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Самое необычное интервью Николы Тесла.

09:44. 16 августа 2017 Просмотров - 1,043 3 коммент. Опубликовал:



Я могу вам точно сказать, что не скоро все мои технологии войдут в жизнь человечества. Я даже могу точно назвать вам дату- это случится в 2018 году, когда в наш мир придёт высшая сущность Абсолюта. Да— да господа и дамы! Это не фантастика! Именно сам Абсолют начнёт учить людей летать и становиться бессмертными! Это так же точно, как и то, что я умру в 1943 году дамы и господа! Золотой век наступит точно в 2018 году дамы и господа! А весной 2017 Абсолют начнёт вытаскивать все человечество из спящего состояния! Все человечество тогда будет стоять на грани невероятно опустошительной войны! Вам только кажется , что будущее не возможно знать мои дорогие. А я там был! Я был там моим разумом! А мой разум абсолютно ясный и не лжет мне. Благодаря ясности моего разума я путешествую в другой мир, в мир будущего, туда, где вождь всех народов земли по имени Ау , вознёс человеческий мир до сверх фантастических технологий. Позвольте человеку сконцентрировать всю свою энергию в один великий порыв, дайте ему понять одну единственную истину, даже если его поглотит священное пламя, и миллионы менее одаренных людей легко смогут следовать за ним. Поэтому главным образом не количество, а качество работы определяет размах прогресса.
Это именно Абсолютный Абсолют! Это ОН вновь , пробудил широкий дух филантропии, который даже в старые времена сиял в учениях великих реформаторов и философов, тот дух, который заставляет людей во всех областях и на любых должностях трудиться не столько ради материальной выгоды или вознаграждения, — хотя разум может говорить и об этом, — сколько в первую очередь ради успеха, ради удовольствия от его достижения, и ради добра, которое они могут принести этим своим собратьям.
Из выступления Н. Теслы по случаю ознаменования запуска электростанции на Ниагарском водопаде в Буффало, в клубе «Элликотт» , 12 января 1897 года.


 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: исследования, прогнозы ученых
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3 коммент.»

  • 13762 9292
    слободан 16 августа 2017 в 10:46 Ссылка Пометить
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    Жаль что Тесла (серб)попал под “чары” толстосумов амирикании -Это они его обманули (как и нашего Левашова Н.В.) -Типо :”…вот работай на нас и мы тебя озолотим И ты сможешь творить для себя все что захочешь…” -И где оказался потом Тесла Никола .И где потом оказался Николай(Никола)Левашов? – -
    жаль что Тесла не понял под кем он оказался со своим Светлым Умом

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    • 3541 3253
      Борис слободан 16 августа 2017 в 12:50 Ссылка Пометить
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      Никола оказался в клещах мирового капитала, который не позволяет делать ничего для блага всех, а только для кучки избранных.
      Это фашизм в действии, то-есть технологии для порабощения и принуждения более ничего.

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  • 3439 2597
    Иванович 16 августа 2017 в 12:19 Ссылка Пометить
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    Интервью, действительно, бесценно. Оно подтверждает ответы на многие вопросы, которые освещаются в Живой Этике.

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