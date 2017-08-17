Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2017

Заявления украинских СМИ об обстреле войсками ДНР поселка Зайцево во время выдачи гумпомощи Красного креста не соответствует действительности.

Об этом «Русской Весне» сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня подконтрольные киевским властям СМИ осуществили очередной вброс, сославшись на пресс-службу 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. Они обвинили ВС ДНР в якобы совершенном обстреле н.п. Зайцево во время передачи представителями Международного комитета Красного Креста гуманитарной помощи местным жителям.

Ответственно заявляю, что это очередная ложь, направленная на дискредитацию ВС ДНР. Наблюдателями СЦКК в указанном районе нарушений режима прекращения огня с нашей стороны не зафиксировано.

Также сообщаю, что представители МККК, в присутствии офицеров российской стороны в СЦКК, осуществили передачу гуманитарной помощи жителям н.п. Зайцево в полном объеме, без срывов. Режим „тишины“, по словам самих сотрудников Красного креста, соблюдался обеими сторонами», — заявил он.

«В свою очередь, хочу отметить, что в районе 14 часов с позиций 128-й бригады вблизи н.п. Новолуганское был произведен обстрел из минометов и гранатометов окраин н.п. Гольмовский. Под прицельный обстрел украинских военных попали журналисты телеканала „ТВ Центр“. К счастью никто не пострадал», — отметил заместитель командующего.

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