Владимир Путин: Народ должен быть защищен от ГМО и западных фармацевтических препаратов «любой ценой»…

Американские СМИ США молчали, когда президент РФ Владимир Путин объявил Россию свободной от генетически-модифицированных продуктов (ГМО), пишет Eco News Media. По мнению издания, Путин отстаивает курс на оздоровление россиян. ...

Большинство из вас знают, что президент России Владимир Путин пока не говорит «да» ГМО в своей стране, заявляя о национальном курсе на то, чтобы стать крупнейшим в мире экспортером органических продуктов питания и предоставлять отечественным потребителям здоровые продукты, не содержащие ГМО.

Это было не просто спонтанным решением. Этому предшествовали годы анализа недостатков использования продуктов ГМО и их общее воздействие на потребителей.

Так как в России нет биотехнологических отраслей, которые бы процветали от ГМО, то ей было нечего терять. Часть сельскохозяйственной системы России включает небольшие частные «сады», которые с помощью своей продукции обеспечивают благосостояние страны. По оценкам, около 40% всех овощных и фруктовых культур поступают только из этого сектора.

В рамках стремления России поставлять для себя, а также других стран в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии только органическую пищу, Кремль бесплатно предоставляет землю фермерам или садоводам, которые обязуются производить только органические фрукты и овощи.

Бакстер Дмитри из Yournewswire.com пишет в своей статье: «В докладе, подготовленном Советом Безопасности РФ, который сейчас циркулирует в Кремле (от 9 января, 2016), говорится, что президент Путин издал распоряжения о том, что его народ должен быть защищен от ГМО и западных фармацевтических препаратов «любой ценой»....

В статье утверждается, что Путин обеспокоен западной моделью насыщения ГМО, фастфудом и вакцинами для личной выгоды.

и можно ли это называть "ЖИЗНЬЮ"?

Согласно статье Дмитри, в докладе Кремля содержится следующее заявление Путина: «Мы, как биологический вид, имеем выбор – продолжать развивать наши тела и умы по здоровой восходящей траектории или следовать западному примеру последних десятилетий и преднамеренно отравлять наше население генетически измененными продуктами питания, фармацевтическими препаратами, вакцинацией и фастфудом, который следует классифицировать как опасный, вызывающий привыкание наркотик. Мы должны бороться с этим. Физически и умственно отсталое население не в наших интересах»....

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Не зря нашу страну представляют в образе медведя. А русский медведь не просто добродушный с виду хищник, но и красивый, умный зверь, и, самое главное, здоровый.

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И поскольку проблема еды - проблема политическая, то купленные губернаторы и президенты разных стран пачками ложатся в карманы мировых банкиров, а излишнее население через два поколения утилизируется, ибо ГМО разрушает естественным путём репродуктивную систему не только у семян, но и у всех потребителей этой продукции, ибо, как говорят индийские йоги, человек есть то, что он ест.

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