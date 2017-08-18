Актуальный баян

1957 vs 2007 годы в СШАДжек охотится на уток перед школой и приезжает в школу с ружьем в машине1957 – Директор школы осматривает ружье Джека, идет в свою машину берет свое ружье и показывает его Джеку2007 – Полная эвакуация школы, приезжает ФБР и забирает Джека в тюрьму. Джек больше никогда не получит доступ к оружию. Психологи успокаивают психически-травмированных студентов и учителей.Джон и Марк дерутся на кулаках после школы1957 – Собирается толпа, Марк побеждает, Джонни и Марк жмут руки и становятся лучшими друзьями2007 – Кто-то вызывает полицию, приезжает ОМОН и арестовывает Джонни и Марка. Оба получают срок в детской колонии и исключены из школы.Джеффри ведет себя шумно в классе, мешает другим студентам1957 – Джеффри получает замечание и отправляется к директору, где выслушивает серьезную лекцию. После этого возвращается в класс и больше никого не беспокоит2007 – Джеффри получает большую дозу Риталина, превращается в зомби и тестируется на Синдром Дефицита Внимания. Школа получает дополнительные деньги от штата потому, что Джеффри – инвалид.Билли разбивает стекло в соседской машине и его отец порет его ремнем1957 – Билли больше не бьет стекол, вырастает нормальным юношей, идет в колледж и становится успешным бизнесменом.2007 – Папа Билли арестован за жестокое обращение с детьми. Билли отправляется в интернат и вскоре присоединяется к уличной банде. Психолог убеждает сестру Билли, что ее в детстве тоже пороли и отец садится в тюрьму. Мама Билли начинает жить с этим психологом.У Маркa болит голова и он берет с собой в школу аспирин1957 – У директора тоже болит голова и Марк делится с ним аспирином на площадке для курения2007 – Вызывается полиция, Марк исключается из школы за нарушения школьного режима контроля лекарственных препаратов, его машина обыскивается на предмет наличия наркотиков и оружия.Педро проваливает экзамен по английскому1957 – Педро идет в летнюю школу, доучивает английский, сдает экзамен и идет в колледж2007 – Дело Педро передается в верховных суд штата. Газеты настаивают на том, что требование знания английского для выпуска из школы – это проявление расизма. Организация защиты гражданских прав подает в суд на всю школьную систему образования и заодно на учителя английского из школы Педро. Английский исключается из списка обязательных предметов. Педро получает свой диплом, но после института все равно работает газонокосильщиком, поскольку не знает английского.Джонни разбирает новогоднюю хлопушку, засовывает ее в банку с горючим веществом и взрывает муравейник на территории школы1957 – Муравьи погибают2007 – Вызываются представители Бюро Контроля за Алкоголем, Табаком и Оружием, ФБР и Департамента Защиты Отечества. Джонии арестован за попытку террористического акта, ФБР допрашивает и открывает дело на родителей, братья и сестры отправляются в интернат, компьютеры конфискованы. Отец Джонни попадает в список потенциальных террористов и больше не может летать на самолетах.Джонни падает на перемене и разбивает коленку. Его видит плачущим учительница Мэри. Мэри обнимает Джонни и гладит его по голове.1957 – Вскоре Джонни перестает плакать и бежит играть дальше.2007 – Мэри обвиняется в сексуальном домогательстве и теряет работу. Ей грозит 3 года в тюрьме штата. Джонни светит 5 лет психологической терапии.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com