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Новости Украины и Новороссии 16 августа 2017

09:36. 16 августа 2017 Просмотров - 574 Нет комментариев Опубликовал:

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Виновата Россия! — Космическое агентство Украины о поставках ракетных двигателей в КНДР

Виновата Россия! — Космическое агентство Украины о поставках ракетных двигателей в КНДР | Русская весна

Украина когда-то поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, стало быть, сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее, заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

Его цитирует агентство новостей Укринформ.

«По оперативной информации, у России есть сегодня ракеты „Циклон-2“ и „Циклон-3“ в количестве от 7 до 20 штук, у них эти двигатели (РД-250, — прим. ред.) есть. Документация есть», — сказал он.

По словам Радченко, указанные двигатели были изготовлены на Украине до 2001 года и поставлены в Россию в составе космических ракет.

В то же время руководитель космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

«Они (россияне, — прим. ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи», — подчеркнул он.

Как сообщала «Русская Весна», на днях в американском издании The New York Times появилась публикация, обвиняющая Украину в продаже ракетных двигателей КНДР. Это вызвало резонанс в прессе, а информацию о возможной продаже уже поспешили опровергнуть как в КБ «Южмаш», которое и обвиняют в продаже, так в СНБО и Космическом агентстве Украины.

Читайте также: Госдеп прокомментировал сообщения о поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР

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Морпехи США готовятся к войне с Россией в «украинской деревне» под песни Земфиры (ВИДЕО)

Морпехи США готовятся к войне с Россией в «украинской деревне» под песни Земфиры (ВИДЕО) | Русская весна

В Сети появилось видео учений американских морских пехотинцев, отрабатывающих зачистку деревни, которая по легенде является украинской.

Декорации «украинской» деревни на границе с Россией, возведенные на полигоне в Северной Каролине, больше напоминают бедный район Пуэрто-Рико или арабскую деревню: глинобитные хижины с крышами из пальмовых листьев, ослы в загоне и навоз на полу. Так представляют себе деревенскую Украину американские военные.

Надписи на зданиях выполнены по-русски, а на фоне звучит песня Земфиры.

Условный противник — по традиции Россия.

На этом же полигоне несколько лет назад готовили морпехов перед отправкой на Ближний Восток — декорации остались неизменными, а вот статистов пригласили русскоязычных. 

Как сообщала «Русская Весна», весной кадровое агентство — подрядчик Пентагона — объявило о поиске русскоговорящих статистов. Тогда цели набора не скрывали: «русские» должны изображать «гражданское население в регионах, охваченных кризисом». Сейчас мы, похоже, видим, для чего именно искали русскоговорящих.

Ранее мы сообщали, что США начали строительство оперативного центра ВМС в городе Очаков Николаевской области

Читайте также: Долбаная Украина! Отдайте её России на растерзание, — морпех США о поставках двигателей Северной Корее

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«Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО)

«Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО) | Русская весна

Утром 15 августа на окраине Мариуполя местные жители, проезжая на автомобиле через блок-пост оккупационных  войск, высказали боевикам спецподразделения «Ивано-Франковск» все, что о них думают.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Трое парней поинтересовались, что забыли прикарпатские полицейские в Донбассе.

«Валите на свою Франковщину и там напрягайте людей», — отреагировали мужчины на требование показать документы.

В результате после вызова следственно-оперативной группы в отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте также: Долбаная Украина! Отдайте её России на растерзание, — морпех США о поставках двигателей Северной Корее

«Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО) | Русская весна
«Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО) | Русская весна

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Александр Захарченко и «Ночные волки» почтили память героев Великой Отечественной войны

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Рогозин обвинил Украину в контрабанде ракетных двигателей в Северную Корею

Рогозин обвинил Украину в контрабанде ракетных двигателей в Северную Корею | Русская весна

«Копирование» украинских ракетных двигателей для КНДР невозможно без участия киевских специалистов, убежден вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.

«Что значит „копии двигателей“? Это же не картина или скульптура, — написал вице-премьер в своем Twitter. — Для того, чтобы изготовить „копию“, надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи».

Рогозин выразил убежденность, что развернуть производство на чужой технологической площадке было бы «невозможно без участия украинских специалистов».

«Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов», — считает он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», ранее американские эксперты заподозрили украинское предприятие «Южмаш» в незаконных поставках двигателей в КНДР. Украинские производители попытались обвинить в поставках третью сторону, предположив, что их двигатели кто-то «подделал».

Читайте также: «Какие-то копии»: «Южмаш» выдвинул свою версию о ракетных двигателях в КНДР

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Стала известна зарплата министра, попрекнувшего украинцев тем, что они «много едят»

Стала известна зарплата министра, попрекнувшего украинцев тем, что они «много едят» | Русская весна

Министр социальной политики Украины, недавно попрекнувший граждан «незалежной» тем, что они  «слишком много едят», Андрей Рева получил 102,8 тысячи гривен зарплаты за июль.

Об этом сообщили в Минсоцполитики по запросу журналистов.

Так, согласно информации, по зарплате, начисленной Реве за июль, должностной оклад составлял 4 тысячи 571 гривну, надбавка за выслугу лет — 2 тысячи 285 гривен, надбавка за работу с секретными документами — 914 гривен, надбавка за интенсивность труда — 4 тысячи 571 гривну, индексация — 106 гривен, командировочные — 9 тысяч 736 гривен, премия — 4 тысячи 571 гривну, отпускные — 27 тысяч 381 гривну, материальная помощь на оздоровление — 48 тысяч 682 гривны.

Между тем зарплата первого заместителя министра Ольги Крентовской составила 77 тысяч 967 гривен, заместителей Натальи Федорович, Николая Шамбира и Александра Привалова — от 47 тысяч 188 гривен до 61 тысячи 970 гривен (кто именно сколько получил — в ответе не указано) и госсекретаря Виктора Иванкевича — 55 тысяч 204 гривны.

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