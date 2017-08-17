Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 августа 2017

После ряда зверских убийств в городе Сармин местные жители выгнали террористов «Аль-Каиды» и организовали самооборону.

В провинции Идлиб, где «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», сирийская «Аль-Каида»*) недавно обозначила себя как самая влиятельная группировка и даже провозгласила собственное «Исламское правительство», местное население, похоже, не собирается с этим мириться.

В городе Сармин, находящемся практически в самом центре территории влияния «Джебхат ан-Нусры»* в провинции Идлиб, местные жители выгнали террористов из своего населенного пункта. В нем была проведена силовая акция протеста, в результате которой боевики были вынуждены полностью отступить и всем составом покинуть город.

Агентство Smart News (одно из крупнейших СМИ оппозиции) выпустило сюжет о том, как местные жители взяли в руки оружие, чтобы защитить свой город:

«Волонтеры гражданской обороны в городе Сармин на востоке от города Идлиб, поставили барьеры на въездах в город, установив посты на дорогах и главных улицах (см. видео ниже).

Они организовали ночное патрулирование в целях сохранения безопасности и защиты гражданского населения после недавнего преступления против членов гражданской обороны (“Белых касок”) в городе.

В Сармине теперь отсутствуют военизированные группировки и местные ополченцы защищают мирных жителей, создав не менее пяти постов в городе, они проверяют автомобили и мотоциклы. Один из добровольцев рассказал, что они не принадлежат к какой-либо военной группировке, но являются людьми, которые пытаются защитить свою землю», — говорится в сюжете «Смарт».

В Сирии за шесть лет войны оружие появилось в доме чуть ли не каждой семьи. Поэтому, при наличии желания и хоть какой-то сплоченности и системы оповещения и координации действий, жители любого городка вполне в состоянии дать отпор любому противнику. Зачастую они просто боятся разрушений собственных жилищ либо надеются на миролюбие агрессора.

В данном случае, по-видимому, сначала горожане действительно понадеялись на адекватность «новой власти», но разочаровавшись, все-таки решили от нее избавиться. «Джабхат ан-Нусра» сейчас переживает не лучшие времена, бывшие владельцы и заказчики прекратили ее финансирование и отвернулись от группировки. Потому она обирает население на захваченной территории, разоряет склады и магазины, устанавливает собственные дополнительные налоги, отнимает продовольствие у населения, не говоря уже о введении законов шариата.

По-видимому, жители не стали мириться с таким отношением. Террористы так зверствовали в городе и создали такие невыносимые условия, что вероятность пострадать в ходе вооруженного сопротивления для горожан стала не столь пугающей, как перспектива жизни в таких нечеловеческих условиях.

Возможно, дополнительно вдохновили их на это событие минувшей субботы, когда «Нур аль-Дин аз-Зинки» отказались выполнять требования лидеров «Нусры» свернуть свой командный пункт, а после и вовсе захватили их финансиста с довольствием на сумму 30 тысяч долларов. Отсутствие ответных действий в отношении «Зинки» со стороны «Джебхат ан-Нусра»* показало, что группировка, провозгласившая себя владычицей провинции, не такая могущественная, как она себя старается преподносить.

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Тем не менее жители Сармина, выдворившие террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», предвосхищая попытку боевиков вновь овладеть городом, оборудовали вокруг него сеть блокпостов и укреплений. Это говорит о том, что данный случай не акция, нацеленная на временные изменения, а прецедентный случай. Он вполне может стать началом для широкомасштабного народно-освободительного движения.

Жители других населенных пунктов, осознав тот факт, что оказывать отпор боевикам вполне реально, могут последовать примеру защитников Сармина.

Таким образом они лишат боевиков их главного преимущества — возможности прикрываться женщинами, детьми и стариками. Сирийская армия в таких условиях могла бы продвигаться значительно быстрее, приходя на помощь таким населенным пунктам. Активная поддержка мирного населения необходима в этом процессе. Сирийская Арабская Армия крайне эффективно борется с террористами, но как только жители позволяют зайти боевикам в город, то сразу же становятся живым щитом и полностью сковывают действия боевых подразделений САА.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.