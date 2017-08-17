НОВАЯ МОЛИТВА РОССИЯН

Не дай нам, Бог, перегореть

В своих же собственных сомненьях

И потерять родную твердь,

Блуждая в самообвиненьях.

Не дай Россию нам предать,

Поверив Запада посулам,

Что лишь иудам благодать

Дается свыше Вельзевулом.

Не приведи нам, Боже, вновь

Тонуть в болоте девяностых

И проливать сограждан кровь,

Беснуясь в алчности коростах.

Не дай нам, Господи, во лжи

Опять влачить существованье

И видеть только миражи,

Идя безвольно на закланье.

Не дай нам двинуться вослед

Вошедшим в «пятую колонну»,

Считать евангелием бред

И поклоняться пустозвону.

Не приведи, Господь, беды

Нам в этой долларовой гонке

Порочить пращуров труды

И стать позором для потомков.

Не дай нам, Бог, под клеветой

Американо-европейской

Отречься сердцем от святой

Великой истины библейской.

Спаси нас от самих себя,

Когда мы падаем в соблазны

И, души похотью губя,

Являем облик безобразный.

Не дай нам выжить из ума

От лести ворогов коварной

И допустить, чтоб снова тьма

Сгустилась над свечой алтарной.

Не дай чумного серебра,

Но дай нам разума и силы

Хранить в себе тепло добра

И быть достойными России.

И дай нам мудрых вожаков,

Стоящих насмерть за Отчизну,

Чтоб никогда мы лязг оков

Нигде не слышали по жизни.

Как ни страдал бы человек

Иль как бы ни было парчово,

Не дай нам, Господи, вовек,

Не дай второго Горбачёва!

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ