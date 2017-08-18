Самые необычные танки в истории
09:54. 18 августа 2017 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал: brahman
История человеческого оружия насчитывает тысячи лет. От куска камня, привязанного к палке, оно эволюционировало до титанических боевых машин, без которых сегодня трудно представить любую современную армию.
Сегодня мы представляем вам парад-алле самых необычных танков, созданных когда-либо человеком.
Многие из них существуют только в одном-двух экземпляров. И хотя на вооружение они так и не были приняты, многие наработки были использованы в дальнейшем в машинах выпускавшихся серийно.
Источник: www.kramola.info