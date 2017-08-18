Бэннон все
21:27. 18 августа 2017 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал: brahman
Трамп уволил еще одного из ключевых членов своей команды, сыгравшего важную роль в его победе на выборах.
"По согласованию с генералом Келли" Стив Бэннон отправился в отставку. Его зажигательное выступление на тему "маниакальной борьбы с Китаем" http://colonelcassad.livejournal.com/361
Он изначально совершил ошибку, когда подумал, что может откупиться Флинном, о чем сам потом публично сожалел. Но было уже поздно – оппоненты увидели слабость Трампа и его готовность избавляться от своего окружения, на которое посыпались целенаправленные удары, в результате чего оно регулярно несет потери по реальным или надуманным обвинениям. Увольнение Бэннона на фоне истеричной кампании против Конфедерации, отлично показывает, как манипуляции с историей можно использовать для коррекции актуальной политики, хотя конечно Бэннон вылетел со своего поста по совокупности. Его уход означает усиление влияния генерала Келли и приближенных к нему "чекистов", а также промежуточную победу "глубинного государства", которое методично переживает неудобного президента. Как представляется, отставка Бэннона не облегчит положение Трампа, а скорее сподвигнет оппонентов на продолжение атак на его администрацию, подталкивая Трампа к ситуации, когда чтобы избавиться от нетерпимой обстановки во внутренней политике, он начнет очередную агрессию, чтобы отвлечь внимание общество на очередную заграничную авантюру, как это уже делали Буш и Обама.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Политическая жизнь в США “бьёт ключом”, а в РФ просто бьёт. Почувствуйте разницу.