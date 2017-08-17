Миг истории, когда люди стремились ввысь







СООБЩЕНИЕ ТАСС



О ПУСКЕ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ К ЛУНЕ

В соответствии с программой исследования космического пространства и подготовки к межпланетным полетам 12 сентября 1959 года в Советском Союзе осуществлен второй успешный пуск космической ракеты.

Пуск ракеты произведен с целью исследования космического пространства при полете к Луне.

Запуск произведен с помощью многоступенчатой ракеты.



Последняя ступень ракеты, превысив вторую космическую скорость — 11,2 километра в секунду, движется к Луне.

На 15 часов московского времени 12 сентября советская космическая ракета удалилась на 78,5 тысячи километров от Земли и находилась к этому времени над пунктом, расположенным севернее острова Новая Гвинея.



Последняя ступень космической ракеты представляет собой управляемую ракету весом 1511 килограммов (без топлива). Она несет на себе контейнер с научной и радиотехнической аппаратурой. Контейнер, имеющий форму шара, герметизирован и заполнен газом. В нем предусмотрена система автоматического регулирования теплового режима.



После выхода на орбиту контейнер с научно-измерительной аппаратурой был отделен от последней ступени ракеты.

С помощью второй советской космической ракеты должны быть осуществлены:

— исследование магнитного поля Земли и магнитного поля Луны;

— исследование поясов радиации вокруг Земли;

— исследование интенсивности и вариаций интенсивности космического излучения;

— исследование тяжелых ядер в космическом излучении;

— исследование газовой компоненты межпланетного вещества;

— изучение метеорных частиц.



Общий вес научной и измерительной аппаратуры с источниками питания и контейнером составляет 390,2 килограмма.



Для передачи на Землю всей научной информации, измерения параметров движения и контроля за полетом ракеты на ней установлены:

— радиопередатчик, работающий на двух частотах — 20,003 и 19,997 мегагерц.



Передатчик излучает сигналы в виде телеграфных посылок длительностью от 0,8 до 1,5 секунды и работает таким образом, что во время пауз в излучении первой частоты 20,003 мегагерц передаются импульсы на второй частоте — 19,997 мегагерц;

— радиопередатчик, работающий на частотах 19,993 мегагерц и 39,986 мегагерц.



Сигналы передатчика представляют собой импульсы переменной длительности от 0,2 до 0,8 секунды. Частота повторения импульсов 1 плюс минус 0,15 герц;

— радиопередатчик, работающий на частоте 183,6 мегагерц.



На космической ракете имеются вымпелы с гербом Союза Советских Социалистических Республик и надписью — сентябрь 1959 год.



Для визуального наблюдения за космической ракетой на ней имеется специальная аппаратура для создания натриевого облака — искусственной кометы. Искусственная комета будет образована 12 сентября в 21 час 39 минут 42 секунды московского времени. Она будет наблюдаться в созвездии Водолея приблизительно на линии, соединяющей звезды Альфа созвездия Орел и Альфа созвездия Южная Рыба.



Экваториальные координаты кометы будут равны: прямое восхождение — 20 часов 41 минута, склонение — минус 7,2 градуса.



Искусственная комета может наблюдаться и фотографироваться оптическими средствами (со светофильтрами, выделяющими спектральную линию натрия) с территории Средней Азии, Кавказа, Украины, Белоруссии, центральной части европейской территории СССР, а также Европы, Африки, стран Ближнего Востока, Индии и западной части Китая.

Все радиопередатчики, установленные на космической ракете, работают нормально. Наземные радиотехнические станции ведут прием научной информации с борта ракеты.



С помощью специального автоматизированного измерительного комплекса, станции которого размещены в различных точках Советского Союза, непрерывно производится измерение параметров движения ракеты. Обработка результатов измерений и определение элементов ее орбиты осуществляется на быстродействующих электронно-вычислительных машинах.



Передачи информации о движении космической ракеты будут вестись всеми радиостанциями Советского Союза.

По предварительным данным, ракета движется по траектории, близкой к расчетной. Ожидается, что космическая ракета достигнет Луны 14 сентября в 00 часов 05 минут московского времени.



Успешный пуск второй советской космической ракеты — новый важный этап в исследовании и завоевании космоса человеком. Этим расширяются перспективы международного сотрудничества в области освоения космического пространства, что будет способствовать дальнейшему смягчению международной напряженности и укреплению дела мира.





«Правда» от 13 сентября 1959 г.







ДВИЖЕНИЕ ВТОРОЙ СОВЕТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ



СООБЩЕНИЯ ТАСС

Вторая советская космическая ракета продолжает движение к Луне. К 17 часам московского времени ракета удалилась на 101 тысячу километров от Земли и находилась в это время над западной частью острова Суматра. Радиопередатчики ракеты, действующие на частотах 20,003 мегагерц, 19,997 мегагерц, 19,993 мегагерц и 39,986 мегагерц, а также на частоте 183,6 мегагерц, работают устойчиво.



Научная и телеметрическая аппаратура, установленная на борту ракеты, функционирует нормально. Система измерительных станций и пунктов наблюдения, расположенных на территории Советского Союза, непрерывно ведет прием и регистрацию радиосигналов. Наземные радиотехнические станции производят измерения текущих координат траектории космической ракеты, по которым в вычислительном центре определяются параметры орбиты. ракеты и рассчитываются данные целеуказаний.



В 19 часов московского времени космическая ракета находилась над Индийским океаном, над пунктом с координатами: 78,6 градуса восточной долготы и 5,4 градуса южной широты.







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Продолжая свой полет к Луне, к 22 часам московского времени космическая ракета находилась над территорией Южной Африки (Танганьика), удалившись от Земли на 152 тысячи километров. Все наземные измерительные станции продолжают наблюдения за полетом космической ракеты и регистрацию поступающей с ее борта научной информации.



Фотография искусственной натриевой кометы.



По предварительным данным обработки телеметрической информации, вся научная аппаратура, установленная в контейнере второй космической ракеты, функционирует нормально.



Температура газа внутри контейнера поддерживается в пределах 20-25 градусов Цельсия, герметичность контейнера сохраняется на заданном уровне, научно-измерительная информация продолжает поступать в вычислительный центр с измерительных пунктов на обработку.





В 21 час 39 минут 42 секунды московского времени в созвездии Водолей в точке с экваториальными координатами: прямое восхождение 20 часов 41 минута и склонение минус 7,2 градуса могла наблюдаться искусственная комета, образованная космической ракетой.



В 24 часа московского времени 12 сентября космическая ракета находилась над пунктом Атлантического океана с координатами 4,7 градуса восточной долготы и 8,4 градуса южной широты.



Радионаблюдение за ракетой может производиться с территории стран Южной Азии, Европы, Африки, Южной Америки и Антарктиды.



Космическая ракета продолжает свой полет к Луне. С борта ракеты поступает информация о научных измерениях. Помимо основных измерительных средств, радионаблюдения за космической ракетой ведет большое количество радиолюбителей и радиоцентров Советского Союза, стран Европы и Азии. Искусственную комету, образованную с борта космической ракеты, наблюдали астрономические пункты, расположенные в городах Алма-Ата, Бюракан, Абастумани, Тбилиси, Сталинабад, а также других городах Советского Союза, при этом в Бюракане, Сталинабаде и Алма-Ате получены фотографические изображения кометы.



Результаты наблюдений и фотографирование кометы в других пунктах Советского Союза обрабатываются. Комета наблюдалась в созвездии Водолея с координатами, близкими к расчетным. Искусственная комета стала видимой в 21 час 48 минут московского времени, когда размеры светящегося облака достигли значительной величины. Она наблюдалась в течение 5-6 минут при максимальной яркости, приблизительно равной 4-й — 5-й звездной величине. 13 сентября с 3 часов 20 минут московского времени ракета вышла из зоны наблюдения измерительных пунктов, расположенных на территории Советского Союза.



В это время ракета находилась на расстоянии 200 тысяч километров от Земли и прошла более половины пути до Луны. В 9 часов московского времени 13 сентября ракета вышла из-за радиогоризонта с восточной стороны. Измерительные станции и наблюдательные пункты Советского Союза вновь получили возможность продолжать прием научной информации и вести радионаблюдения.



К этому времени ракета находилась над Тихим океаном в районе Маркизских островов на расстоянии 250 тысяч километров от Земли. Ракете останется пролететь до Луны около 120 тысяч километров. В 9 часов московского времени координаты были: прямое восхождение — 20 часов 48 минут, склонение — минус 11,1 градуса.







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В 9 часов московского времени 13 сентября вторая советская космическая ракета вошла в зону наблюдения советских измерительных станций и наблюдательных пунктов и будет находиться в зоне наблюдения на всем оставшемся пути к Луне.



К 10 часам московского времени 13 сентября ракета удалилась на расстояние 258 тысяч километров от Земли и имела склонение минус 11,3 градуса и прямое восхождение 20 часов 49 минут. До Луны ракете осталось пролететь около 112 тысяч километров.



С борта ракеты получена научная информация о поясах радиации Земли, магнитном поле Земли, о космических лучах, микрометеоритах и межпланетном газе.



По радиоизмерениям текущих дальностей и углов, определяющих положение ракеты, и по измерениям радиальных скоростей производится уточнение фактической траектории полета ракеты к Луне. Измерения и расчеты показывают, что ракета летит к Луне по траектории, весьма близкой к расчетной.



На 14 часов московского времени 13 сентября советская космическая ракета находилась на расстоянии 290 тысяч километров от Земли и около 80 тысяч километров до Луны. Ее координаты были: склонение — минус 12 градусов, прямое восхождение — 20 часов 49 минут.







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В 16 часов 13 сентября по московскому времени вторая советская космическая ракета продолжает свой полет, двигаясь к Луне.



С момента появления ракеты в зоне наблюдений советских измерительных станций и наблюдательных пунктов (около 9 часов по московскому времени) автоматизированный измерительный комплекс продолжает непрерывное наблюдение за ее полетом и измерение параметров фактической траектории. Полученные результаты обработки данных измерений показывают, что ракета движется к Луне по траектории, близкой к расчетной.



В настоящее время координационно-вычислительный центр производит окончательное уточнение параметров траектории полета ракеты.



Как известно, траектория полета ракеты на участке полета от Земли к Луне может быть разбита на две части. При движении на первой части (от начала движения до точки, находящейся на расстоянии около 66 тысяч километров от Луны) преобладающим является действие сил земного притяжения. При этом скорость ракеты с удалением от Земли убывает от начального значения (свыше 11,2 километра в секунду) до 2,31 километра в секунду.



При движении на второй части траектории преобладающим является действие сил лунного притяжения. На этом участке траектории по мере приближения к Луне скорость движения ракеты относительно Луны будет возрастать и на расстоянии тысячи километров от поверхности Луны достигнет 2,97 километра в секунду. К 16 часам 40 минутам московского времени ракета войдет в сферу действия Луны.



В 18 часов московского времени ракета, двигаясь в сфере действия Луны, удалится от Земли на расстояние около 322 тысяч километров и будет находиться над точкой земной поверхности, имеющей следующие координаты: 12,5 градуса южной широты, 95,9 градуса восточной долготы. До Луны ракете останется пролететь около 54 тысяч километров.

Наземные телеметрические станции продолжают получать научную информацию с борта летящей ракеты.







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Вторая советская космическая ракета, войдя в сферу действия Луны, к 19 часам 13 сентября по московскому времени приблизилась к Луне на расстояние около 45 тысяч километров, преодолев более 7/8 своего пути. Скорость ракеты относительно Луны к этому моменту возросла до 2,33 километра в секунду.



Уточнение параметров траектории ракеты, произведенное по данным автоматизированного измерительного комплекса, позволило установить, что встреча ракеты с Луной ожидается в 0 часов 01 минута 14 сентября. Луна в этот момент будет находиться от Земли на расстоянии 379 тысяч километров.



Ожидаемая точка встречи ракеты с поверхностью Луны находится в районе моря «Ясности», моря «Спокойствия» и моря «Паров». При наблюдении с Земли ожидаемая точка встречи будет отстоять от центра диска Луны на расстоянии около 1/4 лунного радиуса. Скорость ракеты относительно Луны в момент встречи будет равна 3,3 километра в секунду.



С момента разделения контейнер и последняя ступень ракеты совершают полет по несколько отличающимся друг от друга траекториям. Публикуемые в сообщениях координаты, а также прогноз места встречи космической ракеты с поверхностью Луны относятся к контейнеру с научной и измерительной аппаратурой.



Все наземные измерительные станции продолжают наблюдения за полетом ракеты и прием научной информации с ракеты.

Радиопередатчики, расположенные на контейнере, работающие на частотах 183,6 и 39,986 мегагерц, по которым идет основная информация и ведется измерение параметров траектории, функционируют нормально, обеспечивая устойчивый прием. Сигналы от передатчика контейнера на частоте 19,993 мегагерц значительно ослабли.



Отмечается также значительное ослабление радиосигналов от передатчиков на частотах 20,003 и 19,997 мегагерц, расположенных на последней ступени ракеты, от которой отделен контейнер.



На конечном участке полета ракеты за несколько минут до момента встречи с лунной поверхностью будет включена специальная радиотехническая система, расположенная в контейнере, — лунный альтиметр. Лунный альтиметр позволит получить дополнительные данные об изменении высоты ракеты над поверхностью Луны в процессе движения. Ответные сигналы лунного альтиметра будут передаваться на частоте 183,6 мегагерц.



На космической ракете приняты меры, предупреждающие возможность заражения лунной поверхности земными микроорганизмами.







«Правда» от 13 и 14 сентября 1959 г.







СООБЩЕНИЕ ТАСС

Сегодня, 14 сентября, в 0 часов 02 минуты 24 секунды московского времени вторая советская космическая ракета достигла поверхности Луны. Впервые в истории осуществлен космический полет с Земли на другое небесное тело. В ознаменование этого выдающегося события на поверхность Луны доставлены вымпелы с изображением герба Советского Союза и надписью «Союз Советских Социалистических Республик. Сентябрь, 1959 год».



Вверху — пятиугольные элементы шарового вымпела, внизу — вымпел-лента.



Для обеспечения сохранности вымпелов при встрече с Луной были приняты конструктивные меры.



Программа научных измерений завершена.



Работа радиосредств, установленных в контейнере с научной и измерительной аппаратурой, в момент встречи с Луной прекратилась.

Достижение Луны советской космической ракетой является выдающимся успехом науки и техники. Открыта новая страница в исследовании космического пространства.











«Правда» от 14 сентября 1959 г.







УЧЕНЫМ, КОНСТРУКТОРАМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, РАБОЧИМ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ УЧАСТНИКОВ СОЗДАНИЯ И ЗАПУСКА ВТОРОЙ СОВЕТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ НА ЛУНУ

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров Союза ССР горячо поздравляют ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих, принимавших участие в создании и запуске второй советской космической ракеты на Луну.



Дорогие товарищи! Своим творческим самоотверженным трудом вы еще раз показали всему миру силу и мощь научных и технических достижений страны социализма. Запуск второй советской космической ракеты, достигшей 14 сентября поверхности Луны, знаменует новую эру в завоевании человечеством космического пространства; впервые в истории осуществлен полет с Земли на другое небесное тело.



Мы уверены, что новая славная победа советской науки и техники послужит великому делу укрепления мира во всем мире, развитию дружественных отношений между всеми народами.



Слава советским ученым, конструкторам, инженерам, техникам и рабочим, прославляющим своим трудом нашу великую социалистическую Родину, идущую под мудрым руководством ленинской партии к новым победам в строительстве коммунизма!





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА СОВЕТ МИНИСТРОВ

СОЮЗА ССР

«Правда» от 15 сентября 1959 г.







СООБЩЕНИЕ ТАСС



О ПЕРВЫХ ИТОГАХ ПУСКА КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ НА ЛУНУ

Советская космическая ракета, стартовавшая 12 сентября 1959 года, достигла поверхности Луны 14 сентября в 00 час. 02 мин. 24 сек. московского времени.



Полет советской космической многоступенчатой ракеты к Луне проходил строго по намеченной расчетной траектории. Все системы, агрегаты и элементы ракеты во время полета работали нормально.



Установленные на борту ракеты радиотехнические средства обеспечили надежное слежение с Земли за ее полетом, начиная со старта и до момента достижения контейнером с научной аппаратурой поверхности Луны.



Успешная работа наземного автоматического измерительного комплекса позволила непрерывно контролировать соответствие действительной траектории полета расчетным данным, дать достоверный прогноз попадания в Луну и определить район попадания. Анализ действительной траектории движения второй советской космической ракеты на основе зарегистрированных данных всех видов измерений и наблюдений позволяет в настоящее время произвести первое уточнение района падения контейнера с научной и измерительной аппаратурой и последней ступени ракеты.



Обработка данных наблюдений показывает, что контейнер второй советской космической ракеты опустился на поверхности Луны восточнее моря «Ясности» вблизи кратера Аристил, кратера Архимед и кратера Автолик. Селенографическая широта точки встречи контейнера с поверхностью Луны, по полученным данным, равна плюс 30 градусов, а селенографическая долгота равна нулю. Отклонение точки прилунения приборного контейнера от центра видимого диска Луны составляет примерно 800 км.



В момент встречи контейнера с Луной его траектория была наклонена к поверхности Луны под углом в 60 градусов. При этом скорость контейнера относительно Луны составила около 3,3 километра в секунду.

Обработка полученных данных подтверждает, что последняя ступень космической ракеты также достигла поверхности Луны.



Как уже сообщалось, при полете второй советской космической ракеты к Луне должны были производиться: исследование магнитного поля Земли и магнитного поля Луны, исследование поясов радиации вокруг Земли, исследование интенсивности космического излучения, исследование тяжелых ядер в космическом излучении, исследование газовой компоненты межпланетного вещества, изучение метеорных частиц.



Рассмотрение материалов, полученных в результате произведенных исследований, подтвердило, что научная и телеметрическая аппаратура, установленная в контейнере, функционировала нормально.



Произведена первоначальная расшифровка материалов телеизмерений.



Полученные предварительные данные позволяют уже в настоящее время установить следующее:

— магнитное поле вблизи Луны, по данным записей магнитометра, в пределах его чувствительности и девиационной погрешности (порядка 60 гамм), не обнаружено;

— измерения интенсивности радиации вблизи Луны не обнаружили пояса радиации из заряженных частиц. Этот факт согласуется с результатами магнитных измерений;

— в космическом пространстве на пути следования ракеты произведены измерения общего потока космического излучения, потоков ядер гелия (альфа-частиц), ядер углерода, азота, кислорода и более тяжелых ядер, входящих в состав космических лучей;

— получены дополнительные данные о рентгеновских лучах, гамма-лучах, электронах больших и малых энергий и частицах высоких энергий;

— произведены измерения в пределах пояса радиации Земли;

— произведена регистрация токов, создаваемых частицами ионизированного газа, попадающими из окружающей среды в четыре установленных на контейнере ловушки положительно заряженных частиц.



Величины регистрируемых токов меняются вдоль пути следования ракеты; предварительные оценки показывают, что между Землей и Луной имеются области, где концентрация ионизированных частиц меньше, чем сто частиц в кубическом сантиметре.



При приближении к Луне на расстоянии порядка десяти тысяч километров зарегистрированные токи возрастают. Это может быть объяснено либо существованием вокруг Луны оболочки из ионизированных газов — своеобразной лунной ионосферы, либо наличием вокруг Луны области повышенной концентрации корпускул с энергиями порядка десятков вольт;

— получены новые данные о микрометеорах. Производятся дальнейшая обработка и анализ полученных материалов.

По мере завершения этой работы результаты произведенных исследований будут публиковаться.







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Создание многоступенчатой космической ракеты, двигателей, системы управления полетом и комплекса наземных средств, обеспечивших точный старт и высокоточное движение ракеты к Луне, а также надежный контроль за полетом ракеты до момента встречи с Луной, является выдающимся успехом советской науки и техники.



Пуск второй советской космической ракеты, проведенный комплекс научных исследований и достижение поверхности Луны внесут значительный вклад в мировую науку, в дело освоения космоса человеком.



«Правда» от 21 сентября 1959 г.

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Источник: ss69100.livejournal.com