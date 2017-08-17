Прощальная гастроль Пентагона. «Войны по дешевке» для Вашингтона закончились

После успешного заговора против Трампа мир погрузился в очень опасную ситуацию. Англо-сионистская империя ускоренно катывается в упадок, во власть вернулись неоконы. Не только их слова, но и все прошлые действия говорят о том, что единственное «решение», которое они всегда принимают, – развязывание какой-нибудь войны. вопрос: где империя нанесет удар на этот раз?

Во время холодной войны приобретение вооружений, доктрины, планирование и подготовка – все было направлено на ведение боевых действий в большой обычной (конвенциональной) войне против Советского Союза. Исходили из четкого понимания, что она быстро перерастет в ядерную. Отложив этот аспект, я бы охарактеризовал «обычное измерение» такой войны как «тяжелое». Основанная на применении крупных соединений (дивизий, бригад), большого количества танков и артиллерии, такая война требует огромных логистических усилий с обеих сторон. Поле боя огромно, по фронту оно простирается на сотни километров. Оборона на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях организуется в два, а где возможно и в три уровня. Уместно вспомнить, что второй стратегический эшелон СССР в Европе находился на Украине (вот почему у обеих сторон идущей там гражданской войны нет недостатка в вооружениях).

“ Одолеть Иран или КНДР явно за пределами подлинных военных возможностей США ”

С распадом СССР угроза такой войны исчезла за одну ночь. А потом операция в Персидском заливе стала для Соединенных Штатов и НАТО большой «прощальной вечеринкой», после которой эра «тяжелых войн» ушла в прошлое. Тогда-то американские стратеги, в основном из сил специальных операций, разработали концепцию, которую я называю «война по дешевке». Работает это примерно так. Сначала ЦРУ финансирует, вооружает и обучает неких местных «повстанцев» (если надо, их можно завезти из-за границы). Потом к «повстанцам» внедряют специальные силы США и снабжают их средствами передового воздушного контроля (чтобы оказывать поддержку вертолетам и самолетам для нанесения ударов по врагу). И наконец, размещают достаточное количество авиации внутри зоны боевых действий и вокруг нее для круглосуточной поддержки боевых операций. Цель проста – обеспечить «дружественным инсургентам» превосходство в огневой мощи. Повторите это достаточное количество раз и вы получите легкую, дешевую и скорую победу над совершенно подавленным врагом. Этот базовый подход можно усилить различными «добавками» – такими, как снабжение «повстанцев» передовым вооружением (противотанковые ракеты, системы ночного видения, средства связи и т. д.), а также завоз некоторого количества живой силы из США или союзных стран, включая наемников.

Привлекательнее всего в этой методике то, что американские потери сократились, а возможности «правдоподобного отрицания» участия США (на случай, если дело обернется провалом) возросли. Но в рано развившейся эйфории от «американской непобедимости» многие упускают из виду, что «война по дешевке» основывается на трех очень рискованных допущениях.

Первое и самое главное. Расчет строится на том, что враг глубоко деморализован и считает сопротивление бессмысленным, поскольку даже если уже размещенные силы США и ограничены по размерам и возможностям, американцы все равно, без сомнения, при необходимости перебросят еще, и так до тех пор, пока сопротивление не будет сломлено.

Второе. Исходят из того, что США могут обеспечить превосходство в воздухе над всем пространством боевых действий. Американцам, однако, очень не нравится оказывать непосредственную поддержку с воздуха, если есть вероятность, что их будут сбивать.

Третье. Необходимо наличие местных инсургентов, которых можно использовать как пехоту, чтобы реально оккупировать и контролировать территорию.

«Хезболла», Ливан, 2006

США в той войне официально не участвовали. Но израильские вооруженные силы примерно тоже. «Хезболла» использовала отличную тактику, была хорошо готова к действиям на местности, располагала российским противотанковым оружием, способным уничтожать даже самые передовые израильские танки. Главным итогом той войны стало то, что впервые на Ближнем Востоке весьма малочисленные и относительно слабые силы арабов не выказали никакого страха перед якобы непобедимым Цахал.

«Святая победа», завоеванная «Партией Аллаха» в 2006 году, сейчас повторяется в Сирии, Афганистане, Йемене, Ираке и далее везде. Страха перед «единственной сверхдержавой» уже нет, его сменило горячее желание продолжить бесконечный список поражений англо-сионистов и их оккупационных сил. В арабском мире американцев боятся главы государств, но не народы.

«Открытие» «Хезболлы» – стратегия победы при противостоянии с превосходящим противником – заключается не в том, чтобы защищаться от его атак, а в том, чтобы не предоставить ему «удобных» целей. Проще говоря, камуфлированная палатка лучше, чем бункер. Или более академично: «Не соревнуйся в превосходстве с врагом – сделай, чтобы это его превосходство стало бессмысленным».

ВС России, Сирия, 2015

Русские направили в Сирию очень небольшие силы и средства, но они не просто нанесли поражение «Исламскому государству» (запрещенному в РФ), а фундаментально изменили характер политического контекста войны. Проще говоря, своим присутствием не только существенно затруднили американское вторжение, они не позволили США развязать против сирийцев свою любимую «войну по дешевке».

Проблема для американцев заложена в их матрице риска. Если бы авиация ВВС и ВМС США решила взять под свой контроль сирийское воздушное пространство, она – в силу своего численного превосходства – смогла бы сделать это. Но матрица риска включает не только военные возможности русских, а еще и политические последствия установления бесполетной зоны над Сирией. Оно не просто привело бы к дальнейшей эскалации и без того совершенно нелегальной американской интервенции. Потребовалось бы последовательно подавлять сирийские (и, возможно, российские) средства ПВО. А это то, что Белый дом – на данный момент – делать не хотел бы. Особенно, когда совершенно неясно, чего можно достичь столь рискованной операцией. В итоге американцы наносят удары то тут, то там, но их действия по сути бессмысленны.

Более того. Русские сейчас играют на американский манер и снабжают сирийцев средствами передового контроля воздушного пространства, особенно на ключевых направлениях. Размещают артиллерийских корректировщиков и ударные системы, включая РСЗО и тяжелые гаубицы, которые обеспечивают правительственным силам огневое превосходство. Парадоксально, но сейчас именно русские ведут «дешевую войну», не давая американцам и их союзникам возможности делать то же самое.

Кто следующий? Венесуэла?

У США всегда возникали проблемы с их местными «союзниками» (то есть марионетками). Некоторые были вполне хороши (южные корейцы), другие похуже («контрас» в Никарагуа), но в целом каждое использование местных влечет неизбежный риск – они зачастую имеют свои, отличные от американских интересы. Прибавьте к этому то, что американцы не славятся своим знанием других культур (просто посмотрите, как мало среди них говорящих на иностранных языках), и вы поймете, почему разведка США узнает о проблеме слишком поздно для того, чтобы успеть выправить ситуацию. Никакое количество новомодных технологических штучек не заменит крепкую профессиональную агентурную разведку. Реальность такова, что американцы, как правило, не имеют ни малейшего понятия о той среде, в которой проводят свои операции. Провал США в Сирии (в Ливии, на Украине) – отличная иллюстрация этого.

Зная некоторые доктринальные и оперативные слабости американской «войны по дешевке», попробуем составить список потенциальных стран-мишеней. Если мои оценки верны, то единственный кандидат – Венесуэла. Однако чтобы быть успешной, американской интервенции нужна реалистичная стратегия. Я поставил венесуэльской оппозиции неуверенное «да» за ее способность быть «сапогами на земле», особенно если будет поддержка из Колумбии. Но проамериканские местные в Венесуэле по своим возможностям даже близко не стоят к регулярным вооруженным силам (которые, полагаю, будут возражать против интервенции США). А есть еще и разнообразные левые партизанские группировки, которые терпели правление Чавеса и Мадуро, но держали вое оружие при себе «просто на всякий случай». Было бы легко – по оптимистичному сценарию – взять Каракас. Но вести операции по всей стране и затруднительно, и опасно. В конце концов, есть ведь и проблема удержания власти. Американцы любят быстрые победы, а латино-американские партизаны уже много раз доказывали, что могут воеватьдесятилетиями. По всем этим причинам я, хоть и думаю, что США способны вторгнуться в Венесуэлу и навести там бардак, все равно не вижу, как они смогут поставить у власти новый режим и взять под контроль всю страну.

Чем же подкреплен доллар?

Совершенно очевидно, что вооруженным силам США необходима полная реформа, которая тем не менее по политическим соображениям невозможна. Нынешние американские вооруженные силы – причудливый результат холодной войны, многих лет ведения «войн по дешевке» и провальных интервенций. На реформирование американцам, если они пойдут на это, потребуются десятилетия. А пока у вооруженных сил США будут снижаться возможности навязывать свое доминирование тем странам, которые отказываются сдаться под их угрозами и санкциями.

Так что же, Венесуэла – следующая? Надеюсь, что нет. И фактически, думаю, что нет. Но если да, то это будет адова заваруха с огромными разрушениями и потерями при очень малых приобретениях. Англо-сионисты уже десятилетиями наносят удары, выходя за пределы своих реальных возможностей. И мир начинает осознавать это. Одолеть Иран или КНДР уже явно за пределами подлинных военных возможностей США. Атаковать Россию или Китай – равносильно самоубийству.

Однако остается Украина. Думаю, что США могут передать киевской хунте какое-то количество летального оружия или организовать тренировочные лагеря на Западной Украине. Но и все. Ничто из этого не приведет к реальным изменениям (кроме того, что разозлит русских). Эра «войн по дешевке» закончилась, и мир становится другим. Как результат к концу подходит и эра крупных американских военных интервенций. Если понадобится, Вашингтон, конечно, сможет найти какую-нибудь страну размером с Гренаду или Панаму и с триумфом ее поколотить.

Эта новая реальность незамедлительно ставит вопрос о том, чем и как будет подкреплен американский доллар, ведь до сего момента его по-настоящему подпирала только военная сила США.

Автор – известный на Западе блоггер, выступающий под псевдонимом The Saker (Балобан). Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в военных исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении государств, возникших на территории бывшего СССР. Живет во Флориде.