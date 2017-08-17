Россия оставляет «братьев» в прошлом: ничего личного, только выгода!

Давно пора было разобраться со всей этой псевдодружбой и «братской любовью». Россию на протяжении десятков лет нагло использовали, лгали и жировали, примостившись на нашей шее, «соседи». Но после распада Союза «розовые очки» треснули, и мы увидели, чего они стоят! Ну, что ж, радуйтесь теперь: халява в прошлом, а на повестке дня принцип взаимной выгоды.

Братская модель себя не оправдала. Россия разбаловала республики своими преференциями и благами до такой степени, что они стали считать доброе к себе отношение нашей обязанностью. Никакой благодарности мы так и не увидели, но с избытком получили обвинения в империализме, оккупации и агрессии. Прибалтика и Грузия выбились вперед, а за ними Украина подтянулась. Вот только за свои действия всегда приходится отвечать.

Так, экономика Латвии получила серьезный удар, когда российские власти приняли решение развивать свою транспортную систему. Латвийские порты уже остались без заказов и прибыли, а транзитный поток в ближайшее время может вообще иссякнуть. Украинские власти так долго бесновались и портили отношения с Россией, что теперь украинцам приходится уезжать на заработки за границу, в том числе, работать на «ненавистных москалей».

Времена изменились, ребята. В Москве больше не станут терпеть русофобскую дурь бывших советских республик. Если Запад вступил в геополитическое и экономическое противостояние с Россией, то мелкие пешки первыми прочувствуют на себе ее недовольство. Национальные элиты пожелали стать равными Западу, сменить «брата» на «хозяина»? Удачи!

Теперь Незалежная:

Вот только забыли прибалты, грузины и украинцы, что любимые ими Соединенные Штаты и «агрессивная» Россия – равные бойцы друг для друга. Мировые державы, обладающие современными научными знаниями и технологиями, чей уровень недостижим для этих мелких проныр.

Русофобам «советского толка» придется еще осознать, что они потеряли, когда разрушили доверие и доброе отношение России к себе. Не будет им больше заводов и фабрик построено на халяву. Никаких инвестиций в развитие ради прогресса. Соседи России безбожно отстанут от жизни, возвратившись обратно в средневековье.

Деградация во всех сферах жизни, колоссальное социальное расслоение – нищие и бесправные «низы» и «верхи», определяющие глобальную повестку, станут их судьбой. Ведь речь идет не просто о противостоянии стран Запада и России, но о том, кого выкинут на обочину истории. И кандидатов на выбывание можно назвать уже сейчас, причем с твердой уверенностью.