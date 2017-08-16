Реформа здравоохранения, как она есть

Об успехах реформы здравоохранения телевизор вещает почти ежедневно, решила добавить свои пять копеек.

Но сначала о видимых глазу результатах. Перескажу читателям историю рядового пациента С., сразу оговорюсь, человека не бедного, но обратившегося к нашей отечественной медицине с проблемой, на первый взгляд, показавшейся ему самому и его родственникам ерундовой.

Как говорят, ничего не предвещало, когда обладатель полиса ОМС, проживающий в г. Серпухове Московской области в марте 2017 года подвернул ногу в бассейне. Он даже сходил на прием к травматологу С. (не однофамильцу) и сделал снимок. Травматолог сказал, что перелома нет. Больной С. ему поверил, купил специальную повязку на голеностоп и продолжил жить своей обычной жизнью в г. Серпухове, только – слегка прихрамывая.

Нога продолжала болеть, болела все сильнее, появились первые признаки воспаления. Пациент обратился повторно, уже к травматологу А., тот поглядел на воспаление, поставил диагноз артрит и порекомендовал купить специальные ортопедические носочки.

Пациент походил еще немного уже в носочках, у него поднялась температура, которая не спадала несколько дней. Он вызвал врача на дом.

Врач, пришедший по вызову, рекомендовал больному срочную госпитализацию в хирургическое отделение. (Тут можно порадоваться — с марта 2017 года один профпригодный врач все же встретился на нелегком жизненном пути обладателя полиса ОМС. Правда, случилось это счастливое событие уже в конце июня 2017. Но тут, хоть и с натяжкой, часть вины можно было бы отнести на счет больного, попенять ему, почему он не сделал повторный рентген по собственной инициативе, или не сходил на консультацию к третьему по счету хирургу… Правда, передвигался он уже к тому моменту с трудом, – начался сепсис.)

Госпитализирован был герой моего короткого рассказа об успехах отечественной медицины в больницу им. Семашко г. Серпухова. (http://www.semashko-serpuhov.ru)

В больнице наложили лангету, не обработав рану, и благополучно забыли про пациента на три дня. Удивляться не следует, 24 июня — суббота, потом воскресенье, – дежурный спит — служба идет. Потом – понедельник, пока анализы, пока обследовали, да и родственники начали дергать врачей за рукав халата и спрашивать про какие-то перевязки… Герой А. Миронова в комедии Л. Гайдая сказал, – «жениться надо на сироте», а Минздрав предпочел бы лечить только сирот, судя по порядкам, заведенным в больницах, особенно в реанимациях, но об этом дальше…

В конце июня мелькнула слабая надежда на счастливое излечение — больному назначили курс антибиотика и даже начали регулярно обрабатывать рану… Но надежда мелькнула и пропала…

26 июля больному С. был выставлен дополнительный диагноз «абсцесс легкого» и поставлен дренаж. При госпитализации с травмой пятки анализ на золотистый стафиллокок не берут, но, судя по истории болезни, подхватил он этот самый стафиллокок уже в лечебном учреждении – больнице им. Семашко г. Серпухова… Тут сделаю небольшое отступление — если фамилии рядовых хирургов я пока не называла, то Главврача больницы им. Семашко назову, во-первых, информация есть на сайте больницы, а во-вторых, за весь этот бардак со стафиллококом в отделении и запретом родственникам на посещения реанимации отвечает Ефременко Николай Владимирович.

Дальше-больше. 2 августа пациент С. переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ с диагнозом «пневмония и золотистый (стафиллокок), сепсис». Супруге информацию о состоянии здоровья не сообщают. На попытки отказаться от лечения и выписаться из больницы заведующий реанимацией Шкуратов Павел Борисович в ее присутствии отключил пациенту аппарат ИВЛ, напугав и ее, и больного, и потребовал подписать согласие на продолжение лечения. (Подано заявление в прокуратуру.) Вообще-то, «снимают» больного с систем ИВЛ постепенно, примерно за двое суток, постепенно снижая давление и поднимая трубку все выше. Описанные действия медработника тянут, как минимум на ст. 117 УК РФ с отягчающими обстоятельствами (в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В реанимации он находится по настоящее время (больше двух недель), и до сих пор не переведен на самостоятельное дыхание. Супруга, пока безуспешно, добивается либо его выписки из больницы им. Семашко, либо перевода в другое лечебное учреждение МО, обратилась с жалобой в прокуратуру г. Серпухова, теперь заведующий реанимацией пообещал разрешать посещения и предоставлять любую информацию о состоянии его здоровья только через прокурора.

Вы думаете это крайняя степень невезения вкупе с халатностью отдельных медицинских работников? А вот и не угадали! Так и было задумано!

Существует секретный приказ Минздрава о распродаже 80% вверенного ему имущества и увольнении 70% персонала. Приказ вынесен на основании секретного же постановления правительства Российской Федерации. Распродажа народного имущества, недвижимости и оборудования идет полным ходом, иногда под видом создания каких-то платных медицинских центров, большинство из вновь создаваемых медицинских центров и частных клиник, поработав для приличия годик-другой, будут обанкрочены и распроданы частями уже кому придется. В качестве объяснений причин нам повторят формулировку Е. Гайдара «они не вписались в рынок». Иногда и видимость приличий не соблюдают, распродают и банкротят с опережением графика. На «Прямой линии» с президентом РФ всех до слез растрогала Дарья Старикова из г. Апатиты, просившая президента вернуть медицинскую помощь в город.

Не только распродажа имущества, но и увольнение врачей идет полным ходом. Вы думаете, что уволят слабых сотрудников и середнячков, оставив только лучших из лучших? Опять не угадали! Все с точностью до наоборот. Увольняют и сокращают самых лучших, самых высокопрофессиональных, с самыми высокими показателями излечения пациентов! Увольняют с издевательскими формулировками, предлагая оперирующим хирургам получать новые специальности, например, косметологов! Замысел и цель реформы именно в том, чтобы в каждой больнице оставить наименее профессиональных, с личными качествами, явно не соответствующими высокому званию врача. Цель реформы — не допустить грамотного врача до пациентов.

Вспомнила про законодательную инициативу об увеличении сроков за нападение на медиков и поняла — вот оно доказательство первоначального замысла! Увеличат тюремные сроки родственникам пациентов за нападения на медиков и все в нашем здравоохранении станет совсем хорошо… Наконец-то реформаторы наберут на работу в государственные клиники исключительно негодяев, чтобы уже никакой случайный врач не мешал спокойно и безнаказанно пилить бюджеты… Кто-то задумался, для чего в реанимациях повсеместно установили железные двери? От кого загораживаются? От родственников?

Задачи реформы очевидны: сокращение коек — для пациентов, увеличение писанины — для врачей, зарплатную вольницу — для чиновников от медицины, и только «неблагодарные» пациенты и их родственники все стали кидаться на медиков с кулаками… Что-то заподозрили? Но пациенты по одну сторону баррикад вместе с врачами, а по другую сторону — Минздрав и правительство (органы управляющей торговой компании РФ).

Данный материал никоим образом не ставит целью очернить профессию врача или оскорбить медработников вообще, названы конкретные фамилии «лучших учеников», и к Минздраву МО есть вопросы по поводу соблюдения СанПиН в больнице им. Семашко г. Серпухова.

Реформа здравоохранения шагает по стране. Лучше не болейте!