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Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 августа 2017

09:05. 17 августа 2017 Просмотров - 1,032 Нет комментариев Опубликовал:

Уникальные кадры: Российские военные встретились с боевиками в сирийском Хомсе (ВИДЕО)

Уникальные кадры: Российские военные встретились с боевиками в сирийском Хомсе (ВИДЕО) | Русская весна

СМИ сирийской оппозиции опубликовали видеоролик, в котором показана встреча между российскими военными и представителями незаконных вооруженных формирований, на которой обсуждались условия прекращения огня в районе Растан на севере провинции Хомс.

Так называемый карман Растана — это анклав боевиков. По данным информационного агентства SMART, российская сторона и местные представители повстанцев, входящие в структуру высшего комитета по переговорам (ВКП/HNC), провели в воскресенье встречу под открытым небом возле населенного пункта Дар Аль-Кабир, чтобы совместно обсудить конкретные правила и обязанности в связи с региональным соглашением о деэскалации от 3 августа.

На кадрах видны бойцы военной полиции Вооруженных сил России, которые обеспечивают безопасность офицеров Центра примирения враждующих сторон и всей делегации.

Представители высшего комитета по переговорам предварительно договорились, что боевики должны воздерживаться от военных действий против правительственных сил и разрешить въезд российским гуманитарным грузам в оккупированные боевиками районы на севере Хомса, а затем провести еще одну встреча для уточнения постоянных условий деэскалации.

Кроме того, по данным переговорщиков, боевики попросили подумать об освобождении некоторых членов НВФ, которые в настоящее время содержатся в правительственных тюрьмах. Эта просьба вполне может быть важным фактором для долгосрочного успеха в соглашении о прекращении огня.

Члены вооруженной оппозиции, которых можно наблюдать на видео возле российских представителей, являются частью так называемой «полиции Растана».

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Ожесточенные бои продолжают сотрясать Дамаск: Армия Сирии громит боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

Ожесточенные бои продолжают сотрясать Дамаск: Армия Сирии громит боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ожесточенные бои продолжают будоражить сирийскую столицу, поскольку правительственные войска проводят крупномасштабную военную операцию против террористов в восточном и северо-восточном пригородах Дамаска.

Укоренившиеся в пригородах Джобар и Айн Тарма боевики, несмотря на высокие потери в живой силе, в течение почти 6 лет продолжают бороться в руинах разрушенных городских кварталов.

На позиции боевиков в этих районах продолжаются сыпаться тяжелые артиллерийские удары, поскольку САА пытается отбить все больше территорий в этих двух бастионах бандформирований.

Вчера артиллерийские подразделения Сирийской Арабской Армии обрушили шквал ракет и снарядов против ИГИЛ* в Восточном Дамаске в рамках новой серии атак.

Прошлой ночью более 30 ракет «Слон» класса «земля-земля» и множество артиллерийских снарядов взорвались на позициях террористов в районах Джобар и Айн Тарма.

Обстрел позиций проходил в преддверии наступления подразделений Вооруженных сил САР.

Что касается пехоты и бронетехники САА в восточном Дамаске, совсем недавно они были усилены личным составом 42-й бригады 4-й элитной механизированной дивизии, чьи основные силы теперь развернуты в сирийской столице.

Проправительственные источники предполагают, что теперь армейцы благодаря подкреплению могут открыть новый фронт, начав продвижение в районах, занятых террористами, с неожиданного направления. По данным некоторых источников, скорее всего, САА теперь будет штурмовать площадь Арфех, что в западной части района Джобар.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Ожесточенные бои продолжают сотрясать Дамаск: Армия Сирии громит боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ожесточенные бои продолжают сотрясать Дамаск: Армия Сирии громит боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ожесточенные бои продолжают сотрясать Дамаск: Армия Сирии громит боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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После зверских убийств жители города в Идлибе выгнали «Аль-Каиду» и создали патрули (ВИДЕО)

После зверских убийств жители города в Идлибе выгнали «Аль-Каиду» и создали патрули (ВИДЕО) | Русская весна

После ряда зверских убийств в городе Сармин местные жители выгнали террористов «Аль-Каиды» и организовали самооборону.

В провинции Идлиб, где «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», сирийская «Аль-Каида»*) недавно обозначила себя как самая влиятельная группировка и даже провозгласила собственное «Исламское правительство», местное население, похоже, не собирается с этим мириться.

В городе Сармин, находящемся практически в самом центре территории влияния «Джебхат ан-Нусры»* в провинции Идлиб, местные жители выгнали террористов из своего населенного пункта. В нем была проведена силовая акция протеста, в результате которой боевики были вынуждены полностью отступить и всем составом покинуть город. 

Агентство Smart News (одно из крупнейших СМИ оппозиции) выпустило сюжет о том, как местные жители взяли в руки оружие, чтобы защитить свой город: 

«Волонтеры гражданской обороны в городе Сармин на востоке от города Идлиб, поставили барьеры на въездах в город, установив посты на дорогах и главных улицах (см. видео ниже).

Они организовали ночное патрулирование в целях сохранения безопасности и защиты гражданского населения после недавнего преступления против членов гражданской обороны (“Белых касок”) в городе.

В Сармине теперь отсутствуют военизированные группировки и местные ополченцы защищают мирных жителей, создав не менее пяти постов в городе, они проверяют автомобили и мотоциклы. Один из добровольцев рассказал, что они не принадлежат к какой-либо военной группировке, но являются людьми, которые пытаются защитить свою землю», — говорится в сюжете «Смарт».

В Сирии за шесть лет войны оружие появилось в доме чуть ли не каждой семьи. Поэтому, при наличии желания и хоть какой-то сплоченности и системы оповещения и координации действий, жители любого городка вполне в состоянии дать отпор любому противнику. Зачастую они просто боятся разрушений собственных жилищ либо надеются на миролюбие агрессора. 

В данном случае, по-видимому, сначала горожане действительно понадеялись на адекватность «новой власти», но разочаровавшись, все-таки решили от нее избавиться. «Джабхат ан-Нусра» сейчас переживает не лучшие времена, бывшие владельцы и заказчики прекратили ее финансирование и отвернулись от группировки. Потому она обирает население на захваченной территории, разоряет склады и магазины, устанавливает собственные дополнительные налоги, отнимает продовольствие у населения, не говоря уже о введении законов шариата. 

По-видимому, жители не стали мириться с таким отношением. Террористы так зверствовали в городе и создали такие невыносимые условия, что вероятность пострадать в ходе вооруженного сопротивления для горожан стала не столь пугающей, как перспектива жизни в таких нечеловеческих условиях.

Возможно, дополнительно вдохновили их на это событие минувшей субботы, когда «Нур аль-Дин аз-Зинки» отказались выполнять требования лидеров «Нусры» свернуть свой командный пункт, а после и вовсе захватили их финансиста с довольствием на сумму 30 тысяч долларов. Отсутствие ответных действий в отношении «Зинки» со стороны «Джебхат ан-Нусра»* показало, что группировка, провозгласившая себя владычицей провинции, не такая могущественная, как она себя старается преподносить. 

Подробнее в материале: «Аль-Каида» напала на «умеренных отрезателей голов», захватив их штаб и склад ракет TOW

Тем не менее жители Сармина, выдворившие террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», предвосхищая попытку боевиков вновь овладеть городом, оборудовали вокруг него сеть блокпостов и укреплений. Это говорит о том, что данный случай не акция, нацеленная на временные изменения, а прецедентный случай. Он вполне может стать началом для широкомасштабного народно-освободительного движения.

Жители других населенных пунктов, осознав тот факт, что оказывать отпор боевикам вполне реально, могут последовать примеру защитников Сармина.

Таким образом они лишат боевиков их главного преимущества — возможности прикрываться женщинами, детьми и стариками. Сирийская армия в таких условиях могла бы продвигаться значительно быстрее, приходя на помощь таким населенным пунктам. Активная поддержка мирного населения необходима в этом процессе. Сирийская Арабская Армия крайне эффективно борется с террористами, но как только жители позволяют зайти боевикам в город, то сразу же становятся живым щитом и полностью сковывают действия боевых подразделений САА.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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В бою против ИГИЛ погиб американский военный

В бою против ИГИЛ погиб американский военный | Русская весна

Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки ИГИЛ*, сообщает штаб операции «Решительная поддержка», которую проводит НАТО.

«Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.

Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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МОЛНИЯ: Котёл сжимается, Армия Сирии и ВКС России отбили у ИГИЛ стратегический пункт на востоке Хамы (КАРТА)

МОЛНИЯ: Котёл сжимается, Армия Сирии и ВКС России отбили у ИГИЛ стратегический пункт на востоке Хамы (КАРТА) | Русская весна

Сирийская армия при поддержке ВКС России только что освободила стратегически важный населенный пункт в пустынной местности.

Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.

«Сводный отряд 4-й танковой дивизии САА в ходе успешных действий 16 августа захватил важнейший стратегический населенный пункт Эс-Савванет», — рассказал собеседник «Русской Весны.

Данный посёлок расположен рядом с горой Джебель Саванет Хасайя вблизи административной границы провинций Хама и Хомс.

В этом районе войска идут от Пальмиры навстречу другим подразделениям Сирийской армии, занявшим город Ресафа в провинции Ракка. После соединения этих двух группировок большой анклав ИГИЛ* с центром в городе Акербат окажется в полном окружении. 

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

МОЛНИЯ: Котёл сжимается, Армия Сирии и ВКС России отбили у ИГИЛ стратегический пункт на востоке Хамы (КАРТА) | Русская весна
МОЛНИЯ: Котёл сжимается, Армия Сирии и ВКС России отбили у ИГИЛ стратегический пункт на востоке Хамы (КАРТА) | Русская весна

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Запад поставлял хим.оружие террористам в Сирии



На складах с оружием, оставленных боевиками во время отступления, найдены отравляющие вещества, доставленные в Сирию из США и Великобритании. Об этом заявил замглавы МИД арабской республики Фейсал Миклад, передает "Интерфакс".
По его словам, были обнаружены ручные гранаты и выстрелы к гранатомету, заряженные раздражающими отравляющими веществами CS (газ "Сирень") и CN (Хлорацетофенон).
"Обнаруженные химические боеприпасы …были произведены компанией Federal Laboratories на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)", – пояснил Миклад. Он уточнил, что боеприпасы были найдены на складах боевиков в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска.

Дипломат также напомнил, что использование отравляющих веществ в качестве средств ведения войны запрещено статьей 5 Конвенции о химическом оружии.
"Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Они осуществляют поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств", – заявил Миклад.

https://ruposters.ru/news/16-08-2017/otravlyayushhie-veschestva – цинк

PS. Разумеется, привлечь к отественности поставщиков не выйдет, так как они будут все отрицать и указывать на то, что оружие было завезено в Сирию через третьи страны – Ирак, Турцию, Иорданию. Но стоит помнить, что согласно расследованию Гайтаджиевой http://colonelcassad.livejournal.com/3519834.html, определенные виды запрещенного оружия переправлялись на Ближний Восток через Азербайджан и Пакистан, где скажем "белый фосфор", который боевики использовали в Сирии, формально предназначался для афганских силовых структур. Обнаруженное оружие очевидно попало в Сирию в рамках таких же серых схем и с высокой долей вероятности продавец знал, куда оно пойдет, а поставщик вывозивший его с территории США или Европы, прекрасно знал, по каким именно каналам оно дойдет конечным получателям. С высокой долей вероятности можно предположить участие Саудовской Аравии, которая имела тесные связи с группировками контролировавшими Алеппо. Официально она конечно будет все отрицать, как впрочем и США, которые пытаются сделать вид, что раз официально поставки оружия террористам прекращены, то они не продолжаются до сих пор и про то, что было раньше, надо забыть.
И это даже не говоря о вариантах создания кустарного ОМП для осуществления провокаций необходимых для очернения режима Асада в том случае, если не получается завезти в район провокации серийное ОМП, которое можно выдать за сирийское.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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