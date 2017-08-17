Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 августа 2017
- 05:35 Уникальные кадры: Российские военные встретились с боевиками в сирийском Хомсе (ВИДЕО).
- 04:32 Ожесточенные бои продолжают сотрясать Дамаск: Армия Сирии громит боевиков (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:45 После зверских убийств жители города в Идлибе выгнали «Аль-Каиду» и создали патрули (ВИДЕО).
- 00:41 В бою против ИГИЛ погиб американский военный.
- Вчера 23:57 МОЛНИЯ: Котёл сжимается, Армия Сирии и ВКС России отбили у ИГИЛ стратегический пункт на востоке Хамы (КАРТА).
- Вчера 22:40 Запад поставлял хим.оружие террористам в Сирии.
Уникальные кадры: Российские военные встретились с боевиками в сирийском Хомсе (ВИДЕО)
СМИ сирийской оппозиции опубликовали видеоролик, в котором показана встреча между российскими военными и представителями незаконных вооруженных формирований, на которой обсуждались условия прекращения огня в районе Растан на севере провинции Хомс.
Так называемый карман Растана — это анклав боевиков. По данным информационного агентства SMART, российская сторона и местные представители повстанцев, входящие в структуру высшего комитета по переговорам (ВКП/HNC), провели в воскресенье встречу под открытым небом возле населенного пункта Дар Аль-Кабир, чтобы совместно обсудить конкретные правила и обязанности в связи с региональным соглашением о деэскалации от 3 августа.
На кадрах видны бойцы военной полиции Вооруженных сил России, которые обеспечивают безопасность офицеров Центра примирения враждующих сторон и всей делегации.
Представители высшего комитета по переговорам предварительно договорились, что боевики должны воздерживаться от военных действий против правительственных сил и разрешить въезд российским гуманитарным грузам в оккупированные боевиками районы на севере Хомса, а затем провести еще одну встреча для уточнения постоянных условий деэскалации.
Кроме того, по данным переговорщиков, боевики попросили подумать об освобождении некоторых членов НВФ, которые в настоящее время содержатся в правительственных тюрьмах. Эта просьба вполне может быть важным фактором для долгосрочного успеха в соглашении о прекращении огня.
Члены вооруженной оппозиции, которых можно наблюдать на видео возле российских представителей, являются частью так называемой «полиции Растана».
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Ожесточенные бои продолжают сотрясать Дамаск: Армия Сирии громит боевиков (ФОТО, ВИДЕО)
Ожесточенные бои продолжают будоражить сирийскую столицу, поскольку правительственные войска проводят крупномасштабную военную операцию против террористов в восточном и северо-восточном пригородах Дамаска.
Укоренившиеся в пригородах Джобар и Айн Тарма боевики, несмотря на высокие потери в живой силе, в течение почти 6 лет продолжают бороться в руинах разрушенных городских кварталов.
На позиции боевиков в этих районах продолжаются сыпаться тяжелые артиллерийские удары, поскольку САА пытается отбить все больше территорий в этих двух бастионах бандформирований.
Вчера артиллерийские подразделения Сирийской Арабской Армии обрушили шквал ракет и снарядов против ИГИЛ* в Восточном Дамаске в рамках новой серии атак.
Прошлой ночью более 30 ракет «Слон» класса «земля-земля» и множество артиллерийских снарядов взорвались на позициях террористов в районах Джобар и Айн Тарма.
Обстрел позиций проходил в преддверии наступления подразделений Вооруженных сил САР.
Что касается пехоты и бронетехники САА в восточном Дамаске, совсем недавно они были усилены личным составом 42-й бригады 4-й элитной механизированной дивизии, чьи основные силы теперь развернуты в сирийской столице.
Проправительственные источники предполагают, что теперь армейцы благодаря подкреплению могут открыть новый фронт, начав продвижение в районах, занятых террористами, с неожиданного направления. По данным некоторых источников, скорее всего, САА теперь будет штурмовать площадь Арфех, что в западной части района Джобар.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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После зверских убийств жители города в Идлибе выгнали «Аль-Каиду» и создали патрули (ВИДЕО)
После ряда зверских убийств в городе Сармин местные жители выгнали террористов «Аль-Каиды» и организовали самооборону.
В провинции Идлиб, где «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», сирийская «Аль-Каида»*) недавно обозначила себя как самая влиятельная группировка и даже провозгласила собственное «Исламское правительство», местное население, похоже, не собирается с этим мириться.
В городе Сармин, находящемся практически в самом центре территории влияния «Джебхат ан-Нусры»* в провинции Идлиб, местные жители выгнали террористов из своего населенного пункта. В нем была проведена силовая акция протеста, в результате которой боевики были вынуждены полностью отступить и всем составом покинуть город.
Агентство Smart News (одно из крупнейших СМИ оппозиции) выпустило сюжет о том, как местные жители взяли в руки оружие, чтобы защитить свой город:
«Волонтеры гражданской обороны в городе Сармин на востоке от города Идлиб, поставили барьеры на въездах в город, установив посты на дорогах и главных улицах (см. видео ниже).
Они организовали ночное патрулирование в целях сохранения безопасности и защиты гражданского населения после недавнего преступления против членов гражданской обороны (“Белых касок”) в городе.
В Сармине теперь отсутствуют военизированные группировки и местные ополченцы защищают мирных жителей, создав не менее пяти постов в городе, они проверяют автомобили и мотоциклы. Один из добровольцев рассказал, что они не принадлежат к какой-либо военной группировке, но являются людьми, которые пытаются защитить свою землю», — говорится в сюжете «Смарт».
В Сирии за шесть лет войны оружие появилось в доме чуть ли не каждой семьи. Поэтому, при наличии желания и хоть какой-то сплоченности и системы оповещения и координации действий, жители любого городка вполне в состоянии дать отпор любому противнику. Зачастую они просто боятся разрушений собственных жилищ либо надеются на миролюбие агрессора.
В данном случае, по-видимому, сначала горожане действительно понадеялись на адекватность «новой власти», но разочаровавшись, все-таки решили от нее избавиться. «Джабхат ан-Нусра» сейчас переживает не лучшие времена, бывшие владельцы и заказчики прекратили ее финансирование и отвернулись от группировки. Потому она обирает население на захваченной территории, разоряет склады и магазины, устанавливает собственные дополнительные налоги, отнимает продовольствие у населения, не говоря уже о введении законов шариата.
По-видимому, жители не стали мириться с таким отношением. Террористы так зверствовали в городе и создали такие невыносимые условия, что вероятность пострадать в ходе вооруженного сопротивления для горожан стала не столь пугающей, как перспектива жизни в таких нечеловеческих условиях.
Возможно, дополнительно вдохновили их на это событие минувшей субботы, когда «Нур аль-Дин аз-Зинки» отказались выполнять требования лидеров «Нусры» свернуть свой командный пункт, а после и вовсе захватили их финансиста с довольствием на сумму 30 тысяч долларов. Отсутствие ответных действий в отношении «Зинки» со стороны «Джебхат ан-Нусра»* показало, что группировка, провозгласившая себя владычицей провинции, не такая могущественная, как она себя старается преподносить.
Подробнее в материале: «Аль-Каида» напала на «умеренных отрезателей голов», захватив их штаб и склад ракет TOW
Тем не менее жители Сармина, выдворившие террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», предвосхищая попытку боевиков вновь овладеть городом, оборудовали вокруг него сеть блокпостов и укреплений. Это говорит о том, что данный случай не акция, нацеленная на временные изменения, а прецедентный случай. Он вполне может стать началом для широкомасштабного народно-освободительного движения.
Жители других населенных пунктов, осознав тот факт, что оказывать отпор боевикам вполне реально, могут последовать примеру защитников Сармина.
Таким образом они лишат боевиков их главного преимущества — возможности прикрываться женщинами, детьми и стариками. Сирийская армия в таких условиях могла бы продвигаться значительно быстрее, приходя на помощь таким населенным пунктам. Активная поддержка мирного населения необходима в этом процессе. Сирийская Арабская Армия крайне эффективно борется с террористами, но как только жители позволяют зайти боевикам в город, то сразу же становятся живым щитом и полностью сковывают действия боевых подразделений САА.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В бою против ИГИЛ погиб американский военный
Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки ИГИЛ*, сообщает штаб операции «Решительная поддержка», которую проводит НАТО.
«Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана», — говорится в сообщении.
Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.
Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МОЛНИЯ: Котёл сжимается, Армия Сирии и ВКС России отбили у ИГИЛ стратегический пункт на востоке Хамы (КАРТА)
Сирийская армия при поддержке ВКС России только что освободила стратегически важный населенный пункт в пустынной местности.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
«Сводный отряд 4-й танковой дивизии САА в ходе успешных действий 16 августа захватил важнейший стратегический населенный пункт Эс-Савванет», — рассказал собеседник «Русской Весны.
Данный посёлок расположен рядом с горой Джебель Саванет Хасайя вблизи административной границы провинций Хама и Хомс.
В этом районе войска идут от Пальмиры навстречу другим подразделениям Сирийской армии, занявшим город Ресафа в провинции Ракка. После соединения этих двух группировок большой анклав ИГИЛ* с центром в городе Акербат окажется в полном окружении.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Запад поставлял хим.оружие террористам в Сирии
На складах с оружием, оставленных боевиками во время отступления, найдены отравляющие вещества, доставленные в Сирию из США и Великобритании. Об этом заявил замглавы МИД арабской республики Фейсал Миклад, передает "Интерфакс".
По его словам, были обнаружены ручные гранаты и выстрелы к гранатомету, заряженные раздражающими отравляющими веществами CS (газ "Сирень") и CN (Хлорацетофенон).
"Обнаруженные химические боеприпасы …были произведены компанией Federal Laboratories на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)", – пояснил Миклад. Он уточнил, что боеприпасы были найдены на складах боевиков в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска.
Дипломат также напомнил, что использование отравляющих веществ в качестве средств ведения войны запрещено статьей 5 Конвенции о химическом оружии.
"Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Они осуществляют поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств", – заявил Миклад.
https://ruposters.ru/news/16-08-2017/otr
PS. Разумеется, привлечь к отественности поставщиков не выйдет, так как они будут все отрицать и указывать на то, что оружие было завезено в Сирию через третьи страны – Ирак, Турцию, Иорданию. Но стоит помнить, что согласно расследованию Гайтаджиевой http://colonelcassad.livejournal.com/351
И это даже не говоря о вариантах создания кустарного ОМП для осуществления провокаций необходимых для очернения режима Асада в том случае, если не получается завезти в район провокации серийное ОМП, которое можно выдать за сирийское.
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