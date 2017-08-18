Мегалиты Кирельского гольца
09:05. 18 августа 2017 Просмотров - 186 Один комментарий Опубликовал: brahman
Поездка в августе 2017г. В этот раз проходила без меня. Но зато с новым единомышленником и участником группы нашего организатора, С.Изофатова (izofatov) – Сергеем Сорокиным.
Это место было целью июньской поездки. Благодаря С.Изофатову в этот раз – цель достигнута. Смотрим, что было обнаружено на этой возвышенности. Размещаю самые яркие фотографии и видео.
Место – цель поездки
Так это место выглядит с соседнего холма (фото с предыдущей поездки)
На пути к ним
Это грандиознее, чем Львиные ворота на Красноярских столбах
Территория вся выгорела не так давно. Березняк растет первый в таких местах
Весь фотоальбом (209 фотографий)
Видео с поездки:
Съемки квадрокоптером dji phantom 3 в ручном режиме – из-за неисправного провода не было подключения к iPad, поэтому управлять оператору пришлось «вслепую».
Это место было целью июньской поездки. Благодаря С.Изофатову в этот раз – цель достигнута. Смотрим, что было обнаружено на этой возвышенности. Размещаю самые яркие фотографии и видео.
Место – цель поездки
Так это место выглядит с соседнего холма (фото с предыдущей поездки)
На пути к ним
Это грандиознее, чем Львиные ворота на Красноярских столбах
Территория вся выгорела не так давно. Березняк растет первый в таких местах
Весь фотоальбом (209 фотографий)
Видео с поездки:
Съемки квадрокоптером dji phantom 3 в ручном режиме – из-за неисправного провода не было подключения к iPad, поэтому управлять оператору пришлось «вслепую».
Источник: sibved.livejournal.com
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Красивые причудливые формы выветривания скальника. Только при чем здесь “мегалиты”?