Открытым текстом 18.08.2017

Европа под колёсами

Главная мировая новость — очередное нападение ИГИЛ на Европу. На этот раз террористы ударили по туристической столице Испании — Барселоне.

Микроавтобус врезался в гуляющих на пешеходной улице Рамбла в туристическом центре Барселоны. 13 человек погибли, около сотни госпитализированы. Двое подозреваемых в наезде задержаны, ещё один убит в перестрелке с полицией. Событие официально признано терактом. Ответственность за него взяла на себя запрещенная повсюду террористическая группировка “Исламское государство”.

Открытым текстом напоминаю: Испанию уже атаковали 13 лет назад! После взрывов на железной дороге и вокзалах испанское правительство решило выполнить требования исламистов и выйти из всех антитеррористических коалиций. В надежде, что нейтралитет спасёт страну от трагедии.

Мы с террористами — из разных миров. Единственный язык, понятный преступнику, — язык дубины. Поэтому наши войска не уходят из Сирии, как бы ни визжала либеральная общественность, почему-то сравнивая стоимость пуска ракет по террористам со стоимостью городских автобусов или количеством пенсий. Интересно, смогут ли теперь наши либеранутые на всю голову повторить эти же слова своим друзьям из Испании. И не получить ответ в морду?

Facebook заблокировал страницу одного из предполагаемых террористов Дрисса Укабира. Он называл себя марокканцем. Писал, что живёт во французском Марселе. Регулярно публиковал ссылки на статьи и блоги с критикой политики Израиля, а также на ресурсы, противопоставляющие ислам христианству.

О том, как радикалы наводнили нынешнюю Европу, говорили немало. Главных организаторов “интеграции беженцев” Меркель и Олланда не раз предупреждали, что от их политики терактов меньше не станет. Но либеральные глобалисты из Соединённых Государств Америки дали команду на мультикультурность. И Европа пала. Открытым текстом спрошу: что такого есть у американских спецслужб на Ангелу Доротею Хорстовну Каснер, что её не останавливает даже гибель десятков людей?

И ещё немного истории. Одна фотография. Афганистан. Восьмидесятые. Среди моджахедов главный идеолог русофобии — Збигнев Казимеж Тадеушевич Бжезинский. Один из инициаторов создания и финансирования “Аль-Каиды”. Это об истоках исламского радикализма как такового. Открытым текстом напомню: именно по американской инициативе прекращены любые контакты европейских разведок с российскими спецслужбами по вопросам борьбы с террором. Надеюсь, всем понятно, почему?

На этой неделе в Москве оперативники ФСБ задержали террористическую группу, намеревавшуюся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием смертников и взрывных устройств большой мощности.

Добавлю, что и в Сирии у наших военных и сирийской армии, воюющих против ИГИЛ, дела идут неплохо. Гадину давим изо всех сил. Понятно, почему это сильно расстраивает тех, кто вот уже почти полвека пытается превратить весь Ближний Восток в огромную мировую проблему.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru