Архитектурные чудеса древнего мира

Большинство исторических достопримечательностей на нашей планете ежегодно осаждают миллионы туристов. Однако и в стороне от истоптанных троп есть памятники старины, заслуживающие самого пристального внимания.

Доставшиеся нам в наследство от античности чудеса архитектуры не исчерпываются, конечно, списком объектов массового туристического паломничества вроде Петры, Ангкор-Вата и Колизея.

Чтобы побольше узнать о памятниках, лежащих в стороне от популярных маршрутов, мы обратились к интернет-платформе вопросов и ответов Quora, где пользователи обмениваются мнениями о наиболее впечатливших их местах.

Что же вошло в их список? Вот, для примера, несколько топовых объектов: искусственный архипелаг Нан-Мадол в Микронезии; пещерный город Деринкую в турецкой Каппадокии; гигантский финикийский мегалит на территории современного Ливана.

Деринкую, Турция

Рядом с турецким городом Деринкую, в 750 километрах от Стамбула, в каппадокийской провинции Невшехир, под землей лежит еще один город с тем же именем. Подземный Деринкую представляет из себя систему выстроенных вручную пещерных жилых сооружений – самую крупную в мире.

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Чудо древней Анатолии, подземный Деринкую, был достаточно велик, чтобы вместить до 20 тыс. жителей

Этот пещерный город имел инфраструктуру хорошо развитого муниципального центра, включая такие объекты, как школы, конюшни и молельные дома. Однако все его сооружения не тянутся из земли кверху, а скрываются под землей на глубине 60-85 метров, выдолбленные в мягкой вулканической породе.

Подземный комплекс был построен между VII и VIII веками до нашей эры для защиты местных жителей от набегов мародерствующих кочевников.

По замыслу, он должен был обеспечить обитателям верхнего города временное прибежище, однако инфраструктура здесь развита чрезвычайно и включает, помимо прочего, 600 наземных дверей, ведущих вглубь, 15 тыс. вентиляционных шахт, множество винных погребов, а также сложную сеть ходов, тоннелей и коридоров.

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Нижний Деринкую “был достаточно велик для того, чтобы там могло разместиться примерно 20 тысяч человек вместе со скотом и съестными припасами”, – замечает Тришла Прасад.

Для своего возраста пещерный город отлично сохранился; в наши дни он доступен для посещения и входит в многочисленные туристические программы.

Путешественников, планирующих посетить эту достопримечательность, необходимо, однако, предупредить, что во время экскурсии им придется преодолевать большое количество ступенек.

Нан-Мадол, Микронезия

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Этот загадочный город был построен в 1200 году на искусственном архипелаге из базальтовых островков, связанных между собою сетью каналов.

Тысячи километров океана отделяют “плавающий” город Нан-Мадол в Микронезии от ближайшего государства

Он до сих пор остается малоизвестной достопримечательностью, что неудивительно, учитывая его географическое положение – посреди Тихого океана, более 3600 км к востоку от Филиппин.

“[Нан-Мадол] служил, очевидно, жилым комплексом для [микронезийской] элиты; каждый островок здесь выполнял какую-то определенную функцию (например, строительство лодок, приготовление пищи, уход за больными) и, вероятно, покрывался навесом из пальмовых листьев и древесины”, – рассказывает Терри Ньюманн, дважды посетивший рукотворный архипелаг.

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“Его можно счесть грубым, примитивным вариантом Ангкор-Вата, заросшим тропическим лесом. Однако крышу вам от него всё равно снесет, – убежден Ньюманн. – Ведь построен он на месте, где никогда прежде не существовало постоянных построек, а уж зодчества не было и в помине”.

Баальбек, Ливан

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Расположенный в долине Бекаа, в восточной части Ливана, хорошо сохранившийся древний город Баальбек было заселен примерно 9 тыс. лет тому назад и впоследствии привлекал к себе представителей разных народов античности, включая финикийцев, греков и римлян.

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Храм Вакха – монументальная постройка в древнем городе Баальбек на территории современного Ливана

Известен он прежде всего как комплекс гигантских культовых сооружений, посвященных древним богам – Вакху, Венере и Юпитеру.

“Один только Храм Вакха превосходит по размерам греческий Парфенон, – комментирует пользовательница Кворы Элла Райян. – А у расположенного по соседству Храма Юпитера сохранилось лишь пять из 54 коринфских колонн, однако монументальность их поражает воображенье — каждая высотою 22 м и два метра в обхват; говорят, это самые большие колонны в мире”.

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Три плиты в кладке террасы, на которой стоит Храм Юпитера, известны как трилитон и представляют собой крупнейший из существующих в мире строительных блоков.

До сих пор неясно, как этот трилитон попал сюда; по одной из версий, был он доставлен с помощью древнеримского подъемного крана (устройства, состоявшего из рычага, подъемного блока и веревки).

Ньюгранж, графство Мит, Ирландия

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Массивный, скругленный купол Ньюгранжа высится над изумрудными полями ирландского графства Мит, словно НЛО в травяной оболочке.

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Этот массивный купол был возведен более 5 тысяч лет назад

Это сооружение появилось более 5 тысяч лет назад, в 3200 году до нашей эры, в эпоху неолита. Оно является частью ирландского фольклора и считается одним из важнейших образцов мегалитической архитектуры в Европе.

Мегалитическая постройка, внесенная в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой огромный, поросший сверху травою 12-метровый курган, насыпанный чередующимися слоями из земли и камня на участке площадью в 4500 квадратных метров.

Она окружена рядом облицованных белым кварцем бордюрных камней, установленных уже во время реставрации в 70-е годы XX века.

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Внутри на 19 метров простирается анфилада комнат, завершающаяся тремя маленькими комнатками, служившими, как полагают, погребальными камерами.

Секрет этого сооружения состоит в том, что оно действует как удивительно точный хронограф, пишет в своем комментарии пользователь Ель Ланд.

Ньюгранж геометрически выравнен по восходу солнца, и его помещения утопают в солнечном свете во время зимнего солнцестояния в Северном полушарии (21 декабря).

“Подымаясь, солнце создает в комнате потрясающую игру света, – говорит Ланд. – Несомненно, в намерение строителей входило празднование начала Нового года [через естественную иллюминацию]“.

Пещерные храмы Эллоры и Аджанты, штат Махараштра, Индия

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Комплекс пещерных храмов в Эллоре, расположенный в 30 км к северо-западу от индийского города Аурангабад, считается вершиной пещерной архитектуры Индии.

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Храм Кайласанатха в пещерах Эллоры высечен древними мастерами из скального монолита

Тридцать четыре пещеры были выдолблены в каменном торце холма Чаранандри между VI и IX веками.

Эти храмовые пещеры особенно ценятся за их древние росписи и скульптуры, считающиеся шедеврами буддистского искусства, которое дало начало классическому индийскому искусству.

Археологическое управление Индии (департамент министерства культуры) называет их “изысканнейшими из сохранившихся образцов индийского искусства, прежде всего живописи”.

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Комплекс пещерных храмов в Эллоре включает в себя храм Кайласанатха, выдолбленный из каменного монолита.

“Его масштабность и архитектурное изящество произведут впечатление на кого угодно”, – отмечает пользователь Хамид Шах.

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Британский историк Уильям Дэлримпл назвал пещерные храмы Аджанты одним из великих чудес древнего мира

Примерно в ста километрах к северо-востоку находится пещерный комплекс Аджанта, названный британским историком Уильямом Дэлримплом одним из великих чудес древнего мира.

Потрясающие рукотворные пещеры были выдолблены в скале между II и VII веками, с намерением построить внутри буддистские храмы, святилища, молельные залы и дормитории.

“Большинство настенных росписей пещеры осыпалось от старости и от небрежного к ним отношения, однако представление об их былой славе можно получить по тем экземплярам, которые сохранились, – отмечает Шах. – Несмотря на возраст в 1500 лет, красота их до сих пор не увяла”.

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Шедевр буддийского искусства – ступа в пещерном комплексе Аджанта в индийском штате Махараштра