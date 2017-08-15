Запад в шоке: «Секретное оружие» России «зашвырнуло на сушу» 20 кораблей США

После загадочного исчезновения более 20 кораблей у берегов Новороссийска и не менее таинственного обнаружения их на суше (!) западная пресса начала наперебой строить догадки, а эксперты сообщили, что Россия испытывает новое кибероружие, которое непременно «будет использовано во зло».

На Западе встревожены из-за появления информации о том, что Россия испытала новейшее кибероружие на американских кораблях. Ряд СМИ США и Великобритании опубликовали материалы о том, что в Чёрном море произошёл пугающий инцидент: 22 июня сразу несколько десятков экипажей американских кораблей заметили, что их спутниковые системы навигации GPS показывают совершенно неверные данные о положении судов.

Так один из кораблей флота США, судя по показаниям GPS, вдруг оказался в 32 км от моря, на суше, в российском городе Геленджик. Аналогичные странности заметили еще 20 кораблей, находящиеся вблизи российских берегов.

Отчёт флота США

В июне Управление торгового флота США представило странный отчет, согласно которому по меньшей мере 20 кораблей на приборах слежения находились на 32 километра вглубь суши, хотя фактически они были в акватории Черного моря.