Как компьютерная программа чуть не развязала термоядерную войну

Ранним утром 9 ноября 1979 года Збигнев Бзежинский, занимавший пост советника национальной безопасности в правительстве президента Джимми Картера, был разбужен ужасным телефонным звонком. Согласно информации, полученной NORAD, Советский Союз запустил 250 межконтинентальных баллистических ракет в направлении Америки.

После первого звонка телефон Бзежинского зазвонил снова, и сотрудники NORAD сообщили о том, что ракет уже выпущено 2200. Это был момент, которого боялся каждый американец, живший в годы холодной войны, и при этом у американского правительства не имелось возможности (или желания) оповещать свой народ о скорой неминуемой гибели всего мира.



Бзежинский даже не стал будить свою спящую жену. Он понимал, что все, кого он когда-либо знал, скоро погибнут, и поэтому не видел смысла в том, чтобы ее тревожить. Единственное, о чем он подумал, перед тем как предпринять следующие шаги, это о мрачном постапокалиптическом мире, с которым придется столкнуться всему человечеству совсем скоро.



«Я знал, что если это сообщение окажется правдой, то в течение примерно получаса я, все мои родственники и друзья, весь Вашингтон и большая часть Америки будут стерты с лица Земли. И я хотел убедиться в том, что кое-кто сгинет с нами за компанию», — рассказывал Бзежинский своему биографу в 2011 году.



Другими словами, Бзежинский хотел убедиться в том, что если атака СССР была реальностью, то ее последствия оказались бы куда большими, чем просто маленькая дырка на фоне Земли. Если бы США действительно грозил конец, то Америка постаралась бы забрать «коммуняк» с собой.



Однако до принятия следующих мер — до непосредственного звонка президенту США и последующему началу термоядерной войны — Бзежинский хотел получить подтверждение о направляющихся в сторону США ракетах. В прошлом уже были ложные тревоги, но эта казалась более реальной. К счастью, перед информированием президента Картера, Бзежинский получил третий звонок, в котором ему сообщили, что ни одна из других систем безопасности (помимо NORAD) не зафиксировала сигналы этой атаки.



Так что же произошло? И почему это произошло? А произошло следующее: компьютерная программа, предназначавшаяся для симуляции ядерной войны между США и Советским Союзом была подана через сеть NORAD. В результате главный компьютер NORAD, как и все люди, работавшие в данной сети, приняли это событие за реальную атаку со стороны противника.





Иллюстрация воздушного командного пункта. Изображение 1973 года Национального архива безопасности США



Даже несмотря на то, что президент не был проинформирован в реальном времени и узнал о произошедшем лишь спустя какое-то время, многие предпринятые в дальнейшем действия могли действительно спровоцировать начало Третьей мировой войны. В небо поднялись десять американских и канадских истребителей, перед которыми стояли миссии, способные изменить жизнь на нашей планете на многие и многие поколения вперед.



Следует отметить, что с этим случаем связан один весьма ироничный эпизод. На случай ядерной войны в США в 1960-е годы был разработан план. В случае угрозы президент должен был подняться на борт специального самолета и раздавать указания о дальнейших действиях с воздуха. Ирония в том, что этот самолет (являющийся мобильным воздушным командным центром) в истории с NORAD действительно взлетел, только без президента на борту.



Когда инцидент 1979 года впервые получил широкую огласку в американской прессе, то его старались подать так, что на самом деле никакой реальной угрозы безопасности для США он не представлял. Тем не менее из тех же газет становилось очевидным и понятным то, что президент не был своевременно проинформирован о случившемся (что могло хотя бы как-то успокоить общественность), не говоря уже о том, что своевременно все же был проинформирован советник национальной безопасности, решивший в итоге остаться дома и созерцать об ответных мерах и тех, кого он любит и любил.



В книге «Кибербезопасность: предыстория» (Cybersecurity: A Pre-history) за авторством Майкла Уорнера этот инцидент описывается со стороны весьма правильного замечания «Жизнь имитирует Искусство гораздо больше, чем Искусство имитирует Жизнь», сделанного писателем Оскаром Уайльдом.



«В случае «имитации искусством жизни» популярный триллер «Военные игры» 1983 года весьма реалистично адаптирует похожий сценарий развития событий. Президент Рональд Рейган был настолько впечатлен фильмом и Мэттью Бродериком, сыгравшим молодого хакера, взломавшего компьютер системы национальной безопасности, что даже упомянул о сюжете на встрече членов Конгресса и руководящего состава американской армии. Что же касается выражения «жизнь имитирует искусство», то студенты старшей школы из города Милуоки под вдохновением от все того же фильма организовали хакерскую группу под названием «414» (по первым цифрам телефонного кода города) и доказали летом того же года, что даже обычные школьники могут получить доступ к незащищенным протоколам военных ведомств».



Как можно было защититься от подобных возможных ложных тревог, как та, что произошла в 1979 году? Одним из решений было строительство для NORAD испытательного симуляционного центра стоимостью 16 миллионов долларов, чтобы исключить использование своих внутренних сетей для моделирования потенциальных угроз. Как указывалось в докладах, это была абсолютно необходимая мера предостережения для исключения возможности проявления ложных тревог снова.



Однако в последующие годы ложные тревоги и СССР, и США неоднократно становились свидетелями ложных тревог, вызванных несовершенной техникой, машинами и программами. В одном только 1980 году таких ложных сообщений было как минимум три.



Очередная произошла в ночь на 26 сентября 1983 года в СССР. Находившийся на дежурстве в командном пункте Серпухов-15 подполковник Станислав Петров фактически остановил начало Третьей мировой войны. На то время холодная война достигла своей критической напряженности. До предела обстановка накалилась после сбитого над территорией Советского Союза дважды нарушившего границы воздушного пространства южнокорейского пассажирского «Боинга-747».



На командный пункт Серпухов-15 поступала информация с запущенной годом ранее системы космического наблюдения «Око». При возникновении угрозы ракетного удара правительство страны немедленно ставилось в известность, после чего и принимало бы решение о дальнейших действиях и ответном ударе.



Так вот, в ту ночь компьютер Петрова сообщил о произошедшем запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с американской базы в сторону СССР. Однако, быстро проанализировав обстановку, Петров решил, что это ошибка и ложное срабатывание системы. Дело в том, что компьютер показал, что «запуски» были произведены только из одной точки и состояли всего из нескольких МБР. Как потом стало известно, причиной ложного срабатывания системы послужила засветка солнечным светом датчиков спутника, который отражался от высотных облаков. После этого инцидента космическую систему модернизировали для избегания подобных ложных тревог.



Интересно здесь и то, что ввиду военной и политической секретности о данном инциденте стало широко известно лишь в 1993 году, когда краткая история этих событий была опубликована командующим на момент происшествия Войсками противоракетной и противокосмической обороны СССР Ю. В. Вотинцевым. В 2006 году Станислава Петрова пригласили в штаб-квартиру ООН, где ему была вручена специальная награда международной организации «Ассоциации граждан мира» с выгравированной надписью: «Человеку, который предотвратил ядерную войну».