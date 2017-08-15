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Запад в шоке: «Секретное оружие» России «зашвырнуло на сушу» 20 кораблей США

14:38. 15 августа 2017 Просмотров - 517 Один комментарий Опубликовал:

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После загадочного исчезновения более 20 кораблей у берегов Новороссийска и не менее таинственного обнаружения их на суше (!) западная пресса начала наперебой строить догадки, а эксперты сообщили, что Россия испытывает новое кибероружие, которое непременно «будет использовано во зло».

На Западе встревожены из-за появления информации о том, что Россия испытала новейшее кибероружие на американских кораблях. Ряд СМИ США и Великобритании опубликовали материалы о том, что в Чёрном море произошёл пугающий инцидент: 22 июня сразу несколько десятков экипажей американских кораблей заметили, что их спутниковые системы навигации GPS показывают совершенно неверные данные о положении судов.
 
Так один из кораблей флота США, судя по показаниям GPS, вдруг оказался в 32 км от моря, на суше, в российском городе Геленджик. Аналогичные странности заметили еще 20 кораблей, находящиеся вблизи российских берегов.
 
Отчёт флота США
 

 

В июне Управление торгового флота США представило странный отчет, согласно которому по меньшей мере 20 кораблей на приборах слежения находились на 32 километра вглубь суши, хотя фактически они были в акватории Черного моря.
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И хотя тогда это показалось внезапным сбоем систем слежения, сейчас западные эксперты высказывают предположения о том, что Россия может разрабатывать новую систему, которая дезориентирует GPS.
 
Если это так, это может быть вызывающим беспокойство первым шагом на пути к кибервойне, в которой передвижения противника отследить будет невозможно, говорится в материале здания New Scientist.
 
Отчет был составлен капитаном американского торгового судна, которое находилось у берегов Новороссийска:
 
«Приборы GPS периодически не могут получить GPS-сигнал по мере приближения к берегам Новороссийска (Россия). На данный момент зафиксирован показатель снижения точности определения положения в горизонтальной плоскости (HDOP) на отметке 0.8 в пределах 100 м., при этом заданное местоположение фактически находится в 25 морских милях отсюда; …Я подтверждаю, что все корабли в этой зоне (более 20) столкнулись с такой же проблемой».
 
«Необъяснимый инцидент произошел в водах Черного моря 22 июня в точке 44–15.7N, 037–32.9E в 0710 по Гринвичу. Инцидент не подтвержден. Речь скорее всего идет о вмешательстве в передачу данных GPS. Будьте осторожны при прохождении этого участка», — говорится в отчете Управления торгового флота США.
 
К отчету было приложено фото:
gps-fail-black-sea.jpg.

Издание The Maritime Executiveприводит полный диалог капитана судна с береговой охраной.

После того, как береговая охрана удостоверилась в том, что нет аномалий в части сигнала GPS, космической погоды и в данный момент не ведутся никакие испытания оборудования, капитану посоветовали проверить точность и исправность его приборов GPS, поскольку в этой зоне она должна была составлять три метра.

Капитан ответил:

«Благодарю за ответ. Подтверждаю, что мои приборы GPS в полном порядке.

Мы несколько раз провели самопроверку, всё работает в штатном режиме.

Подтверждаю, что все корабли в этой зоне (более 20 кораблей) столкнулись с такой же проблемой.

Я лично связался с ними в диапазоне ОВЧ, все подтверждают проблему.

Иногда прибор показывает правильное местонахождение, иногда нет. GPS иногда теряет позицию или показывает неверную позицию (с высоким показателем HDOP).

На протяжении нескольких дней, GPS присваивал нам позицию на суше (у аэропорта Геленджик), но на самом деле судно находилось более чем в 25 морских милях от него.

Прошлой ночью позиция была верной при том, что поступали сообщения «GPS потерял местоположение»; затем сигнал приходил в норму.

Сейчас приборы снова показывают категорически неверное положение.

Прилагаю снимки которые были сделаны мной 24 июня в 05:45 по универ. времени UTC (30 минут назад).

Примечание: вы можете проверить такие весбайты как MarineTraffic и скорее всего обнаружите, что корабли движутся рядом по суше.

В интервью изданию New Scientist эксперты заявили, что считают этот инцидент первым задокументированным случаем намеренной дезориентации GPS.

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До этого считалось, что наибольшей угрозой для GPS является создание организованных помех, при котором сигнал со спутника маскируется шумом. Но источник таких помех достаточно легко вычислить, а значит и устранить, чего не скажешь о дезориентации.

Дэвид Ласт, бывший президент Британского королевского институтанавигации заявил журналистам New Scientist: «Организованные помехи вырубают приемник, намеренная дезориентация заставляет его лгать».

Оказалось, что некоторые западные эксперты годами предупреждали о такой угрозе.

Ещё в 2013 доктор Тод Хамфрис, доцент Техасского университета в Остине демонстрировал, как можно сбить яхту с курса при помощи ложных сигналов GPS.

Доктор Хамфрис заявил, что поведение приемника в Черном море было очень похоже на контролируемые атаки, проводимые его командой. Именно Хамфрис и предположил, что Россия проводит испытания нового кибероружия и его применения в электронной войне.

«У меня стойкое ощущение, что это изобретение будет использовано во зло», — заявил он.

«С 2016 года некоторые приложения для смартфонов, в том числе и Pokemon Go совершенно необъяснимо перенаправляли пользователей из Кремля в аэропорт Внуково, который находится как раз в 32 километрах. А сейчас эти методы дезориентации простираются гораздо дальше Кремля», — говорится в статье New Scientist.

 

 

 

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