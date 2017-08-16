Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2017
- 13:40 ВАЖНО: МГБ ДНР задержало диверсантов, готовящих теракты в Донецке (ФОТО, ВИДЕО).
- 13:19 ВАЖНО: Снайпер ВСУ открыл огонь по коммунальщикам ДНР.
- 09:28 ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции ЛНР .
- 08:00 ДНР сообщила о гибели шести украинских диверсантов.
- 02:30 Соревнования танковых экипажей в ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:36 СРОЧНО: Украинские ДРГ понесли потери, пытаясь прорваться на территорию ДНР.
- Вчера 22:38 ВСУ ведут массированный огонь на юге ДНР.
- Вчера 22:01 Николай Стариков вдовам бойцов ВС ДНР: “Ваши мужья отдали жизни за Россию”.
- Вчера 21:33 Тыловые подразделения ЛНР отработали действия в полевых условиях.
- Вчера 21:17 ЛНР: карта обстрелов с 14 по 15 августа 2017.
- Вчера 20:45 Военнослужащие ВС ДНР о ситуации на линии соприкосновения.
- Вчера 19:54 Срочно. Докучаевск под обстрелом ВСУ.
ВАЖНО: МГБ ДНР задержало диверсантов, готовящих теракты в Донецке (ФОТО, ВИДЕО)
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проведения совместной операции правоохранительными органами ДНР пресечена попытка проведения диверсионно-террористического акта (ДТА), подготовленного украинскими спецслужбами, целью которого был один из важнейших объектов инфраструктуры Республики и, как следствие, дестабилизация социально-политической обстановки на территории ДНР.
В ходе мероприятий установлено, что с целью подготовки ДТА, сотрудниками контрразведки СБУ подобрана и направлена в ДНР группа лиц, лидером которой являлся военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины (г. Хмельницкий) — Сугерей Олег Викторович (16.11.1976 г.р., уроженец г. Харьков).
Впоследствии сотрудниками СБУ было отработано задание Сугерею О.В., а также другим членам диверсионной группы по осуществлению подрыва телевышки, расположенной в Петровском районе г. Донецка.
В качестве вознаграждения за совершение ДТА вербовщики пообещали последнему оказать помощь в поступлении на службу в СБУ, другим членам группы было обещано материальное вознаграждение.
Стоит отметить, что представитель СБУ разъяснил Сугерею О.В., который никогда не был в г. Донецке, о том, что ситуация в Донецкой Народной Республике очень сильно отличается от той, которую он привык видеть по украинскому телевидению, в связи с чем ему необходимо выехать на место с целью адаптации и изучения реальной обстановки.
Позже Сугерей О.В., используя поддельный паспорт, полученный от сотрудника СБУ в г. Мариуполь, прибыл на территорию ДНР в сопровождении остальных представителей ДРГ.
В течение нескольких недель Сугерей О.В. и подельники под различными легендами осуществляли сбор информации, необходимой для проведения ДТА.
Кроме того, с целью подготовки ДТА Сугерею О.В. сотрудники СБУ передавали оружие, взрывчатые вещества и специальные средства, которые он размещал в схроне, оборудованном в съемной квартире в Ворошиловском районе г. Донецка.
При получении очередной посылки непосредственно перед осуществлением ДТА группа диверсантов и её лидер Сугерей О.В. задержаны правоохранителями Республики.
При этом проведенными контрразведывательными мероприятиями установлено, что по заданию СБУ, с целью подготовки теракта, сбор информации о Петровском РТПЦ осуществлялся ранее задержанными МГБ ДНР гр. Бучок и гр. Ена, что свидетельствует о тщательной подготовке украинских спецслужб к проведению ДТА.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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ВАЖНО: Снайпер ВСУ открыл огонь по коммунальщикам ДНР
Украинский снайпер обстрелял коммунальщиков, которые выполняли ремонтные работы на контрольно-пропускном пункте «Майорск» на севере Горловки.
Об этом «Русской Весне» сообщил сегодня и. о. главы городской администрации Иван Приходько.
«Главой ДНР Александром Захарченко было поручено произвести ряд работ по благоустройству КПП „Майорск”. Сегодня в 09:28 утра украинский снайпер открыл огонь по кровельщикам, которые ремонтировали крышу на одном из административных помещений пункта», — сказал собеседник агентства.
По его данным, работы выполняли шестеро гражданских лиц. Пострадавших в результате обстрела нет, всем вовремя удалось укрыться.
Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 56 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела обесточены пять сел на юге Республики, был поврежден жилой дом на западе столицы.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции ЛНР
ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы сел Сокольники, Калиново, Калиновка и Нижнее Лозовое.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия.
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ДНР сообщила о гибели шести украинских диверсантов
Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла неудачную попытку продвинуться в «серую зону», сообщило командование ДНР.
Украинские силовики наступали одновременно двумя группами в окрестностях села Коминтерново. В каждой из групп было по 10 человек. Одна из групп демаскировала себя, попав на минное поле. Ополченцы открыли по украинским силовикам огонь, вынудив диверсантов отступить.
Украинские силовики потеряли шесть человек. Их отступление прикрывали гранатометами и минометами, огонь велся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Неделю назад заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Коминтерново украинские силовики использовали осветительные боеприпасы для умышленного поджога жилья.
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Соревнования танковых экипажей в ДНР (ВИДЕО)
В Вооруженных силах ДНР в очередной раз проходят соревнования танковых экипажей.
На первом этапе состязания проходят внутри подразделений ВС ДНР, с целью отбора лучших экипажей для участия в последующих соревнованиях.
В дальнейшем победители первого этапа примут участие в борьбе за звание лучшего экипажа ДНР. В рамках третьего этапа пройдут уже ставшие традиционными состязания между танкистами ДНР и ЛНР.
В ходе мероприятия танкисты соревнуются в стрельбе из танкового орудия, спаренного и зенитного пулемета, а также в умении водить боевую машину.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Украинские ДРГ понесли потери, пытаясь прорваться на территорию ДНР
Украинские диверсанты вечером 15 августа попытались прорваться на территорию ДНР, но были встречены огнем, и, понеся ощутимые потери, отступили.
Об этом «Русской Весне» сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«В 21.00 и 21.10 две ДРГ противника, численностью по 10 человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь „серой зоны“. Они действовали с двух направлений в районе населенного пункта Коминтерново», – сказал он.
«Однако одна из групп наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. Понеся потери в количестве 6 человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — добавил Басурин.
Как подчеркнул заместитель командующего, данные действия, спланированные командованием так называемой АТО, в очередной раз подтверждают нежелание военно-политического руководства Украины выполнять достигнутые договоренности и придерживаться пути мирного урегулирования конфликта.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ ведут массированный огонь на юге ДНР
Украинские войска вечером 15 августа открыли массированный огонь по населенным пунктам на Мариупольском направлении.
Об этом «Русской Весне» сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«С 21 часа подразделения 59-й омпбр ВС Украины приступили к систематическим и целенаправленным обстрелам населенных пунктов Ленинское, Коминтерново, Заиченко, Саханка и Октябрь с применением 120 мм минометов и вооружения БМП», — сказал он.
На настоящий момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Обстрел продолжается.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Николай Стариков вдовам бойцов ВС ДНР: “Ваши мужья отдали жизни за Россию”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Тыловые подразделения ЛНР отработали действия в полевых условиях
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: карта обстрелов с 14 по 15 августа 2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащие ВС ДНР о ситуации на линии соприкосновения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Срочно. Докучаевск под обстрелом ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com