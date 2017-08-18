Подводный истребитель: как будет искать и уничтожать врага новейшая подлодка «Лада

Проект 677 разработан под руководством генерального конструктора Юрия Николаевича Кормилицина. Главная задача «Лады» – поиск и уничтожение вражеских субмарин. Внедрив множество новейших технологий и передовых конструкторских решений, специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» создали уникальный «подводный истребитель». Во время испытаний на Балтике и затем (с середины 2013 года по настоящее время) на полигонах Северного флота «Санкт-Петербург» продемонстрировал отменные качества «охотника». В дуэльных ситуациях с надводными кораблями и субмаринами других проектов он первым обнаруживал «противника». Это давало командиру подлодки возможность занять выгодное для атаки положение и неожиданно «открыть огонь» по ничего не подозревающему «супостату».

Порой «жертвами» «Лады» становились и непрошеные гости из числа подводников стран НАТО. Получив звуковым импульсом по корпусу, «лоси» предпочитали поскорее «унести копыта», направляясь прочь от российских берегов. У наших геополитических «партнеров» остается одна отрада – тот факт, что в состав ВМФ России пока принят только головной корабль данного типа. Однако в радостном настроении они будут пребывать недолго. На мощностях «Адмиралтейских верфей» кипит работа над вторым корпусом – «Кронштадтом», спуск на воду которого ожидается в начале следующего года. За ним последует ДЭПЛ «Великие Луки». Предполагается, что сначала ВМФ России получит четыре корабля в первоначальном «дизель-электрическом» варианте, а затем – еще пять улучшенного проекта с воздухонезависимой энергетической установкой.

Аэробная силовая установка

Генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит утверждает, что «Лада» представляет самую современную на сегодняшний день неатомную подводную лодку, способную успешно конкурировать со всеми существующими германскими, французскими и шведскими субмаринами данного класса. В практическом плане данное утверждение относится в первую очередь к международному тендеру Project 75i на шесть субмарин для ВМС Индии, в котором с российской стороны «Рособоронэкспорт» продвигает «Амур 1650». «Все остальные предложения основаны на кораблях более ранних проектов и каких-то их усовершенствованиях, тогда как мы предлагаем индийским партнерам создавать собственную подлодку на базе нашей, которая на сегодняшний день является самой современной. И это очень важное обстоятельство», – говорит Игорь Вильнит.

Второе обстоятельство связано с конкретными особенностями будущего корабля в свете обязательного требования ВМС Индии по оснащению его воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). Смысл таков: дооснащение дизель-электрических субмарин ВНЭУ дает возможность увеличить продолжительность подводного плавания на малом ходу (три-пять узлов) в два-три раза, что повышает скрытность действий подводников на коммуникациях противника и вблизи его побережья. «Санкт-Петербург» аэробной системой не обладает, но, начиная с пятого корпуса, на серийные «лады» будут устанавливаться ВНЭУ на основе риформинга дизельного топлива.

За последние несколько лет специалисты «Рубина» серьезно продвинулись по программе создания аэробной энергетической установки для подводных лодок. Сначала ими был построен демонстратор технологий, затем – береговой стенд. Испытания на нем полностью завершены, а требования ВМФ России выполнены. В настоящее время идет подготовка к следующему этапу испытаний. Ввиду режима секретности подробности программы не раскрываются. Вместе с тем создатели отечественной ВНЭУ открыто заявляют, что их установка обладает рядом существенных преимуществ над аналогичными западными разработками. «Принцип работы нашей ВНЭУ признан в мире как наиболее оптимальный, поскольку и немецкие, и французские коллеги перешли на этот тип, но наше конструкторское бюро начало эту работу гораздо раньше. Тут мы имеем преимущество, и оно будет воплощено в перспективном проекте для ВМС Индии с помощью и при участии индийских предприятий», – утверждает гендиректор «Рубина».

Победа в Индии очень важна для вывода нового продукта на мировой рынок. Иностранные контракты, идущие в дополнение к государственному оборонному заказу, позволят быстрее окупить понесенные затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, повысить серийность и снизить стоимость единицы продукции. Субмаринами с ВНЭУ интересуются многие страны-импортеры, но им хочется получить готовую, апробированную систему. Если «Рособоронэкспорту» удастся убедить наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству в преимуществах продукции отечественных судостроителей, то «Рубин», «Адмиралтейские верфи» и их смежников ждут многочисленные контракты, номинированные в свободно конвертируемой валюте. Это позволит им сохраниться на рынке и продолжить развитие отечественной школы подводного кораблестроения.

Мощная гидроакустика

Индийские военные внимательно отслеживают все последние достижения российских моряков и корабелов. Особенный интерес они проявляют к «Санкт-Петербургу», коль скоро этот корабль предъявляется в качестве прототипа в тендере Project 75i. Главный конструктор неатомных подводных лодок ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Молчанов поясняет: «Мы говорим, что прототипом для «Амура 1650» выступает дизель-электрическая подлодка проекта 677 «Лада». Подтверждаю, что все основные испытания головного корабля завершены. Остался лишь небольшой объем проверок, связанный с новым гидроакустическим комплексом».

Как известно, «Санкт-Петербург» оснащен опытным образцом ГАК «Лира» разработки ЦНИИ «Электроприбор». По своему техническому уровню он существенно превосходит серийные гидроакустические комплексы семейства МГК-400 «Рубикон», что используются на ДЭПЛ предыдущих проектов 636 и 877 семейства «Варшавянка».

«Поскольку на «Санкт-Петербурге» установлен действительно уникальный гидроакустический комплекс, сегодня все работы направлены на то, чтобы провести его всестороннюю проверку в совершенно различных условиях, – продолжает Игорь Молчанов. – Комплекс работоспособен и подтвердил все заложенные в него характеристики, но поскольку гидрология – вещь сложная и меняющаяся, проводится большой объем работ именно для различных гидрологических условий, какие только могут встретиться в Мировом океане. Подчеркну, что речь идет не о подтверждении работоспособности ГАК – в этом больше нет сомнений, – а о наборе определенной статистики, которая позволит использовать данный комплекс с заданной эффективностью в совершенно различных условиях».

Именно «Лира» в сочетании с малыми размерами корабля и необыкновенно малошумным гребным электродвигателем на постоянных магнитах СЭД-1 (а таковой применен на российской подлодке впервые) придает «Ладе» черты «охотника» за иностранными субмаринами. Однако основания для страха есть не только у вражеских подводников. Торпедные аппараты калибра 533 мм приспособлены для стрельбы и крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ». Свои первые ракетные пуски «Санкт-Петербург» провел осенью прошлого года.

Подлодка способна выполнить залп из всех шести аппаратов, а устройство быстрого заряжания позволяет за считаные минуты выпустить по врагу весь боезапас из 18 единиц. Это делает «Ладу» опасной для любого противника, включая авианосную ударную группу. Среди вариантов исполнения ракет есть и 3М14Т, которые уже использовались ДЭПЛ проекта 636.3 «Ростов-на-Дону» и «Краснодар» для уничтожения наземных целей в Сирии, принадлежавших террористам из так называемого «исламского халифата». Хотя испытания головного корабля заняли продолжительное время (с 2005 года по настоящее время), их завершение свидетельствует, что у нашего флота появился грозный «подводный истребитель», полностью подготовленный к серийному производству.