Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 17 августа 2017

09:03. 17 августа 2017 Просмотров - 378 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские националисты бредят, что им поможет заемный меч в карте России – Подкопаев

Подробности на http://tvzvezda.ru

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Писатель и политик Николай Стариков привез в Донецк гуманитарную помощь

Источник: https://www.donetsk.kp.ru
Помогли тринадцати семьям погибших ополченцев

15 августа Николай Стариков передал денежные средства, собранные небезразличными россиянами, вдовам погибших ополченцев и военнослужащих Вооруженных Сил Республики. На встрече присутствовали Глава ДНР Александр Захарченко.

— Россия всеми возможными способами оказывает помощь Донбассу, в этом участвуют общественные и политические организации. И этой помощи не может быть слишком много. Поэтому родилась идея собрать определенную сумму средств и передать её многодетным вдовам ополченцев. И я взял на себя функцию лично вручить эти средства вдовам и сиротам. Всего мы собрали 1,3 млн рос. рублей. И выбрали 13 наиболее нуждающихся семей, — рассказал Николай Стариков.

Глава ДНР Александр Захарченко поблагодарил Николая Старикова и всех граждан России за поддержку, которую они оказывают ДНР и её жителям. Отдельные слова благодарности и свои искренние соболезнования Глава ДНР высказал вдовам погибших ополченцев и военнослужащих.

 К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

По следам новороссийского правосека



Один из читателей "Рупора тоталитарной пропаганды" прочитал заметку Сергея Колясникова про правосека устроившегося обучать детей в Новороссийске http://colonelcassad.livejournal.com/3494155.html и написал запрос в Генеральную Прокуратуру РФ. Был получен вот такой ответ от прокуратуры Краснодарского края.
В общем, спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто помог распространить эту информацию и кто писал в соответствующие органы.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Крысиная возня в украинском информационном пространстве

Крысиная возня в украинском информационном пространстве | Русская весна

Неладно что-то в королевстве Датском…

На днях Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что завершила расследование обстоятельств варки укропа в Иловайском котле в 2014 году.

Ожидаемо, в занимательной кулинарии обвинили исключительно Российскую Федерацию.

«Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3 тыс. 500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК», — говорится в сообщении.

Казалось бы, все хорошо. Виновный, что неудивительно, найден, свидомым патриотам скормили очередную байку, все счастливы, все довольны.

Ан нет.

Не все.

На следующий день небезызвестный Семен Семенченко разразился гневным постом в Facebook. Доблестный донецкий коммерсант, у которого, кстати, самого рыльце в пушку, обвинил руководство Украины в сокрытии реальных причин погрома ВСУ.

«Трехлетняя работа пропагандонов в деле Иловайска делает свое дело. Многие люди не понимают, за что судить руководство АТО и Генштаба… Генералы заявляли в интервью, что „не считают Иловайск поражением”. Это действительно поражение. Это блестяще проведена операция по уничтожению добровольцев и принуждения Народа Украины в Минском договорняке. Только операция ЧУЖОЙ армии и ЧУЖОГО государства. Для успеха которой эти генералы сделали все, что могли. А потом повторили это еще несколько раз в течение войны. В ДАП и Дебальцево. И судя по всему, готовы повторить еще. Если будет команда», — исходит ядом Семенченко.

В чем-то с ним согласен и столь же небезызвестный Юрий Бутусов, который в интервью Gordon.ua заявил следующее:

«…Не опубликованы выводы комиссии по оценке действий руководства АТО. Не дана оценка компетентности начальника Генштаба, который во время военного вторжения РФ вместо планирования боевых действий занимался переговорами с Генштабом России и сообщал противнику данные о передвижении украинских войск. Это полный абсурд. Надеюсь, в итоге этому будет дана правовая оценка. Пока никаких оценок для военного руководства, несущего полную ответственность за Иловайскую трагедию, мы не услышали. Чтобы вопрос был рассмотрен по существу, нужна политическая воля».

На самом деле, все происходящее напоминает возню крыс в ведре. Официальный Киев гнет одну линию, всевозможные околовоенные личности, имеющие вес в украинском обществе, твердят другое, и все старательно обвиняют друг друга.

В общем, как говорится, show must go on! Запасаемся попкорном и следим за дальнейшим бурлением коричневой субстанции — не шоколада! — в украинском информационном пространстве.

Читайте также: «Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Верните Януковича!»: «Активистка» майдана извинилась перед экс-президентом

«Верните Януковича!»: «Активистка» майдана извинилась перед экс-президентом | Русская весна

Все чаще украинцы, поддержавшие Майдан, сожалеют о своих поступках четырехлетней давности.

Неожиданное «прозрение» пришло и к известной «активистке» Майдана Ирме Крат. Она не просто пожалела о своей поддержке госпереворота, но и попросила президента России Владимира Путина вернуть бывшего главу украинского государства Виктора Януковича.

«Владимир Путин, отдайте мне Януковича, я по нему скучаю. Я первым извинюсь, какая же я ДУРА, таких шакалов вперемешку с быдлом привести к власти», — написала она на своей странице в соцсети.

«Виктор Федорович, простите, это, видимо, было самой большой ошибкой в моей жизни», — извинилась она перед экс-президентом.

Читайте также: «Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии сегодня 9 апреля 2015
Обзор актуальных событий Украины и Новороссии, все новости в одном месте. Информация обновляется... независимости Украины 24 августа 1991 года, когда Верховной Радой Украины был ...в государственный бюджет Украины, люди получили еще в августе 2014 года....
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Нацбанк: ... имущество и подарки ветеранам. С августа 2014 года на Донбасс доставлено... крупнейшая концентрация ПВО РФ на Украине с августа.«Объединённые силы "сепаратистов" и...
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Первые ... территории РФ будет отменён 1 августа «Я надеюсь, что никаких эксцессов... 1 августа (когда истекает срок действующего соглашения о льготном режиме) граждане Украины...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
...избежал мусорки. Предыдущие выпуски новостей: Информационный выпуск новостей Новороссии за 26-27 мая... помощью для Донбасса. С августа прошлого года в пострадавшие регионы... Сегодня в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 13 сентября 2015
... центром «Особый статус»В августе этого года Центром социологических исследований...связанные с Украиной - это присоединение к России и создание Новороссии.Касательно ...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: На Закарпатье медведи могут умереть...
Новости Украины и Новороссии 18 июля 2016
... оглавлению | Источник: dnr-news.com Новости Украины: Савченко устроила скандал на Донбассе... News Front о музыкальной группе «Новороссия», которая исполняет своё творчество на... совета директоров будет в конце августа… и получение денег оттянется после...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>