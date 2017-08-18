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УДИВИТЕЛЬНО АКТУАЛЬНЫЕ ЦИТАТЫ СТАЛИНА

Кому-то может показаться несуразным утверждение автора подборки о том, что Николай Второй вверг Россию в пучину Гражданской войны.Дело в том, что. Т.е. даже если вы – всесильный руководитель страны () и почему-то захотите, например, повоевать с соседями – вы не сможете начать войну тут же, по приходу мысли в голову. Необходимо время.То же и с революциями, войнами, смутами, расколами и прочими масштабными социальными процессами. Никакая Гражданская война не случится, если для неё заблаговременно,не подготовлены соответствующие условия. Например, недавняя всеобщая мобилизация, снабжение оружием, недовольство части народа, озлобление его, объективные социальные условия и многое, многое другое.

"Николай Второй, Наполеон и Сталин — кто есть кто?

Николай Второй — проиграл две войны, в которых мог победить, погубил Страну, вверг ее в пучину Гражданской Войны, допустил казнь всей своей семьи — он кто? Святой!

Наполеон — проиграл войну, развалил экономику, погубил тьму народа, поставил свою страну против всего мира — он кто?! Национальный герой!

Иосиф Сталин — выиграл две войны, поднял Страну из руин, сделал ее сверхдержавой, спасибо мир от фашизма — он кто? Кровавый тиран!

Ничего не понимаю! Я что, Джельсомино в Стране Лжецов?! Или только я умею читать, думать и сопоставлять?!"

Вадим ШЛАХТЕР, писатель

О ТОМ, КАК НУЖНО ЖИТЬ

«Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможности получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда к какой-либо профессии.

Что требуется для этого?

Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьёзного культурного роста членов общества без серьёзных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования.

Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную заработную плату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путём прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления».

Источник: И.В. Сталин «Экономические проблемы социализма в СССР». (Замечания по эконом. вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 г.) Госполитиздат 1952 г.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ

«Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в частные руки, то это привело бы:

во-первых, к усилению частного капитала,

во-вторых, правительство лишилось бы возможности должным образом регулировать производство и потребление водки, и,

в-третьих, оно затруднило бы себе отмену производства и потребления водки в будущем.

Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно свертывать производство водки. Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до минимума, необходимого для технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу водки».

Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.

Источник: Сталин И.В. Сочинения. — Т. 10. Госполитиздат, 1949 г. стр. 206-238. Примечания 58-60: Там же. Стр. 386

О СВОБОДЕ

«Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода».

Беседа с председателем американского газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» Рой Говардом. 1 марта 1936 г.

Источник: Сталин И.В. Cочинения. — Т. 14. Издательство «Писатель», 1997. С. 103-112.

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«Не бывает и не может быть при капитализме действительных «свобод» для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады бумаги и т. д., необходимые для использования «свобод», являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства».

Источник: «Об основах ленинизма» Т.6, стр. 115

О НАЦИОНАЛИЗМЕ

«Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов.

Ведь заветная мечта националистов — раздробить Советский Союз на отдельные «национальные» государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.

Не случайно презренные предатели украинского народа — лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры — уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен ещё с периода существования Римской империи: разделяй и властвуй…

С нами этот номер, пока мы живы, не пройдет… Однако недооценивать националистов не следует. Если разрешить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо держать в железной узде, не давать им подкапываться под единство Советского Союза».

Источник: Полное собрание сочинений. Т. 15, «Беседа с А. С. Яковлевым 26 марта 1941 года», стр. 17.

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

«Перед иностранной агентурой поставлена задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода упадничества и морального разложения.

Один ретивый американский сенатор сказал: «Если бы нам удалось показать в большевистской России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им коммунистическое строительство». Недаром Лев Толстой говорил, что литература и искусство — самые сильные формы внушения.

Надо серьезно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и искусства, положить конец идеологическим диверсиям в этой области, до конца пора, по-моему, понять и усвоить, что культура, являясь важной составной частью господствующей в обществе идеологии, всегда классовая и используется для защиты интересов господствующего класса, у нас для защиты интересов трудящихся — государства диктатуры пролетариата.

Нет искусства ради искусства, нет и не может быть каких-то «свободных», независимых от общества, как бы стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, журналистов. Они просто никому не нужны. Да таких людей и не существует, не может существовать».

Выступление на встрече с творческой интеллигенцией, 1946 г.

Источник: Полное собрание сочинений, Том 16.

О ПОПУЛЯРНОЙ ЗАПАДНОЙ МУЗЫКЕ

«Есть классовая подоплека и у так называемой западной популярной музыки, так называемого формалистического направления. Такого рода, с позволения сказать, музыка создается на ритмах, заимствованных у сект «трясунов», «танцы» которых, доводя людей до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие поступки.

Такого рода ритмы создаются при участии психиатров, строятся таким образом, чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода музыкальная наркомания, попав под влияние которой человек уже ни о каких светлых идеалах думать не может, превращается в скота, его бесполезно призывать к революции, к построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет.

В 1944 году мне довелось прочитать инструкцию, написанную одним офицером английской разведки, которая была озаглавлена: «Как использовать формалистическую музыку для разложения войск противника».

Выступление на встрече с творческой интеллигенцией, 1946 г.

Источник: Полное собрание сочинений, Том 16.

О КАПИТАЛИЗМЕ

«Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы надо уничтожить капитализм».

Выдержка из политического отчета Центрального Комитета о мировом кризисе, который 27 июня 1930 г. делал И.В. Сталин XVI съезду ВКП(б). Источник: Сочинения, Том 12. Госполитиздат, 1949 г. Стр. 235–373.

О ТРОЦКИСТАХ И ПРЕДАТЕЛЯХ

«Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток запада, а советский народ — в жалких рабов мирового империализма.

Захватив власть эти презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего отказаться от социалистической собственности, продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты, закабалить страну путем получения иностранных займов, отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия.

Корни этой компании, этой банды надо было искать в тайниках иностранных разведок, купивших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачивавших их верную холопскую службу. И мы эти корни нашли».

Выступления на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), конец мая 1941 г.

Источник: Сочинения. Том 15. Издательство «Писатель», 1997. Стр. 20–37.

О БУДУЩЕМ РОССИИ

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не все сделали. Здесь ещё большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.

И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом.

Все это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем».

Беседа с А.М. Коллонтай, ноябрь 1939 г.

Извлечения из дневников А.М. Коллонтай, хранящихся в Архиве МИД РФ, произведены историком М.И. Трушем. (c. 611)



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Источник: ss69100.livejournal.com