украина открывает новый сезон охоты на людей, но Запад не торопится ее изолировать от цивилизованного мира, а жаль…