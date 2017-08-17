Маниакальный борец с Китаем
10:22. 17 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Один из ближайших советников Трампа Стив Бэннон поделился в интервью The American Prospet своим видением текущей международной обстановки.
1. Одна из главных забот Бэннона, аппаратная борьба с врагами Трампа в его собственной администрации и министерствах.
2. Бэннон заявил, что США находятся в состоянии экономической войны с Китаем и в ближайшие 25-30 лет определится, кто будет гегемоном – США или Китай. КНДР это просто повод для обострения этого конфликта.
3. Сделка между США и Китаем по КНДР (КНДР замораживает свою ядерную программу, а США убирают войска из Южной Кореи) с точки зрения Бэннона маловероятна.
4. Стратегия сдерживания проводимая КНДР по сути является продолжением стратегии сдерживания самого Китая и от нее не откажутся. А раз так, то новые санкции против Китая были неизбежны.
5. Никакой войны с КНДР не будет, потому что США не могут решить проблему, где Сеул и несколько миллионов человек могут быть уничтожены КНДР в течении 30 минут после начала войны. Если решение будет найдено, то возможны варианты.
6. Для Бэннона экономическая война с Китаем это приоритет американской внешней политики, за который он сражается с другими членами администрации. Бэннон не верит, что Китай хоть как-то реально повлияет на Кима.
7. Ну а раз так, то США обязаны противостоять Китаю, так как в противном случае, через некоторое время Китай станет мировым гегемоном, а США в свою очередь перестанут таковым являться.
8. На данном этапе Китай побеждает США в экономическом противостоянии и в этом надо что-то менять. Санкции против Китая, первая часть грядущих изменений в отношениях с Китаем, маникальным борцом с которым Бэннон себя позиционирует.
9. Людей настроенных против прямой конфронтации с Китаем Бэннон постепенно заменяет в составе администрации на "ястребов". Борьба на данный момент продолжается и "администрация сходит с ума" от этих противоречий.
10. Бэннону неважно, левый или правый – ему важно, чтобы это был "ястреб", а не "голубь". Партии "войны с Китаем" нужны верные "ястребы", а "голубей" на подхвате у Голдман Сакс и ряда министерств, надо убирать.
11. Комментируя беспорядки в Шарлотсвилле, Бэннон заявил, что "этно-националисты это проигравшие", а те, кто собрались в Шарлотсвилле это "коллекция клоунов". СМИ же раздувают этот эпизод с совсем иными целями.
12. Бэннон рассчитывает, что пока его левые оппоненты говорят о расе и идентичности, программа экономического национализма позволит победить демократическую партию.
http://prospect.org/article/steve-bannon-u
Источник: colonelcassad.livejournal.com