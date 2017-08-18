Теракт, как последний аргумент

Очередной теракт в Европе, теперь в Барселоне. Что-то подобного и следовало ожидать перед назначенным на 1 октября референдумом о независимости Каталонии.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4325931 МАДРИД, 9 июня /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Референдум о независимости испанской Каталонии пройдет 1 октября 2017 года. Об этом объявил глава автономной области Карлес Пучдемон. По его словам, вопрос, который вынесут на плебисцит, будет звучать следующим образом: “Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?”. “Референдум пройдет в воскресенье, 1 октября этого года”, – утверждал Пучдемон. “С нашей стороны всегда поступали предложения (правительству Испании согласовать плебисцит - прим. ТАСС), но все они были отклонены или урезаны”, – сказал он. Лидер автономии считает, что Мадрид неоднократно “нарушал базовые демократические права каталонцев”. Пучдемон призвал “всех жителей (Каталонии) реализовать свое неотъемлемое право принять решение по будущему своей страны”.

13 погибших, более сотни пострадавших, среди пострадавших много иностранцев (пострадали граждане 18 государств). Далее — по отработанному сценарию: ночью — цветы к посольствам Испании от сочувствующих граждан других стран, днем — соболезнования мировых лидеров королю Испании. Объявлен трехдневный траур. Монарх, до того не рисковавший без нужды посещать Каталонию, во избежание обострения обстановки в мятежной провинции и возможного перехода на личности, примет участие в траурных мероприятий. На празднике бы освистали, а на траурных мероприятиях — не станут. Пока сценарий работает — его не меняют…

Место теракта, – бульвар Рамбала в посещаемой туристами части Барселоны, – выбрано явно с целью достижения максимального международного резонанса.

https://russian.rt.com/world/news/420400-terakt-barselona-germaniya

Среди жертв теракта в Барселоне трое граждан Германии и один бельгиец В результате теракта в Барселоне 17 августа, по предварительным данным, погибли трое граждан Германии и один бельгиец. В настоящее время ведётся опознание других жертв наезда автомобиля на людей в центре города. Об этом сообщает газета La Vanguardia. По данным издания El Periodico, при теракте также пострадали четверо граждан Австралии, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Глава МИД Австралии Джули Бишоп заявила, что ещё один австралиец пропал без вести. Ранее стало известно,что около 26 граждан Франции пострадали в результате теракта в Барселоне, где водитель фургона совершил наезд на толпу пешеходов.

За несколько дней до теракта, в субботу 12-го августа прошла демонстрация «местных жителей» Барселоны, протестовавших против «засилья туристов». Выражение «понаехали тут», как выяснилось, популярно не только в Москве…

Не исключено, что «левым» организаторам протестные выступления заказали владельцы отелей, недовольные конкуренцией на рынке аренды жилья с владельцами квартир в жилых домах.

Письмо читателя: …Поэтому спецслужбы Испании и пропустили мимо ушей предупреждение ЦРУ и просто убрали всех полицейских в аэропорт, для поддержания забастовки его сотрудников…..

А жители совсем охренели: протестовали против засилья туристов – грязь мол разводят на пляжах… и тут же требовали :”Дайте нам беженцев бедненьких из Сирии!”. Игиловцев, игиловцев хотим!! Долой туристов, да здравствуют игиловцы! Они наши пляжи будут беречь и чистить!

Все-таки потрясающе как можно манипулировать людьми до полной утраты даже формальной логики!

Сейчас, пока референдум не отменят, еще что-то будет взрываться и падать…..

Ответственность взяла на себя то ли группировка ИГИЛ, то ли — «Аль-Каида», тут данные прессы разнятся. Однако, позволю себе высказать сомнения в приверженности радикальному исламу рядовых исполнителей: действия водителя фургона на действия смертника совсем не похожи. Исполнитель не пожелал быть застреленным на месте преступления и поскорее предстать перед Аллахом, а сбежал. Его сейчас ищут.

http://www.bbc.com/russian/news-40968473

По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое – марокканец и житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.

В полицию добровольно явился человек, на чьи документы был арендован фургон, сообщил, что документы у него украли, он-то и был задержан.

Ждем появления заказчика — того, кто предложит отменить или перенести референдум о независимости Каталонии в рамках «борьбы с терроризмом». Прозондировать общественное мнение на предмет отмены референдума об отделении Каталонии от Испании пока осторожно попробовал премьер-министр Испании Мариану Рахой, сказав, что терроризм можно победить «при помощи единства».

https://ria.ru/world/20170818/1500586715.html

Рахой начал свое выступление со слов соболезнований жертвам теракта и их близким. “Жертвы и близкие – это сейчас главное для нас. Хочу выразить солидарность Испании Барселоне. Мадрид, Париж, Брюссель, Ницца, Лондон испытали ту же боль, которую сейчас испытывают барселонцы”, — сказал премьер. Он напомнил, что Испания знает, что такое терроризм. “Но мы также знаем, что терроризм можно победить, его можно победить при помощи единства, полицейскими операциями, превентивными мерами, при помощи международной поддержки и с твердым намерением защищать ценности нашей цивилизации”, — сказал Рахой. Он заявил, что в ближайшее время будет созвано заседание так называемого “антитеррористического пакта”, который поддерживают крупнейшие партии страны. Рахой призвал “защитить демократию и наши ценности”. “Надо, чтобы виновники понесли наказание за это варварство”, — добавил Рахой. Он также поблагодарил всех мировых лидеров, которые обратились к нему со словами соболезнований в связи с терактом.

Ждем-с! Рахой, видимо, предложит «защищать демократию и наши ценности» путем отмены референдума в рамках «антитеррористического пакта». Ну и еще власти запретят чего-нибудь, или ограничат права граждан.

Второй теракт удалось предотвратить силами местной полиции:

https://rg.ru/2017/08/18/rossijskie-grazhdane-ne-postradali-v-rezultate-teraktov-v-ispanii.html

Стало известно, что джихадисты планировали провести еще одну смертоносную атаку: еще пять “подозреваемых в терроризме” были ликвидированы полицейскими спустя восемь часов после атаки на Барселону. Они планировали атаковать туристов на морском курорте Камбрильс, расположенном в 120 километрах от Барселоны. На телах подозреваемых в терроризме находились пояса смертников. “Предполагаемые террористы ехали в Audi A3 и наткнулись на патруль национальной гвардии, после чего и началась стрельба”, – сказал представитель регионального правительства. Во время перестрелки, которая произошла в полночь по местному времени на набережной курорта, получили ранения шесть гражданских лиц и один полицейский, заявили представители аварийно-спасательных служб Каталонии в Twitter. “Мы услышали хлопки и подумали, что это взрываются фейерверки, но это была перестрелка, нас немедленно попросили покинуть ресторан на пляже”, – сообщил репортеру один из туристов, приехавший на популярный курорт.

До референдума 1-го октября еще далеко, будут еще попытки терактов, к гадалке не ходи…