Бэннон все

...Кадры. Дэвис: Вы назначили Стива Бэннона (Steve Bannon) своим главным стратегом...принимаю решения, а не Стив Бэннон или кто-то еще. ... дает по новостям, смотрят на Бэннона именно так. Трамп: Да,...вопрос, но он все равно связан со Стивом Бэнноном. Мне так кажется...