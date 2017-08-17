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Глумливые учёные омерзительного капитализма

18:52. 17 августа 2017 Просмотров - 299 Нет комментариев Опубликовал:

С косметикой та же история, что и с алкоголем. Последний в середине прошлого века относился учёными к разряду ядов. Однако экономические шкурные интересы производителей алкогольной отравы во всех странах Запада, а также в позднем СССР, скоррумпировали это определение и этиловый яд стал чуть ли не общеукрепляющим средством.

Но в отношении косметики даже поздний СССР был честен перед народом. Вот цитата из БСЭ издания конца 70-х:

Мягчительные средства
Мягчительные средства
вещества растительного и животного происхождения, применяемые в медицине для повышения эластичности, уменьшения напряжённости кожных покровов, а также для защиты кожи, слизистых оболочек и раневых поверхностей от раздражающих воздействий. М. с. используют также для изготовления мазей, паст, линиментов, свечей, влагалищных шариков, взвесей и растворов нерастворимых в воде лекарственных веществ, предназначенных для внутримышечного введения.

К М. с. относят жиры, жирные масла и жироподобные вещества. Жирные масла (касторовое, вазелиновое, миндальное и др.) используют для приёма внутрь в качестве слабительных средств. Свиной жир (очищенный) используется для улучшения всасывания мазей через кожу.

Из жироподобных веществ, применяемых в фармацевтической и парфюмерной промышленности, используют ланолин (водный и безводный), спермацет, воск (жёлтый и белый). Эти М. с. применяют для приготовления мазей, а также в качестве уплотнителей для мазевых основ.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969—1978

Мы видим, что ни о каких нефтепродуктах для смягчения кожи речи нет – только натуральные составляющие.

Однако нынче на дворе капитализм в одном из его наихудшем проявлении, когда повсюду в речах властителей царит глум.

Т.н. учёные, хорошо простимулированные капиталистами, глумливо заявляют, что либо вреда вообще никакого нет, либо он крайне незначителен, если вы выпиваете пиво-водку-шампанское, либо мажетесь кремами-лосьонами, либо поглощаете ГМО-помидоры, либо пьёте кофе или чёрный чай, либо покрываете себя повсюду татуировками, слушаете Соловьёва с Познером и т.д.

Более того, иные авторитеты (в смысле от науки) ещё более глумливо заявляют, будто многое из перечисленного вообще необходимо человеку, ибо что-то там у него стимулирует и развивает…

Но суть-то простая: мерзкие и гадостные вещи производить проще и дешевле, нежели полезные и добротные. А деньги, как уверяют западные цивилизаторы, не пахнут. Вот нас с детства и приучают травиться алкоголем, химической косметикой, ГМО-продуктами, кофе, татуировками и прочей дрянью типа соловьёвых-познеров.

А потом мы искренне удивляемся: отчего никак ребёнка не завести? Вроде и стараемся, да всё… как-то бесплодно…


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: алкоголь, войтенков, гмо, капитализм, ссср, химия
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