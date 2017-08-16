Услышать себя. Что я узнала, пережив смерть.

Я технически умерла и была возвращена к жизни. Я не стану углубляться в детали этого события, вероятнее всего, они не заинтересуют вас так, как то, что я действительно хочу рассказать. Я помню все, что происходило, пока я находилась вне своего тела. То, что я узнала и услышала, навсегда изменило меня. Изменило всю мою жизнь и мои представления о вселенной и бытие. Я хотела бы разделить эти знания с вами. Я не могу открыть своего имени, потому что кое-что из того, что я расскажу, абсолютно… не поддается осознанию. Пока не пройдешь через это сам. Я не говорю, что вы должны безоговорочно мне поверить, но все же ПРОШУ вас задуматься над тем, как подобные вещи связаны с нашей реальной жизнью.Для сведения, мне 32 года, у меня хорошее образование, у меня верующая, но не до истерии, семья. Эта религия, которую я принимала до тех пор, пока мне не открылись некоторые истины о нашем мире, так я осознала, что должна найти свой собственный путь веры и понимания мира.Повторюсь, я не прошу вас отказаться от своей религии или что-то в этом роде, я просто говорю вам это, чтобы подчеркнуть, что сама не могла поверить в это, пока не пережила все сама. После того, как врач констатировал мою смерть.1. Разговоры о ярком свете – правдивы. Не уверена, слышали ли вы об этом раньше, но некоторые люди говорят, что после смерти вы видите яркий белый свет и испытываете непреодолимое желание двигаться ему навстречу. Так и происходит на самом деле.2. Но это не все. Существуют такие люди, кто-то назовет их ангелами-хранителями, которые являются “проводниками души”. Они следуют за нами на протяжении всей жизни. Они помогают нам не сбиться с пути истинного. Они будут рядом с вами в момент смерти. Они помогут вам переместиться в другой мир, или, как я это теперь называю, домой.3. Еще одна важная вещь: все мы живем с определенной целью. “Развивать наши души”. Мы не просто тела. Тело – простое доказательство жизни, но по-настоящему мы растем, лишь получая новый опыт. Случайности не случайны.4. Есть такое понятие как родная душа. Тем не менее, мы обычно не правильно понимаем это. У каждого есть много таких душ. Они, выражаясь проще, будто бы сотканы с вами из одной ткани. Это члены вашей семьи, друзья, любимые, все, кто необъяснимым образом “подходит” нам.5. Но родная душа в романтическом смысле, как это понимают многие люди, – немного другое. “Пламя на двоих”, за неимением лучшего названия назовем это так. Буквально, это ваша половинка, которую так нелегко повстречать. Трудно представить себе или описать чувство любви, если ты его не пережил.6. На самом деле Земля – самое мрачное и грязное место. Мы попадаем сюда, чтобы, возможно, совершенствоваться быстрее, хотя это я до конца в клинике и не поняла. Это не значит, что на Земле совсем нет прекрасных вещей, просто здесь огромное количество, зла, препятствий, искушений и темных существ.7. Находясь вне своего тела я испытала еще одну важную вещь: кем я была в прошлых жизнях. Да, реинкарнация – это не миф. Подумайте: если Господь любит всех одинаково, почему тогда кому-то должно вести больше. Концепты “рая и ада” и “судного дня”, рожденные западной культурой, – всего лишь способ контролировать поведение людей и воздействовать на них не с лучшими намерениями.. Если бы кто-то знал, что он просто перевоплотится, а не попадет в ад, разве бы стал он следовать правилам?8. Ваши инстинкты – проводник по жизни. Ваша душа заставит тело реагировать на стимул, даже если мозг не осознает этого. Слушайте, что говорит внутренний голос. Это самый эффективный инструмент из когда-либо существующих.9. Объясню проще: есть несколько жизненных принципов, которых нужно придерживаться: будь добрым, будь честным, не лгать самому себе. Материальное ничего не значит, ваше тело – лишь средство для постижения нового опыта. Любите людей, несмотря ни на что. Всех людей. В конце пути значение имеет только то добро, что вы творили на протяжении всей жизни.10. Все не вечно. Большинство любимых вами вещей – исчезнут со временем. Жизнь – просто последовательность ситуаций, опыт. Мы говорим “время”, измеряем его, но это неправильно. Иногда мы чувствуем, как время замедляется или ускоряется – и это лучшее опровержение его реальности. Ничто нельзя измерить временем, не бойтесь грядущего, цените, что имеете. Поверьте, ни жизнь, ни смерть – не страшны. Взрастите в себе счастье. Пока не поздно.

Источник: nashaplaneta.su