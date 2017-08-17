Владимир Путин: Народ должен быть защищен от ГМО и западных фармацевтических препаратов «любой ценой»…
Американские СМИ США молчали, когда президент РФ Владимир Путин объявил Россию свободной от генетически-модифицированных продуктов (ГМО), пишет Eco News Media. По мнению издания, Путин отстаивает курс на оздоровление россиян. ...
Большинство из вас знают, что президент России Владимир Путин пока не говорит «да» ГМО в своей стране, заявляя о национальном курсе на то, чтобы стать крупнейшим в мире экспортером органических продуктов питания и предоставлять отечественным потребителям здоровые продукты, не содержащие ГМО.
Это было не просто спонтанным решением. Этому предшествовали годы анализа недостатков использования продуктов ГМО и их общее воздействие на потребителей.
Так как в России нет биотехнологических отраслей, которые бы процветали от ГМО, то ей было нечего терять. Часть сельскохозяйственной системы России включает небольшие частные «сады», которые с помощью своей продукции обеспечивают благосостояние страны. По оценкам, около 40% всех овощных и фруктовых культур поступают только из этого сектора.
В рамках стремления России поставлять для себя, а также других стран в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии только органическую пищу, Кремль бесплатно предоставляет землю фермерам или садоводам, которые обязуются производить только органические фрукты и овощи.
Бакстер Дмитри из Yournewswire.com пишет в своей статье: «В докладе, подготовленном Советом Безопасности РФ, который сейчас циркулирует в Кремле (от 9 января, 2016), говорится, что президент Путин издал распоряжения о том, что его народ должен быть защищен от ГМО и западных фармацевтических препаратов «любой ценой»....
В статье утверждается, что Путин обеспокоен западной моделью насыщения ГМО, фастфудом и вакцинами для личной выгоды.
и можно ли это называть "ЖИЗНЬЮ"?
Согласно статье Дмитри, в докладе Кремля содержится следующее заявление Путина: «Мы, как биологический вид, имеем выбор – продолжать развивать наши тела и умы по здоровой восходящей траектории или следовать западному примеру последних десятилетий и преднамеренно отравлять наше население генетически измененными продуктами питания, фармацевтическими препаратами, вакцинацией и фастфудом, который следует классифицировать как опасный, вызывающий привыкание наркотик. Мы должны бороться с этим. Физически и умственно отсталое население не в наших интересах»....
Не зря нашу страну представляют в образе медведя. А русский медведь не просто добродушный с виду хищник, но и красивый, умный зверь, и, самое главное, здоровый.
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И поскольку проблема еды - проблема политическая, то купленные губернаторы и президенты разных стран пачками ложатся в карманы мировых банкиров, а излишнее население через два поколения утилизируется, ибо ГМО разрушает естественным путём репродуктивную систему не только у семян, но и у всех потребителей этой продукции, ибо, как говорят индийские йоги, человек есть то, что он ест.
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Что толку от разговоров, когда в Кировской области Монсанта получила 90 тысяч гектар и запустила завод семян? Что толку от разговоров, если при формальном запрете на выращивание ГМО растений – продуктами, содержащими ГМО можно вполне законно торговать в магазинах? Что толку от разговоров, когда реально в супермаркетах до 80% плодоовощной продукции – это ГМО ???
Собственный семенной фонд в России ликвидирован. Нет больше государственной сети семенных лабораторий.
А проверка на наличие ГМО в продукте – это нереальная задача, т.к. стоит дорого и для выявления трансгена – нужно знать, какой именно ген искать.
Путин говорит то, что мы хотим слышать. Однако дела расходятся со словами. Идет война на истребление населения РФ. В данном случае методами генной инженерии закладывают новым поколениям неспособность к воспроизводству. Умрет два старших поколения и останутся бесплодные. После них территория будет чиста. Заходи и делай что хочешь…
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А в западных странах продуктами с ГМО не торгуют?В Америке,передовой стране мира,как тут многие утверждают,население от них защищено и здорово?Что на это мне ответите,путиноненавистник?
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Вот ещё (вдогонку)
пасечники давно заметили что пчел становиться все меньше и меньше (а пчела даже увековечена в недрах египетских пирамид как Божество или как божественное насекомое) -Хим трейлы сделали свое дело -Исчезло много медоносных растений -(гумусный слой почвы (а он очень тонкий всего 5-8 см) нарушен хим трейлами (алюминий барий стронций и ещё черт знаешь что там насыпано) – -ИСЧЕЗНЕТ ПЧЕЛА -ИСЧЕЗНЕТ З Д О Р О В Ы Й ЧЕЛОВЕК -
А ГМО -это уже КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ В ГОЛОВУ!
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“Вперед” говорят о закладке совместных с РБ центров по воспроизводству своих семян,птицы и др.Ужасно ,что все наши достижения в зернопроизводстве,курятина,новые всякие фермы скота-все это базируется на закупах за рубежом начального материала-об этом еще Собчак кричала,что наши достижения -фикция,т.к. мы зависимы от их поставок.И что не возьми,везде одно и то же .Я понимаю мир глобален и разделен уже и нас отовсюду выталкивают или на их условиях,а мы чего -то требуем внутри страны ,резких изменений в структуре,кто ж позволит и кто согласен вновь пройти через голод и лишения ,не имея никакой идеи.Теперь только жрать,без разницы что,сегодня и сейчас.
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Наша власть существует только для того, что бы разговоры разговаривать и о своем кармане заботиться. Ну что для них что станут наши внуки бесплодными. Они живут сейчас и откаты от производителей ГМО получают сейчас. Их дети не едят этих продуктов. Да они и живут все заграницей. А наши потомки станут бесплодными, не беда, узбеков нагонят. Вся беда в нас. Мы на выборах голосуем за временщиков, которым плевать на нас и страну. Все думские едроссы давно обеспечили себе красивую жизнь за границей. Члены правительства тоже. И чего мы едим им все равно.