Как “кровавый сталинский режим” поднял из руин экономику послевоенной Польши

Когда в мировой историографии речь заходит о восстановлении послевоенной Европы, то подавляющее большинство источников по всему миру первым делом расскажут заинтересовавшемуся вопросом читателю (зрителю, слушателю) душещипательную историю о плане Маршалла. Речь о нашумевшей программе американского госсекретаря Джорджа Маршалла, которую он в первоначальном варианте изложил 5 июня 1947 года в Гарвардском университете. Согласно доктрине Маршалла, Вашингтон оценил состояние экономик разрушенной войной Европы, на основании чего создал правительственный комитет для оказания экономической помощи странам Западной Европы – от Португалии до Австрии, от Норвегии до Италии.Естественно, в западных источниках план Маршалла описывается как план «спасения экономики Европы», но в них крайне редко можно повстречать доводы относительно плана по развязыванию экономического фронта холодной войны против СССР. Основной довод относительно того, почему США не оказывали помощь в восстановлении экономик стран Восточной Европы, сводится к тому, что СССР, мол, в предоставлении такой помощи Штатам отказал, и что восточноевропейские государства после Второй мировой приняли решение о самостоятельном восстановлении своих руин. Мол, США хотели помочь и Польше, и Чехословакии, и Венгрии, находящимся в зоне ответственности СССР, но «кровавый сталинский режим» не дал осуществиться безмерно альтруистическим планам и переложил всё бремя восстановления на плечи рядовых поляков, чехов и других «жертв сталинизма».В беседе с одним из представителей стран-«жертв сталинизма» удалось выяснить, что описание послевоенной истории в странах Восточной Европы сводится к тому, что граждане этих стран сугубо на своих хрупких плечах вытащили экономику из-под обломков… Основная мысль примерно следующая: Вашингтону (а он, понимаешь, сильно-сильно того хотел) странам Восточной Европы не дала помочь Москва, при этом сама Москва помогать странам Восточной Европы и не думала… Мол, всё сами, ВСЁ сами…Удивительно, но этот полумиф-полустереотип продолжает держаться на явно русофобской идеологии и сегодня. 7 десятков лет прошло со дня окончания войны, но миф о том, что «мы всё сделали сами», и что «нам хотели помочь исключительно американцы» с их гениальным Маршаллом, оказывается поразительно живучим. Однако фактов, которые этот миф без особого труда развенчивают, более чем достаточно, и их в год празднования 70-летия Великой Победы обязательно стоит рассмотреть. Для этого можно акцентировать внимание на ярком примере – на примере восстановления послевоенной Польши, в которой уже несколько поколений подряд в плане описания отношений с СССР кричат исключительно о «советской оккупации», «преступлении Катыни» и прочих «ужасах сталинизма и советизма» против польского народа.Ярчайший пример «ужасов советизма» касается создания Объединённого фонда восстановления польской столицы при активной поддержке со стороны правительства СССР. Обращает на себя внимание тот факт, что этот фонд, аккумулировавший силы и средства для восстановления столицы Польши, начал свою работу буквально через неделю после освобождения Варшавы силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов Красной Армии в совместной операции с войсками 1-й армии Войска Польского. В это время г-ну Маршаллу до назначения на пост госсекретаря США оставалось ещё 2 года… А уже менее через полгода после начала работы Объединённого фонда восстановления Варшавы (к концу июля 1945 года) центр города был практически полностью расчищен от завалов и мусора (разобрано свыше 700 тыс. кубометров (!) руин) силами советских солдат и местных жителей на средства, активно поступающие из СССР, который и сам мобилизовал все силы для восстановления государства из руин и пепла. Когда в Варшаве был восстановлен первый памятник – Николаю Копернику, плана г-на Маршала, простите за каламбур, не было ещё и в планах…Восстановление экономики всей Польши, которая к тому моменту от правительства СССР получила территориальный актив в виде части, ранее относившейся к Германии (так называемые возвращённые земли Силезии, Восточной Померании, Восточной Пруссии, Восточного Бранденбурга, округ Данцига (Гданьск), округ Щецина), велась через Центральный комитет планирования. Ведущую роль в ЦКП принадлежала Польской партии социалистов (до её вхождения в состав Польской Рабочей партии) под председательством Эдварда Осубка-Моравского. За два послевоенных года, предшествовавших началу реализации американского плана Маршалла, через польские фонды и ЦКП прошла по-настоящему гигантская помощь со стороны Советского Союза. Речь идёт об отправке в Польше по восстановленным советскими специалистами железным дорогам эшелонов с продовольствием, одеждой, строительными материалами, медикаментами. К 1948 году Варшава заключила с Москвой соглашение о поставках советского промышленного оборудования на сумму почти полмиллиарда долларов США (естественно, стоимость указана в долларах послевоенного образца), которое в конечном итоге оказалось в Польше безвозмездно. К 1949 году производство промышленной продукции предприятиями Польши выросло в 2,5 раза (на душу населения), экономическая отдача от реализации польских промышленных товаров в сравнении с довоенными годами выросла более чем на 200%!Когда Советский Союз в 1947 году в связи с засухой в Польше направил тысячи тонн зерна и других видов продовольствия, в стране удалось избежать масштабного голода. Благодаря гигантскому скачку товарооборота между Польшей и СССР к 1950 году (итоговое значение превысило 1 млрд. долларов), страна увеличила число рабочих мест с индустриальной составляющей до рекордных показателей за всё время существования независимой Польши.В этой связи сложно оставить без внимания книгу Мартина Шейна «План Маршалла. Пять лет спустя» (изд. Palgrave, 2001), в которой автор заявляет буквально следующее: «…а если бы Польша приняла план Маршалла, то развитие её экономики шло бы более высокими темпами». Да?.. А у нас по такому поводу говорят, что если бы у бабушки было кое-что ещё, то она была бы дедушкой…Восстановление архитектурного облика Варшавы велось под началом польского архитектора Яна Захватовича, окончившего в своё время Петербургский институт гражданских инженеров. Благодаря его сотрудничеству с архитекторами Ленинграда в 1945-1950 годах удалось воплотить колоссальный по своим масштабам и затратам архитектурный проект по воссозданию исторического облика Варшавы. Для этого использовались в том числе и документы, находившиеся на тот момент в госархивах СССР. Польские строители того времени не зря говорили, что половина восстановленной Варшавы будет состоять из советского цемента и кирпича.В итоге первый трёхлетний план восстановления польской экономики, разработанный Варшавой и Москвой, удалось реализовать досрочно, после чего в Польше при опять же активной финансовой и научной поддержке со стороны СССР начался шестилетний этап индустриализации (1950-1955). За его основу был взят советский опыт. Основной упор делался на тяжёлую промышленность и машиностроение. Результаты индустриализации были более чем впечатляющими. Так, к 1955 году польское производство по своим объёмам выросло в 2,5 раза по сравнению с показателями начала шестилетки (1950 годом). Число аграрных кооперативов (польского новшества, предложенного Москвой) к 1955 году выросло в 14,3 раза по сравнению с 1955 годом.Никогда в истории независимой Польши в 20-21 веках рост промышленного производства не мог сравниться с показателями 1946-1955 годов, когда в экономику страны львиную долю инвестиций направляла Москва. Для сравнения: рост промышленного производства Польши в составе ЕС в среднем составляет 4,8%, а рост промышленного производства страны в период 1946-1955 измерялся десятками процентов. Западная антисоветская пропаганда пыталась представить польские экономические успехи жёстким давлением на экономику со стороны государственного аппарата, однако никакой план Маршалла по своей эффективности на тот момент не мог реально тягаться с эффективностью инвестиций в польскую экономику со стороны СССР.Всё это говорит о том, что советские вливания в польскую экономику на основе качественно распределённых местных трудовых ресурсов при активном госрегулировании хозяйственного сектора позволили Польше восстановиться после Второй мировой войны, выйти на одно из ведущих мест не только в странах так называемого соцлагеря, но и тягаться по экономическим показателям со странами Западной Европы. Такая, понимаешь, «сталинская тирания» и «советская оккупация»… Польша, ты не забыла?..

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com