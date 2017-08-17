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Космический Крым: история и тренировки «покорителей космоса»

13:50. 17 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина планирует вернуться в Крым. Эту идею уже одобрил и летчик-космонавт Василий Циблиев, отметивший, что полуостров идеально подходит для проведения тренировок. Богатая «космическая» история Крыма известна всем, так что осталось решить только организационные вопросы.

Крымская земля дала трех космонавтов: уроженцев Симферополя Олега Котова и Василия Циблиева, севастопольца Антона Шкаплерова. Во времена СССР здесь открыли научные и исследовательские центры, уникальный космический лицей в Симферополе с космическим музеем, построили «лунодром» в поселке Школьное. Упражнялся на полуострове гагаринский набор, а до 2008 года тренировались на воде и российские космонавты.

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Фото: карта объектов космической инфраструктуры России в Открытом космическом лицее Симферополя.

Первый советский Центр управления полетами и самая большая «космическая» антенна в СССР под Евпаторией, уникальный центр «приводнения космонавтов» в Феодосии, Крымская астрофизическая обсерватория в поселке Научный под Бахчисараем, изучающая Солнце, звезды и галактики – это все наш Крым.

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Именно из Евпатории в 1962 году было отправлено самое первое в мире межпланетное радиотелеграфное сообщение: «Мир», «Ленин», «СССР». В Евпаторийском центре работали Юрий Гагарин и Сергей Королев.

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Неудивительно, что российская космонавтика возвращается обратно в Крым. Условия здесь наиболее подходящие для отработки навыков приводнения. В районе Судака, к слову, можно проводить занятия с экипажами и в горных условиях, что тоже не помешает. Послеполетная реабилитация космонавтов тоже важна. Помнится, одно время их отправляли на Канарские острова отдохнуть, но сейчас можно и в Крыму ее организовать.

Но самый интересный момент во всей этой истории: тренировки иностранных космонавтов. Запад слишком долго и громко кричал про оккупированный Россией Крым, позабыв о том, что отказ присутствовать на обучении способам выживания будет приравниваться к непрохождению тренировки. Существующие правила подготовки космонавтов не отменить: не поедешь в Крым, значит, и в космос не полетишь!

Автоматическое лишение лицензии на полет, поэтому думайте, участники МКС, приоритеты свои правильно расставляйте. Ведь если приедут иностранцы в Крым без украинской визы, следовательно, по факту Запад признает юрисдикцию России над полуостровом. Киев тоже взбесится, повеселив народ в очередной раз.

Метки: запад и россия, космонавты, космос, крым, мкс, освоение космоса
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