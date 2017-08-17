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НОВАЯ МОЛИТВА РОССИЯН

10:16. 17 августа 2017 Просмотров - 252 7 коммент. Опубликовал:

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Не дай нам, Бог, перегореть
В своих же собственных сомненьях
И потерять родную твердь,
Блуждая в самообвиненьях.
 
Не дай Россию нам предать,
Поверив Запада посулам,
Что лишь иудам благодать
Дается свыше Вельзевулом.
 
Не приведи нам, Боже, вновь
Тонуть в болоте девяностых
И проливать сограждан кровь,
Беснуясь в алчности коростах.
 
Не дай нам, Господи, во лжи
Опять влачить существованье
И видеть только миражи,
Идя безвольно на закланье.
 
Не дай нам двинуться вослед
Вошедшим в «пятую колонну»,
Считать евангелием бред
И поклоняться пустозвону.
 
Не приведи, Господь, беды
Нам в этой долларовой гонке
Порочить пращуров труды
И стать позором для потомков.
 
Не дай нам, Бог, под клеветой
Американо-европейской
Отречься сердцем от святой
Великой истины библейской.
 
Спаси нас от самих себя,
Когда мы падаем в соблазны
И, души похотью губя,
Являем облик безобразный.
 
Не дай нам выжить из ума
От лести ворогов коварной
И допустить, чтоб снова тьма
Сгустилась над свечой алтарной. 
 
Не дай чумного серебра,
Но дай нам разума и силы
Хранить в себе тепло добра
И быть достойными России.
 
И дай нам мудрых вожаков,
Стоящих насмерть за Отчизну,
Чтоб никогда мы лязг оков
Нигде не слышали по жизни. 
 
Как ни страдал бы человек
Иль как бы ни было парчово,
Не дай нам, Господи, вовек,
Не дай второго Горбачёва!
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
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7 коммент.»

  • 43 35
    слободан 17 августа 2017 в 10:54 Ссылка Пометить
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    Хорошо -написано
    Но – - -
    ” -Не дай нам, Бог, под клеветой
    Американо-европейской
    Отречься сердцем от святой
    Великой истины библейской.-”
    – - – - –
    “ВЕЛИКОЙ ИСТИНЫ БИБЛЕЙСКОЙ! просто не существует -Потому что она БИБЛЕЙСКАЯ
    – -
    А все остальное ПРИНИМАЕТСЯ -Хотя…

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    • 2577 179
      krikunoleg слободан 17 августа 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
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      ““ВЕЛИКОЙ ИСТИНЫ БИБЛЕЙСКОЙ! просто не существует -Потому что она БИБЛЕЙСКАЯ” – и поэтому не может быть истиной? Это почему?

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      • 45 37
        слободан krikunoleg 17 августа 2017 в 12:01 Ссылка Пометить
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    • 346 176
      Bakh слободан 17 августа 2017 в 12:39 Ссылка Пометить
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      Подумайте хорошенько и поймете, в чем она, истина библейская.

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  • 1099 867
    Vov 17 августа 2017 в 11:43 Ссылка Пометить
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    Нормально, Бакх. Вторая строфа не очен связная (первые две строчки со вторыми), а в целом весьма неплохо. Но дай нам разума и силы! — тут прям ваще ПОПАЛ!
    Вопросы как у Слободанчека у меня тоже возникли, но это патаму, что мы оба-два видим не как поэт, сиречь ты.

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  • 346 176
    Bakh 17 августа 2017 в 12:42 Ссылка Пометить
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    Во второй строфе все связано, как и в остальных. Посулы – это обещания, уверения. Т.е “Поверив Запада посулам (обещаниям, уверениям),
    Что лишь иудам благодать…” и далее по тексту.

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