Удивительно актуальные цитаты Сталина
Дело в том, что все без исключения социальные процессы инерционны. Т.е. даже если вы – всесильный руководитель страны (хотя на практике такого, абсолютно всевластного, не бывает) и почему-то захотите, например, повоевать с соседями – вы не сможете начать войну тут же, по приходу мысли в голову. Необходимо время.
То же и с революциями, войнами, смутами, расколами и прочими масштабными социальными процессами. Никакая Гражданская война не случится, если для неё заблаговременно, вольно или нет, не подготовлены соответствующие условия. Например, недавняя всеобщая мобилизация, снабжение оружием, недовольство части народа, озлобление его, объективные социальные условия и многое, многое другое.
"Николай Второй, Наполеон и Сталин — кто есть кто?
Николай Второй — проиграл две войны, в которых мог победить, погубил Страну, вверг ее в пучину Гражданской Войны, допустил казнь всей своей семьи — он кто? Святой!
Наполеон — проиграл войну, развалил экономику, погубил тьму народа, поставил свою страну против всего мира — он кто?! Национальный герой!
Иосиф Сталин — выиграл две войны, поднял Страну из руин, сделал ее сверхдержавой, спасибо мир от фашизма — он кто? Кровавый тиран!
Ничего не понимаю! Я что, Джельсомино в Стране Лжецов?! Или только я умею читать, думать и сопоставлять?!"
Вадим ШЛАХТЕР, писатель
О ТОМ, КАК НУЖНО ЖИТЬ
«Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможности получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда к какой-либо профессии.
Что требуется для этого?
Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьёзного культурного роста членов общества без серьёзных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования.
Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную заработную плату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путём прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления».
Источник: И.В. Сталин «Экономические проблемы социализма в СССР». (Замечания по эконом. вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 г.) Госполитиздат 1952 г.
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ
«Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в частные руки, то это привело бы:
во-первых, к усилению частного капитала,
во-вторых, правительство лишилось бы возможности должным образом регулировать производство и потребление водки, и,
в-третьих, оно затруднило бы себе отмену производства и потребления водки в будущем.
Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно свертывать производство водки. Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до минимума, необходимого для технических целей, и затем ликвидировать вовсе продажу водки».
Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.
Источник: Сталин И.В. Сочинения. — Т. 10. Госполитиздат, 1949 г. стр. 206-238. Примечания 58-60: Там же. Стр. 386
О СВОБОДЕ
«Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода».
Беседа с председателем американского газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» Рой Говардом. 1 марта 1936 г.
Источник: Сталин И.В. Cочинения. — Т. 14. Издательство «Писатель», 1997. С. 103-112.
* * *
«Не бывает и не может быть при капитализме действительных «свобод» для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады бумаги и т. д., необходимые для использования «свобод», являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства».
Источник: «Об основах ленинизма» Т.6, стр. 115
О НАЦИОНАЛИЗМЕ
«Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов.
Ведь заветная мечта националистов — раздробить Советский Союз на отдельные «национальные» государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.
Не случайно презренные предатели украинского народа — лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры — уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен ещё с периода существования Римской империи: разделяй и властвуй…
С нами этот номер, пока мы живы, не пройдет… Однако недооценивать националистов не следует. Если разрешить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо держать в железной узде, не давать им подкапываться под единство Советского Союза».
Источник: Полное собрание сочинений. Т. 15, «Беседа с А. С. Яковлевым 26 марта 1941 года», стр. 17.
О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
«Перед иностранной агентурой поставлена задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода упадничества и морального разложения.
Один ретивый американский сенатор сказал: «Если бы нам удалось показать в большевистской России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им коммунистическое строительство». Недаром Лев Толстой говорил, что литература и искусство — самые сильные формы внушения.
Надо серьезно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и искусства, положить конец идеологическим диверсиям в этой области, до конца пора, по-моему, понять и усвоить, что культура, являясь важной составной частью господствующей в обществе идеологии, всегда классовая и используется для защиты интересов господствующего класса, у нас для защиты интересов трудящихся — государства диктатуры пролетариата.
Нет искусства ради искусства, нет и не может быть каких-то «свободных», независимых от общества, как бы стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, журналистов. Они просто никому не нужны. Да таких людей и не существует, не может существовать».
Выступление на встрече с творческой интеллигенцией, 1946 г.
Источник: Полное собрание сочинений, Том 16.
О ПОПУЛЯРНОЙ ЗАПАДНОЙ МУЗЫКЕ
«Есть классовая подоплека и у так называемой западной популярной музыки, так называемого формалистического направления. Такого рода, с позволения сказать, музыка создается на ритмах, заимствованных у сект «трясунов», «танцы» которых, доводя людей до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие поступки.
Такого рода ритмы создаются при участии психиатров, строятся таким образом, чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода музыкальная наркомания, попав под влияние которой человек уже ни о каких светлых идеалах думать не может, превращается в скота, его бесполезно призывать к революции, к построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет.
В 1944 году мне довелось прочитать инструкцию, написанную одним офицером английской разведки, которая была озаглавлена: «Как использовать формалистическую музыку для разложения войск противника».
Выступление на встрече с творческой интеллигенцией, 1946 г.
Источник: Полное собрание сочинений, Том 16.
О КАПИТАЛИЗМЕ
«Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы надо уничтожить капитализм».
Выдержка из политического отчета Центрального Комитета о мировом кризисе, который 27 июня 1930 г. делал И.В. Сталин XVI съезду ВКП(б). Источник: Сочинения, Том 12. Госполитиздат, 1949 г. Стр. 235–373.
О ТРОЦКИСТАХ И ПРЕДАТЕЛЯХ
«Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток запада, а советский народ — в жалких рабов мирового империализма.
Захватив власть эти презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего отказаться от социалистической собственности, продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты, закабалить страну путем получения иностранных займов, отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия.
Корни этой компании, этой банды надо было искать в тайниках иностранных разведок, купивших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачивавших их верную холопскую службу. И мы эти корни нашли».
Выступления на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), конец мая 1941 г.
Источник: Сочинения. Том 15. Издательство «Писатель», 1997. Стр. 20–37.
О БУДУЩЕМ РОССИИ
«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не все сделали. Здесь ещё большое поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом.
Все это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем».
Беседа с А.М. Коллонтай, ноябрь 1939 г.
Извлечения из дневников А.М. Коллонтай, хранящихся в Архиве МИД РФ, произведены историком М.И. Трушем. (c. 611)
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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Пучина гражданской войны была спланирована Лейбой Троцким по согласованию с США! Именно для физической ликвидации русской интеллигенции, оставив лишь безграмотные слои населения рабочих и крестьян. Изучайте историю войн. В этом плане все войны с древних времён одинаковы.
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При любой власти есть перекосы. Во время ельценизма население, без войн и репрессий, сократилось на 14 млн человек. Есть факты люди умирали от голода. При нынешней власти население продолжает вымирать и стремительно нищать. Страна не перестает быть сырьевым придатком. Не дай бог война наша олигархическая экономика мгновенно парализуется. При Сталине страна поднималась и уровень жизни населения поднимался во всех отношениях. А грязью его поливали такие как Сложеницин, писавшие под диктовку ЦРУ. Им было плевать на достижения народа. Они выполняли заказ Запада на осквернение достижений России.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Да кто они такие…разные там…николашки-И-наполеоношки["Н-Н"]…
по сравнению с Товарищем Сталиным ?!!!
Да НИКТО,в политико-социальном плане!
* Сталин Спас СССР и – Европу от фашистской ЗАРАЗЫ!
* Сталин Реально – Спаситель = Победитель!
` ` ` ` ` ` ` ` `
Ну а эти – николашка-И-наполеошка – полит-НИКЧЕМНИКИ!
* Организаторы(а КТО стояли ЗА ними…)войн И…разрушители!
* Они ВИНОВНЫ в том,что ПОГИБЛИ(были УБИТЫ)М И Л Л И О Н Ы !
> МНОГИЕ МИЛЛИОНЫ были УБИТЫ! А страны – кровью ЗАЛИТЫ!
[i в эТОМ ВИНОВНЫ - николашкины-И-наполеошкины,ТОГДАшние "ЭЛИТЫ"!]
` ` ` ` ` ` ` ` `
Сталин Спас СССР(Россию)и Мир! Он – Полководец = Победитель!
* Памятники Сталину(i Ивану Грозному)ДОЛЖНЫ возводится в Честь Их Памяти!
* Это те Лидеры,которые Сохранили Русь и ДАЛИ нам-с-вами Шанс Родиться!!!
[ведь ЕСЛИ-бы не Их Победы - НЕ родились-бы и наши(Наши!)с Вами Деды!]
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Ну да ладно,пока достаТОЧНО! Нет сомнений,что ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШЕНСТВО
из Вас (РАЗНЫХ…) всё ЭТО прекрасно ПОНИМАЕТЕ тоже! Но вот сказать…
в силу РАЗНЫХ…Обстоятельств…ВОЗДЕРЖИВАЕТЕСЬ!Несмотря на то,что Это -
Правда(про Сталина и…”Н-Н”)!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 18-8-17.
P.S. И…Пожалуйста – РАЗНЫЕ…попробуйте быть(понимаю,что НЕ все
(с)могут…) Аргументированными в…”своих” нападках и недовольном
,,верещании,, … Всего Вам…
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У И.В.Сталина было хорошее чувство юмора…
Супруга Анатолия Луначарского – актриса Малого театра Наталья Сац (Розенель) была самоуверенной, амбиционной женщиной, своим бестактным поведением частенько ставившей в неловкое положение мужа-наркома.
Как-то Сталин сделал последнему замечание насчет поведения его жены. «Я люблю эту женщину, товарищ Сталин», – решительно возразил Луначарский. «Любите дома. А в казенной машине чтоб не смела разъезжать по магазинам и портнихам», – ответствовал вождь.
Перед войной генерал Рокоссовский был арестован. Осенью сорокового его освободили и дали ему дивизию. Во время войны дивизия дралась так хорошо, что Сталин решил дать Рокоссовскому более крупное назначение.
Рокоссовского отозвали с фронта.
- Хорошо ли Вы знакомы с германской военной доктриной? — спросил его Сталин.
- Нет, товарищ Сталин.
— А со структурой и вооружением германской армии?
— Нет, товарищ Сталин, ведь я сидел.
— Нашел время отсиживаться.
Рокоссовский стал одним из любимых генералов Сталина.
*
Однажды во время обсуждения хлебопоставок, в начале 30-х годов, секретарь одной из областей сострил, говоря о том, что его область не может поставить больше зерна:
- Как говорят французы, даже самая прекрасная женщина не может дать больше того, что у нее есть.
Сталин поправил:
- Но она может дать дважды.
*
Академик А. А. Богомолец выдвинул теорию долголетия, и Сталин дал ему под это дело институт. Однако сам академик умер в 1946 году, прожив всего 65 лет.
- Всех надул! — сказал Сталин, узнав о его смерти.
*
Обсуждалась кандидатура на пост министра угольной промышленности. Предложили директора одной из шахт Засядько. Кто-то возразил:
- Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!
- Пригласите его ко мне, – сказал Сталин. Пришел Засядько. Сталин стал с ним беседовать и предложил выпить.
- С удовольствием,- сказал Засядько, налил стакан водки: — За ваше здоровье, товарищ Сталин! — выпил и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по второй. Засядько — хлобысь второй стакан, и ни в одном глазу. Сталин предложил по третьей, но его собеседник отодвинул свой стакан в сторону и сказал:
- Засядько меру знает.
Поговорили. На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра, и снова было заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал:
- Засядько меру знает!
И много лет Засядько возглавлял нашу угольную промышленность…
*
В поездках Сталина часто сопровождал охранник Туков. Он сидел на переднем сиденье рядом с шофером и имел манеру казаться что в пути он спит. Кто-то Ворошилов, ехавший со Сталиным на заднем сиденье, оглянувшийся несколько раз то на охранника, то на Сталина, громко (чтобы охранник услышал) заметил:
- Товарищ Сталин, я не пойму, кто из вас кого охраняет?
- Это еще что,- ответил Иосиф Виссарионович, – он еще свой пистолет, каждый раз наровит, в карман моей шинели затолкать — возьмите, мол, на всякий случай!
Охранник Туков при этом даже не изменил позы, все так же сидел полуприкрыв глаза.
*
Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница и это — известная красавица-актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал:
- Что будем, что будем… завидовать будем!
*
Сталин ходил с Первым секретарем ЦК Грузии А. И. Мгеладзе по аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами, которые вырастил сам в своем лимоннике:
- Попробуйте, здесь, под Москвой, выросли!
И так несколько раз, между разговорами на другие темы:
- Попробуйте, хорошие лимоны!
Наконец собеседника осенило:
- Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить их из-за границы.
- Слава Богу, догадался! — сказал Сталин.
*
Конструктор артиллерийских систем В. Г. Грабин рассказывал мне, как в канун 1942 года его пригласил Сталин и сказал:
- Ваша пушка спасла Россию. Вы что хотите — Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?
— Мне все равно, товарищ Сталин.
Дали и то, и другое.
*
Во время войны войска под командованием Баграмяна первыми вышли к Балтике. Чтобы преподнести это событие попафоснее, армянский генерал лично налил в бутылку воды из Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь с этой бутылкой в Москву к Сталину. Тот и полетел. Но пока он летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта в Москве об этом были уже осведомлены, а сам адьютант не знал — в самолете радио не было. И вот гордый адъютант входит в кабинет Сталина и пафосно провозглашает:
— Товарищ Сталин, генерал Баграмян посылает Вам воду Балтики!
Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит ее в руках, после чего отдает обратно адъютанту и произносит:
— Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял.
*
При разработке автомобиля “Победа” планировалось, что название машины будет “Родина”. Узнав об этом,
Сталин иронически спросил: “Ну и почем у нас будет Родина?”
Название автомобиля сразу изменили.
*
В первые месяцы после окончания войны генерал-майор Алексей Сиднев, докладывал Сталину о положении дел. Сталин выглядел очень довольным и дважды одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник замялся.
Сталин спросил: “Вы хотите еще что-нибудь сказать?”
“Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне”.
“Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию”.
Генерал-майор вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию. Проситель начал горячо благодарить.
“Не стоит благодарности”, — заметил Сталин.
Прочитав написанную на рапорте резолюцию:
“Вернуть майору его барахло. И.Сталин”, генерал обратился к Верховному: “Тут описка, товарищ Сталин. Я не майор, а генерал-майор”.
“Нет, тут все правильно, майор”, — ответил Сталин.
(В дальнейшем начальник оперсектора НКВД Тюрингии Григорий Бежанов, начальник оперсектора НКВД Саксонии Сергей Клепов, начальник оперативного сектора МВД по Берлину генерал-майор Алексей Сиднев, были арестованы и осуждены.)
*
Адмирал И.Исаков с 1938 года был заместителем наркома Военно-Морского флота. Однажды в 1946 году ему позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить его начальником Главного Морского штаба, в том году переименованного в Главный штаб ВМФ.
Исаков ответил: “Товарищ Сталин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога”.
“Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым доложить?” – последовал вопрос.
“Да”, — подтвердил адмирал.
“У нас раньше был начальник штаба без головы. Ничего, работал. У вас только ноги нет — это не страшно”, — заключил Сталин.
*
Осенью 1936 года на Западе распространился слух о том, что от тяжелой болезни скончался Иосиф Сталин. Чарльз Ниттер, корреспондент информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, решил получить информацию из самого достоверного источника. Он отправился в Кремль, где передал для Сталина письмо, в котором просил: подтвердить или опровергнуть этот слух.
Сталин ответил журналисту немедленно:
“Милостивый государь! Насколько мне известно из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет. Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира.
26 октября 1936. С уважением И.Сталин”.
*
Как-то иностранные корреспонденты спросили Сталина:
- Почему на гербе Армении изображена гора Арарат, ведь она не находится на территории Армении?
Сталин ответил:
- На гербе Турции изображен полумесяц, а ведь он тоже не находится на территории Турции.
*
Наркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро, Он спросил:
- Как я должен докладывать: коротко или подробно?
- Как хотите, можете коротко, можете подробно, но регламент три минуты, — ответил Сталин.
*
В Большом Театре готовили новую постановку оперы Глинки “Иван Сусанин”. Послушали члены комиссии во главе с председателем Большаковым и решили, что надо снять финал “Славься, русский народ!”: церковность, патриархальщина…
Доложили Сталину.
“А мы поступим по другому: финал оставим, а Большакова снимем.”
*
Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчиль внёс встречное предложение: “Затопить”.
Сталин отвечает: “Вот вы свою половину и топите”.
*
Сталин приехал на спектакль в Худ. театр. Его встретил Станиславский и, протянув руку сказал:
“Алексеев”, называя свою настоящую фамилию.
“Джугашвили”, — ответил Сталин, пожимая руку, и прошел к своему креслу.
*
Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина:
“После того, как немцы в 1941 году были в 18 км. от Москвы, наверное, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?”
“Царь Александр дошел до Парижа”, ответил Сталин.
*
На переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль сказал:
“Но Львов никогда не был русским городом!”
“А Варшава была”, — возразил Сталин.
*
Отрывок из беседы Сталина с Эйзенштейном по фильму Иван Грозный:
… У вас неправильно показана опричнина. Опричнина — это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любой момент сворачивать свои знамена и уходить с войны, — образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны, как куклус-клан….
*
После войны Н. А. Булганина назначили министром обороны, и он стал готовиться принимать парад — учиться ездить верхом. Ему привели самую смирную кобылу, и он тренировался в кремлевском дворе. Вышел Сталин, посмотрел и сказал:
- Ты сидишь на лошади, как начальник Военторга!
Сразу после этого возник штатский облик Булганина с бородкой и в военной форме… Парад принимать стали на автомобилях.
*
“Все-таки в чувстве юмора Сталину не откажешь!” – смеялся генерал-полковник А. Н. Пономарев, рассказавший этот эпизод.
Жуков в кабинете у Сталина. Входит секретарь Сталина Поскрёбышев:
— Иосиф Виссарионович, Вас просит к телефону господин Черчилль.
Сталин снимает телефонную трубку:
- Сталин слушает.
— Нэт.
— Нэт.
— Нэт.
— Да.
— Нэт.
Кладёт трубку.
Жуков спрашивает:
- Иосиф Виссарионович, Вы во всем отказали Черчиллю, но один раз все-таки сказали “Да”…
Сталин:
- Он спросил меня, хорошо ли я его слышу.
*
Когда Мао Цзедун был у Сталина, он попросил разрешения поселить 20 млн. китайцев на советском Дальнем Востоке.
“У меня своих 200 млн. хватает”, — ответил Сталин.
*
Сталин любил ходить в Большой, знал всех первых артистов. Однажды, придя на “Аиду”, заметил, что одного из героев играет кто-то, ему не знакомый. А это был народный артист СССР Мегрелидзе. Народным он стал в немалой степени из-за грузинской фамилии, т.е. играл не на уровне.
Сталин спрашивает:
- А кто это играет?
— Мегрелидзе, товарищ Сталин, народный артист СССР.
— М-да, какое щедрое на звании у нас государство к людям с приставкой “дзе”…
*
Ванникова в войну внезапно освободили из заключения, привезли к Сталину, и тот назначил его наркомом. Ванников говорит:
- Завтра я явлюсь в наркомат, вчерашний зэк. Какой у меня будет авторитет среди подчиненных?
- О вашем авторитете мы позаботимся, – ответил Сталин.
Утром, когда Ванников приехал на работу, на его столе лежала с Указом о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда.
*
Во время войны Сталин поручил Байбакову открытие новых нефтяных месторождений. Когда Байбаков возразил, что это невозможно, Сталин ответил:
“Будет нефть — будет Байбаков, не будет нефти — не будет Байбакова!”
Вскоре были открыты месторождения в Татарии и Башкирии.
*
На заседании государственной комиссии по проблемам аварийности в военно-воздушных силах, молодой Главком ВВС Рычагов, дослужившийся за пять лет от лейтенанта до генерала заявил:
“Аварийность и будет всегда высокой, потому что Вы заставляете нас летать на гробах”.
Сталин, много сил отдававший авиации, обиделся на несправедливый упрек.
“Именно Вы еще живой не должны были так говорить. Заседания закрывается”.
Судьба охамевшего выскочки сложилась незавидно.
*
Директор уральского завода Малышев получил приказ прибыть в Москву. Прибыл. Поскребышев велел ждать в приемной. Через несколько часов мимо прошел Сталин, буркнул:
“Вас еще не расстреляли?”
Малышев сидел еще два часа, опять появился Сталин и опять спросил:
“Вас еще не расстреляли?”
Малышев продолжал сидеть. Через несколько часов вышел Поскребышев и сказал:
“Можете быть свободны”.
Оказалось, Сталин получил доклад — у танков, выпускаемых Малышевым, броня недостаточно прочна, и поэтому немцы ее пробивают. Пока Малышев сидел в приемной, в лаборатории шла экспертиза, в конце концов, подтвердившая, что броня соответствует ГОСТу. Пришлось менять ГОСТ.
*
В середине октября 1941 года Хрущев руководил эвакуацией правительственных учреждений в Куйбышев. Однажды он вбежал к Сталину с сообщением, что немцы уже через час будут в Москве. Но Сталин решил проучить паникера. Он попросил его подождать и начал просматривать бумаги. Прошло двадцать, сорок минут, прошел час. Сталин поднял телефонную трубку, что-то сказал. Потом повернулся к Хрущеву:
“Ну, где же твои немцы, Никита?! Где твои немцы?!”
— и, вдруг ударил его телефонной трубкой по голове (в мемуарах данный случай описывается у разных соратников Сталина).
*
В августе 1944 года в тылах 2-го Белорусского фронта, готовящегося к наступлению, действовала мобильная и хорошо осведомленная немецкая разведгруппа. Сталин знал, что успех Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге в большой мере были обеспечены за счет секретности операции, поэтому вражеских разведчиков необходимо было нейтрализовать, но Берия не мог этого сделать уже месяц.
- Сколько человек в разыскиваемой группе?
- Трое, товарищ Сталин.
— Да: Столько у нас органов, а трех человек поймать не могу: Не могут, Лаврентий, ли не хотят?
Через сутки перепуганный Берия поймал группу разведчиков, стратегическая наступательная операция прошла успешно, было освобождены республики Прибалтики, а 700 тыс. немецкая группировка войск была окружена.
*
Конструктор Туполев настаивал, чтобы заводы выпускали его бомбардировщик, а Сталин говорил, что теперь больше нужны истребители. Приняли решение, как говорил Сталин, но через месяц выяснилось, что прав был Туполев. Сталин звонит ему по телефону:
- Вновь запускаем в серию ваш бомбардировщик.
— Товарищ Сталин, этот бомбардировщик и нельзя было снимать!
— А вы злопамятный! Сами виноваты.
— А что я мог сделать? Это был ваш приказ.
— Нужно было пожаловаться на меня в ЦК!
*
Рокоссовский — отличный мужик, герой войны, запросто расставался с трофеями, первый тост всегда поднимал за милых дам. Был любимцем Сталина. Сразу после войны Рокоссовский отстроил себе огромную дачу, все ему завидовали. А он пригласил всё Политбюро и весь Генеральный штаб, чтобы обмыть… Приехал и Сталин. Всю ночь гуляли, пели песни, вспоминали войну. Утром все прощаются, тут Сталин в присутствии Берии ему говорит:
- Большое спасибо Вам товарищ Рокоссовский, хороший детский дом отдыха ты построил.
Через несколько дней дом был передан в социальное ведомство. Сам Рокоссовский долго потом вспоминал по этому поводу среди соратников и обмывал уже новый, но более скромный дом, в более узком кругу.
*
Перед войной вышел Указ о наказании за опоздание на работу свыше 20 минут. На следующий день после его выхода Василий Иванович Качалов опоздал на час во МХАТ. В театре возникла паника, и директор театра запросил указания у Сталина. Пришел ответ в такой форме: «За недоведение до сведения народного артиста СССР тов. Качалова Указа Президиума Верховного Совета СССР объявить строгий выговор директору МХАТа»
А в той Германии был национал-социализм или проще – нацизм, а не фашизм…