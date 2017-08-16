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Потерянная история: Руины древней цивилизации на старинных картинах

10:57. 16 августа 2017 Просмотров - 563 Нет комментариев Опубликовал:

Различные же археологические и иные находки, так или иначе выпадающие за рамки официально утвержденной истории мира, шельмуются, уничтожаются  и высмеиваются. Поэтому я предлагаю каждому самостоятельно решить, правдива ли история, которую нам преподносят, как истинную. И с этой целью прошу взглянуть на коллекцию картин, художников восемнадцатого, начала девятнадцатого века.

История человечества нам казалось бы хорошо известна. О ней написано много книг, снято фильмов и опубликовано бесчисленное множество научных трудов. Археологи, историки и прочие научные работники за сии труды получали научные степени и авторские гонорары. И надо полагать не только от издательств, но и от властей своих стран за неустанную работу по поддержанию официальной версии истории мира.

И было ведь еще тогда на нашей планете то, чего сейчас-то и не сыщешь. Все уничтожено и превращено в прах с одной целью – стереть следы предшествовавшей цивилизации, которая насколько можно судить по представленным полотнам, была намного развитее и непостижимее, чем нам преподносят. 

Остатки былого величия исчезнувших предков и сейчас можно встретить в разных частях света, но количество их крайне мало, зачастую они полностью отреставрированы и им написана подходящая под официальную версию – история. Картины представленные ниже, сделаны различными художниками с натуры, проще говоря они рисовали то, что видели перед собой. Зарисовки сделаны в Европе, Америке и на территории России. Что случилось с нашими предшественниками, что превратило некогда процветающий и технологичный мир в руины? Где все это делось и кто все это создал?
 

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Источник: www.kramola.info

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