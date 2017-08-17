Цифровая колонизация и закон Старджона

Источник: https://www.nalin.ru/

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Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху.

Биткоин, блокчейн, ИИ, уберизация, Большие данные… Хватай мешки, вокзал уходит. Всё прогрессивное человечество уже, а мы жуём сопли. Ретрограды не понимают. Замшелые мракобесы против. Чиновники не втыкают. Блокчейн изменит мир. Биткоин уже стоит аццкие тыщи. Новый технологический уклад. Мы опять отстанем навсегда.

Очень знакомый паттерн. Особенно мракобесам и ретроградам вроде меня.

Знакомый, в частности, потому что мы видели уже несколько совершенно одинаковых циклов введения новых технологий.

Персональные компьютеры 80-х. Программное обеспечение начала 90-х. Интернет середины 90-х. Доткомы конца 90-х. Смартфоны середины 2000-х. Социальные сети конца 2000-х.

Всякий раз была та же гонка – успеть в Новый Прекрасный Мир. Та же бешеная раскрутка в СМИ. Шельмование ретроградов. Сбор денег на бирже. Сумасшедшие оценки компаний, нереальная капитализация неизвестно чего, работающего с колоссальными убытками. Это кардинально новое! Оно изменит мир навсегда.

Казино

Вообще практически всё из перечисленного по форме и по сути было пузырём. Применялась именно технология и психология казино. Объявляется новое казино. Медии бешено поддерживают. Все, кто хочет круто, модно, быстро и богато — несут деньги в новое казино. Заворожённо слушают волшебные сказки о чудовищных выигрышах, о сорванных джекпотах. Главное – не опоздать!

В конце (3-4 года хайпа) деньги всем прощаются – всем, кроме нескольких умелых и опытных игроков, market movers. Ещё сколько-то зарабатывает сфера обслуживания хайпа – программисты, журналисты, пиарщики, мелкие венчурные капиталисты.

Биткоин – новое казино. Бог наш Блокчейн любит нас. Он изменит мир. Он заменит всех посредников. Он гарантирует доверие среди жлобов и жуликов. Отслеживание транзакций нотариата, кадастра, товаров на полках, путей на полку молока от органических коз и т.п.

Хотя чуть ли не ежемесячные падения бирж коинов и кражи на сотни миллионов долларов, казалось бы, как бы намекают нам, что будет всё как всегда, как с доткомами и мусорной ипотекой: люди с опытом сойдутся с людьми с деньгами и обменяются опытом и деньгами.

Из грома, пламени и треска лопнувшего пузыря восстают, как терминаторы, транснациональные суперкорпорации – немного, всего несколько. Естественно, на 90% американские. Это всегда главный продукт пузыря и главная цель экономики США. Кого мы помним из эпохи ПК и программного обеспечения? А из эпохи доткомов? Можно посчитать на пальцах двух рук (Микрософт, Эппл, Оракл, Гугл, Амазон? …? Ну хорошо, ещё Яндекс и Mail.ru.). Китай не считаем: там же тоталитарный социализм и замкнутая Вселенная.

Суперигроки выиграли, а лохи уходят из казино с пустыми карманами и волнующим опытом. Ведь это – игра с нулевой суммой. Дальше суперигроки начинают зарабатывать миллиарды, имеют капитализацию в сотни миллиардов. А лохи? Лохи – их пользователи. То есть они продолжают платить.

Но мир же правда меняется

Ну это бы ладно, ведь мир изменился! Мир действительно изменился. У всех ПК, смартфон, фитнес-браслет, аккаунт в ФБ, фотки в Инстаграме, чатик в вотсапе, Убер у подъезда. Круто же?

Это верно. Технологии изменят мир. За предыдущие пузырчатые циклы мир действительно кардинально изменился, но как? Лучше стало или хуже? Вообще изменения – это хорошо? И так ли уж неизбежно?

Ну ведь хорошая же вещь, чо. Людям удобно. Круто, современно, быстро. Что не нравится?

Не нравится несколько вещей. Первая: направление этих изменений определяет кто-то другой. Мы принимаем и послушно меняемся под изменившийся мир. Да, можно сказать – ну определяйте сами. Программируйте, изобретайте, генерируйте креатив! Проблема в том, что тогда придётся повторять жульническую схему большого технологического казино. При этом без станка, печатающего мировую валюту. Пока ни у кого не получилось.

Да, можно генерировать «прогресс» без этого всего, но это трудно. Об этом немного в конце статьи.

Второе – что продаются иллюзии. Все эти вещи – это дары данайцев. На самом деле – предлагается подмена. Подмена чего-то настоящего бутафорией. Производительность труда от компьютеров не растёт (да-да, это довольно удивительный, но исследованный факт), просто меняются способы работы. Общение в чатиках – не эквивалентно общению.

Работа на компьютере вместо работы в цеху. Общение в соцсетях, слабые связи в сети вместо сильных в жизни. Замена традиционного социального уклада. Замена традиционных ценностей и занятий. Замена чтения книг чтением комментов. Замена журналистики жёлтыми заголовками.

Оглянитесь вокруг: люди втыкают в смартфоны. Что они делали 20 лет назад вокруг вас? Они читали книги и газеты, курили, разговаривали, смеялись.

Что они делают сейчас вокруг вас, читают важное? Да нет. Они одиноки, никого не видят; они часами отвечают бессмысленными репликами на бессмысленные реплики малознакомых сетевых сущностей или смотрят бессмысленные ролики бессмысленных видеоблоггеров. Что-то не так с новыми технологиями.

Закон Старджона

Есть довольно простой закон Старджона:

90% чего угодно на свете – дерьмо.

По какой-то причине в каждой бочке новых технологий есть ведро дерьма. Почему-то они все – с какой-то червоточиной.

Результат внедрения новых технологий у нас – это офисный планктон, фейсбуковая зависимость по нескольку часов в день, непрерывное втыкание в смартфон, клиповое сознание, короткая память, неспособность удерживать фокус, поток фейков и вбросов, массовые манипуляции сознанием.

Электронная почта удобна? А в ней эти сакраментальные 90% составляет мусор, спам – нигерийские разводки, удлинение члена, трафик на сайт, фишинг, финансовые пирамиды (вы можете часть спама не видеть, потому что на пути его к вам уже стоят фильтры, которые пришлось разрабатывать в 2000-х, в том числе автору этой статьи – но он там есть, составляет примерно 95% от всех писем). В Интернете – грязь, порно, экстремизм,вирусы, хакеры, торговля наркотиками, педофилия. В смартфонах и интернетах — тотальная слежка. В соцсетях – тотальная прозрачность, слежка, фейки, разводки «обнажись по пояс», идеальная манипулируемость. Да что ж такое.

Это всё – необходимые элементы новых технологий. Червоточина – в сердцевине, в основе. Сразу по внедрении новой технологии приходится начинать бороться с этой грязью, токсинами. Почему?

Моё вольное предположение, что англосаксы (которые сейчас являются источником 90% этих цифровых технологий) – вообще своего рода Антимидасы. Всё, к чему они прикасаются, рано или поздно превращается в дерьмо. Почему Интернет – грязный и опасный, забитый рекламой и вирусами, почему в TOR – наркотики и педофилия, почему на биржах коинов – кидалово, отмывка, наркотики, терроризм и проституция, почему в почте спам, почему в соцсетях и интернет-СМИ фальшивки и вбросы, почему «свободная пресса» лжёт, а «демократия» управляется лоббистами? Почему?

Мне кажется, что причина очень проста. Дело в деньгах, потому что цель англосаксов всегда – деньги, это единственная метрика. А то, что превращается в деньги, на следующем звене обязательно превращается в дерьмо. Старджон же — тоже англосакс, он описывает свой мир своим законом.

Это новый цикл, пост-марксовский: технология – деньги – дерьмо, и опять технология – деньги – дерьмо. И так далее, каждые 4 года примерно.

Но есть и третья, более фундаментальная, причина, по которой мне лично это всё не нравится.

Цифровая колонизация

В этом бурном внедрении новых технологий есть и рациональное – для создателей новых технологий. Каждый виток ввода новых технологий являлся этапом цифровой колонизации нашей страны. Мы на прошлых витках плотно подсели на Винду, на Фейсбук и Гугл, на маршрутизаторы Циско и Интернет, мы не можем без процессоров Интел. Мы захвачены смартфонами на Андроиде. Целые министерства и регионы сидят на телеграмах и вотсапах. Выключение этого всего извне обрушит нашу страну надёжнее, чем залп баллистических ракет. Даже быстрее, чем за сакраментальные 40 минут. А пока не опущен рубильник – можно в реальном времени получать Большие данные обо всех-всех и обо всём-всём, даром, добровольно-принудительно. И влиять, естественно.

Вы же поднимали галочку «я согласен» в Пользовательском соглашении? Вот и министр тоже поднимал.

Мы даром (точнее, за свои деньги), добровольно за 1990-2000 годы отдали сначала кибер-суверенитет, а потом и информационный суверенитет. Примеры Украины и Арабской весны показывают, чего это стоит.

Сейчас нам под видом сияющего будущего предлагается новый этап цифровой колонизации с окончательной потерей, в том числе, финансового суверенитета.

Евангелисты Господа нашего Блокчейна

Каждому новому циклу цифровой колонизации нужно бурное продвижение. Такое, чтобы просто выдувало посторонние ненужные мысли. Нужен слой «евангелистов»-продвиженцев. И его легко построить – у нас полно добровольцев. У нас сложился целый класс импортёров новых технологий. Это «евангелисты» Нового мира. Их мантра:

«Пацаны, смари, чо там придумали! Афигенно! Я уже взял недороха! Я первый, б! Доверьте мне, я всё сделаю в лучшем виде!».

Их ангажированность очевидна. Они действительно выиграют. Лично. Интересы страны и нации их не волнуют: им надо подняться на новой теме. Надо – и руководству страны запудрят мозги. Тут ведь важно все шумовые слова усвоить быстрее всех.

Что делать

Это тема для отдельного разговора. Коротко – что важно в локальной сиюминутной ситуации, по моему мнению:

1. Важно помнить о цифровом суверенитете и цифровой колонизации. Важно, не кто придумал, а кто контролирует. Брать заведомо чужое, подконтрольное условному противнику — категорически нельзя. Надо ли тащить троянского коня внутрь стен? Мы же знаем, чем это кончается.

Надо ли нам придумывать своё такое же (с червоточиной внутри)? Не уверен. Это как если бы троянцам зачем-то понастроить внутри Трои своих троянских коней, только побольше и покрасивее. Вместо гончарен, кузней и храмов.

Нужны ли нам криптовалюты? Может, и нужны. Но только свои, по нашим законам, а не чужой и как бы ничей биткоин, вне закона, сделанный чужой разведкой и контролируемый чужими биржами.

Нужна ли нам электронная коммерция? Нужна, наверно – но точно не Алибаба. Нужна ли нам уберизация такси? Ну уж точно не в форме захватывающего мир Убера.

2. И у нас есть выбор целей, как минимум. Что вообще нужно нашей стране? Прогресс в стиле Маска или прогресс в стиле «Прогресса»? Прогресс в стиле Теслы или прогресс в стиле атомного ледокола для Северного пути? Деньги как метрика, как мера всего или что-то другое?

Большие данные в духе: вы ходите по сайтам, а мы просто продадим всё про вас втюхивателям микрокредитов? Нет, спасибо.

Телемедицина в духе «мы просто сводим между собой шахид-доктора с купленным дипломом и смертельно больного лоха, готового на всё, а мы просто берём свою комиссию с их транзакции»? Нет, спасибо.

3. Ну и довольно важное сейчас: нужно правильно понимать мотивацию «евангелистов» технологий и Прекрасного Нового Мира. Их ангажированность, их заведомую сфокусированность на своих интересах, на интересе подняться на втаскивании к нам чужих технологий и чужих целей, на шумовых словах, на втюхивании сияющего будущего, которое будет не нашим.

Игорь Ашманов»