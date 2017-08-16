“НОО Сфера”. Владимир Базарный в гостях у детей.

...но справедливый отец, который напомнил своим непутевым детям...не сильно желанным гостем на Западе, и... но и полна решимости одолеть врага. Писатель Владимир ..., охватившего практически все сферы современной жизни. Деградируют ... пяти копеек в базарный день. И все...