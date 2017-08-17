Как ПРОСТО… Разобраться с денежной СИСТЕМОЙ

Для начала разберемся с основным понятием.



Деньги были придуманы тысячи лет назад, как СРЕДСТВО (не цель!) для удобного распределения товаров и услуг среди людей.



Сегодня деньги не способны справиться с возложенной на них задачей, и вот почему...

7 причин, почему денежная система устарела

1. Бедность.

В настоящий момент ресурсы распределятся слишком неравномерно, 99% всех денег, а значит и ресурсов находится в руках 1% населения планеты, в то время как миллиарды людей живут в нищете и вынуждены, буквально бороться за выживание, что неприемлемо для высокоразвитой цивилизации, и ведет к увеличению роста преступности, расслоению общества и классовым войнам.

2. Расточительство

Система, основанная на деньгах, нуждается в постоянном росте населения и всё большем потреблении.

В настоящее время земляне уже потребили 70% всех мировых ресурсов. Из-за растущего населения и роста потребления земля не успевает восполнять свои запасы.

Денежная система никак не учитывает этот факт, чтобы экономика росла, в следующем году мы должны потребить больше, чем в предыдущем.

Ресурсы буквально переводятся впустую, все товары одноразовые или низкого качества, их специально разрабатывают, чтобы они выходили из строя через определенный промежуток времени, это называется «Запланированное устаревание».

3. Экология.

За последние 100 лет мы достаточно сильно изменили климат, нам удалось нарушили экологический баланс, который миллионы лет позволял нам комфортно жить.

Когда разговор заходит о прибыли, системе нет дела до окружающей среды, воздух и вода загрязняются, леса и животные уничтожаются, а мусорные свалки растут. Если мы не примем меры прямо сейчас, мы ставим под угрозу вымирания большую часть биологических видов, включая человека.

4. Работа.

Для обеспечения всем необходимым человечество уже сегодня может заменить почти 80% всех рабочих мест роботами, и сократить рабочий день до 2-х часов в неделю, но устаревшая система предполагает увеличение рабочих мест и занятости, чтобы экономика росла. Таким образом люди постоянно должны работать, а автоматизация негативно влияет на экономику.

5. Личность.

Денежная система не ставит перед собой цель сделать человека счастливым, она просто эксплуатирует его, превращает в винтик, который можно легко заменить, когда тот состарится (сломается).

Люди принудительно обучаются по одинаковой для всех системе, это не позволяет в полной мере раскрыть потенциал каждого человека, что в последствии ломает его психику и превращает в послушного робота.

В условиях постоянной конкуренции за ресурсы, ежедневной занятости, неинтересной работы, человеческая личность обнажает свои самые скверные стороны. Депрессия, апатия, и другие психологические расстройства есть последствия негативного воздействия денежной системы, и образа жизни навязываемого ей.

пробовал ли кто-нибудь открывать Библию с первой страницы? пробовал ли кто-нибудь открывать Библию с первой страницы?

6. Войны.

Если начинается война, значит кому-то она выгодна.

Мы достигли достаточно высокого уровня развития, чтобы не воевать, но власть имущие путем пропаганды отправляют детей бедного и среднего класса на смерть, тем самым зарабатывая баснословные состояния.

7. Преступность.

Денежная система строится на взаимоисключающих правилах, нарушение которых неизбежны. До 90% всех преступлений совершаются на корыстной почве.

В условиях искусственно созданного системой дефицита, люди, ради собственного обогащения готовы идти на убийства.

Мало кто знает, что альтернативные системы распределения ресурсов были придуманы более 50 лет назад, но не получили известности.

Одна из таких систем «Ресурсо-ориентированная экономика».

Её концепция показывает, что мы можем жить лучше, не испытывая на себе все негативные последствия денежной системы.

Источник

Форматирование, оформление - В.Л.





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В.Лычковский (сост.). Как ПРОСТО... Разобраться с денежной СИСТЕМОЙ

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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