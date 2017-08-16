Пилотируемая космонавтика?
12:28. 16 августа 2017 Просмотров - 367 3 коммент. Опубликовал: brahman
Мы все пытаемся разобраться в истории, что-то понять в парадоксах геологии, узнать, что стоит за странными явлениями в физике. Но после просмотра вот таких подборок из видео (если это не фейк), задаешься вопросом: для чего? Для чего это все тогда создали и продолжают культивировать в массы? Повторяюсь, если это действительно павильонные съемки и ляпы в этих театральных постановках…
Таких роликов в ютубе множество. Многие читатели скажут или подумают, что я стал сторонником версии плоской Земли, как П.Свиридов, например. Его с этой темой недавно снимал Первый канал, но передача так и не вышла в эфир. Подробности здесь. Скажу, что я не сторонник этой версии плоской Земли, но такие ляпы задают вопросы и дают зерно для обсуждений этой темы. Это вообще ставит вопрос пилотируемой космонавтике: а есть ли она? Может быть, человек не способен существовать вне атмосферы Земли по каким-то причинам? Например, отсутствие гравитации и магнитного поля разбалансирует биологические процессы в организме или там губительная радиация и т.д… И скрыть это и одновременно подчеркнуть якобы технологические достижения человечества – это все и создано.
Может быть, Россия не просто так легко затопила станцию Мир? Возможно, что бы в одиночку больше не участвовать в этом спектакле – убрали этот миф (а на самом деле станции и не было).
Сейчас МКС наблюдают астрономы с поверхности Земли в телескопы. Да, вот пример:
Но со 100% уверенностью сказать, что это была МКС – я бы не взялся.
Масла в огонь еще подливают такие новости: Советник Трампа по науке признал, что США никогда не были на Луне
И вот такие расследования:
Думал, что мировая афёра случилась только с лунной программой NASA. Но, возможно, все гораздо серьезнее в глобальном спектакле под название “космонавтика”.
Таких роликов в ютубе множество. Многие читатели скажут или подумают, что я стал сторонником версии плоской Земли, как П.Свиридов, например. Его с этой темой недавно снимал Первый канал, но передача так и не вышла в эфир. Подробности здесь. Скажу, что я не сторонник этой версии плоской Земли, но такие ляпы задают вопросы и дают зерно для обсуждений этой темы. Это вообще ставит вопрос пилотируемой космонавтике: а есть ли она? Может быть, человек не способен существовать вне атмосферы Земли по каким-то причинам? Например, отсутствие гравитации и магнитного поля разбалансирует биологические процессы в организме или там губительная радиация и т.д… И скрыть это и одновременно подчеркнуть якобы технологические достижения человечества – это все и создано.
Может быть, Россия не просто так легко затопила станцию Мир? Возможно, что бы в одиночку больше не участвовать в этом спектакле – убрали этот миф (а на самом деле станции и не было).
Сейчас МКС наблюдают астрономы с поверхности Земли в телескопы. Да, вот пример:
Но со 100% уверенностью сказать, что это была МКС – я бы не взялся.
Масла в огонь еще подливают такие новости: Советник Трампа по науке признал, что США никогда не были на Луне
И вот такие расследования:
Думал, что мировая афёра случилась только с лунной программой NASA. Но, возможно, все гораздо серьезнее в глобальном спектакле под название “космонавтика”.
Источник: sibved.livejournal.com
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На последней заставке – два дегенерата, ибо расстояние между глазами много больше величины разреза глаз. Неодинаковая форма разреза глаз, несоосная ориентация этих разрезов. Перекошенная мимика…
И что от них ждать?
Только тётка на видео посреди статьи выглядит в плане психики относительно нормальной. Хотя, мочки, мочки приросшие:).
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Странно, что некоторые не верят в амеров на луне, но легко верят в МКС.
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Может без троссиков передвигатся сложно в таких условиях? Если нет трения, то мжно зависнуть посреди комнаты и движения рук, ног не помогут, мне так кажется