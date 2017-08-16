Берегите Навального!

Президентская кампания в России ещё не началась, она не объявлена, ещё нет ни одного выдвинутого кандидата. Кроме одного, который сам себя выдвинул, объявил сбор средств на эту не объявленную кампанию, открывает офисы. Отчитался, что за полгода потратил на весь этот цирк 96 млн. рублей, которые ему якобы наприсылали сердобольные сторонники. Если к этому добавить, что этот человек по закону не имеет права участвовать в выборах, то вся ситуация будет напоминать либо мошенничество, либо фарс.



Но что об этом напишут «независимые СМИ»? Притом и российские и западные в одинаковой степени. Они упорно называют Навального «кандидатом в президенты», хотя с куда большим успехом его можно называть «кандидатом в космонавты». В космос он ещё полететь может, а вот в выборах президента 2018 года участвовать точно у него не получится. Почему журналисты не обращают внимание на реальность, упорно именуя «кандидатом», человека, не имеющего права на выборы, в условиях, вообще не объявленных выборов? Ответ прост – заказ. А заказ дают те, кто строит планы и определяет события в мировой политике. Где Россия играет одну из главных ролей. Причем в любом варианте – если не играет сама, то обязательно играют ее. В стороне не остаться – огромная территория, масса ископаемых, воды, леса. И граница – с одной стороны с Европой, с другой с Китаем.

Поэтому внутренние события в России не только интересуют Запад, но активно им проектируются и подготовляются. Президентские выборы, выборы вообще, как показывает опыт многих стран, очень уязвимое время для государства.

Но вернемся к нашему «герою»? Почему западные СМИ называют его «альтернативой Путину», его главным соперником? Зачем раскручивать в мировой прессе фигуру, которая на выборы не может пойти по закону? Создавая иллюзию за рубежом, что Навальный уже баллотируется? Это не просто театр абсурда, это пошаговый план. И цели у такого плана очень серьезные.

Конечная цель – это дискредитации президентских выборов 2018 года и их итогов. Вспомните, что в мае 2012 года Запад и его агенты влияния, включая «кандидата» Навального, пытались даже после выборов, подведения итогов, испортить инаугурацию и всячески старались пролить кровь. Устроить давку, «вдруг» … присев на мосту во время разрешенного митинга, провоцируя драки с полицией и получив в итоге несколько «болотных узников».

А теперь поразмышляем, как наши «партнеры» на этот раз будут стараться достичь своих целей. Вариантов тут может быть несколько.

При официальном старте президентских выборов организовать целый ряд провокаций, беспорядков, с требованием регистрации того, кого по закону регистрировать нельзя. Много шуму и крику в мировых СМИ, разговоры о «недемократичности» выборов президента, раз «главному оппоненту» не дают участвовать. Боятся, мол. Далее «озабоченность» Госдепа. Возможно – новая порция санкций, подкрепленная требованиями российских либералов ещё сильнее давить на Россию со стороны Запада. Вариант второй – все тоже самое, но только усиленное … убийством. Криков будет больше. Озабоченности больше. Мировые СМИ прямо напишут, что убили, потому, что боялись ему проиграть. Тот факт, что никакой регистрации Навального просто быть не может по закону, мировые СМИ проигнорируют. Они же уже несколько месяцев называют его «кандидатом», будут и далее об этом талдонить игнорируя все факты и создавая нужный заказчику результат в головах западных обывателей и российских тинейжеров.

Подведем итог: если вы видите, что осуществляются абсурдные действия, если видите что тот, кто не может по закону участвовать в выборах, уже говорит, что он «открывает предвыборные штабы» – задумайтесь о конечной цели этого абсурда. Кстати, сам Навальный, уже, похоже, начал задумываться. Когда в одном из интервью не исключил возможность самого печального развития событий.

По ходу дела хочу заметить, что даже нарушение закона или его неожиданное изменение, которое разрешит Навальному участвовать в выборах, ничего в этом раскладе не изменит. Выиграть выборы в многонациональной стране с лозунгами «Хватит кормить Кавказ» (которые были совсем недавно!) и «за легализацию однополых браков, легких наркотиков и неограниченную свободу слова» просто невозможно. Даже если не принимать в расчет человеческие, умственные и все остальные качества «кандидата», которые крайне слабы. Победить невозможно, а вот кричать об «украденных голосах», используя весь арсенал «цветных революций» можно.

В этой ситуации труп кандидата, о котором прожужжали все уши западному обывателю на протяжении года, как раз подтвердит и подогреет все выводы «независимых СМИ» о «кровавом режиме» и «страшной России».

Провокация – это излюбленный метод Запада. Провокации с «сакральной жертвой» были организованы в последние годы неоднократно. В попытках дискредитации России и В.В. Путина лично, уже было несколько показных убийств, которые потом сверхактивно раскручивались западной пропагандой.

Смерть Литвиненко в Лондоне, которого якобы отравили полонием по приказу главы нашей страны. Отсутствие свидетельства о смерти и такие мелочи, как радиоактивность (которой не было) никого в СМИ Запада не смущают. Убийство Анны Политковской в день рождения Путина, призванное сразу «указать след». Убийство Б. Немцова, совершенное на фоне Кремля, в самом просматриваемом в Москве месте. Хотя работал Немцов депутатом в Ярославле, и при желании его можно было по-тихому убрать именно там. Но заказчику убийства было нужно не «устранение оппозиционера», а картинка для западных СМИ и место в центре Москвы для постоянных сборов «не забудем, не простим».

Добавим к этому ещё и Бориса Березовского, которого повесили на шарфике в ванне его кураторы из Ми-6, когда он начал пытаться вести свою игру и даже написал письмо Путину, не согласованное «британскими партнерами».

Когда смерть «оппозиционера» приносит больше политических дивидендов, чем его деятельность, его западные кураторы приносят его в жертву.

Берегите Навального!

Источник: nstarikov.ru