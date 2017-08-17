Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Маниакальный борец с Китаем

10:22. 17 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Один из ближайших советников Трампа Стив Бэннон поделился в интервью The American Prospet своим видением текущей международной обстановки.

1. Одна из главных забот Бэннона, аппаратная борьба с врагами Трампа в его собственной администрации и министерствах.
2. Бэннон заявил, что США находятся в состоянии экономической войны с Китаем и в ближайшие 25-30 лет определится, кто будет гегемоном – США или Китай. КНДР это просто повод для обострения этого конфликта.
3. Сделка между США и Китаем по КНДР (КНДР замораживает свою ядерную программу, а США убирают войска из Южной Кореи) с точки зрения Бэннона маловероятна.
4. Стратегия сдерживания проводимая КНДР по сути является продолжением стратегии сдерживания самого Китая и от нее не откажутся. А раз так, то новые санкции против Китая были неизбежны.
5. Никакой войны с КНДР не будет, потому что США не могут решить проблему, где Сеул и несколько миллионов человек могут быть уничтожены КНДР в течении 30 минут после начала войны. Если решение будет найдено, то возможны варианты.
6. Для Бэннона экономическая война с Китаем это приоритет американской внешней политики, за который он сражается с другими членами администрации. Бэннон не верит, что Китай хоть как-то реально повлияет на Кима.
7. Ну а раз так, то США обязаны противостоять Китаю, так как в противном случае, через некоторое время Китай станет мировым гегемоном, а США в свою очередь перестанут таковым являться.
8. На данном этапе Китай побеждает США в экономическом противостоянии и в этом надо что-то менять. Санкции против Китая, первая часть грядущих изменений в отношениях с Китаем, маникальным борцом с которым Бэннон себя позиционирует.
9. Людей настроенных против прямой конфронтации с Китаем Бэннон постепенно заменяет в составе администрации на "ястребов". Борьба на данный момент продолжается и "администрация сходит с ума" от этих противоречий.
10. Бэннону неважно, левый или правый – ему важно, чтобы это был "ястреб", а не "голубь". Партии "войны с Китаем" нужны верные "ястребы", а "голубей" на подхвате у Голдман Сакс и ряда министерств, надо убирать.
11. Комментируя беспорядки в Шарлотсвилле, Бэннон заявил, что "этно-националисты это проигравшие", а те, кто собрались в Шарлотсвилле это "коллекция клоунов". СМИ же раздувают этот эпизод с совсем иными целями.
12. Бэннон рассчитывает, что пока его левые оппоненты говорят о расе и идентичности, программа экономического национализма позволит победить демократическую партию.

http://prospect.org/article/steve-bannon-unrepentant – первоисточник на английском языке

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бэннон, капитализм, ким чен ын, Китай, кндр, кнр, расизм, США, Трамп, шарлотсвилл, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Линдон Ларуш: Украина - спусковой крючок термоядерной войны
... экономист, политолог, миллионер, профессор, непримиримый борец с господствующей сегодня монетаристской, либеральной...
Конец операции "СТРЕЛОК"
Большой украинский лохотрон для граждан СССР. Чей слуга Гиркин. Президент Пякин на подхвате. На каждого благонамеренного - своя узда. О СОСТОЯНИИ, ТЕНДЕНЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ из записки ВП СССР. Ведущий - Вячеслав Негреба
Правительств решило залить кризис алкоголем?
Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий рекламу отечественного пива и вина на радио и телевидении, а Росалкогольрегулирование снижает цену на водку. Легализация рекламы вина и пива на телевидения, безо всякого сомнения, внесёт вклад в пропаганду...
Потоп 19 века
Небольшая зарисовка из мировой истории, её фрагмент о всемирном потопе в 19 веке. На примере окрестностей города Стерлитамака на Южном Урале. Помниться классе в седьмом, послали нас на хозработы. В старый город убирать территорию, во дворе какой-то ...
«Вождь народов» будет опасен для либералов всегда
... оружие  Довоенный «треугольник СССР — Япония — Китай»  Токио везде мерещатся корейские шпионы... Японии против СССР  Война: сначала Китай, затем Россия  Шпионаж со стажем...
Это нужно знать настоящему мужчине
Даже сказать нечего.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>