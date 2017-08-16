Как Дисней в течение года зомбировал советских жителей
14:31. 16 августа 2017 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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говорят что в ссср была лучшая в мире система образования, а образованных людей очень сложно зомбировать. а тут, оказывается, вон оно чего, михалыч, гомо советикус можно было зомбировать анимешками. вот тфу на совковую школу, тфу ещё раз))