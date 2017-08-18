Главная » Аналитика, Новости Украины и Новороссии, Политика, События

Украина европеизированная: как «Миротворец» открыл охоту на людей

18:26. 18 августа 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

anons

Сколько людей задается вопросом, когда настанет «час X» и украинских политиков, чиновников, хероев всех мастей и «миротворцев» под белы рученьки доведут до суда, усадив на скамью подсудимых? Земля украинская кровью невинных людей уже залита, но им все мало. Новая охота на «сепаратистов», любителей «русского мира» и просто несогласных с политикой властей объявлена: данные смотрите на сайте «Миротворец».

На сайте запустили онлайн-систему по идентификации «сепаратистов, террористов и прочих преступников» накануне Дня Независимости. Антон Геращенко в Facebook уже сообщил, что проект Identigraf будет работать в открытом доступе. Любой желающий может зайти в систему и сверить фото подозрительных лиц с фотографиями из базы данных сайта.

«После запуска системы Identigraf украинское государство и украинский народ получат надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить. Каждый будет найден, определен и наказан за все то, что сделал против Украины».

snimok

Личная информация вытащена на обозрение: журналисты, в том числе и иностранные, ополченцы народных республик и прочие «изменники родины» превращены в мишень для радикалов. Осталось только крестик на лбу нарисовать и отдать команду «Пли!».

Сайт «Миротворец» фактически призывает расправиться с неугодными, как это уже было сделано с Олесем Бузиной и другими украинцами, не пожелавшими мириться с приходом к власти убийц.

 

snimok1

Обратили внимание? Девушка Кристина Батько: ее вина в том, что она занимается антиукраинской агитацией в социальных сетях. Кто знает, может, она посмела критиковать упадок в экономике, коррупцию властей или АТО?

Стоит ли теперь удивляться тому, как радовались эти моральные уроды смерти Веры Глаголевой, российской актрисы и режиссера? Болезнь известного человека связали якобы с ее политическим убеждениями: она «поддерживала агрессию России против Украины».

Впрочем, здесь все понятно. До России дотянуться не могут, чтобы ручонки не оторвали, потому и гадят в сетях, фантазируя на тему Крыма и кармы. На большее колобок Геращенко со своими прихвостнями не способен.

er

Только натравлять убийц на украинцев, сохранивших еще рассудок, сея в стране хаос и подбадривая местечковых нацистов. Террористическая Украина открывает новый сезон охоты на людей, но Запад не торопится ее изолировать от цивилизованного мира, а жаль…

Метки: "миротворец", Геращенко, Киев, Конец проекта Украина, Нацисты, сайты
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
... фантастически  сильными  и  могучими  почти  как  Боги,  а  его  интеллект  позволит... Дэнтон  Бринки «Следите  за  Россией -  каким  путём  пойдёт  Россия,  таким  же...  единой  мировой  валютой,  так  как  евро,  как  и  рухнувший  американский  доллар,  ...
Ирония по поводу шоу
... прикрыли множество военных училищ, ликвидации как класса военных врачей - их реорганизовали... никакого звания господину (тьфу, слово какое) Медведеву о готовности войск к...
Новый мировой порядок
... они будут воспитываться надзирателями как государственное имущество. Такой эксперимент... 300”.Такие отрасли промышленности, как строительная, автомобильная, металлургическая, тяжелое...и религиозными различиями, такие как сикхи, пакистанские мусульмане и...
Киевской Руси не было
... по истории современной Украины, Белоруссии и Литвы и проследил, как история русских... хоть какие-то крупицы правды, которую можно восстановить. История же Украины есть.... Не было государства под названием Украина (варианты: Киевская держава, Козацкая ...
Только Россия предлагает Украине равное партнерство
...», владельцем которой как раз и является министр экономики Украины Петр Порошенко)....вечером». Как отреагировал министр экономики Украины Порошенко? Он сказал, что выбор Украины — ... торговым как Франция», – сказал Стариков. Он добавил, что Украина вряд ...
Как хохол кацапа порвал
На видео ниже - латышская программа, в которой русский ведущий всячески пытается уесть и затроллить украинского националиста. Который не только не поддается на провокации, но и прекрасно отвечает. Смотреть видео на YouTube Источник

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>