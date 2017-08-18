Экономическая удавка для Литвы: опять Путин виноват?

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рвет и мечет, обвиняя российского президента в проведении антилитовской политики. Странно, конечно, слышать подобные заявления, но для русофобов - это норма: вредить России, обвинять ее лидера во всех смертных грехах, при этом обижаться, когда их ставят на место.

Впрочем, что же вызвало такой ажиотаж в Вильнюсе? Оказывается, забота Путина о национальных интересах России, а если точнее, то его предложение перенаправить белорусские грузы в российские порты на Балтике – Приморск и Усть-Лугу. К чему нам Прибалтика? Ее проблемы нам уже неинтересны. Гораздо важнее развивать отечественную инфраструктуру.

Сквернялис (говорящая фамилия, не так ли?), в свою очередь, счел предложение Владимира Путина попыткой «экономического удушения» стран Балтии. Можно подумать, что и веревку для них мы столько лет готовили, и мыло варили. Сами же постарались разорвать дружественные и экономические отношения, причем по своей инициативе.

Мы прекрасно осведомлены о том факте, что Клайпеда получает ощутимые прибыли за счет транзита нефтепродуктов, колесной техники, калийных удобрений и прочего экспорта. И не станем отрицать, что возмущение Сквернялиса небезосновательно, правда, весьма неразумно и даже смешно.

Почему бы и не признать, что российское руководство ставит во главу угла экономическую выгоду и политические мотивы? Это нормальное явление в современном мире. Нам нужно и свои порты развивать, и наглядно показать Литве, чего ей будет стоить антироссийская политика.

Сквернялис не просто так беспокоится. Замена Клайпеды на российские порты сулит Литве одни убытки. Так, только с начала этого года объемы перевозки грузов Литовскими железными дорогами увеличились на 6,5% по сравнению с 2016 годом, а транзит нефтепродуктов составил 1,224 млн. тонн.

Но все это не наши проблемы! Литва неоднократно заявляла, что Россию необходимо сдерживать, а санкции сохранять. Ну, вот и договорились… И это Вам еще не припомнили историю с БелАЭС, которую Вильнюс официально признал угрозой для национальной безопасности Литвы. Мало того, что литовский Сейм решил ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии и России, но призывает присоединиться к этому Ригу и Таллин.

России осталось только разобраться с Белоруссией, отправляющей нефтепродукты с Мозырского и Новополоцкого НПЗ через Литву и Латвию. Рига, к слову, в отличие от Вильнюса Батьку за бороду не дергает и не противится строительству БелАЭС вблизи своих границ.

Лукашенко вполне может обидеться и перекинуть белорусские грузы из Клайпеды на перевалочные пункты в Калининграде. Тем более что Путин уже дал указания ускорить программу развития паромного сообщения между калининградскими портами с Усть-Лугой и уменьшить перевалку грузов через порты в Прибалтике.

Пожалуй, стоит упомянуть и про то, как Литва себя нечестно ведет по отношению к России, хотя сама и кричит о политизации Москвой экономических отношений. Дело в том, что для перевозки грузов в сам Калининград Литва ввела на своей железной дороге повышенный тариф, что вроде бы противоречит правилам Всемирной торговой организации.

Часики тикают, Литва мучается ожиданием. Ну, ничего, осталось недолго.