Новости Украины и Новороссии 17 августа 2017

Неладно что-то в королевстве Датском…

На днях Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что завершила расследование обстоятельств варки укропа в Иловайском котле в 2014 году.

Ожидаемо, в занимательной кулинарии обвинили исключительно Российскую Федерацию.

«Масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3 тыс. 500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК», — говорится в сообщении.

Казалось бы, все хорошо. Виновный, что неудивительно, найден, свидомым патриотам скормили очередную байку, все счастливы, все довольны.

Ан нет.

Не все.

На следующий день небезызвестный Семен Семенченко разразился гневным постом в Facebook. Доблестный донецкий коммерсант, у которого, кстати, самого рыльце в пушку, обвинил руководство Украины в сокрытии реальных причин погрома ВСУ.

«Трехлетняя работа пропагандонов в деле Иловайска делает свое дело. Многие люди не понимают, за что судить руководство АТО и Генштаба… Генералы заявляли в интервью, что „не считают Иловайск поражением”. Это действительно поражение. Это блестяще проведена операция по уничтожению добровольцев и принуждения Народа Украины в Минском договорняке. Только операция ЧУЖОЙ армии и ЧУЖОГО государства. Для успеха которой эти генералы сделали все, что могли. А потом повторили это еще несколько раз в течение войны. В ДАП и Дебальцево. И судя по всему, готовы повторить еще. Если будет команда», — исходит ядом Семенченко.

В чем-то с ним согласен и столь же небезызвестный Юрий Бутусов, который в интервью Gordon.ua заявил следующее:

«…Не опубликованы выводы комиссии по оценке действий руководства АТО. Не дана оценка компетентности начальника Генштаба, который во время военного вторжения РФ вместо планирования боевых действий занимался переговорами с Генштабом России и сообщал противнику данные о передвижении украинских войск. Это полный абсурд. Надеюсь, в итоге этому будет дана правовая оценка. Пока никаких оценок для военного руководства, несущего полную ответственность за Иловайскую трагедию, мы не услышали. Чтобы вопрос был рассмотрен по существу, нужна политическая воля».

На самом деле, все происходящее напоминает возню крыс в ведре. Официальный Киев гнет одну линию, всевозможные околовоенные личности, имеющие вес в украинском обществе, твердят другое, и все старательно обвиняют друг друга.

В общем, как говорится, show must go on! Запасаемся попкорном и следим за дальнейшим бурлением коричневой субстанции — не шоколада! — в украинском информационном пространстве.

