Новости Украины и Новороссии 17 августа 2017
- 12:30 Украинские националисты бредят, что им поможет заемный меч в карте России – Подкопаев.
- 12:28 Писатель и политик Николай Стариков привез в Донецк гуманитарную помощь.
- 07:37 По следам новороссийского правосека.
- 03:30 Крысиная возня в украинском информационном пространстве.
- 02:30 «Верните Януковича!»: «Активистка» майдана извинилась перед экс-президентом.
Украинские националисты бредят, что им поможет заемный меч в карте России – Подкопаев
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Писатель и политик Николай Стариков привез в Донецк гуманитарную помощь
Источник: https://www.donetsk.kp.ru
Помогли тринадцати семьям погибших ополченцев
15 августа Николай Стариков передал денежные средства, собранные небезразличными россиянами, вдовам погибших ополченцев и военнослужащих Вооруженных Сил Республики. На встрече присутствовали Глава ДНР Александр Захарченко.
— Россия всеми возможными способами оказывает помощь Донбассу, в этом участвуют общественные и политические организации. И этой помощи не может быть слишком много. Поэтому родилась идея собрать определенную сумму средств и передать её многодетным вдовам ополченцев. И я взял на себя функцию лично вручить эти средства вдовам и сиротам. Всего мы собрали 1,3 млн рос. рублей. И выбрали 13 наиболее нуждающихся семей, — рассказал Николай Стариков.
Глава ДНР Александр Захарченко поблагодарил Николая Старикова и всех граждан России за поддержку, которую они оказывают ДНР и её жителям. Отдельные слова благодарности и свои искренние соболезнования Глава ДНР высказал вдовам погибших ополченцев и военнослужащих.
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
По следам новороссийского правосека
Один из читателей "Рупора тоталитарной пропаганды" прочитал заметку Сергея Колясникова про правосека устроившегося обучать детей в Новороссийске http://colonelcassad.livejournal.com/349
В общем, спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто помог распространить эту информацию и кто писал в соответствующие органы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Крысиная возня в украинском информационном пространстве
Неладно что-то в королевстве Датском…
На днях Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что завершила расследование обстоятельств варки укропа в Иловайском котле в 2014 году.
Ожидаемо, в занимательной кулинарии обвинили исключительно Российскую Федерацию.
«Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3 тыс. 500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК», — говорится в сообщении.
Казалось бы, все хорошо. Виновный, что неудивительно, найден, свидомым патриотам скормили очередную байку, все счастливы, все довольны.
Ан нет.
Не все.
На следующий день небезызвестный Семен Семенченко разразился гневным постом в Facebook. Доблестный донецкий коммерсант, у которого, кстати, самого рыльце в пушку, обвинил руководство Украины в сокрытии реальных причин погрома ВСУ.
«Трехлетняя работа пропагандонов в деле Иловайска делает свое дело. Многие люди не понимают, за что судить руководство АТО и Генштаба… Генералы заявляли в интервью, что „не считают Иловайск поражением”. Это действительно поражение. Это блестяще проведена операция по уничтожению добровольцев и принуждения Народа Украины в Минском договорняке. Только операция ЧУЖОЙ армии и ЧУЖОГО государства. Для успеха которой эти генералы сделали все, что могли. А потом повторили это еще несколько раз в течение войны. В ДАП и Дебальцево. И судя по всему, готовы повторить еще. Если будет команда», — исходит ядом Семенченко.
В чем-то с ним согласен и столь же небезызвестный Юрий Бутусов, который в интервью Gordon.ua заявил следующее:
«…Не опубликованы выводы комиссии по оценке действий руководства АТО. Не дана оценка компетентности начальника Генштаба, который во время военного вторжения РФ вместо планирования боевых действий занимался переговорами с Генштабом России и сообщал противнику данные о передвижении украинских войск. Это полный абсурд. Надеюсь, в итоге этому будет дана правовая оценка. Пока никаких оценок для военного руководства, несущего полную ответственность за Иловайскую трагедию, мы не услышали. Чтобы вопрос был рассмотрен по существу, нужна политическая воля».
На самом деле, все происходящее напоминает возню крыс в ведре. Официальный Киев гнет одну линию, всевозможные околовоенные личности, имеющие вес в украинском обществе, твердят другое, и все старательно обвиняют друг друга.
В общем, как говорится, show must go on! Запасаемся попкорном и следим за дальнейшим бурлением коричневой субстанции — не шоколада! — в украинском информационном пространстве.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Верните Януковича!»: «Активистка» майдана извинилась перед экс-президентом
Все чаще украинцы, поддержавшие Майдан, сожалеют о своих поступках четырехлетней давности.
Неожиданное «прозрение» пришло и к известной «активистке» Майдана Ирме Крат. Она не просто пожалела о своей поддержке госпереворота, но и попросила президента России Владимира Путина вернуть бывшего главу украинского государства Виктора Януковича.
«Владимир Путин, отдайте мне Януковича, я по нему скучаю. Я первым извинюсь, какая же я ДУРА, таких шакалов вперемешку с быдлом привести к власти», — написала она на своей странице в соцсети.
«Виктор Федорович, простите, это, видимо, было самой большой ошибкой в моей жизни», — извинилась она перед экс-президентом.
Читайте также: «Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su