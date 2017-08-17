Глумливые учёные омерзительного капитализма

„ Мягчительные средства

Мягчительные средства

вещества растительного и животного происхождения, применяемые в медицине для повышения эластичности, уменьшения напряжённости кожных покровов, а также для защиты кожи, слизистых оболочек и раневых поверхностей от раздражающих воздействий. М. с. используют также для изготовления мазей, паст, линиментов, свечей, влагалищных шариков, взвесей и растворов нерастворимых в воде лекарственных веществ, предназначенных для внутримышечного введения.



К М. с. относят жиры, жирные масла и жироподобные вещества. Жирные масла (касторовое, вазелиновое, миндальное и др.) используют для приёма внутрь в качестве слабительных средств. Свиной жир (очищенный) используется для улучшения всасывания мазей через кожу.



Из жироподобных веществ, применяемых в фармацевтической и парфюмерной промышленности, используют ланолин (водный и безводный), спермацет, воск (жёлтый и белый). Эти М. с. применяют для приготовления мазей, а также в качестве уплотнителей для мазевых основ.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969—1978 ”

Мы видим, что ни о каких нефтепродуктах для смягчения кожи речи нет – только натуральные составляющие.Однако нынче на дворе капитализм в одном из его наихудшем проявлении, когда повсюду в речах властителейТ.н. учёные, хорошо простимулированные капиталистами,заявляют, что либо вреда вообще никакого нет, либо он крайне незначителен, если вы выпиваете пиво-водку-шампанское, либо мажетесь кремами-лосьонами, либо поглощаете ГМО-помидоры, либо пьёте кофе или чёрный чай, либо покрываете себя повсюду татуировками, слушаете Соловьёва с Познером и т.д.Более того, иные(в смысле от науки) ещё болеезаявляют, будто многое из перечисленного вообще необходимо человеку, ибо что-то там у него стимулирует и развивает…Но суть-то простая: мерзкие и гадостные вещи производить проще и дешевле, нежели полезные и добротные. А деньги, как уверяют западные цивилизаторы, не пахнут. Вот нас с детства и приучают травиться алкоголем, химической косметикой, ГМО-продуктами, кофе, татуировками и прочей дрянью типа соловьёвых-познеров.А потом мы искренне удивляемся: отчего никак ребёнка не завести? Вроде и стараемся, да всё… как-то бесплодно…