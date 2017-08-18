Сталинские репрессии – были ли они!?

1. Становление пенитенциарной системы. Именно СССР стал пионером в этой области, выстроив систему исправительных учреждений на основе коммунистической идеи воспитательной пользы труда. Да, до этого были тюрьмы, лагеря, каторга. Но именно в довоенном Советском Союзе была сформулирована гуманитарная цель заключения: не наказание как таковое, не изоляция ради изоляции, а исправление личности через физический труд.

Внедрение сети трудовых лагерей шло параллельно и в связке с формирующейся образовательной системой. Так, например, через трудовые колонии удалось вернуть к нормальной жизни тысячи беспризорных детей и подростков.

На Западе изначально опыт Союза подавался карикатурно и по принципу «раз у нас этого нет, значит, это что-то ужасное». Предвзятость ярко видна в том факте, что чаще осуждаются не смертные приговоры (дело обыденное во все формы правления в Европе, не говоря об Америке), а принуждение к труду. После Второй мировой для упрощения ужаса ГУЛАГ начали уравнивать с нацистскими лагерями, цель которых была прямо противоположной той, что провозглашали Советы.

2. Постреволюционная реставрация

Она происходит всегда после всех революций и не потому, что зло в конечном счете одолевает добро, а потому что добро в бурные времена так распоясывается, что на поверхность, помимо борцов за все хорошее против всего плохого, выплывает масса криминальных элементов, которые просто пользуются смутой.

Самих борцов тоже обычно заносит, вспомним хотя бы суды во времена Французской революции. Немыслимо представить, чтобы порядок в таких условиях был восстановлен негромким добрым словом.

3. Милитаризм в обществе

В отличие от школьников, блоггеров и других креативных дизайнеров, выходящих на протесты сегодня, в 30-е годы политически активное общество состояло, главным образом, из участников Первой мировой и гражданской войн, то есть имело опыт боевых действий. К отработанным навыкам и подручным средствам электорат того времени прибегал намного охотней, поскольку на обломках десятилетия хаоса не боялся потерять источник дохода для оплаты кредитного «Форда-фокуса», да и вообще действовал радикальней.

Разумеется, власть на это все отвечала не поездкой в автозаке в кутузку на 15 суток.

4. Разрыв социальных связей

Сталинская эпоха – время больших переселений: из деревни в города, с запада на восток и на север страны. Личные связи, которые в значительной степени предотвращают преступность в обществе, оборвались. Люди морально нестабильные пользовались ситуацией инкогнито на новом месте и шли на легкие преступления, не страшась позора.

Этот же факт существенно повлиял на доносы. Не связанные моральными обязательствами с соседями, люди доносили, добиваясь для себя и своих близки привилегий и улучшения жизненных условий, которые в переполненных новыми поселенцами городах были не в пример хуже тех, к которым привык крестьянин в русской деревне.

5. Внедрение всеобщей грамотности

Удивительно, но так. Вместе с грамотностью выросла и социальная активность - ну а зачем было на старости лет учиться писать, как если не прищучить надоевшего соседа?

Представители власти, сами едва от сохи, принимая жалобы от малограмотных доносчиков, вряд ли были способны хорошо анализировать текст, в результате легко случалась трагедия. Вспомните классическую бабку-сутяжницу, что строчит жалобы на соседа-агента НЛО, только тут не агент НЛО, а враг революции.

Факт психически больных доносчиков ярко проиллюстрирован в фильме «Доживем до понедельника», где даже образованному герою едва удается разобраться в причинах, заставляющих отца одной из его учениц слать ему гневные послания с угрозами. К тому же, не всегда доносчик отдавал себе отчет в том, что будет в дальнейшем с его жертвой.

6. Контингент карательных органов

Вполне ожидаемо, что репрессивный аппарат соберет людей, имеющих опыт в насилии. Так же ожидаемо, что он, в попытках реформирования, начнет пожирать сам себя. Известную долю репрессированных составили сами участники карательных институтов.

7. Сложная экономическая ситуация

Тридцатые годы представляли собой длинный мировой кризис, от которого пострадал не только СССР – Великая депрессия в США давно ждет своей объективной оценки с цифрами.

Понятно, что там, где нечего есть, ожидаемо будут воры, в том числе и среди людей, которые не относятся к маргинальным элементам. Будут коррупция, растраты и прочее казнокрадство.

8. Огромное количество группировок

В отличие от сегодняшних реалий, где люди с трудом делятся на патриотов и креаклов, та эпоха характеризовалась большим количеством всякого рода общественных формирований – от политических партий до поэтических кружков. Бложиков еще не было, поэтому дабы быть услышанными, люди сбивались по интересам и вели общественную деятельность. Причем нередко то, что выглядело как кружок юных поэтесс, оказывалось вполне себе революционно ангажированной ячейкой.

Дополнительный эффект устрашения оказала концентрация подобных групп в столицах, где наиболее ярко проявлялся и слом социальной иерархии, наиболее остро стоял жилищный вопрос и т.д. То есть, репрессии намного чаще касались таких скученных столичных сообществ, из-за чего в утрированном представлении москвичей и петербуржцев складывалось мнение, будто сидит уже полстраны.

9. Отказ от мировой революции

Разочаровал.

Весь постреволюционный период до прихода Сталина к власти был окрашен идеей нового мирового порядка. Множество сторонников революции того времени по обе стороны границы выступали против государства в принципе, новый курс на внутреннюю политику им категорически не понравился.

Львиную долю политзаключенных сталинского периода составили троцкисты, многие из которых радикализировались до вполне себе террористических организаций. Сейчас их роль противниками Сталина описывается исключительно жалобно, однако на тот момент именно они представляли самую большую опасность и для капиталистических стран, и для молодого социалистического Союза.

10. Политизированность общества

Этот феномен вообще типичен для России, в результате чего тут в списке политзаключенных часто оказывались люди далеких от политики профессий.

На первый взгляд кажется, что власть наказывает за любую крамольную мысль безобидных прохожих, однако если присмотреться, все эти «прохожие» и «поэтессы» выступали в качестве политических активистов. Это не значит, что они непременно виновны, но факт то, что эти люди принимали участие в борьбе за власть.

Ну и «не трогайте художника, он всего лишь пытался красиво сжечь здание ФСБ» - это тоже не сегодня придумали.

11. Географический охват

СССР стал первым настоящим социальным государством, где «всех посчитали». Для многих, очень многих деятелей того периода стало огромным сюрпризом, что вообще могут достать. Достать где угодно, хоть в тайге, хоть в горах Кавказа. Это касается как противников власти, так и банальных уголовников.

12. Враждебное окружение

Ни одну настоящую революцию, то есть несущую радикальные, доселе невиданные, социальные преобразования соседние страны никогда не приветствовали. Причина банальна, элита боится потерять власть и деньги. Подрывать чужое государство, выбивать его из конкурентов, под шумок грабить – сколько угодно, а вот устанавливать в нем стабильный порядок, отличный от собственного – никогда.

Социалистическую революцию в огромной стране, полной ресурсов и оружия, не приветствовали втройне, а потому все средства против были хороши. Молодой СССР десятилетиями, с огромным трудом, пробивался к банальному установлению дипломатических отношений, сегодня такое выглядит немыслимым. Разумеется, иностранная агентура не гнушалась никаких заговоров и влияний.

13. Становление нацизма

Это стоит вынести в отдельный пункт из-за идеологической наполненности. Глупо думать, что, сформулировав идею жизненного пространства на востоке и теорию расовой неполноценности славян, нацистская Германия вплоть до 22 июня 1941 года ничего не предпринимала в этом направлении, а только торговала с СССР и вообще подписывала пакты.

Надо также отметить, что в то время в мире набрала обороты теория социал-дарвинизма, согласно которой низшие слои общества имели врожденно низкие умственные способности и слабые моральные качества. СССР с его диктатурой пролетариата на этом фоне выглядел абсолютно дико, Рейх смотрелся куда «рукопожатней», ведь он лишь доработал доминирующую на Западе идею элитаризма.

Кроме того, при Сталине тенденция к «диктатуре пролетариата» только усилилась. В частности, началось повсеместное внедрение классического образования – кухарку начали учить управлять государством. Это то, чему Запад демонстративно сопротивлялся вплоть до окончания Второй мировой, а в скрытой форме сопротивляется до сих пор. Потому что знание – сила.

14. Довоенный коллаборационизм

Яркий российский феномен, когда часть населения начинает сотрудничать с будущим захватчиком еще до войны. Он и сейчас он цветет пышным цветом, а в 30-е годы цвел еще ярче: нацисты не просто были многим не противны, они были желанны даже с оружием и несущие смерть.

Разумеется, найти желающих сотрудничать на нацистскую разведку не составляло труда. Нюрнберг вынудил многих пересмотреть свои взгляды и припрятать свидетельства, но даже так не составляет труда найти страстные призывы к Рейху от наших советских интеллигентов той эпохи.

15. Высокий уровень свободы

Исторически Россия с ее огромными территориями, низкой плотностью населения и большим количеством плодородных земель пользовалась немалой свободой. Это усилилось после Октябрьской революции за счет коммунистической идеологии, а также гражданской войны и анархии.

Когда в таких условиях свободу начинают подрезать, крик протеста и караула раздается гораздо более громкий, чем там, где никакой свободы отродясь не было, а стало еще меньше. И, конечно же, тот крик эхом подхватили все противники СССР, которые в ту же эпоху создавали концлагеря смерти, применяли лоботомию, выселяли народы в бесплодные резервации без шансов на жизнь и так далее, и тому подобное.

Теперь учтем исторические реалии той эпохи, а они нам говорят, что:

- Смертная казнь в 30-е годы XX века была общераспространенным и обыденным явлением. Во Франции на потеху публике работала гильотина, в США активно внедрялся электрический стул, а свободная Литва, например, баловалась газовыми камерами для зачинщиков крестьянских бунтов. То есть, сравнивать с сегодняшним днем ее применение нельзя.

- Лишали жизни в остальном мире не только уголовников. Даже в США, где не было ни революции, ни постреволюционной реставрации, ни крайне враждебного государства с античеловеческой идеологией под боком, казнили политических. Например, коммунистов.

- Общее количество заключенных в сталинском СССР на душу населения было меньше таковых показателей в нынешних США.

- Большинство заключенных в сталинском СССР были уголовниками.

Поэтому если мы хотим доказать, что СССР значительно превысил норму заключенных, мы должны допустить следующее:

- В сталинском СССР, в отличие от нынешних США, не было сколько-то сопоставимой преступности, и по уголовным статьям сажали политических. Не было ни краж, ни убийств, хотя США сегодня – одна из самых богатых стран мир, а СССР тогда – государство в руинах, в разгар мирового кризиса, в момент слома и глобальной перестройки социальной структуры.

- У сталинского СССР не было врагов. В отличие от нынешних США, которые вынуждены держать своих политзаключенных без суда и следствия, СССР не имел даже повода арестовывать по политическим мотивам. Хотя, совершив революцию, находился в осаде со стороны значительной части мира и соседствовал с нацистским государством, провозгласившим его народы низшей расой. А ведь статьи за измену родине есть во всех кодексах, это преступление.

Можно такое допустить? Конечно, нет. Установив новый социальный порядок, угрожающий мировому капиталу, Союз неминуемо должен был опасаться подрывной деятельности со стороны власть имущих и белоэмигрантов.

Как получился столь раздутый миф

Во-первых, огромную роль сыграли хрущевские разоблачения и педалирование политической составляющей, в результате чего каждый законный вор и жулик мог сказать, что он де пострадал за анекдот. Ну кто ж откажется обелить себя или близкого родственника?

Во-вторых, как ни странно, значительно повлиял немецкий нацизм – СССР удобно вписали в учение о тоталитаризме, уровняв две противоположные идеологии и приписав Союзу нацистские преступления. Самое популярный миф в этом ключе – о лагерях ГУЛАГа как о концлагерях. То есть, о местах, в которых содержались заключенные без суда и следствия, иногда даже говорят о лагерях смерти. Ни концлагерей, ни, тем более лагерей смерти в СССР не было, зато они были в некоторых демократических, «нетоталитарных» странах.

В-третьих, миф о самом страшном режиме был выгоден власть имущим капиталистического лагеря, поскольку делал непривлекательным столь привлекательный для пролетариата строй.

Подведем итоги

Зачем нужно все это выкапывать, опровергать, пересчитывать? Ведь кажется, что перескорбеть – это лучше, чем недоскорбеть.

Были трагедии, невинно заключенные, потерявшие здоровье, близких, родину, убитые? Конечно, были. Как и чрезмерно суровые приговоры, плохое снабжение лагерей, тяжесть нахождения в криминальной среде для тех, кто не был уголовником.

Но надо помнить вот о чем. Как уже отмечено выше, количество заключенных в то время едва превышало нынешнюю раскладку в РФ и даже не дотягивало до такой в США. А это значит, что переплюнуть сталинские годы по репрессиям не составит особого труда и сегодня.

Очерняя тот исторический период до абсолютного зла, мы как бы дистанцируемся от людей, участвовавших в нем. Дескать, ну мы-то бы не, да ну никогда! Ну вот разве что всех коррупционеров посадим. И тех, кто сейчас у власти. Кто страну довел. Найдем виновных и – того.

Как легко устроить не просто большой, а гигантский террор сегодня?

- Посадить всех, кто уклоняется от налогов. Не только большой бизнес. Вольных программистов, репетиторов, веб-дизайнеров, фотографов и прочих фрилансеров.

- Посадить всех, кто дает или берет взятки. Не только депутатов и губернаторов. Учителей, врачей, консьержа общежития.

- Посадить всех, кто нарушает авторские права, пользует пиратский Ворд и качает с торрента.

- Посадить всех, кто не оплачивает штрафы.

И так далее. И тому подобное. Любого из этих пунктов хватит, чтобы устроить 37-ой.

Чем меньше мы очерняем, чем меньше дистанцируемся, чем больше допускаем, что могли бы сами оказаться не только на месте жертв, но и палачей, чем лучше понимаем причины, тем меньше вероятность, что мы это повторим.

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