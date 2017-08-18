Цифровой Госплан
23:06. 18 августа 2017 Просмотров - 34 Один комментарий Опубликовал: brahman
Внезапно. В министерстве промышленности и торговли задумали внедрить систему государственного планирования. Сразу возникли "эксперты" с криками "Это ересь!"
Ответом на стагнацию российской экономики и поручение Владимира Путина провести всеобщую "цифровизацию" станет создание в РФ аналога советского Госплана.
Единая государственная информационная система контроля за производстенными цепочками уже создается на базе Минпромторга, сообщил замглавы министерства Глеб Никитин.
Без нее перейти к новому укладу экономики, который позволил бы развивать импортозамещение, "объединить технологии и сервисы", "научиться управлять внутренними и внешними кооперационными связями" и выполнить задачу по цифровизации, невозможно, пишет Никитин в статье, опубликованной в "Ведомостях". "Раньше эту функцию выполнял госплан", – напоминает замминистра: консолидировал все потребности рынка, распределял заказы, следил за ходом выполнения поручений.
Сейчас же такой структуры нет. Ей станет, по задумке Минпромторга, государственная информационная система промышленности (ГИСП), основанная на технологиях анализа больших данных (big data).
"Заказчики размещают заказы на высокотехнологичную продукцию, предприятия финальной сборки, основываясь на их потребностях, формируют оптимальную схему кооперации и контролируют процесс исполнения", – описывает схему чиновник.
Итогом усилий, по его словам, должно стать вхождение РФ в десятку лучших стран мира по внедрению передовых производственных технологий. Это может произойти к 2035 году.
К сожалению, успешных примеров технологических скачков за счет госпланирования в мире нет, констатирует директор Центра IT-исследований РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев: чем больше система, тем меньше ее эффективность, а главное – никакое цифровое планирование не может спрогнозировать спрос и в конечном счете развитие.
На страновом уровень этим занимается лишь Северная Корее, но общество там развивается медленно и живет плохо; возрожденный госплан будет так же неэффективен, как советский, только на цифровом уровне, уверен Брауде-Золотарев.
Впрочем, идея "цифрового госплана" удобна политически: она соответствует как растущей доли государства в экономике (с 35% до 70%, по данным ФАС), так и запросу общества на советизацию.
По данным ВЦИОМ, за возврат к плановой экономике выступают 52% россиян. Еще больше – 66% – считают, что от демократии можно отказаться в пользу "твердой руки, которая наведет порядок".
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-pr
PS. Отличные эксперты. Про китайский Госплан лидирующей экономики мира благополучно "забыли".
Также порадовили и сентенции насчет невозможности технологических рывков при государственном планировании и особенно пример КНДР, которая как раз при гос.планировании создала свою собственную ракетную программу и овладела ядерным оружием, что является привелегией считанного числа государств. Да и то, стоит учитывать, что КНДР живет фактически в блокаде и не обладает теми ресурсами, которые есть у Китая или той же РФ.
Но что КНДР, если тот же Китай про смешанной системе хозяйствования, где существует Госплан, уверенно сокращает технологический отрыв от США, ЕС и РФ. Говоря о цифровом планировании, Китай, как раз придерживается "неэффективного госпланирования", намереваясь по мнению американцев, стать мировым лидером в этой области к 2030 году https://incrussia.ru/news/bloomberg-rass
А уж про сталинский СССР я и вовсе молчу, который при реальном госпланировании в чистом виде, продемонстрировал и вовсе небывалые темпы промышленного и технологического роста, которых Россия ни не демонстрировала ни до, ни после Сталина, фигурально пробежав по выражению Сталина 100 лет за 10.
Вполне понятно, что РФ ни экономически, ни политически не может перейти к плановой экономике, но дрейф в сторону смешанной экономической политики, которую использует тот же Китай, где уживаются и социалистические и капиталистические формы хозяйствования, всяко лучше слепой веры в том, что "невидимая рука рынка все исправит". Но эту секту как того горбатого, только могила исправит.
Ну а сама идея внедрение элементов госпланирования отсылающая к успешному китайскому опыту далеко не нова и в патриотических кругах гуляла еще в нулевых, встречаясь в работах профессора Губанова, в программе КПРФ и помоему у Глазьева.
Тут на слово лучше не верить, а посмотреть на практическую реализацию, ибо смена вывески это одно, а реальное внедрение элементов госплана, совсем другое.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Госплан мне нравится, лучше следить за производством создавать рабочие места по месту жительства, как раньше, а не делать страну гастарбайтеров.