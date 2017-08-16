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Как Дисней в течение года зомбировал советских жителей

14:31. 16 августа 2017 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: disney, золото, Зомбирование, Культура, советский, финансовый
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Один комментарий»

  • 1984 556
    Толик Иванов 16 августа 2017 в 15:03 Ссылка Пометить
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    говорят что в ссср была лучшая в мире система образования, а образованных людей очень сложно зомбировать. а тут, оказывается, вон оно чего, михалыч, гомо советикус можно было зомбировать анимешками. вот тфу на совковую школу, тфу ещё раз))

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