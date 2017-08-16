Новости Украины и Новороссии 16 августа 2017

Украина когда-то поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, стало быть, сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее, заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

Его цитирует агентство новостей Укринформ.

«По оперативной информации, у России есть сегодня ракеты „Циклон-2“ и „Циклон-3“ в количестве от 7 до 20 штук, у них эти двигатели (РД-250, — прим. ред.) есть. Документация есть», — сказал он.

По словам Радченко, указанные двигатели были изготовлены на Украине до 2001 года и поставлены в Россию в составе космических ракет.

В то же время руководитель космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

«Они (россияне, — прим. ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи», — подчеркнул он.

Как сообщала «Русская Весна», на днях в американском издании The New York Times появилась публикация, обвиняющая Украину в продаже ракетных двигателей КНДР. Это вызвало резонанс в прессе, а информацию о возможной продаже уже поспешили опровергнуть как в КБ «Южмаш», которое и обвиняют в продаже, так в СНБО и Космическом агентстве Украины.

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