Правительство России на фоне ликвидации агитпункта капитализма

Примечание: статье ровно год.

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Не понимая, что они «вляпались» в необходимость управлять цивилизацией регионального уровня значимости (развивающейся в границах одного государства в течение тысячелетий) на переходном этапе её развития и будучи неспособными к самостоятельному осмыслению происходящего в России и в мире, младореформаторы бездумно копируют методы стабилизации, разработанные «обладателями писания» для отдельных стран Западной региональной цивилизации.

Ожидать, что правящий режим в лице Думы, президента и правительства решится на обсуждение по существу библейской концепции управления, не может быть и речи, потому что по Библии проще править негласно, а тайком, ставя общество перед свершившимся фактом, как перед якобы неизбежной исторической данностью: ну провели приватизацию… хотели, как лучше, а получилось, как всегда в пользу двух десятков кланов международного банковского ростовщического сообщества…

Однако, реальность такова, что современное чиновничество в России заражено либерализмом — порождением западной библейской концепции управления, что делает нашу страну криптоколонией на уровне, как минимум, экономических процессов.

В последнее время довольно много в информационном поле появилось материалов, «наезжающих» на правительство. Некоторые видят в этом заговор Запада против страны с целью провести общероссийский майдан на почве недовольства правительством, некоторые видят в этом заговор группы Путина с целью выдавливания либералов из правительства.



И в ближайшей перспективе, если окажутся неспособными разрешить концептуальную неопределённость управления в родной стране, они неизбежно свернут себе шею.

Положение правящей верхушки Соединенных Штатов «лучше» только в одном: они не знают реальных перспектив, и потому тешатся настоящим. Но если рухнул, да ещё не самостоятельно, один «агитпункт», то при многополярном мире, перед необходимостью управлять которым оказались держатели библейского проекта, надобность во втором «агитпункте», вызывающем раздражение всего остального мира, просто отпала.

О необходимости избавиться от международных институтов, вызывающих раздражение, по существу говорит и высказывание монетариста М. Фридмана (чикагского рабби) о необходимости избавиться от Международного валютного фонда и системы Всемирного банка.



После устранения такого рода институтов, правительства останутся наедине со своими «подданными», а люди подобные Ж. Аттали, М. Кандессю, Г. Кисинджеру, З. Бзежинскому, Б.Бернанке, К.Лагард и т.п. перестанут выглядеть как вершители судеб, а будут выглядеть как обычные подданные правительств, что очень удобно для тех, кто берёт на себя функции вершить судьбы правительств при опоре на финансово-спекулятивные методы, подобно Дж. Соросу и Парвусу.



В русле ли этого предложения Китая и России по реформированию МВФ — пусть каждый читатель подумает сам и ответит в комментариях к статье.

О том, что срок действия агитпункта капитализма истекает, говорит слишком много фактов американской действительности. Если в лихие 90-ые — это были отдельные политические деятели и писатели (например, книга 1995 года Гарри Фигги «Банкротство, Грядущий крах Америки и как его остановить»), то сегодня — это широкая общественная волна политиков, писателей, блоггеров и достояние любой кухни.

Пётр Власов и Валерий Фадеев в статье 1996 года «Последний президент Великой Америки» в журнале «Эксперт» № 43 писали:

У американцев уже давно нет выбора. Не так, как у нас этим летом (речь о выборах президента РФ в 1996 году — наше примечание при цитировании), — у них нет выбора, потому что он им не нужен. Американцы свой выбор сделали уже навсегда. Многодетная негритянская мамаша, набирающая пособий больше, чем могла бы заработать; солдат, обеспокоенный тем, будут ли подавать на завтрак охлажденный апельсиновый сок где-нибудь в Боснии, гомосексуалист, получивший все мыслимые и немыслимые права человека (а разве гомосексуалист человек? — наше примечание), феминистка, добившаяся наконец того, что мужчины не пропускают её в дверях, — эти люди, а они — избиратели, уже имеют всё, что хотят. А кроме того они знают, что если захотят чего-то ещё, то получат.

Задавшись целью показать катастрофичность экономического положения США, авторы статьи, сами того не подозревая, приоткрыли читателю другую сторону «американской мечты», которая может быть понята современниками лишь с позиции достаточно общей теории управления. С этой позиции экономическое положение супердержавы №1 — всего лишь следствие происшедших перемен, вызванных переходом глобальной системы отношений от биполярной к многополярной. Об этом переходе к многополярности гласно объявил Владимир Путин на конференции по безопасности в 2007 году. А теперь — это общемировой политический тренд.

Потому в уже свершившемся крушении Советского Союза и предстоящем падении США проявляются черты единого сценария крушения «агитпунктов» идеалистического и материалистического атеизма, предваряющего попытку перевода многополярного мира к единому «новому мировому порядку».

Заметки на полях об атеизмах двух видов Атеизм уровня сознания у подавляющего большинства его носителей является не плодом их собственных размышлений о Жизни, но обусловлен культурой, в которой они выросли, и воспитанием в семье и школе. В культуре человечества можно выявить два вида атеизма:

Материалистический атеизм прямо провозглашает бытие Бога — плодом вымыслов людей.



Идеалистический атеизм прямо провозглашает бытие Бога, но порождает вероучения, следуя которым человек оказывается в конфликте с Божьим Промыслом, тем более остром, чем более он убеждён в истинности разделяемого им вероучения, и чем более непреклонно следует ему в жизни (о вероучениях мы писали в цикле статей: http://inance.ru/2015/01/verouchenia-opr edelenie/).

Русская цивилизация на бессознательных уровнях психики к началу XX века преодолела идеалистический атеизм церкви. Это произошло во многом благодаря тому, что население было безграмотно и, таким образом, мировоззренчески защищено от воздействия библейской культуры с её ритуальщиной. Несмотря на то, что ритуалы воздействовали на психику, всё же они не затрагивали её глубин. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=4Q5WObv8 8C8 А вот на Западе за счёт высокой образованности в рамках библейской системы образования пока не преодолели идеалистический атеизм, и растущую часть населения, разочаровавшуюся в нём и переходящую в атеизм материалистический окучивают посредством новой технорелигии, о которой мы писали в статье «Игра Pokemon Go — обкатка методов управления толпой через облачные технологии» (http://inance.ru/2016/08/pokemon-go/).









Тогда, да и сейчас «уррра-патриоты», и примкнувшие к ним нынче доморощенные либералы, вроде Хазина, пытаются убедить в быстром, катастрофическом крахе США. Так об этом тогда писал «Эксперт»:

В прошлом (1995) году американская экономика уже подходила к краю пропасти. Невиданное ранее падение доллара до 80 иен и 1,34 марки удалось остановить только согласованными действиями ведущих в экономическом отношении стран, в первую очередь Японии и Германии. Между тем дальновидный Джордж Сорос ещё десять лет тому назад предупреждал об опасной нестабильности и уязвимости американской экономики. Хотя тогда подъём был куда более энергичный, чем теперь, он был основан на росте бюджетного дефицита и стимулировании притока капитала извне посредством повышения процентных ставок. Рейгановским Имперским Кругом назвал Сорос это взаимоотношение растущего дефицита бюджета, укрепляющейся валюты и усиливающейся экономики. «Имперским» — потому, что финансировалось при этом наращивание военной мощи. «Может ли Имперский Круг быть остановлен так, чтобы это не вызвало катастрофического коллапса доллара», — вопрошал Сорос. Ответ похоже отрицательный. Реализуется если и не катастрофический, то весьма неприятный сценарий. Слабая экономика не позволяет ликвидировать дефицит торгового баланса и тем более поднять процентные ставки, чтобы надёжно укрепить доллар. Сокращение же дефицита бюджета оказывается явно недостаточно. В этом отношении Америка начинает напоминать Советский Союз на излёте. Тогда у нас в ходу была шутка: мы, конечно, бедные, и экономика наша никуда не годится, но зато у нас есть ракеты, которые очень трудно контролировать, и если вы нам не поможете, то такое начнётся!.. (это обыграли в 1999 году в КВН https://vk.com/video47851443_168631230) Буквально то же мог бы сказать и Клинтон: мы никак не можем укрепить нашу валюту, но если вы нам не поможете, то нынешняя валютная система рухнет, и ваши потери возрастут стократ.

В общем-то уже как 20 лет за счёт разнообразного шантажа и целой серии оранжевых революций по всему свету, страны мира дают возможность Америке оттягивать и дальше свой крах. И в 2016 году этот крах уже не призрачная угроза, доступная пониманию отдельных аналитиков, а реально обозримое, чувствуемое многими будущее.

По существу приведённый фрагмент статьи «Последний президент Великой Америки» подтверждает, что биполярность Холодной войны — это имитация противостояния двух взаимоисключающих концепций жизнеустройства на планете Земля, когда реально таковое противостояние завершилось в 1953 государственным переворотом в СССР.

По уровню энергообеспеченности производительного труда и сферы обслуживания (в два раза выше, чем в бывшем СССР) и фондам общественного потребления США были ближе Советского Союза к реальному, а не декларируемому социализму.

Как выберутся народы бывшего СССР из под обломков своего «агитпункта» уже более менее ясно: всё определится тем, как быстро отторжение библейского атеизма перейдёт с бессознательного уровня на уровень сознательный. Попытки вновь выйти к людям с идеалистическим атеизмом Православия говорят лишь о том, что у «обладателей писания» за душой ничего новенького нет.

Гарантией разрешения концептуальной неопределённости в пользу концепции, выражающей идеалы Русской цивилизации, является прежде всего то, что в России в масштабах одного столетия было отвергнуто две формы библейского атеизма. Как скоро это произойдёт, покажет время, но всё говорит за то, что складывающаяся ситуация в Америке ускорит этот процесс: народы США и Запада в целом задержались (или их подзадержали — и в этом проявление субъективизма управления глобальных заправил) в своем развитии на стадии идеалистического атеизма, в котором комфортно чувствуют себя люди, с психикой, близкой к животному состоянию.

Как следствие, даже для бывшего среднего советского обывателя, зачарованно взирающего на достижения Запада в технологической сфере, любой реальный, а не телевизионный американец выглядит не то наивным, не то глуповатым; не говоря уж о наивной глуповатости сценаристов их кинопродукции. Однотипные сюжеты уже набили оскомину всему миру и обыватели хоть и исправно смотрят все эти продолжения, ремейки и самокопирование, отражающее творческую импотенцию Запада, но уже не восторгаются киноширпотребом Голливуда. Говорить иностранцам западного происхождения об этой глуповатости не принято, но в среде своих подобная оценка — норма.

Всё это внешние приметы того, что времени на самостоятельное переваривание материалистического атеизма и на самостоятельную подготовку предпосылок к преодолению господства животного строя психики алгоритмика исторического процесса Западу просто не оставила, хотя автопилот Русской цивилизации максимально предоставляет ему время и возможности одуматься и изменить свои намерения на будущее.



Ликвидация агитпункта капитализма

Всё началось в августе 1971 года, когда президент США Ричард Никсон выступил с заявлением о прекращении обмена долларов на золото, что получило название «шока Никсона». Японская газета «Нихон кэйдзай симбун» в 1991 году так прокомментировала отмену «золотого стандарта» (официальное название «шока Никсона»):

Это было самое крупное событие во всей истории бумажных денег со времени их появления в Англии в конце XVII века. Но, как оказалось, это крупное событие поначалу не оказало сколь-нибудь ощутимого шокового воздействия на мировую экономику. И причина этого кроется в том, что с середины 70-х годов появился рынок евродоллара как мировых денег, небывалых в истории человечества. Евродоллар в буквальном смысле — это американский доллар, осевший на европейском финансовом рынке. Конечно, доллар не переставал быть валютой, имеющий сугубо внутриамериканское хождение. По логике вещей в случае перевода за рубеж он должен был обмениваться на валюту другой страны. Но страны коммунистического лагеря, которые очень нуждались в долларах, опасаясь секвестра (обрезания по-русски), не депонировали их в банках США. Они вкладывали их в тех же долларах в действующий в Европе советский иностранный банк. Вот эти доллары и получили изначально название евродоллары. В 60-х — первой половине 70-х годов началась крупномасштабная утечка американских долларов за пределы страны, что привело к резкому увеличению масштабов рынка евродолларов. Появление этого «чёртова ребёнка» — евродоллара — на деле превратилось в серьёзную проблему мировой денежной системы. Когда доллар обращался только в национальных границах США, он находился под строжайшим контролем американских органов власти. Безграничные кредиты были запрещены по так называемому «ордеру-D». Но на европейском рынке положения этого «ордера-D» были недействительны. И здесь впервые появились международные деньги, допускающие практически беспредельные кредиты. В таких условиях можно было посредством выдачи займов делать сколько угодно новые деньги. И именно непосредственно после появления рынка евродоллара разразился первый нефтяной кризис. Страдающие от резкого скачка цен на нефть страны импортеры нефти развернули отчаянную конкурентную борьбу на рынке евродоллара. Не признающий никаких правил кредитования рынок евродоллара с невиданной ранее скоростью выбрасывал всё новые и новые деньги.

Японская газета точно подметила, что появление евродоллара («чёртова ребёнка») совпало с первым нефтяным кризисом. Если посмотреть на это (беспричинное?) совпадение с позиции достаточно общей теории управления и 4-го приоритета обобщённых средств управления, то хорошо видно, для чего МВФ — частной надгосударственной организации — понадобился евродоллар и почему МВФ надо было выйти за пределы юрисдикции «ордера D».

Кредитно-финансовая система СССР

Кредитно-финансовая система Советского Союза была «закрытая» и трёхконтурная.

В первом контуре — рубль, как и доллар (до отмены «золотого стандарта») обеспеченный золотом. С таким рублём страна, как единый суперконцерн, выходила на внешний рынок со своей продукцией и получала прибыль.

Во втором контуре — безналичный рубль — цифры на бумаге, гарантирующие взаимную поставку сырья, полуфабрикатов, комплектующих, товаров предприятий и отраслей друг другу в производственной сфере государства-суперконцерна, на внутреннем рынке которого и не могло быть никакой денежной прибыли, вопреки обывательскому мнению.

В третьем контуре — наш, так называемый «деревянный» рубль, обслуживавший исключительно сферу потребления государства-суперконцерна, с которым все мы ходили в магазин, и который нёс на себе функцию регулятора распределения произведённого. Он тоже не мог давать и не давал государству прибыли вопреки невежественным надеждам обывателей и политиков диссидентов, поскольку СССР в целом и в лице своих фирм мог получать прибыль только во внешней торговле.





Правила конвертирования валютного рубля в безналичный, а безналичного в «деревянный» и правила обратного конвертирования устанавливало государство. Именно государственное ограничение в перетекании «рубля» из одного контура в другой и послужило причиной того, что кредитно-финансовая система СССР, подкреплённая монополией внешней торговли получила название «закрытой» и вызывала недовольство Запада.

Тем не менее и де-юре трёхконтурная кредитно-финансовая система СССР была де-факто одноконтурной, поскольку перетекание рублей из контура в контур было возможно через системы теневой, криминальной экономики.

А как была устроена «открытая» кредитно-финансовая система многоотраслевого мирового хозяйства, куда в прошлом единый Советский Союз, а ныне Россию и страны СНГ с усилием встраивает Запад? Хотя термины «открытая», «закрытая» — условные, тем не менее они указуют на определённые особенности каждой из кредитно-финансовых систем.

Кредитно-финансовая система Запада

Кредитно-финансовые системы большинства стран Запада — одноконтурные в том смысле, что если владелец денег доказал их «чистоту» (то есть ему невозможно предъявить юридически состоятельных претензий по поводу того, что они у него появились в результате преступной деятельности), то он вправе потратить их и в сфере внешней торговли (включая операции с валютой), что соответствует первому контуру кредитно-финансовой системы СССР; и на рынке в сфере производства, купив производственное предприятие или пакет акций, что соответствует контуру обращения безналичного рубля в СССР; и на потребительском рынке, что соответствует контуру обращения деревянного наличного рубля в СССР. В этой одноконтурной кредитно-финансовой системе особую роль играют:



инвариант — товар, количеством которого измеряются все цены, вследствие чего цена инварианта неизменно равна единице .

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и некоторые специфические рынки, отсутствовавшие в трехконтурной кредитно-финансовой системе СССР, что далее будет пояснено.



Выделенное жирным предложение — строгое определение по существу термина «инвариант», отсутствующего в классической политэкономии, где он затерялся среди разнородных функций денег, создав тем самым одну из основ метрологической несостоятельности экономической науки, достаточно часто оперирующей категориями, не поддающимися объективному измерению даже относительному, а не то чтобы в абсолютных единицах).

Инвариант — основа меновой торговли, в том числе и в наиболее её совершенном виде, когда инвариант заранее «расфасован» в сертифицированные монеты и слитки. До отмены «золотого стандарта» таким универсальным товаром-инвариантом в системе цен государств и мировой торговли «де-юре» и «де-факто» (по крайней мере до тех пор пока 90% энергообеспеченности мирового производства в целом составляла биоэнергия, т.е. энергия рабочего скота и людей) было золото.



После отмены «золотого стандарта» в 1971 году, когда цифры на купюрах и счетах перестали обменивать на реальное золото-инвариант по твёрдому курсу, роль инварианта «де-факто» перешла к электроэнергии (а равно первичным геологическим топливам: с точностью до масштабного коэффициента), а «де-юре» инвариантом продолжала оставаться зелёная бумага с цифрами под названием «доллары», после второй мировой войны вытеснившая из этого качества сильно полегчавшую бумажку под названием «фунт стерлингов». Баксовая бумага (хотя есть уже и туалетная с тем же рисунком) пока ещё — свидетельство доверия общества к ней, как средству платежа.





Функции второго контура по управлению инвестициями в одноконтурной кредитно-финансовой системе взял на себя рынок ценных бумаг. Но естественное колебание цен на рынке и беспрепятственнность перетока средств платежа с одного специализированного рынка на другие привела к тому, что так называемые ценные бумаги (акции различных предприятий, облигации государственных займов и т.п.) стали предметом спекуляции и биржевых игр с целью извлечения денежной прибыли, ни коим образом не обусловленной производственными успехами либо неудачами и спросом на продукцию той или иной фирмы.



Собственно говоря, трёхконтурность кредитно-финансовой системы СССР изначально имела целью исключить возможность воздействия на систему производства и распределения в государстве-суперконцерне через разного рода биржевые игры. Так картина выглядит в пределах государства.

Если же перейти к глобальному масштабу рассмотрения, то на рынке «ценных» бумаг появляется ещё один вид «ценностей» — валюты (конвертируемые и не очень конвертируемые) различных стран, утратившие определённое золотое или какое-либо иное содержание. Поэтому традиционное для глобальной экономической аналитики разделение рынка валют и рынка ценных бумаг во многом искусственное и не существенное.





Сами же страны по отношению к глобальному хозяйству предстают в роли фирм, подразделений фирм и разного рода обменников (интерфейсов) между фирмами, составляющими в совокупности глобальный суперконцерн.

Хотя с отменой золотого стандарта их валюты и выглядят неизвестно чем и как обеспеченными, но по существу реальное положение большинства из государственных валют в мировой экономике определяется поддержанием стандарта энергообеспеченности валюты, обслуживающей их собственное производство и внешнюю торговлю; этим же определяется и твёрдость каждой свободно конвертируемой валюты по отношению к доллару США, ставшему инвариантом (по умолчанию) в глобальной финансовой системе…

ИАЦ

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Окончание следует.





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