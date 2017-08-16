Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2017

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения совместной операции правоохранительными органами ДНР пресечена попытка проведения диверсионно-террористического акта (ДТА), подготовленного украинскими спецслужбами, целью которого был один из важнейших объектов инфраструктуры Республики и, как следствие, дестабилизация социально-политической обстановки на территории ДНР.

В ходе мероприятий установлено, что с целью подготовки ДТА, сотрудниками контрразведки СБУ подобрана и направлена в ДНР группа лиц, лидером которой являлся военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины (г. Хмельницкий) — Сугерей Олег Викторович (16.11.1976 г.р., уроженец г. Харьков).

Впоследствии сотрудниками СБУ было отработано задание Сугерею О.В., а также другим членам диверсионной группы по осуществлению подрыва телевышки, расположенной в Петровском районе г. Донецка.

В качестве вознаграждения за совершение ДТА вербовщики пообещали последнему оказать помощь в поступлении на службу в СБУ, другим членам группы было обещано материальное вознаграждение.

Стоит отметить, что представитель СБУ разъяснил Сугерею О.В., который никогда не был в г. Донецке, о том, что ситуация в Донецкой Народной Республике очень сильно отличается от той, которую он привык видеть по украинскому телевидению, в связи с чем ему необходимо выехать на место с целью адаптации и изучения реальной обстановки.

Позже Сугерей О.В., используя поддельный паспорт, полученный от сотрудника СБУ в г. Мариуполь, прибыл на территорию ДНР в сопровождении остальных представителей ДРГ.

В течение нескольких недель Сугерей О.В. и подельники под различными легендами осуществляли сбор информации, необходимой для проведения ДТА.

Кроме того, с целью подготовки ДТА Сугерею О.В. сотрудники СБУ передавали оружие, взрывчатые вещества и специальные средства, которые он размещал в схроне, оборудованном в съемной квартире в Ворошиловском районе г. Донецка.

При получении очередной посылки непосредственно перед осуществлением ДТА группа диверсантов и её лидер Сугерей О.В. задержаны правоохранителями Республики.

При этом проведенными контрразведывательными мероприятиями установлено, что по заданию СБУ, с целью подготовки теракта, сбор информации о Петровском РТПЦ осуществлялся ранее задержанными МГБ ДНР гр. Бучок и гр. Ена, что свидетельствует о тщательной подготовке украинских спецслужб к проведению ДТА.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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