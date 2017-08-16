Новости Украины и Новороссии 16 августа 2017
- 12:06 Юбилейное.
- 07:29 Виновата Россия! — Космическое агентство Украины о поставках ракетных двигателей в КНДР.
- 05:30 Морпехи США готовятся к войне с Россией в «украинской деревне» под песни Земфиры (ВИДЕО).
- 03:30 «Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО).
- Вчера 22:58 Александр Захарченко и «Ночные волки» почтили память героев Великой Отечественной войны.
- Вчера 21:44 Рогозин обвинил Украину в контрабанде ракетных двигателей в Северную Корею.
- Вчера 21:19 Стала известна зарплата министра, попрекнувшего украинцев тем, что они «много едят».
Юбилейное
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Виновата Россия! — Космическое агентство Украины о поставках ракетных двигателей в КНДР
Украина когда-то поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, стало быть, сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее, заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.
Его цитирует агентство новостей Укринформ.
«По оперативной информации, у России есть сегодня ракеты „Циклон-2“ и „Циклон-3“ в количестве от 7 до 20 штук, у них эти двигатели (РД-250, — прим. ред.) есть. Документация есть», — сказал он.
По словам Радченко, указанные двигатели были изготовлены на Украине до 2001 года и поставлены в Россию в составе космических ракет.
В то же время руководитель космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.
Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.
«Они (россияне, — прим. ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи», — подчеркнул он.
Как сообщала «Русская Весна», на днях в американском издании The New York Times появилась публикация, обвиняющая Украину в продаже ракетных двигателей КНДР. Это вызвало резонанс в прессе, а информацию о возможной продаже уже поспешили опровергнуть как в КБ «Южмаш», которое и обвиняют в продаже, так в СНБО и Космическом агентстве Украины.
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Морпехи США готовятся к войне с Россией в «украинской деревне» под песни Земфиры (ВИДЕО)
В Сети появилось видео учений американских морских пехотинцев, отрабатывающих зачистку деревни, которая по легенде является украинской.
Декорации «украинской» деревни на границе с Россией, возведенные на полигоне в Северной Каролине, больше напоминают бедный район Пуэрто-Рико или арабскую деревню: глинобитные хижины с крышами из пальмовых листьев, ослы в загоне и навоз на полу. Так представляют себе деревенскую Украину американские военные.
Надписи на зданиях выполнены по-русски, а на фоне звучит песня Земфиры.
Условный противник — по традиции Россия.
На этом же полигоне несколько лет назад готовили морпехов перед отправкой на Ближний Восток — декорации остались неизменными, а вот статистов пригласили русскоязычных.
Как сообщала «Русская Весна», весной кадровое агентство — подрядчик Пентагона — объявило о поиске русскоговорящих статистов. Тогда цели набора не скрывали: «русские» должны изображать «гражданское население в регионах, охваченных кризисом». Сейчас мы, похоже, видим, для чего именно искали русскоговорящих.
Ранее мы сообщали, что США начали строительство оперативного центра ВМС в городе Очаков Николаевской области.
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«Валите к себе домой и там напрягайте людей», — мариупольцы рассказали оккупантам, что о них думают (ФОТО)
Утром 15 августа на окраине Мариуполя местные жители, проезжая на автомобиле через блок-пост оккупационных войск, высказали боевикам спецподразделения «Ивано-Франковск» все, что о них думают.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Трое парней поинтересовались, что забыли прикарпатские полицейские в Донбассе.
«Валите на свою Франковщину и там напрягайте людей», — отреагировали мужчины на требование показать документы.
В результате после вызова следственно-оперативной группы в отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
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Александр Захарченко и «Ночные волки» почтили память героев Великой Отечественной войны
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Рогозин обвинил Украину в контрабанде ракетных двигателей в Северную Корею
«Копирование» украинских ракетных двигателей для КНДР невозможно без участия киевских специалистов, убежден вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.
«Что значит „копии двигателей“? Это же не картина или скульптура, — написал вице-премьер в своем Twitter. — Для того, чтобы изготовить „копию“, надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи».
Рогозин выразил убежденность, что развернуть производство на чужой технологической площадке было бы «невозможно без участия украинских специалистов».
«Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов», — считает он.
Как ранее сообщала «Русская Весна», ранее американские эксперты заподозрили украинское предприятие «Южмаш» в незаконных поставках двигателей в КНДР. Украинские производители попытались обвинить в поставках третью сторону, предположив, что их двигатели кто-то «подделал».
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Стала известна зарплата министра, попрекнувшего украинцев тем, что они «много едят»
Министр социальной политики Украины, недавно попрекнувший граждан «незалежной» тем, что они «слишком много едят», Андрей Рева получил 102,8 тысячи гривен зарплаты за июль.
Об этом сообщили в Минсоцполитики по запросу журналистов.
Так, согласно информации, по зарплате, начисленной Реве за июль, должностной оклад составлял 4 тысячи 571 гривну, надбавка за выслугу лет — 2 тысячи 285 гривен, надбавка за работу с секретными документами — 914 гривен, надбавка за интенсивность труда — 4 тысячи 571 гривну, индексация — 106 гривен, командировочные — 9 тысяч 736 гривен, премия — 4 тысячи 571 гривну, отпускные — 27 тысяч 381 гривну, материальная помощь на оздоровление — 48 тысяч 682 гривны.
Между тем зарплата первого заместителя министра Ольги Крентовской составила 77 тысяч 967 гривен, заместителей Натальи Федорович, Николая Шамбира и Александра Привалова — от 47 тысяч 188 гривен до 61 тысячи 970 гривен (кто именно сколько получил — в ответе не указано) и госсекретаря Виктора Иванкевича — 55 тысяч 204 гривны.
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