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Мегалиты Кирельского гольца

09:05. 18 августа 2017 Просмотров - 186 Один комментарий Опубликовал:
Поездка в августе 2017г. В этот раз проходила без меня. Но зато с новым единомышленником и участником группы нашего организатора, С.Изофатова (izofatov) – Сергеем Сорокиным.
Это место было целью июньской поездки. Благодаря С.Изофатову в этот раз – цель достигнута. Смотрим, что было обнаружено на этой возвышенности. Размещаю самые яркие фотографии и видео.






Место – цель поездки


Так это место выглядит с соседнего холма (фото с предыдущей поездки)


На пути к ним




















Это грандиознее, чем Львиные ворота на Красноярских столбах












Территория вся выгорела не так давно. Березняк растет первый в таких местах















Весь фотоальбом (209 фотографий)

Видео с поездки:


Съемки квадрокоптером dji phantom 3 в ручном режиме – из-за неисправного провода не было подключения к iPad, поэтому управлять оператору пришлось «вслепую».






Источник: sibved.livejournal.com

Метки: мегалиты, останцы, пластичный камень, сибирь
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