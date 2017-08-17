Как ПРОСТО… Разобраться с денежной СИСТЕМОЙ
Для начала разберемся с основным понятием.
Деньги были придуманы тысячи лет назад, как СРЕДСТВО (не цель!) для удобного распределения товаров и услуг среди людей.
Сегодня деньги не способны справиться с возложенной на них задачей, и вот почему...
7 причин, почему денежная система устарела
1. Бедность.
В настоящий момент ресурсы распределятся слишком неравномерно, 99% всех денег, а значит и ресурсов находится в руках 1% населения планеты, в то время как миллиарды людей живут в нищете и вынуждены, буквально бороться за выживание, что неприемлемо для высокоразвитой цивилизации, и ведет к увеличению роста преступности, расслоению общества и классовым войнам.
2. Расточительство
Система, основанная на деньгах, нуждается в постоянном росте населения и всё большем потреблении.
В настоящее время земляне уже потребили 70% всех мировых ресурсов. Из-за растущего населения и роста потребления земля не успевает восполнять свои запасы.
Денежная система никак не учитывает этот факт, чтобы экономика росла, в следующем году мы должны потребить больше, чем в предыдущем.
Ресурсы буквально переводятся впустую, все товары одноразовые или низкого качества, их специально разрабатывают, чтобы они выходили из строя через определенный промежуток времени, это называется «Запланированное устаревание».
3. Экология.
За последние 100 лет мы достаточно сильно изменили климат, нам удалось нарушили экологический баланс, который миллионы лет позволял нам комфортно жить.
Когда разговор заходит о прибыли, системе нет дела до окружающей среды, воздух и вода загрязняются, леса и животные уничтожаются, а мусорные свалки растут. Если мы не примем меры прямо сейчас, мы ставим под угрозу вымирания большую часть биологических видов, включая человека.
4. Работа.
Для обеспечения всем необходимым человечество уже сегодня может заменить почти 80% всех рабочих мест роботами, и сократить рабочий день до 2-х часов в неделю, но устаревшая система предполагает увеличение рабочих мест и занятости, чтобы экономика росла. Таким образом люди постоянно должны работать, а автоматизация негативно влияет на экономику.
5. Личность.
Денежная система не ставит перед собой цель сделать человека счастливым, она просто эксплуатирует его, превращает в винтик, который можно легко заменить, когда тот состарится (сломается).
Люди принудительно обучаются по одинаковой для всех системе, это не позволяет в полной мере раскрыть потенциал каждого человека, что в последствии ломает его психику и превращает в послушного робота.
В условиях постоянной конкуренции за ресурсы, ежедневной занятости, неинтересной работы, человеческая личность обнажает свои самые скверные стороны. Депрессия, апатия, и другие психологические расстройства есть последствия негативного воздействия денежной системы, и образа жизни навязываемого ей.
6. Войны.
Если начинается война, значит кому-то она выгодна.
Мы достигли достаточно высокого уровня развития, чтобы не воевать, но власть имущие путем пропаганды отправляют детей бедного и среднего класса на смерть, тем самым зарабатывая баснословные состояния.
7. Преступность.
Денежная система строится на взаимоисключающих правилах, нарушение которых неизбежны. До 90% всех преступлений совершаются на корыстной почве.
В условиях искусственно созданного системой дефицита, люди, ради собственного обогащения готовы идти на убийства.
Мало кто знает, что альтернативные системы распределения ресурсов были придуманы более 50 лет назад, но не получили известности.
Одна из таких систем «Ресурсо-ориентированная экономика».
Её концепция показывает, что мы можем жить лучше, не испытывая на себе все негативные последствия денежной системы.
Форматирование, оформление - В.Л.
скачать свободно весь материал в форме мультимедийной книги в формате PDF
В.Лычковский (сост.). Как ПРОСТО... Разобраться с денежной СИСТЕМОЙ
"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.
СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.
Канал на youtube
Группа ВКонтакте для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.
loading...
Паразиты все таки дожирают земные ресурсы.
Через ссудный процент -Через кредитование населения и прочие “ништяки”.
Как и было задумана ,вся ПИРАМИДА(захватчиков планеты) держиться на БАБЛИЩЕ.
А точнее на хитрой подмене понимания, работать просто в свое удовольствие, на работу ЗА ДЕНЬГИ!
Отсюда получается тяжёлая привязка человека к тому кто ему “платит” -И получается тяжёлая ЗАВИСЕМОСТЬ одного человека от другого (РАБСТВО)
– - Иллюзию “свободы” богатства впаривали тысячелетиями – А оказывается все до тупизны просто в их ПИРАМИДЕ – Пока есть земные ресурсы – есть богатства -Как только они исчезают – кучи БАБЛИЩА превращаются в черепки – -
Все смеялись когда индейцы говорили ” когда эти бледнолицие перебьют всех бизонов и разорят все реки -Они начнут жрать свои доллары?”
loading...
Притча о бумажных деньгах и инопланетянах
За Землёй наблюдали инопланетяне, сделав первые выводы о населенности планеты разумными существами, они прислали посла. Он, будучи не отличим от землян, свободно общался с ними. И вот в разговоре с одним вполне адекватным аборигеном, гость сказал: » На этой планете много ресурсов и её жители обладают достаточным уровнем технологического развития для безбедного существования. Несмотря на это львиная доля населения не доедает или голодает, не имеет доступа к воде, коммунальные блага им не ведомы! В чём причина?»
На что землянин ответил: «У нас не хватает Денег на то, чтобы обеспечить, необходимым, всё население. Мы делаем что можем…»
Посол продолжил: «А почему, несмотря на наличие необходимых технологий, вы подвергаете свой Дом, свою планету такому загрязнению и разрушению?»
«У нас не хватает Денег на внедрение этих технологий в мировых масштабах.» — ответил землянин.
Инопланетянин:» Странно, у вас полно свободных рук, есть технологии и ресурсы и есть масса неотложных дел которые требуют немедленного вмешательства. При этом ничего не происходит и ситуация ухудшается, разве вы не видите?»
Землянин: «Да! Мы конечно понимаем что ситуация очень плоха, но у нас дефицит Денег…»
Инопланетянин: «Что за такой редкий ресурс, необходимый буквально для всего? Вы добываете его на других планетах? Может, мы можем помочь вам его добывать?»
Землянин: «Что вы, что вы. Не надо. Мы сами Печатаем Деньги.»
И тут инопланетянин задумался: » А есть ли на этой планете Разумная Жизнь???»
loading...
Существующий ныне «золотой миллион» – это расходный материал и после завершения раздела Программы он будет переведен в состав «золотого миллиарда», на общих основани-ях с уничтожением всех тех, у кого генотип мозга не будет отвечать новым Программным требованиям. Собственно, новый «золотой миллион» – это «Дети Солнца», то есть связанные с материализацией гуманоидов, которые хранились более 18000 лет. Они будут одеты в «рубашки», то есть в материальные структуры, которые полностью совместимы и удовлетворяют всем требованиям Программы. Завершение указанного процесса в 2020 году. Для ведения контроля по Программным процессам в мировом социуме, с 2009-12-25 включаются частоты по мозгу Мошиаха. Все функции контроля осуществляются посредством активизации новой структуры Концептуальной власти и ее новых Исполнителей. Будет контролироваться соблюдение всех форм и направлений в развитии социума по Программным требованиям и условиям. Первое, что будет введено – это контроль финансов, отмена ренты, ликвидация этнических групп, живущих только за счёт ренты….
А это – для расширения кругозора:
Христианство – это вообще разрушение семейных основ
Библия о семье:
«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его» (от Матфея 10:34).
«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? … отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей» (от Луки 12:51).
Славяно-Арийские веды:
5 (21). Сохраните память о всех Предках Родов ваших
и ваши потомки будут помнить о вас…
Защищайте старых и малых,
отцов и матерей, сынов и дочерей,
ибо это Родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших…
Воспитайте в чадах своих
любовь к Святой земле Расы,
чтобы не прельщались они чудесами заморскими,
а могли сами сотворить чудеса
более чудные и прекрасные,
да во славу Святой земли вашей…