Рассекреченные данные. Кто, когда, и как начал развал СССР.

Статья О.А. Чагина

18

августа

2016

г

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!!!!! 21 марта 1953 года, правительством СССР был принят план «деиндустриализации»

Госдепартамент США, который очень внимательно отслеживал ситуацию в Советском Союзе (и отслеживает в России), в феврале 1954 года сделал следующий прогноз: «…промышленное развитие СССР и развитие транспортных связей между его регионами может замедлиться ввиду отмены промышленной программы 1953-1954 годов…

В стране сделан упор на сельское хозяйство и, в основном, на освоение обширных целинных земель, что продлится, самое меньшее, пять-шесть лет. Это обстоятельство тоже может привести к замедлению индустриального развития СССР…» К сожалению, выводы американцев подтвердились, и, прежде всего, – в отношении РСФСР.

Основы столь пагубной для страны политики были определены постановлением Совета министров СССР от 21 марта 1953 года. Этим документом фактически отменялась сталинская экономическая политика. Приведем только некоторые из основных положений того правительственного решения, негативные последствия которого проявляются по сей день, и еще долго будут давать знать о себе.

/Совершенно секретно/

21.03.1953 г., N 149

Учитывая, что строительство ряда гидротехнических сооружений, железных, шоссейных дорог и предприятий, предусмотренное ранее принятыми постановлениями Правительства, не вызывается неотложными нуждами народного хозяйства, Совет Министров СССР постановляет:

1. Прекратить строительство следующих объектов:

а) гидротехнических сооружений — Главный Туркменский канал; самотечный канал Волга—Урал; Волгобалтийский водный путь (вторая нитка); гидроузлы на Нижнем Дону; Усть-Донецкий порт;

б) железных и автомобильных дорог — железная дорога Чум—Салехард—Игарка («Заполярный Транссиб». – А.Ч.), в т.ч. судоремонтные мастерские, порт и поселок в районе Игарки; железная дорога Комсомольск—Победино; тоннельный переход под Татарским проливом; железная дорога Апатиты—Кейва—Поной; железная дорога Варфоломевка—Чугуевка — бухта Ольга; железная дорога Чугуевка—Сергеевка; железная дорога Архангельск—Ручьи—Мезень; железная дорога Красноярск—Енисейск; железная дорога Петропавловск-Камчатский—Усть-Большерецк; автомобильная дорога Усть-Большерецк—Озеровский рыбкомбинат; автомобильные дороги на Кольском полуострове, в Архангельской и Мурманской областях и на побережье Балтийского моря;

в) промышленных предприятий — Кировский химический завод; Черногорский завод искусственного жидкого топлива; Араличевский завод искусственного жидкого топлива; верфь металлического судостроения в Осетрово.

2. Обязать министерства: путей сообщения (т. Бещева), электростанций и электропромышленности (т. Первухина), сельского хозяйства и заготовок СССР (т. Козлова), морского и речного флота (т. Шашкова), металлургической промышленности (т. Тевосяна), нефтяной промышленности (т. Байбакова), химической промышленности (т. Тихомирова):

а) в двухнедельный срок разработать и представить в Совет Министров СССР мероприятия по проведению консервации или ликвидации указанных в п. 1 строительств и сметы расходов на эту цель;

б) принять меры к полной сохранности незаконченных строительных объектов, привести их в годное для консервации состояние и обеспечить использование имеющихся на прекращаемых строительством объектах подсобных предприятий, оборудования и материалов для других хозяйственных целей.

3. Обязать Госплан СССР:

а) внести необходимые изменения, вытекающие из настоящего постановления, в планы соответствующих министерств на 1953 год;

б) снять фонды на металл, топливо, строительные материалы, оборудование и другие фонды, выделенные на 1953 год для объектов, прекращенных строительством.

4. Обязать Министерство обороны СССР (т. Василевского):

а) прекратить комплектование двух дорожно-строительных дивизий, предусмотренных Постановлением Совета Министров СССР от 30 января 1953 года за № 273-126-с, на которые возложено выполнение работ по строительству железной дороги Петропавловск-Камчатский—Усть-Большерецк и автомобильной дороги Усть-Большерецк—Озерковский рыбкомбинат;

б) расформировать дорожные военно-строительные части, сформированные на основании Постановления Совета Министров № 3865-1767сс от 8 октября 1951 года, для выполнения работ по строительству дорог на Кольском полуострове, в Архангельской области и на побережье Балтийского моря.

5. Обязать Министерство финансов СССР внести изменения в балансы доходов и расходов на 1953 год по министерствам в соответствии с настоящим постановлением».

Документ, как видите, очень обстоятельный. Но сегодня мало кто знает, а тем более помнит о том, что еще в начале 1950-х около 20 экономических и транспортных НИИ СССР и до 40 общесоюзных и республиканских министерств экономического профиля представили И.В. Сталину и правительству СССР совместно разработанный прогноз диспропорций в советской экономике.

Отмечалось, что во многих регионах страны требуется развитие промышленных отраслей, энергетических мощностей, в том числе на базе местного сырья, а также транспортных объектов. В противном случае эти регионы будут всё в меньшей степени участвовать в товарообмене с другими регионами. Причем наиболее актуальной эта проблема была для РСФСР. Из документа также следовало, что эти вопросы планировалось решать в 1953-1955 годах.

Однако создается впечатление, что дальнейшая индустриализация России как основы Советского Союза не входила в планы послесталинского руководства.

Правда, отметим, что в 1960-х – начале 1980-х годов до трети тех проектов было реализовано. Пришлось вспомнить о намеченной в начале 1950-х промышленной программе, но никто ни словом не обмолвился о том, что небезызвестное «антииндустриальное» постановление правительства от 21 марта 1953 года оказалось ошибочным или подлежит отмене.

А некоторые из тех планов реализуются еще и сегодня: это, к примеру, «Заполярный Транссиб»; создание порта Мезень и железной дороги Архангельск-Мезень; Кировский химический завод; в Ленинградской, Калининградской, Мурманской области – строительство железных и автодорог на побережье Финского залива, Балтийского и Баренцева морей. Об актуальности отмененной в 1953-м промышленной программы говорили автору губернаторы Новгородской и Кировской областей – Сергей Митин и Никита Белых.

Характерно, что в других союзных республиках были «заморожены» или отменены лишь некоторые, буквально считанные проекты. В итоге, скажем, в сфере транспорта из-за отмены или длительной консервации проектов многих портов и сухопутных артерий Советский Союз в 1960-х – 1980-х годах (и по этой же причине современная Россия) понес большой ущерб в сфере морских перевозок, развития портов и, в целом, – в конкурентоспособности отечественной транспортной системы. СССР приходилось тратить крупные денежные средства на транзит своих грузов через соседние страны.

Россия сегодня тоже вынуждена пользоваться транзитными услугами стран Балтии, Финляндии, Польши, Турции, Китая, Северной Кореи, Ирана и Украины, что в совокупности обходится, по экспертным оценкам, в 400 млн долл. ежегодно. Не говоря уже о сохраняющихся поныне диспропорциях в межрегиональных транспортно-экономических связях, о проблемах индустриального и комплексного развития многих регионов как в бывшей РСФСР, так и в современной России. Поэтому, например, обширные дальневосточные, северные, восточносибирские территории до сих пор лишены современных транспортных артерий и портов.

А Камчатка, Магаданская область, многие территории Красноярского, Пермского краёв, Северного Урала и Архангельской области и почти все приарктические порты России до сих пор не соединены ни друг с другом, ни с другими регионами страны.

Подчеркнем еще одно стратегическое обстоятельство: после 5 марта 1953 г. (смерти И. Сталина) ни один похожий советский проект не был отменен ни в одной стране Восточной Европы. Не были отменены «сталинские» проекты и в других «братских» соцстранах.

По имеющимся данным, посольства и торгпредства этих стран в начале-середине апреля 1953 г. запросили советское правительство о том, не подвергнутся ли ревизии планы финансово-экономической и научно-технической помощи СССР, включающие промышленные, транспортные, энергетические проекты. И уже в конце апреля 1953-го Кремль ответил в том смысле, что постановление от 21 марта не будет «повторено» в отношении этих государств. В результате темпы экономического роста во всех странах социализма с середины 1950-х до начала 1980-х были, минимум на треть, выше, чем в СССР. И, подчеркну, – наполовину, а то и вдвое больше, чем в РСФСР.

Приведенные факты и факторы объясняют также, почему темпы именно промышленного роста в РСФСР уже с середины 1950-х повышались «символически», а в большинстве других союзных республик, да и соцстран, эти темпы были действительно высокими. Если же еще учесть методы организации и последствия т.н. целинной кампании, да и схожих хрущевских мероприятий после «целины» или ее сопровождающих, можно вполне обоснованно предположить: а не было ли сверхзадачей постсталинской политики превращение РСФСР (России!) в одну из наименее индустриально развитых республик СССР?

Источник: mylnikovdm.livejournal.com