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Пилотируемая космонавтика?

12:28. 16 августа 2017 Просмотров - 367 3 коммент. Опубликовал:
Мы все пытаемся разобраться в истории, что-то понять в парадоксах геологии, узнать, что стоит за странными явлениями в физике. Но после просмотра вот таких подборок из видео (если это не фейк), задаешься вопросом: для чего? Для чего это все тогда создали и продолжают культивировать в массы? Повторяюсь, если это действительно павильонные съемки и ляпы в этих театральных постановках…








Таких роликов в ютубе множество. Многие читатели скажут или подумают, что я стал сторонником версии плоской Земли, как П.Свиридов, например. Его с этой темой недавно снимал Первый канал, но передача так и не вышла в эфир. Подробности здесь. Скажу, что я не сторонник этой версии плоской Земли, но такие ляпы задают вопросы и дают зерно для обсуждений этой темы. Это вообще ставит вопрос пилотируемой космонавтике: а есть ли она? Может быть, человек не способен существовать вне атмосферы Земли по каким-то причинам? Например, отсутствие гравитации и магнитного поля разбалансирует биологические процессы в организме или там губительная радиация и т.д… И скрыть это и одновременно подчеркнуть якобы технологические достижения человечества – это все и создано.

Может быть, Россия не просто так легко затопила станцию Мир? Возможно, что бы в одиночку больше не участвовать в этом спектакле – убрали этот миф (а на самом деле станции и не было).

Сейчас МКС наблюдают астрономы с поверхности Земли в телескопы. Да, вот пример:


Но со 100% уверенностью сказать, что это была МКС – я бы не взялся.

Масла в огонь еще подливают такие новости: Советник Трампа по науке признал, что США никогда не были на Луне

И вот такие расследования:



Думал, что мировая афёра случилась только с лунной программой NASA. Но, возможно, все гораздо серьезнее в глобальном спектакле под название “космонавтика”.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: аферы, заблуждения, космос
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3 коммент.»

  • 5497 4221
    Павел 16 августа 2017 в 13:36 Ссылка Пометить
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    На последней заставке – два дегенерата, ибо расстояние между глазами много больше величины разреза глаз. Неодинаковая форма разреза глаз, несоосная ориентация этих разрезов. Перекошенная мимика…
    И что от них ждать?

    Только тётка на видео посреди статьи выглядит в плане психики относительно нормальной. Хотя, мочки, мочки приросшие:).

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  • 15316 7070
    Ursus 16 августа 2017 в 14:30 Ссылка Пометить
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    Странно, что некоторые не верят в амеров на луне, но легко верят в МКС.

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  • 2234 1609
    любопытный 16 августа 2017 в 15:16 Ссылка Пометить
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    Может без троссиков передвигатся сложно в таких условиях? Если нет трения, то мжно зависнуть посреди комнаты и движения рук, ног не помогут, мне так кажется

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