Самое необычное интервью Николы Тесла.

Я могу вам точно сказать, что не скоро все мои технологии войдут в жизнь человечества. Я даже могу точно назвать вам дату- это случится в 2018 году, когда в наш мир придёт высшая сущность Абсолюта. Да— да господа и дамы! Это не фантастика! Именно сам Абсолют начнёт учить людей летать и становиться бессмертными! Это так же точно, как и то, что я умру в 1943 году дамы и господа! Золотой век наступит точно в 2018 году дамы и господа! А весной 2017 Абсолют начнёт вытаскивать все человечество из спящего состояния! Все человечество тогда будет стоять на грани невероятно опустошительной войны! Вам только кажется , что будущее не возможно знать мои дорогие. А я там был! Я был там моим разумом! А мой разум абсолютно ясный и не лжет мне. Благодаря ясности моего разума я путешествую в другой мир, в мир будущего, туда, где вождь всех народов земли по имени Ау , вознёс человеческий мир до сверх фантастических технологий. Позвольте человеку сконцентрировать всю свою энергию в один великий порыв, дайте ему понять одну единственную истину, даже если его поглотит священное пламя, и миллионы менее одаренных людей легко смогут следовать за ним. Поэтому главным образом не количество, а качество работы определяет размах прогресса.

Это именно Абсолютный Абсолют! Это ОН вновь , пробудил широкий дух филантропии, который даже в старые времена сиял в учениях великих реформаторов и философов, тот дух, который заставляет людей во всех областях и на любых должностях трудиться не столько ради материальной выгоды или вознаграждения, — хотя разум может говорить и об этом, — сколько в первую очередь ради успеха, ради удовольствия от его достижения, и ради добра, которое они могут принести этим своим собратьям.

Из выступления Н. Теслы по случаю ознаменования запуска электростанции на Ниагарском водопаде в Буффало, в клубе «Элликотт» , 12 января 1897 года.







Источник: nashaplaneta.su