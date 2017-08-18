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Бэннон все

21:27. 18 августа 2017 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:


Трамп уволил еще одного из ключевых членов своей команды, сыгравшего важную роль в его победе на выборах.

"По согласованию с генералом Келли" Стив Бэннон отправился в отставку. Его зажигательное выступление на тему "маниакальной борьбы с Китаем" http://colonelcassad.livejournal.com/3616819.html стало его прощальной песней на посту одного из ближайших советников Трампа. Ранее вашингтонский истеблишмент неоднократно пытался добиться отставка Бэннона, которого обвиняла в саморекламе, ультраправых взглядах, утечках из администрации и интригах против других лиц из окружения Трампа. Весной Бэннона отстранили от заседаний совета по национальной безопасности, ну а сейчас Трамп все же уступил и отправил Бэннона в отставку. Обвинения Бэннона в утечках секретной информации из окружения Трампа и последствия Конфедератопада, фактически вынудили Трампа избавиться от Бэннона. В результате, спустя всего пол-года после инуагурации, Трамп потерял значительную часть своей команды, в том числе целый ряд ключевых лиц.



Он изначально совершил ошибку, когда подумал, что может откупиться Флинном, о чем сам потом публично сожалел. Но было уже поздно – оппоненты увидели слабость Трампа и его готовность избавляться от своего окружения, на которое посыпались целенаправленные удары, в результате чего оно регулярно несет потери по реальным или надуманным обвинениям. Увольнение Бэннона на фоне истеричной кампании против Конфедерации, отлично показывает, как манипуляции с историей можно использовать для коррекции актуальной политики, хотя конечно Бэннон вылетел со своего поста по совокупности. Его уход означает усиление влияния генерала Келли и приближенных к нему "чекистов", а также промежуточную победу "глубинного государства", которое методично переживает неудобного президента. Как представляется, отставка Бэннона не облегчит положение Трампа, а скорее сподвигнет оппонентов на продолжение атак на его администрацию, подталкивая Трампа к ситуации, когда чтобы избавиться от нетерпимой обстановки во внутренней политике, он начнет очередную агрессию, чтобы отвлечь внимание общество на очередную заграничную авантюру, как это уже делали Буш и Обама.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бэннон, США, Трамп
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