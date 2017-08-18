Правительство Японии не признаёт ответственности за Вторую мировую войну

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В отличие от императора премьер Абэ не считает нужным извиняться за агрессию милитаристской Японии



Хотя официальная церемония подписания Японией Акта о капитуляции проходила на борту американского линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года, в стране по заведенной традиции отмечается дата объявления императором Хирохито о прекращении войны на условиях Потсдамской декларации — 15 августа. При этом памятные мероприятия поминовения 3,1 млн погибших японцев именуются не как годовщина капитуляции, а как день окончания войны.

Советская делегация подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945

В своей речи на траурной церемонии памяти погибших премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что ужасы Второй мировой войны не должны повториться. Однако, как отмечает одна из ведущих газет страны «Асахи симбун», вот уже пять лет подряд, выступая 15 августа перед нацией и миром, Абэ уходит от упоминания ответственности Японии за агрессивную войну в Азии и её жертвы. При этом вот уже три года он использует в своей речи одни и те же формальные выражения. Газета напоминает, что предыдущие главы японского правительства выражали в подобных случаях соболезнования и раскаяние. Такая позиция считающегося в Японии «ястребом» Абэ не случайна. В заявлении по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны он прямо сказал, что послевоенные поколения страны не должны бесконечно извиняться и нести бремя вины за действия японской армии.

Газета обращает внимание, что, в отличие от Абэ, император Акихито, заявляя о недопустимости повторения войны, как и в предыдущие годы, выразил «глубокое раскаяние».

Синдзо Абэ

Обращает внимание приуроченное к годовщине капитуляции Японии выступление в японской прессе видного политика страны, бывшего председателя палаты представителей японского парламента Ёхэй Коно, который весьма нелицеприятно охарактеризовал политику нынешнего премьера. Его опубликованное в газете «Канагава симбун» интервью озаглавлено «Долгое правление Синдзо Абэ — несчастье для японского народа».

По сообщению китайского информационного агентства «Синьхуа», Коно указал, что новый закон о безопасности, который был протащен нынешней администрацией, и другие законопроекты «не получили полного понимания народа». Перед выборами в парламент Синдзо Абэ использовал «абэномику» (перечень мер по оздоровлению экономики страны — А.К.) для привлечения голосов, но после получения парламентского большинства своей партии «стал творить произвол». И Синдзо Абэ «на протяжении многих лет придерживается подобного самовольного способа управления государством, вопреки воле народа. Долгое нахождение у власти Синдзо Абэ является несчастьем для японского народа».

Ёхэй Коно

По мнению Ёхэй Коно, попытки Абэ внести поправки в мирную конституцию Японии не пройдут, ибо в настоящее время внутри правящей коалиции (в правительственную коалицию, кроме Либерально-демократической партии, входит партия «Новая Комэйто», ориентирующаяся на крупную буддистскую организацию «Сока гаккай» — А.К.) идет серьезный пересмотр этого намерения. В то же время падение уровня поддержки Синдзо Абэ и его кабинета окажет негативное влияние на отношение народа к предложенному им законопроекту о поправках в конституцию. Как известно, основные противоречия в народе связаны с намерением Абэ и его соратников отменить или серьезно изменить 9-ю статью конституции, отвергающую право Японии обладать вооруженными силами и вести войны.

В интервью Ёхэй Коно раскритиковал внешнюю политику Синдзо Абэ. Он указал, что японский народ желал бы улучшения отношений с КНР и Республикой Корея (Южная Корея). Коно считает, что японское правительство должно наладить сотрудничество с Китаем и выстроить с ним отношения доверия. При этом он предупреждает об опасности слепого следования во внешней политике за США, отмечая, что попытки изменить конституцию и узаконить коллективную оборону (совместные военные действия с армией США — А.К.) нарушили существовавший в Японии статус-кво.