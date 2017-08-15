Строем – во дворянство.

Российская элита присягает самодержавию

Очень интересную статистику собрал философ и журналист Андрей Тимесков: как выяснилось, значительная часть российской элиты, помимо государственных должностей и званий, обзавелась и дворянскими титулами. К чему бы это?

По мнению Андрея Тимескова, в афёру с кодовым названием «дворянская игра» уже вступили люди в таких чинах и званиях, что обвинить их в легкомыслии и слабоумии нельзя.

Ещё при «раннем» Путине российское чиновничество дружно иактивно потянулось во дворянство, а генералитет и вовсе замаршировал туда строем. Если верить официальному сайту «Российского Императорского Дома», первым таким "дворянином" из числа высокопоставленных российских чиновников стал генерал-полковник Валерий Манилов. 4 августа 2001 года Мария Владимировна подписала грамоту о награждении его орденом Святой Анны 1-й степени. Согласно дореволюционному статуту ордена, это означало получение потомственного дворянства. За какие заслуги обрел дворянство бывший член КПСС и политработник, «Императорский Дом» не сообщил.

Уже через четыре месяца после «Анны», 19 декабря 2001 года, Валерий Леонидович получает из рук Марии Владимировны Романовой (по матери Багратион-Мухранской ) новую регалию – знак Военного ордена Святителя Николая Чудотворца, тоже 1-й степени. В тот день вместе с Маниловым кавалерами высшей степени сей регалии стали представители цвета тогдашней армии: начальник Генштаба Анатолий Квашнин, его первый заместитель Юрий Балуевский, начальник ГРУ (Главное разведывательное управление-ред.) Валентин Корабельников, командующий войсками СКВО (Северо-Кавказский военный округ – ред.) Геннадий Трошев, начальник его штаба Владимир Булгаков, губернатор Московской области Борис Громов. Среди «лауреатов» второй степени были начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ генерал-полковник Виталий Азаров, замкомандующего войсками СКВО генерал-майор Сергей Кизюн, командармы – генерал-лейтенант Валерий Герасимов и генерал-лейтенант Сергей Макаров, тогдашний губернатор Ульяновской области генерал-лейтенант Владимир Шаманов, начальник Военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Кирилин, генерал-лейтенант неизвестного рода войск Михаил Кожевников, бывший военный комендант Чечни генерал-лейтенант Иван Бабичев…

По своему происхождению «новые дворяне», как на подбор, были «от сохи»: потомственных дворян среди них нет. В этой связи потомки древних дворянских родов (Шереметевых, Трубецких и др.) крайне возмутились и написали Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом не допустить предоставления Марии Романовой права возводить мещан во дворянство.

В дальнейшем «одворяниться» по «Всемилостивейше пожалованному» ордену Николая Чудотворца (или, разнообразия ради, Св.Анны) сочли необходимым чуть не все товарищи в генеральской форме. В публикуемых на сайте «Российский Императорский Дом» списках кавалеров можно встретить имена начальников Главного автобронетанкового управления Минобороны, Главного управления боевой подготовки, управлений Генштаба, начальников войск инженерных, железнодорожных, связи, командующих военными округами, начальников военных академий.

Это совсем не значит, что у всех неожиданно обнаружились благородные корни: источником обретения «дворянства» них стал «Российский Императорский Дом». Точнее, возглавляющая его «Государыня Великая Княгиня» Мария Владимировна.

Между тем, напоминает Андрей Тимесков, Мария Владимировна — дочка великого князя Кирилла Владимировича Романова — двоюродного брата последнего российского императора Николая II и Обергруппенфюрера СС, который открыто поддерживал нацистов, был близок к Адольфу Гитлеру и во время войны находился в его штабе, готовя себя к марионеточному правлению после покорения СССР.





Отец Марии Владимировны — Кирилл Владимирович Романов служил обергруппенфюрером ССВо время Великой Отечественной войны отец "ея императорскаго величества" командовал Корпусом Императорской Армии и Флота. Ему подчинялись все монархисты во французской дивизии СС «Шарлемань», бельгийской дивизии СС «Валлония», датском корпусе СС. В конце войны он объединил свой императорский корпус с 1-й РНА генерала Бориса Смысловского, вместе с которым сбежал в Лихтенштейн.Вот из этих рук и получают дворянство военнослужащие страны, понесшей огромные потери в войне с гитлеровским Третьим Рейхом…

Не надо думать, что в "новое дворянство" стремятся только офицеры. Охотно принимают фальшивое дворянство из рук самозванного "императорского величества" также высокопоставленные государственные служащие, иерархи РПЦ и воротилы отечественного бизнеса: Сергей Степашин, председатель Счетной палаты и генерал-полковник, стал дворянином «по Всемилостивейше пожалованному 15 июля 2002 г. Военному ордену Святителя Николая Чудотворца 1-й ст.». 23 декабря 2008 года «в воздаяние заслуг перед Отечеством и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения» ордена Св.Анны 2-й степени удостоен председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров. В 2010 году кавалером «Анны на шею» стал уроженец села Бандурово Гайворонского района Кировоградской области вице-премьер Дмитрий Козак. 12 мая 2009 года Мария Владимировна вручила грамоту и возложила знаки ордена Св.Анны 1-й степени на главу Администрации Президента России Сергея Нарышкина. И действо это состоялось «в Кремле в здании Администрации Президента РФ».

Во дворянство попало все высшее руководство «Норникеля». В декабре 2009 года ордена Св. Анны 2-й степени удостоились владелец крупного пакета акций «Норникеля» Владимир Потанин. Тогда же Анну 3-й степени получил и Олег Пивоварчук, первый зам. гендиректора «Норникеля». А в 2010-м «Анну на шею» получил и Андрей Клишас, президент «Норникеля». Очень интересно описание церемонии награждения: «После этого руководитель Администрации Президента РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин (кавалер того же ордена 1-й степени) преподнес В. О. Потанину шпагу – символ дворянского звания и служения Отечеству».

Не обделены псевдодворянством и губернаторы. Первым из них наградили Бориса Громова. Такого же «Николая» 1-й степени получил Владимир Чуб, до 2010 года возглавлявший Ростовскую область.В 2007 году дворянством осчастливили губернатора Приморского края Сергея Дарькина с супругой и дочкой. Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка тоже стал кавалером Николая Чудотворца 1-й степени. А вот губернатор Ивановской области Михаил Мень в декабре 2010 года награжден Анной всего лишь 3-й степени…

Возникает естественный вопрос, — почему Президент демократической страны смотрит сквозь пальцы на все эти "вольные упражнения" монархистов из своего ближнего и дальнего окружения!? — задается вопросом автор блога, пытаясь ответить на него ссылкой на конспирологическую версию о возможном восстановлении монархии в России под началом нынешнего президента.

Но если не принимать всерьез такой сценарий, то в любом случае остается вопрос: а зачем всем этим господам нужны фальшивые звания и незаслуженные "ордена"?

Ответ скорее всего лежит в сфере мелочного тщеславия.

Источник: nnm.me