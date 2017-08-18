«Монсанто» в Кировской области: Разоблачение.

17 августа 2017 года Василий Лычковский опубликовал материал:

Владимир Путин: Народ должен быть защищен от ГМО и западных фармацевтических препаратов «любой ценой»…

На этот материал появился отклик Волемира, который в своём комментарии написал откровенную ложь.

Но удивило больше то, что эту ложь поддержало 10 человек, которые даже не попытались проверить изложенную информацию.

На этом примере очень хорошо прослеживаются методы работы иностранных агентов по очернению реально происходящих событий в России.

Запускается утка в желтых СМИ. Нечистоплотные блогеры распространяют её в интернете, ну а когда выходит опровержение, то его уже никто не слышит и не видит.

Утка съедена и сытый мозг уже не в состоянии отличить правду от лжи.

С уважением ко всем,

Аккерманец.

Волемир 17 августа 2017 в 10:59 Ссылка Пометить

+10

Что толку от разговоров, когда в Кировской области Монсанта получила 90 тысяч гектар и запустила завод семян? Что толку от разговоров, если при формальном запрете на выращивание ГМО растений – продуктами, содержащими ГМО можно вполне законно торговать в магазинах? Что толку от разговоров, когда реально в супермаркетах до 80% плодоовощной продукции – это ГМО ???

Собственный семенной фонд в России ликвидирован. Нет больше государственной сети семенных лабораторий.

А проверка на наличие ГМО в продукте – это нереальная задача, т.к. стоит дорого и для выявления трансгена – нужно знать, какой именно ген искать.

Путин говорит то, что мы хотим слышать. Однако дела расходятся со словами. Идет война на истребление населения РФ. В данном случае методами генной инженерии закладывают новым поколениям неспособность к воспроизводству. Умрет два старших поколения и останутся бесплодные. После них территория будет чиста. Заходи и делай что хочешь.»

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41085

В субботу 25 февраля в социальных сетях несколько человек мне прислали ссылки на разные источники, но с одной новостью: транснациональная корпорация (ТНК) «Монсанто» открывает первый завод в России по выращиванию генно-модифицированных организмов (ГМО).

Делает она это на территории Кировской области Зуевского района рядом с посёлком Октябрьский. К тому же правительство области на льготных условиях выделило целых 63 000 гектаров. Это 630 квадратных километров. Чтобы понимать цифры, площадь всего Зуевского района равна 2 820 квадратных километров. В заверении приведена даже цитата действующего в.р.и.о. губернатора Кировской области Игоря Васильева о продолженном деле Никиты Белых по привлечению стратегического инвестора.

Мы все прекрасно знаем, какой вред несут не только организму, но и природе ГМО продукты, синтезированные в лабораториях ТНК. Кроме того, с июля 2016 года действует федеральный закон о запрете на выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ.

Тем не менее, новость разнесли по всему русскоязычному интернету десятки блогеров, а затем и других информационных ресурсов. Так как я уже более полугода не проживаю в Кировской области, мне было трудно оценить сразу вероятность в ней описанного. Пришлось прибегнуть к изучению источников. Некоторые ссылались друг на друга, но в итоге по цепочке все вели к сомнительному сайту actualnews.pro, который стянул название «Актуальные новости» с официального сайта СМИ actualnews.org.

Контактов на actualnews.pro конечно же не было. Сам домен был зарегистрирован всего три недели назад. Владелец предпочёл информацию о себе скрыть. Чтобы до конца подтвердить свои подозрения, я связался с главным редактором газеты Зуевского района Татьяной Серафимовной Бурковой. Я работал в «районке» и знаю, что журналистов не обходят даже мельчайшие события на территории их района, не говоря о новостях федерального масштаба. Татьяна Серафимовна была удивлена, но, чтобы получить компетентную информацию, она тут же позвонила главе отдела сельского хозяйства администрации Зуевского района Александру Геннадьевичу Тебенькову. Он опроверг достоверность информации о появлении «Монсанто» на территории Зуевского района.

Зачем кому-то понадобилось распространять дезинформацию, остаётся загадкой. Как специалист в пиаре и маркетинге, должен отметить, что подобная акция стоит недёшево. Посудите сами, с чего бы вдруг группа блогеров, далёких от темы ГМО, одномоментно заинтересовались новостью на ресурсе с дневным охватом в двести человек, которого месяц назад ещё даже не существовало. Возможно, какой-то институт изучает реакцию общественности?

Ответ на этот вопрос каждый должен дать себе сам. И помните, любую информацию можно проверить. Не спешите доверять всему, что слышите.

Алексей Горбов

В Кировской области открыли фейковый завод по производству ГМО

Новость о том, что в Зуевском районе будут выращивать семена генно-модифицированных растений, оказалась «уткой».

В конце февраля сразу на нескольких информационных интернет-ресурсах появилось сообщение об открытии в Кировской области завода американской компании «Монсанто», которая специализируется на производстве семян генно-модифицированных сельскохозяйственных зерновых и овощных культур. Сообщалось, что новый завод открылся возле посёлка Октябрьский Зуевского района, а администрация региона для плодотворной работы предприятия якобы выделила 63 тыс. гектаров земли, причём на льготных условиях.

- Мы давно ждали «Монсанто» на кировских землях и уже несколько лет вели планомерную работу. Очень большую роль в переговорах со стратегическим инвестором сыграл Никита Юрьевич Белых, а я уже успешно завершил эту работу, — цитирует врио губернатора области Игоря Васильева первоисточник информационной «бомбы» - сайт «Актуальные новости», не имеющий никаких регистрационных и контактных данных.

Также в заметке на сомнительном сайте сказано, что руководитель компании «Монсанто Россия» Исаак Левенштайн выразил надежду на длительное и успешное сотрудничество.

- Мы хотели обосноваться на российском рынке раньше, но нам мешало национальное законодательство. Однако на днях мы получили приятное известие от академии наук об отмене запрета на ГМО на территории страны. У нас большие амбиции. Мы планируем накормить нашими продуктами огромное количество людей. Надеемся обеспечить розничные сети, заведения общепита, а также школы и детские сады, — якобы сказал он.

Всё это выглядело тем более странно, если учесть, что ещё в июне 2016 года Госдума приняла закон, запрещающий выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ.

Однако вскоре выяснилось, что новость - не более, чем фейк. В правительстве Кировской области заявили, что ничего не слышали об открытии завода. В самой компании «Монсанто» также опровергли эту информацию. В заявлении на её официальном сайте говорится, что компания не ведёт строительство семенных заводов в Российской Федерации.

- Федеральный закон № 358-ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности» продолжает действовать, запрещая возделывать на территории России генетически модифицированные растения… «Монсанто» неукоснительно следует российскому законодательству и предлагает сельхозтоваропроизводителям России семена кукурузы, овощных культур исключительно традиционной селекции, - пояснили в компании.

Примечательно, что новость об открытии завода по производству ГМО-семян в Кировской области появилась в тот же день, когда Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований сообщила о подготовке меморандума, опровергающего информацию о вреде генно-модифицированных продуктов (ГМО). В начале февраля эта же комиссия признала гомеопатию лженаукой.

https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-kirovskoy-oblasti-otkryli-feykovyy-zavod-po-proizvodstvu-gmo/