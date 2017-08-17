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Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2017

09:04. 17 августа 2017 Просмотров - 395 Нет комментариев Опубликовал:

Чудовищные разрушения на Донбассе из-за обстрелов ВСУ

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Обстановка на передовых позициях ВС ДНР в Тельмановском районе

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ВСУ применяют весь спектр запрещенных вооружений (ВИДЕО)

ВСУ применяют весь спектр запрещенных вооружений (ВИДЕО) | Русская весна

Военные корреспонденты пресс-службы ВС ДНР побывали на передовых позициях Вооруженных сил в Тельмановском районе и пообщались с обороняющими их бойцами.

По словам военнослужащих, противник регулярно применяет по территории Республики весь спектр вооружений, включая запрещенные Минскими договоренностями. 

При этом, несмотря на обстрелы и жару, боевой дух военнослужащих ВС ДНР по-прежнему остается на высоком уровне.

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Журналисты попали под обстрел в окрестностях Горловки

В окрестностях Горловки сотрудники телеканала «ТВ Центр» попали под обстрел, который вели украинские военные, пострадавших нет, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Инцидент произошел около 14.00 в поселке Гольмовский. Прицельный огонь из минометов и гранатометов велся с позиций украинской 128 бригады у Новолуганского, передает РИА «Новости».

Басурин также опроверг заявления украинской стороны о том, что ополченцы якобы сами обстреляли подконтрольный им поселок Зайцево, когда там выдавали гуманитарную помощь от Красного креста. Басурин отметил, что наблюдатели СЦКК не зафиксировали стрельбы со стороны ополченцев. 

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Бой в районе Авдеевской промзоны 16.08.2017

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ВАЖНО: В Армии ДНР опровергли информацию украинских СМИ об обстреле войсками Республики поселка Зайцево

ВАЖНО: В Армии ДНР опровергли информацию украинских СМИ об обстреле войсками Республики поселка Зайцево | Русская весна

Заявления украинских СМИ об обстреле войсками ДНР поселка Зайцево во время выдачи гумпомощи Красного креста не соответствует действительности.

Об этом «Русской Весне» сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня подконтрольные киевским властям СМИ осуществили очередной вброс, сославшись на пресс-службу 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. Они обвинили ВС ДНР в якобы совершенном обстреле н.п. Зайцево во время передачи представителями Международного комитета Красного Креста гуманитарной помощи местным жителям.

Ответственно заявляю, что это очередная ложь, направленная на дискредитацию ВС ДНР. Наблюдателями СЦКК в указанном районе нарушений режима прекращения огня с нашей стороны не зафиксировано.

Также сообщаю, что представители МККК, в присутствии офицеров российской стороны в СЦКК, осуществили передачу гуманитарной помощи жителям н.п. Зайцево в полном объеме, без срывов. Режим „тишины“, по словам самих сотрудников Красного креста, соблюдался обеими сторонами», — заявил он.

«В свою очередь, хочу отметить, что в районе 14 часов с позиций 128-й бригады вблизи н.п. Новолуганское был произведен обстрел из минометов и гранатометов окраин н.п. Гольмовский. Под прицельный обстрел украинских военных попали журналисты телеканала „ТВ Центр“. К счастью никто не пострадал», — отметил заместитель командующего.

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