Есенин космический. Александр Проханов высказал свои представления о поисках русской мечты

Изборский клуб посетил Рязанскую область. В ходе круглых столов, в беседах с жителями области звучали размышления, что такое русская мечта, какова мечта рязанская. Александр Проханов высказал свои представления о поисках русской мечты.

Русский народ — великий трудник. Он работает с утра до ночи. Он роет окопы, если война, роет карьеры, если нужно добыть золото или железо, роет котлованы под высотные дома и храмы. Но нас обвиняют в том, что мы — ленивый народ. Да какой другой народ мог создать страну в двенадцать часовых поясов и освоить земли, на которых ничего не родится?

В своих великих трудах русский человек постоянно смотрит в землю, опекает её: чтобы земля под ним не прогнулась, чтобы её не залила вода, чтобы не погиб урожай. Он всё время пребывает в трудах, хочет делать свою жизнь лучше, прекраснее, богаче. Не получается! Не дают! То и дело на нашу землю приходят супостаты и сжигают всё до основания. И опять нам приходится всё восстанавливать: строить, обихаживать нашу землю.

При том, что русский народ всё время смотрит в землю (для него земля — это мать сыра земля, земля-матушка), русский народ — мечтатель. Нет, пожалуй, другого народа, который был бы таким мечтателем, фантазёром, так страстно заглядывал бы за горизонт, смотрел в небеса, ожидал чуда, верил в чудо. Мы мечтательны и очень доверчивы, простодушны, этим пользуются лукавцы и постоянно нас обманывают. Но это не делает нас другими: мы — народ-мечтатель.

И русская мечта сопутствует всему нашему историческому времени. Мы и живём-то на земле потому, что мечтаем. Мы попадаем в пропасти, в ямы, в глубинные чёрные дыры, но вырываемся оттуда, потому что мечтаем. Мечта — эта таинственная сила русской истории, русского времени — влечёт нас из одной погибели в другую, и из одного цветения в другое.

А что такое мечта, что такое русская мечта? Все великие народы и цивилизации уже сформулировали свою мечту. Американская мечта — это «град на холме». Китайцы сформулировали китайскую мечту, и категория «китайская мечта» даже внесена в партийные документы, принята на пленуме КПК. А русская мечта? Люди чувствуют потребность её сформулировать, назвать, потому что она есть, она где-то рядом, она дышит, она ищет путь.

Кто-то, например, говорит, что смысл русской жизни, русской истории, русского существования — в футболе. Слышишь это и думаешь: неужели смысл русской жизни, русской мечты — в победе на чемпионате? Другие говорят, что русская идея — в патриотизме. Но неужели русская мечта отличается от мечты швейцарской тем, что русские любят Россию, а швейцарцы — Швейцарию?

Русская мечта изыскивается историками, философами, духовидцами, религиозными пророками, изыскивается из всего русского духовного пути, из изучения этапов всей русской исторической духовной мысли. Языческий этап русской истории — наши волшебные сказки. О чём говорят они? О молодильных яблоках, о победе над старостью, ветхостью, над тлением. Говорят о живой воде, которая воскрешает. О волшебном поцелуе, от которого лежащий во гробе может восстать и ожить. Они говорят об Иване-царевиче, который кидается в кипящие котлы, в кипяток водный, смоляной, млечный. И не погибает в этих котлах, а вылетает оттуда ещё краше, ещё сильнее, восхитительнее. Так и русская жизнь: попадает в страшный котёл, в страшную ямину, а вылетает из неё краше, чем прежде…

Русскую мечту можно уловить и в учении великого православного философа, мистика старца Филофея, который подвизался в Свято-Елизарьевском монастыре на Псковщине и писал послания возвышающимся тогда государям — к Ивану III, к Василию III. Он говорил: предназначение твоё, смысл твоего правления, государь, не в том, чтобы расширять пределы твоего великого государства. Не в том, чтобы снискать славу, не в том, чтобы собрать великую казну. А в том, чтобы сберечь православие, сберечь учение о царствии небесном, сберечь представление, живущее в нашем народе, об этом божественном плане, который связан с нашей православной верой.

Русскую мечту можно и проследить, увидеть, если с любовью, с открытым сердцем читать Толстого и Достоевского. Потому что эти великие наши вероучители всё время говорили, куда стремится русское сознание. Как оно падает в русскую бездну, в русское подполье. Но избавляется от страшной гравитации тьмы, преисподней и опять летит к небесам, летит в царствие небесное.

Об этом говорит наш великий космист Николай Фёдоров, который учил, что воскрешение из мёртвых возможно, победа над смертью возможна — возможна даже здесь, в земной жизни. Для этого нужен огромный духовный подвиг и преодоление всего смертного, смердящего, гнусного, гнилого, живущего в земном человеке, чтобы он очеловечился и благодаря достижениям науки и техники достиг абсолютной прозрачности, чистоты, небесности и красоты.

Об этом говорили и большевики, которые решили перестроить мир, создать новое человечество, не подверженное ненависти, эксплуатации, злобе, зависти, по существу — создать святое человечество. Революция, конечно, затевалась и ради земли, заводов и мира. Но она затевалась в большей степени ради нового человека — абсолютно нового: любящего, верящего, милосердного, жертвующего.

И русская мечта, если собрать её по крупицам из всех этих великих периодов, великих чаяний, связана с тем, чтобы устроить жизнь в России божественно справедливо, божественно восхитительно. Чтобы человек человеку был ангел, а не враг, не волк. Чтобы, спасая себя, свой народ, Россия спасала и весь остальной мир, всё человечество. Смысл России именно в этом. Россия не может быть страной эгоистов, она живёт для того, чтобы была сохранена биосфера, сохранён Байкал, чтобы были сохранены цветы, сохранено звёздное небо.

У русской мечты нет границ, нет жёстких форм. Русская мечта чем-то напоминает сновидение: мы видим, но не можем описать. Да и вся русская литература и культура — это рассказ о русской мечте, о царствии небесном, которое так или иначе в разные периоды являлось русскому человеку.

Сегодня, после краха 1991 года, после страшной катастрофы, в которой мы потеряли Родину, потеряли государство и великий народ-победитель превратился в бесхозный немощный народ-лилипут, мы снова начинаем восходить, снова начинаем создавать наше новое государство, наше русское царство. И в этом новом русском государстве возникает новый русский народ. Не те новые русские, которые грабили павшую Россию. А мы с вами — те новые русские, которые не сдались и не умерли в период той огромной государственной смерти. Мы выстояли и возводим наше новое царство.

И понимание русской мечты очень важно сегодня. Мне кажется, для идеологии сегодняшнего государства российского формулирование русской мечты является первоосновой. Конечно, надо знать, как обеспечить интенсивное экономическое развитие, как обустроить банковскую сферу, как учить и лечить. Но главное — надо показать путеводную звезду, зарю на русском горизонте.

Изборский клуб ставит перед собой такую задачу: сформулировать представление о русской мечте. Американская мечта — это град на холме. Это крепость, которая вознесена на гору, крепость, из бойниц которой видны долины, другие поселения, другие народы. И если что-то в долинах покажется американцам не так, из этих бойниц они станут стрелять, исправлять порченое человечество с помощью крылатых ракет.

Русская мечта — это храм на холме. Мы ставим на холме наши храмы и тем самым подымаем свой храм, свою мечту ближе к небесам. Как божественен рязанский Кремль! Это божья краса, дивное творение, в котором русская мечта XVI, XVII, XVIII веков воплотилась в потрясающей красоты сооружениях.

Русская мечта всего государства российского складывается из мечтаний отдельных русских земель, русских областей, губерний. И рязанская мечта как часть общей русской мечты — важная составляющая мечты государства российского. Если отделение Изборского клуба Рязани занялось бы формулированием рязанской мечты как общерусской мечты — это было бы большим вкладом и подспорьем всем нам.

Рязань — это Есенин. А Есенин всю свою жизнь пел о русской мечте. Он и погиб, когда на устах у него была печальная прощальная песнь о русской мечте, которой он так и не достиг.

Я нахожусь под впечатлением от Константинова уже не первый год и в нынешний приезд подтвердил своё возвышенное переживание, связанное с этим местом. Вообще категория «русская мечта», хотя и прослеживается во всей русской истории, в преданиях и работах наших мыслителей, — нова, потому что в нашей философии, идеологии, историософии она не формулировалась как таковая. О русском чуде говорили, о русской идее говорили, а о русской мечте — нет. И мы на рязанской земле, возможно, впервые дискутировали: что это такое, что за таинственное чудо — под именем русская мечта.

В Константинове потрясающий, неповторимый ландшафт. Это, может быть, одно из самых восхитительных мест русской равнины, когда равнинная река — спокойная синеокая Ока — как будто встаёт на дыбы. Она совершает здесь головокружительны вираж. Она вдруг начинает метаться, как кобылица, из стороны в сторону. Она то взлетает в небеса, то падает на землю. Она течёт среди божественных заливных лугов. Старицы, далёкие озёра, кручи, высокие берега… И такое ощущение, что в этом месте произошёл таинственный разлом земной коры. И из земли в небо, а из неба в землю проложен световод. И по этому световоду несутся энергии, имя которым ещё не обозначено. Ни физики, ни мистики не знают, что это за энергии. Но ясно, что это творящие энергии. Быть может, это энергии извечные, которые всегда соединяли землю с космосом, и, может быть, по этим энергиям и пришла в эту часть вселенной великая жизнь. Дух захватывает, когда смотришь на эти земли и ощущаешь, что этот световой поток тебя самого подхватывает, и как будто у тебя крылья вырастают.

И понимаешь, что здесь не мог не родиться великий человек. Здесь мог родиться великий воин, великий открыватель, который открыл вторую, третью таблицу Менделеева, или какой-нибудь таинственный элемент, или закон физики. Но здесь родился поэт. Родился как результат этого космического русского вихря.

Сам Есенин является космическим русским вихрем, который внутри русской жизни — далеко не равнинный, потому что вся русская жизнь состоит из вихрей, взлётов, провалов и вновь — вознесений. И Есенин возник как результат этой рязанской тайны. И его красота, его неповторимость и таинственность связаны с этими местами. Есенин очень таинственен, язык Есенина таинственен. Филологи говорят, что в поэзии Есенина нельзя убрать или заменить ни одного слова — одно определение другим, один глагол другим. А в стихах других величайших наших поэтов такие замены возможны. Язык Есенина — как священное писание, где нельзя ни одной буквы изменить. Этим языком Есенин пел русскую мечту. И вся поэзия Есенина — это взывание к небу, взывание к космосу, это евангельские чтения, это рыдания, это молитвы, это счастье, это ликование, это надгробные песнопения, это песнопения о себе самом — несчастном и грешном. Это покаянные каноны, которые он писал. И это, конечно, хвала русской земле, хвала тому счастью, что он — русский, тому, что на земле существует такой народ, как русский, такая земля, как Россия.

И, быть может, не космический вихрь создал этот уникальный ландшафт и породил Есенина, а Есенин своим стихом породил этот вихрь. Может, Есенин был и до того? Пока Ока не воспряла и не стала взлетать к небу, она текла здесь ровно, спокойно, величаво. А потом пришёл Есенин и написал один, второй, третий, четвёртый стих… И вдруг Ока стала летать, метаться из стороны в сторону, потому что искала себе другое — небесное — русло, и отыскала его. Но если это так, значит, Есенин был прежде этой земли, значит, Есенин был всегда. Это только кажется, что он родился здесь и есть дата его рождения, его смерти. Но в действительности у Есенина нет ни даты рождения, ни смерти. Есенин — предвечный, он был всегда. Потому что русское слово было всегда. Сначала было русское слово, потом возникла Россия, а потом и весь остальной мир.

И поэтому — «в начале было слово, и слово было Есенин, и Есенин был у Бога». Это метафора, конечно, но она возможна, и в ней я нахожу для себя большое утешение и откровение. И рязанское отражение русской мечты — это Есенин. А может быть, сама русская мечта есть отражение Есенина. Это вопрос таинственной русской диалектики.

У дома Есенина стоят дубы. Эти дубы выросли из желудей, которые привезли из пушкинских мест, привезли от Сороти, из Михайловского. Это пушкинские дубы, которые помнили, знали Пушкина, которые, возможно, сам Пушкин посадил, обнимал их. Эти дубы принесли в Константиново пушкинскую душу, пушкинскую стихию. Пушкин с Есениным говорят через эти деревья. И как вся мировая вода едина — деревенский пруд, океан, Ока, Миссисипи, Байкал, льды Антарктиды соединены тайной воды — так же едины все дерева, все леса. Они друг с другом говорят, общаются, начинают стонать, когда их губят, ликуют, когда цветение начинается. Эти пушкинские и есенинские дубы находятся в постоянной связи. Они читают друг другу стихи: есенинский дуб читает пушкинские стихи, а пушкинский дуб читает есенинские стихи. Ведь «ты жива ещё, моя старушка» и стихи об Арине Родионовне — очень похожи. По существу, это стихи, написанные одним дубом и другим дубом своей праматери-воспитательнице.

И если мы будем создавать движение под названием «Русская мечта», если у нас найдутся на это силы, то создание отделений русской мечты может сопровождаться посевом есенинско-пушкинских желудей. Чтобы по всей России, по всей Руси разрасталась огромная общерусская дубрава, и чтобы в этой дубраве, в её лесах, кронах, среди птиц и белок, которые бы там скакали, звучала поэзия есенинская, пушкинская. Поэзия русской мечты. Благослови Бог рязанскую землю. Благослови Бог людей, которые на ней живут. Благослови Бог Россию.