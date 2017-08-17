Маниакальный борец с Китаем

Небольшая зарисовка из мировой истории, её фрагмент о всемирном потопе в 19 веке. На примере окрестностей города Стерлитамака на Южном Урале. Помниться классе в седьмом, послали нас на хозработы. В старый город убирать территорию, во дворе какой-то ...