Американские «лунные камни» оказались земным окаменевшим деревом

Давайте поговорим о Луне, вернее о знаменитой высадке американцев на спутник Земли. Высадки, которой не было и этот очевидный факт, продолжает подкрепляться новыми доказательствами.

9 октября 1969 года официальные представители Госдепартамента США вручили премьер-министру Нидерландов Виллему Дризу бесценный подарок – камень с Луны. Бесценную реликвию ему подарил посол США в Нидерландах Вильям Миддендорф во время визита «доброй воли» в Нидерланды величайших астронавтов Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина.

Камень по уверениям американцев, был одним из тех, что они привезли из космической экспедиции на Луну. Ну вы помните кадры на которых они весело бегают по лунной поверхности, падают в лунную пыль, катаются на машине итд итп

После смерти Вильяма Миддендорфа, камень с Луны передали в музей Rijksmuseum в Амстердаме. Бесценный исторический артефакт, тут же был застрахован на 500 тысяч долларов и сотни тысяч граждан страны и туристов посещавших музей, восторгались настоящим камнем с луны, подаренным самими покорителями космоса из великой страны Америки.

Стоит отметить, что подлинность «лунного камня» изначально вызвала сомнение у ряда ученых его видевших, но оспаривать подлинность подарка тогда никто не решился. В 2006 году, ученые опять стали говорить о том, что на вид этот камень, никак не похож на лунный и попросили провести экспертизу.

Прошли годы и экспертиза все таки была проведена. Оказалось, что «лунный камень» никакой не лунный. а наш земной и является простым куском окаменевшего дерева. Результаты экспертизы, проведенной официально никто не сможет опровергнуть. В 1969 году, официальные представители США при участии якобы побывавших на Луне всего за три месяца до данной церемонии астронавтах, вручили премьер-министру Нидерландов – подделку не имеющую никакого отношения к космосу.

Администрация музея при содействии которой и проводилась экспертиза, комментирует ее результаты осторожно, – «Это забавная история, с рядом еще не проясненных моментов», – сообщил официальный пресс-секретарь музея Ксандра ван Гельдер.

Стоит отметить, что посол США Вильям Миддендорф жив и сейчас, но он эту историю не комментирует, да и что он может сказать, если поддельный камень ему вручили в Госдепартаменте США и он вряд ли вообще был в курсе секретов этой глобальной мистификации под названием «Полет на Луну».

Кстати в 1969 году, через месяц после того, как посол США вручил министру поддельный камень и уже тогда начали появляться вопросы со стороны научных работников о принадлежности данного камня, никаких экспертиз никто производить не разрешил и более того, США даже устроили массовую раздачу «лунного грунта» всем странам членам ООН, которых на тот момент было – 135!

Но американцы учли неприятные моменты после вручения камня Нидерландам и подстраховались, все 135 новых «лунных камней» они подарили в запаянных плексигласовых шарах и цилиндрах. Как вы понимаете, это было сделано для того, что бы никто не смог взять пробу с поверхности поддельных камней.

Американцы не остановились и на этом и повторили массовую раздачу «лунных камней» в 1972 году, когда якобы и была осуществлена последняя «экспедиция на Луну».

Правда на данный момент во всем мире от подаренных камней запаянных в плексиглас, осталось не более 13% серий А-11 и А-17. Куда исчезли остальные 87% американских «лунных камней» не известно.