Вселенная аниме. Откровения бывшей фанатки

Чему учит аниме, или «не всё то золото, что блестит».

Здравствуйте, дорогие друзья! Каких только тем не касались в рамках проекта «Научи хорошему» – популярные сериалы, мультипликация, продажный глянец, люди-бренды, скрытая реклама и многое другое. Но, кажется, была тема, которую раскрыли не полностью, не совсем оценив значимость этого явления в современной массовой культуре. Аниме – вот о чём сегодня пойдет речь.

Будучи ещё год назад анимешницей, могу с уверенностью сказать – несмотря на различия жанров, персонажей и сюжетов, техники рисования, почти все аниме делаются по узнаваемому шаблону, который копируется из раза в раз, закрепляя идеи, навязчиво внушаемые зрителю.

И я тут не говорю о том, что японские аниме якобы плоские и неинтересные, или сделаны без фантазии. Напротив, яркие миры, сильные эмоциональные моменты, комедийные персонажи (об этом чуть позже), драма каждого героя, запоминающиеся характеры со своими чудными особенностями, которых никогда не встретишь в реальной жизни – это всё присутствует в аниме, но есть и многое другое, что по неизвестным мне причинам не принято выносить на публичное обсуждение.

Чтобы продемонстрировать общую похожесть основных содержательных закладок в анимационной продукции разных жанров, я выбрала одни из самых популярных мультфильмов, в прошлом любимых мною и просмотренных от начала до конца, иногда даже по нескольку раз.

В мой список попали:

Комедийный многосерийный фэнтези-боевик и этти (раздевание девушек в самые неподходящие моменты) «Сказка о Хвосте Феи» (+16). Комедийный фэнтези-боевик «Тёмный дворецкий» (16+). Боевик-трагикомедия «Ангельские ритмы» (12+). Комедийная повседневность «Кей-он» (6+). Комедийная мелодрама «Очень приятно, Бог» (14+). Комедийная мелодрама фэнтези-боевик «Бездомный Бог» (16+). Боевик-драма «Токийский гуль» (18+). Комедийный боевик «Наруто» (14+).

Все эти аниме узнаваемы и популярны, сделаны по наивысшим стандартам качества этого направления киноискусства, вокруг этих произведений сформирован положительный ореол в информационном поле. Но как это часто бывает, практически нигде нет информации о том, какие идеи и смыслы транслируют эти произведения в головы зрителей, проще говоря, чему они учат.

Давайте рассмотрим темы, которые, несмотря на общее различие сюжетов, присутствуют почти во всех аниме из приведенного мной списка.

Тема 1. Самоотравление

Всегда смущало, почему в Японии – одной из наиболее активно борющейся с курением стране, в аниме тиражируются персонажи, которые сами себя регулярно отравляют алкоголем и табаком.

В качестве примера приведу здесь в прошлом мой любимый мультфильм «Сказка о Хвосте Феи». Это одна из культовых многосерийных картин комедийного жанра, без упоминания которой не обходится ни один список лучших аниме современности, которые должен посмотреть каждый уважающий себя любитель японской анимации. Это аниме знает весь мир. На какие языки оно только не переведено! А главная героиня – Люси Сердоболия (в русском дубляже озвучивающей компании Анкорда), блондинка с глубоким декольте, недавно стала одним из самых узнаваемых в Японии аниме-персонажей женского пола.

«Сказка о Хвосте Феи» рассказывает о девушке, которая мечтает стать богатой волшебницей и давать интервью модным журналам. Но, как назло, в гильдию волшебников, в которую Люси хочет попасть, просто так никого не принимают. Обязательно нужны связи и деньги. Девушка остаётся ни с чем до тех пор, пока не встречает паренька Нацу Драгнила, который и помогает ей попасть в гильдию. Дальше начинаются все их странствия и путешествия на 300 серий, а, может и больше.

«Хвост феи» представляет собой гильдию мечты, в которой герои могут спокойно употреблять алкоголь, драться с товарищами, заниматься развратом, крушить всё вокруг, курить и публично совершать другие непристойности, которые бы не сделал ни один нормальный человек, оказавшись на их месте. Такое поведение в аниме называется «свободой», в рамках которой герои как бы обретают себя, самореализуются, – на этих темах постоянно акцентируется внимание аудитории. Если же уйти от атмосферы праздника и веселья, формируемой сериалом, то по существу всё это больше похоже на бордель с вызывающе откровенно одетыми девицами, и по совместительству кабак и притон для преступников.

Почему они преступники? Да потому, что задача этих волшебников по найму помогать людям за деньги. Главных героев решительно не волнует, на какое дело они идут, лишь бы заплатили. И даже если ребята берутся за честную работу, они рушат всё на своём пути, бьют друг друга и веселятся от этого.

Сейчас я уже понимаю, что всё это является пропагандой праздного образа жизни, культа потребления, алкоголя, курения, разврата. Все это смакуется из серии в серию, крупным планом, с юмором и продуманной сюжетной линией каждого персонажа, заставляющей сопереживать герою. Но я начала смотреть этот сериал в 12 лет и тогда, естественно, весь антураж воспринимался мною совсем по-другому.

К сожалению, это главная особенность данного аниме – вроде бы герои положительные – весёлые, забавные, радостные, а по сути, ведут себя хуже, чем последние дегенераты. Разве что не убивают, а так полный набор качеств для начинающего бандита или, как минимум, инфантила и тунеядца. Хотя, поправлюсь, есть всё-таки в этом аниме кое-что стоящее: верность своим собутыльникам – товарищам по гильдии (сарказм).

Посыл зрителю: деградируй, пей, ешь, сладко спи и живи так, будто завтра не наступит! Пьянство, пошлость и разврат, безответственность, леность – признаки геройства. Вот чему в завуалированной форме обучает зрителей это аниме. Но чтобы это осознать, надо знать, каким образом экранные модели поведения влияют на нашу психику и мировоззрение.

Приведу пример, чтобы вы лучше представили всю низость пропагандируемых идей. В одной из недавних OVA (OVA – короткие серии с теми же персонажами, дополнения к событиям мультсериала, часто не связанные с общим сюжетом), на Новый Год члены гильдии споили алкоголем 12-летнюю девочку Венди. Временной интервал видео 12:20 – 13:00:

А в одном из блоков сезонов нам лучше раскрывают еще одного персонажа – милую алкоголичку и проститутку, которая в кадре всегда красуется в лифчике и в штанах. Больше на «барышне» ничего нет. Мало того, что Кана Альберона пьёт всегда и в любых ситуациях и не пьянеет (это её суперспособность), так ещё и шикарно выглядит, играет в карты и гадает. Таким образом, зрителю внушается идея нормальности постоянного употребления алкоголя, при этом об отрицательных последствиях самоотравления ничего не говорится.

Немного подробностей сюжета: в начале Кана показана несчастной девушкой. Её отец Гилберц – один из сильнейших персонажей этого аниме, развратничал направо и налево, и в результате одного из таких его гуляний родилась Кана, но Гилберц об этом не знал. Мать девушки вскоре погибла и Кана пошла в гильдию, в ту, где был её отец, но не говорила ему долгое время, что она – его дочь. Там её и научили и пить, и в карты «резаться».

Алкоголики есть практически во всех аниме, правда не так сильно бросаются в глаза. Где-то, например, в «Темном дворецком», «Бездомном Боге», «Наруто» – есть центральный персонаж-алкоголик, да и другие регулярно «культурно лакают». При этом их поведение, конечно же, не порицается. Где-то алкоголь и табак встречаются в эпизодических сценах, кто-то себе наливает, кто-то курит. Но, как и в «Сказке о Хвосте Феи», о негативных последствиях и аморальном поведении не упоминается.

Тема 2. Отношение к смерти

Точно не знаю, есть ли в Японии культ смерти, но в аниме его более чем достаточно. У персонажей некоторых популярных аниме смерть вызывает не чувство ужаса, страха, отторжения, а скорее радость, смех, улыбку, служит поводом для циничного чёрного юмора.

В аниме «Тёмный дворецкий» и «Ангельские ритмы» понятие культа смерти проходит лейтмотивом через весь сюжет. И если в «Тёмном дворецком» это хоть как-то оправдано и логично, ведь там описывается альтернативная Англия времён Шерлока Холмса, где много мрачных сцен и убийств и понятно, что создатели решили повествование цинично «смягчить», добавив юморка, то в «Ангельских ритмах» – это явно добавлено для пропаганды. Топорно, дёшево и сердито.

В «Ангельских ритмах» по сюжету школьники, которые погибли по вине Бога (да, сюжет полон богохульства и глумления над верой), попадают в место, где они всё ещё живут и доделывают какие-то дела, которые не смогли сделать в прошлом, пока были живы. Вроде сочувствуешь каждому герою картины, но персонажи не винят себя за какие-то поступки, из-за которых их и не стало, а осуждают Бога, который якобы сделал всё это специально, для издёвки.

Там удивительно цинично и гадко смеются над смертью, насилием и над всем, что связано с физической болью персонажей. Каждый, вдумайтесь, КАЖДЫЙ (!!!) из несчастных школьников погибает в аниме несколько десятков раз! Несколько десятков за 15 серий! Погибает весело, под музыку, с подробностями и со смехом. А потом встаёт и идёт дальше. А бьются они, только представьте, с ангелом, милой девочкой-тихоней, которая по сюжету выступает посланницей Бога. Так что это ещё и сатанизм в чистом виде.

Кстати, потом они и истинного Бога находят. И знаете, кем он был? Обычным мальчиком, обиженным на весь мир, которому было скучно и который создал целую вселенную, просто чтобы развлечься. Представляете, как будет вести себя человек, который сознательно или подсознательно примет такую картину мира?

Главные положительные герои тут также аморальны, как и в «Сказке о хвосте феи». Они ненавидят Бога и хотят ему отомстить за то, что он их погубил раньше времени, а ведь они толком-то ещё не пожили. И поэтому мстят ему, собирая отряд тех, кто будет протестовать против божьего мира и его законов. При этом по возрасту все персонажи – школьники. Они срывают уроки, и выглядит это буднично, как-будто бы по-настоящему, а не в какой-то альтернативной реальности:

Отдельным пунктом также выделяем аниме «Токийский гуль», где все главные положительные герои… Покойники? Убийцы? Нет. Каннибалы. Они живут тем, что едят других людей. А те, кто их ловят, показаны злыми и бессердечными. Полицейские, которые хотят спасти всех от геноцида, как-будто бы, поступают отвратительно.

Главный герой Канеки – наполовину человек, наполовину каннибал, который пытается остаться человеком, ненавидя так называемого гуля/каннибала внутри себя? Дело заканчивается тем, что Канеки становится самым сильным гулем, лучшим из лучших, отринув нравственность и всё человеческое.

Смерть обычных людей в этом аниме показана обыденно – погиб человек и погиб, какая разница, а вот смерть каннибала возводится в трагедию, которая повторяется и повторяется из раза в раз в памяти персонажей, вызывая всё больше грустных эмоций. Степень манипуляции доходит до того, что авторы сами себя загоняют в ловушку и сбрасывают маски – смерть человека, который перебил тысячу гулей, показана радостно, долгожданно, хотя, во всяком случае, живьём он никого в жизни своей не ел и не пытался, просто выполнял долг полицейского. Зато какая трагедия была показана, когда убивали мать из семейства каннибалов на глазах у её дочери! Какая боль и драма! Кощунство, море слёз! А то, сколько эта милая женщина-мать людей съела, вроде как и не имеет значения. Вот такая серая мораль.

Тема 3. Сатанизм

Для японской мультипликации сатанизм – это вовсе не табу, а вполне себе допустимая фишка сюжета, которую часто используют те или иные авторы. Конечно, прямо об этом не говорится и не показывается (разве что только если образ всевышнего демона из преисподней иногда появляется в сюжете). Но с помощью метафор, каких-то деталей человек, который, так или иначе, знаком с религией, учует подвох.

И подводные камни в виде слов в «Ангельских ритмах» «…Всё, чего я хочу – это сразиться с богом. Если он на самом деле существует – это слишком несправедливо! Мы не сделали ничего плохого!» (вторая серия,15.31 -15.40) всего лишь вершина айсберга. Обычно же, чтобы завуалировать данную тему, показывают персонажа-демона, явно нечистую силу, которой сначала герои сопротивляются, но потом понимают, что с ней невозможно бороться, а можно… только присоединиться к ней. Именно так – присоединиться, чтобы он (бес, демон и т.д.) обрёл контроль над тобой, а не ты над ним.

Ярче всего эта тема прослеживается в любимом всеми «Наруто» – культовой японской картине, о которой слышали даже те, кто ни разу не видели и не смотрели аниме. Сюжет такой: паренька Наруто ненавидит и избегает вся деревня, в которой он живёт. У него нет ни друзей, ни родителей (это один из способов заставить сопереживать персонажу), но так случилось потому, что в нём сидит опаснейший демон, которого в него заключили. То есть, герой не виноват – он жертва обстоятельств (опять же, инструмент привлечения симпатий зрителей).

Конечно, сначала это страшновато выглядит – паренёк как будто одержим бесом, его изнутри раздирает на части, но потом он начинает приспосабливаться, учится жить с этим. Когда у Наруто начинаются приступы ярости, существо, живущее в мальчике, обретает над ним полный контроль и даже помогает победить нескольких врагов. Потом, конечно же, беса из Наруто временно изгоняют, и всё начинается по новой. Такой сюжет, подразумевающий тему одержимости демоном, помогающим решать проблемы, не может не настораживать.

Такая же ситуация с «Тёмным дворецким». Там мальчик на всю жизнь привязывает себя к бесу Себастьяну. После смерти главного героя нечистый, с которым он связан, по договору поглотит его душу. Несмотря на это, образ демона всячески идеализируется: он хорошо готовит, вежлив, обаятелен, красив, любит главного героя (и непонятно как – то ли по-дружески, то ли по-настоящему влюблён), в общем, показан в высшей степени привлекательным персонажем.

Сначала главный герой, как и Наруто, протестует. Он хамит бесу, делает всё, чтобы тот от него отстал (и его желания вполне понятны адекватному человеку), но потом… начинает с ним дружить. Присоединяется к нему и понимает, что всё равно лучше, сильнее, красивее и прочее-прочее, никого нет, кроме этого Себастьяна. По аналогии с сюжетом «Ангельских ритмов» здесь тоже ведётся борьба с ангелом. А под конец Сиэль, главный герой, сам становится демоном. Вот такой сатанизм в чистом виде, согласно которому зрителю через образ главного героя предлагается мысленно пройти путь от человека к демонической сущности.

Но на самом деле это вовсе не самый ужасный пример антиморали японской анимации. Есть аниме в этом плане гораздо хуже. «Повелитель тьмы на подработке» – очень популярное, узнаваемое, комедийное аниме, где главный герой… Кто? Правильно, дьявол. И он нормальный парень. Не антигерой. Просто дьявол и всё. Его отец – главный в аду. А есть и аниме «Синий экзорцист», где у главного героя отец тоже сатана. И таких примеров – тысячи по всей аниме-индустрии. Тема демонов и их крутости, суперспособностей очень популярна. Все их там любят и уважают.

В моей подборке, в мелодраме «Очень приятно, Бог», главная положительная героиня влюбляется в демона, и он за ней ухаживает. Хотя по сюжету девушка является богиней, но кому какое дело, для пропаганды даже это неважно. Сказано, сделать идиллию для встречи с нечистым – сделаем!

Тема 4. Образ родителей

Какое бы вы аниме не включили, сколько бы не пересмотрели жанров, сюжетов, интриг, не найдёте ни одной (Хаяо Миядзаки не считается) картины, где у героев были бы нормальные, здоровые, живые родители, которые бы помогали персонажам, а не губили их. В большинстве случаев они там вообще отсутствуют, что, возможно, даже к лучшему, так как если родители главного героя всё же появляются в кадре или в сюжете, то всё, что они делают, – это пьют, издеваются над его психикой и ведут себя аморально, даже хуже, чем главные антигерои.

В «Хвосте Феи» персонажи – либо сироты, либо у них такая семья, что «вешаться можно». Отец главной героини пытался разбомбить гильдию, в которой она жила, и заплатил наёмникам, чтобы девушку насильно выкрали и привезли к нему. В «Тёмном дворецком» герои – сироты, в «Очень приятно, Бог» тоже. «Токийский гуль», «Ангельские ритмы», «Наруто»… Да, там всё тоже плохо с семьями. Из остальных аниме в рассматриваемой подборке семья в кадре не показывается, но по умолчанию она имеется. В этом плане аниме «Кей-он» и «Бездомный Бог» несколько отличаются в лучшую сторону.

После этого прошу не удивляться, почему у ребёнка, который смотрит японскую анимацию, неизбежно формируется ненависть или отчуждённость от родителей.

Тема 5.Извращения и секс.

Думаю, что на этом моменте впервые в статье стоит упомянуть возрастные ограничения. Хотя анимешников они в большинстве своём мало волнуют, но всё же. Подлость аниме-продукции в том, что там даже в самом детском, невинном аниме для школьного возраста (не старшего, нет), обязательно включат какую-нибудь пошлость.

Так, например, в добром «Кей-оне», без насилия, криков и матерной брани (хотя это ещё зависит от того, в какой озвучке смотреть), всё равно встречаются шутки в таком стиле. Одевается одна из героинь (школьница лет 12) в купальник, чтобы искупаться, и ей тут же говорят «Ух ты, ты где такие… (ясно, думаю, что) отрастила?»

Но это ещё довольно невинно. В «Сказке о Хвосте Феи» персонажи всё время раздеваются перед аудиторией (как женские, так и мужские) и обсуждают пошлые темы в разговорах. В «Тёмном дворецком» мальчик и привязанный к нему демон ведут себя как «парочка». Учитывая их разницу в возрасте и то, что оба мужского пола – то здесь, наверное, можно вести речь о продвижении педофилии, сатанизма, да ещё и педерастии в одном флаконе. А в паре моментов главный герой так и вовсе переодевается в девочку.

Также в этом аниме засветился открытый педераст – маньяк и псих с бензопилой по имени Грелль Сатклифф, который влюблён в Себастьяна, того самого беса-педофила.

В «Ангельских ритмах» и «Бездомном Боге» персонажи хотя и школьники, но периодически шутят на тему секса. Зато по теме извращений там ничего нет. И на том спасибо.

В относительно мягком по смыслам аниме «Очень приятно, Бог» на заднем плане, в массовке, есть персонаж-трансвестит Отохико. Он мало того, что трансвестит и выглядит, как женщина, так ещё и педераст.

В «Токийском гуле» – утончённым, изысканным и вежливым показан педофил, влюблённый в главного героя – каннибал Гурман.

И это мы не затрагиваем такие жанры аниме как «юри», «этти», «сёнен-ай», «яой» и прочее (людям со слабой психикой лучше не углубляться в эти темы, да и с крепкой тоже не стоит, хотя большинство анимешников с ними хорошо знакомы). Эти жанры созданы специально для тех, кто воспринимает педерастию в качестве нормы. Там этот образ извращений уже не так красив, как для неподготовленных толерантных мечтателей, а всё становится больше похоже на «обычную любовь» простых смертных. Привет, привет, разденься и всё. Там пошлость, постельные сцены показаны крупным планом, в каждой серии по несколько раз, там персонажи буквально, извините, кидаются друг на друга. Именно в таких жанрах извращенцы показаны со своим истинным лицом – теми, кем они являются на самом деле – животными. Но опять же, инстинктивное поведение – не порицается, а возводится в культ.

Тема 6. Феминофашизм

Одно название темы уже обо всём говорит за себя, да так, что и добавить больше нечего. Мужчина в аниме может быть кем угодно – умным, сильным, красивым, но… он не может превосходить хоть в чём-то женщину.

В аниме среди популярных типовых моделей главных героев можно встретить не только алкоголика или трансвестита, но и агрессивную, злобную женщину, которая сильнее всех мужских персонажей и избивает не только противников, но ещё и положительных мужчин-героев, которые её боятся.

Анимешницей я перестала быть, когда поняла всю гнусность, всю жестокость этого совершенно искусственного образа амазонки, который якобы является идеалом для каждой, уважающей себя девушки (навязывается стереотип, что традиционные представления о «слабом и прекрасном поле» – это инструмент унижения женщин). И моя любимая когда-то Эльза Алая или же Титания из аниме «Сказка о Хвосте Феи» стали ненавидимы и презираемы мною, ведь то, что они себе позволяют, может за одно мгновение перечеркнуть нормальные представления о женской природе.

Эльза бьёт своих друзей Нацу и Грея, она представлена как персонаж более высокого статуса и с развитым интеллектом. Агрессивный кретин-извращенец, не умеющий хоть как-то себя контролировать, Нацу Драгнил (на картинке справа) и Грей Отмороженный (на картинке слева – тоже любитель женских прелестей и предстать перед публикой абсолютно голым), боятся этой, я извиняюсь, ненормальной самки до дрожи в коленях.

Такой же типаж так называемой «женщины» есть и в «Тёмном дворецком», и в «Токийской гуле», и в «Ангельских ритмах» и даже в «Наруто».

Тема 7. Особенности анимации

Чтобы вы лучше меня поняли, давайте я загадаю вам загадку. Готовы?

Видели ли вы или ваши знакомые хоть одно аниме, в котором женские персонажи не ходили бы в коротких юбках? Картины японской мультипликации, в которых говорится о какой-то исторической эпохе, где по понятным причинам другие наряды, ясное дело, не считаются.

Хотите ответ? Нет такого аниме. Оно ещё, видимо, не создано. И никогда не будет, а если и есть – то одно на миллиард.

Сознательно это добавлено или со злым умыслом, не знаю, но отпечаток на общественном сознании это оставило. Красивая – значит, в короткой юбке. И никак иначе. Но не в юбках только дело. А в том, что у всех аниме-героинь огромные глазищи, длинные, распущенные волосы, выдающиеся формы 90-60-90.

С мальчиками вопрос анимации не такой острый – их изображают скорее худыми и не очень накаченными, чтобы феминистки на их фоне внушительней смотрелись. Например, аниме «Мастера меча онлайн». Хилый главный герой и рядом с ним сильная девушка.

Но задумывались ли вы, с какой целью это может быть добавлено? А я вам отвечу. Чтобы легализовать проституцию, и чтобы образ девушки лёгкого поведения перестал бы казаться какой-то аморальщиной. Ведь зачем целомудренно, закрыто одеваться, если твоя любимая героиня выглядит иначе? Короткая юбка ей идёт и мне, наверняка, тоже!

Тема 8. Образ добра и зла

Думаю, что только во вселенной, где доминирует так называемая «серая мораль», положительным персонажем можно показать каннибала, извращенца, маньяка или ещё кого похуже. Например, сына дьявола.

Но в аниме такого «добра» навалом! Главный герой может насиловать, убивать, воровать, бить неповинных людей, развратничать, пить, курить, материться, есть людей, всё, что душе угодно, лишь бы у него была трогательная история!

Например, в «Сказке о Хвосте Феи» не проходит ни серии, чтобы главные положительные герои кого-нибудь не избили (часто страдают и совершенно невиновные), или не разрушили целый город. В драке они совершенно себя не контролируют, «мутузят» всех, кто попадётся на глаза. И потом ничего не восстанавливают, а так и уходят, сломав все здания города до основания и оставив калеками половину жителей.

Тема 9. «Трудности» перевода

Теперь поговорим о русской локализации всех этих японских «шедевров». Не знаю, кто оплачивает перевод и переозвучку всех этих мультфильмов, но на выходе получается следующее. Дорогие родители! Если вы услышите, что в комнате вашего сокровища пошло, вульгарно и с обилием трёхэтажного мата ругается какой-то полупьяный мужик, не пугайтесь, что к вам пришли преступники! На самом деле, это ваше солнышко сидит и смотрит какое-нибудь аниме 6+,но дубляж на русском только один – с такими ругательствами.

Конечно, это сейчас была плохая шутка, но смысл, я думаю, понятен. Так, для относительно хорошего и доброго аниме «Кей-он» вышла грязная и мерзкая озвучка некой компании «Анкорд», в результате чего детский по замыслу мультфильм оказался наполнен матом, пошлостью и таким обилием нецензурщины, что плохая компания нервно курит в сторонке, слишком приличная для таких слов.

Выводы:

Подводя итог, стоит сказать следующее. Подавляющее большинство мультфильмов аниме в воспитательном отношении носит исключительно деструктивный характер, при этом степень грязи и пошлости, которыми наполнена японская анимация, значительно превосходит даже всё то, что сегодня хлынуло в Россию с Запада. Отдельные поучительные и чистые в нравственном плане работы, такие как мультфильмы Хаяо Миядзаки, служат привлекательной обёрткой, по факту наживкой для неискушенных детей и взрослых, которую пиарят в СМИ, на которую ссылаются сами анимешники, когда речь заходит о поучительной составляющей мультиков, и через которую людей обычно вовлекают в этот информационный поток.

Учитывая, что даже взрослые любители аниме зачастую не осознают вреда транслируемых моделей поведения и готовы защищать эту мультпродукцию, то дети, по какой-то причине подсевшие на аниме, в силу отсутствия развитого критического мышления оказываются в высшей степени беззащитны перед привлекательностью большеглазых и чувственных рисованных персонажей. Получая этот контент из интернета, они естественно игнорируют возрастные ограничения и быстро переходят на картины с высоким возрастным рейтингом, содержание которых способно в прямом смысле перевернуть их представления о мире, морали, нравственности.

Берегите детей и думайте о том, какие фильмы вы сами привыкли смотреть.

Ксения Дубровская

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Источник: whatisgood.ru