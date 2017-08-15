Строем – во дворянство.
Российская элита присягает самодержавию
Очень интересную статистику собрал философ и журналист Андрей Тимесков: как выяснилось, значительная часть российской элиты, помимо государственных должностей и званий, обзавелась и дворянскими титулами. К чему бы это?
По мнению Андрея Тимескова, в афёру с кодовым названием «дворянская игра» уже вступили люди в таких чинах и званиях, что обвинить их в легкомыслии и слабоумии нельзя.
Ещё при «раннем» Путине российское чиновничество дружно иактивно потянулось во дворянство, а генералитет и вовсе замаршировал туда строем. Если верить официальному сайту «Российского Императорского Дома», первым таким "дворянином" из числа высокопоставленных российских чиновников стал генерал-полковник Валерий Манилов. 4 августа 2001 года Мария Владимировна подписала грамоту о награждении его орденом Святой Анны 1-й степени. Согласно дореволюционному статуту ордена, это означало получение потомственного дворянства. За какие заслуги обрел дворянство бывший член КПСС и политработник, «Императорский Дом» не сообщил.
Уже через четыре месяца после «Анны», 19 декабря 2001 года, Валерий Леонидович получает из рук Марии Владимировны Романовой (по матери Багратион-Мухранской ) новую регалию – знак Военного ордена Святителя Николая Чудотворца, тоже 1-й степени. В тот день вместе с Маниловым кавалерами высшей степени сей регалии стали представители цвета тогдашней армии: начальник Генштаба Анатолий Квашнин, его первый заместитель Юрий Балуевский, начальник ГРУ (Главное разведывательное управление-ред.) Валентин Корабельников, командующий войсками СКВО (Северо-Кавказский военный округ – ред.) Геннадий Трошев, начальник его штаба Владимир Булгаков, губернатор Московской области Борис Громов. Среди «лауреатов» второй степени были начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ генерал-полковник Виталий Азаров, замкомандующего войсками СКВО генерал-майор Сергей Кизюн, командармы – генерал-лейтенант Валерий Герасимов и генерал-лейтенант Сергей Макаров, тогдашний губернатор Ульяновской области генерал-лейтенант Владимир Шаманов, начальник Военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Кирилин, генерал-лейтенант неизвестного рода войск Михаил Кожевников, бывший военный комендант Чечни генерал-лейтенант Иван Бабичев…
По своему происхождению «новые дворяне», как на подбор, были «от сохи»: потомственных дворян среди них нет. В этой связи потомки древних дворянских родов (Шереметевых, Трубецких и др.) крайне возмутились и написали Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом не допустить предоставления Марии Романовой права возводить мещан во дворянство.
В дальнейшем «одворяниться» по «Всемилостивейше пожалованному» ордену Николая Чудотворца (или, разнообразия ради, Св.Анны) сочли необходимым чуть не все товарищи в генеральской форме. В публикуемых на сайте «Российский Императорский Дом» списках кавалеров можно встретить имена начальников Главного автобронетанкового управления Минобороны, Главного управления боевой подготовки, управлений Генштаба, начальников войск инженерных, железнодорожных, связи, командующих военными округами, начальников военных академий.
Это совсем не значит, что у всех неожиданно обнаружились благородные корни: источником обретения «дворянства» них стал «Российский Императорский Дом». Точнее, возглавляющая его «Государыня Великая Княгиня» Мария Владимировна.
Между тем, напоминает Андрей Тимесков, Мария Владимировна — дочка великого князя Кирилла Владимировича Романова — двоюродного брата последнего российского императора Николая II и Обергруппенфюрера СС, который открыто поддерживал нацистов, был близок к Адольфу Гитлеру и во время войны находился в его штабе, готовя себя к марионеточному правлению после покорения СССР.
Отец Марии Владимировны — Кирилл Владимирович Романов служил обергруппенфюрером СС
Во время Великой Отечественной войны отец "ея императорскаго величества" командовал Корпусом Императорской Армии и Флота. Ему подчинялись все монархисты во французской дивизии СС «Шарлемань», бельгийской дивизии СС «Валлония», датском корпусе СС. В конце войны он объединил свой императорский корпус с 1-й РНА генерала Бориса Смысловского, вместе с которым сбежал в Лихтенштейн.
Вот из этих рук и получают дворянство военнослужащие страны, понесшей огромные потери в войне с гитлеровским Третьим Рейхом…
Не надо думать, что в "новое дворянство" стремятся только офицеры. Охотно принимают фальшивое дворянство из рук самозванного "императорского величества" также высокопоставленные государственные служащие, иерархи РПЦ и воротилы отечественного бизнеса: Сергей Степашин, председатель Счетной палаты и генерал-полковник, стал дворянином «по Всемилостивейше пожалованному 15 июля 2002 г. Военному ордену Святителя Николая Чудотворца 1-й ст.». 23 декабря 2008 года «в воздаяние заслуг перед Отечеством и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения» ордена Св.Анны 2-й степени удостоен председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров. В 2010 году кавалером «Анны на шею» стал уроженец села Бандурово Гайворонского района Кировоградской области вице-премьер Дмитрий Козак. 12 мая 2009 года Мария Владимировна вручила грамоту и возложила знаки ордена Св.Анны 1-й степени на главу Администрации Президента России Сергея Нарышкина. И действо это состоялось «в Кремле в здании Администрации Президента РФ».
Во дворянство попало все высшее руководство «Норникеля». В декабре 2009 года ордена Св. Анны 2-й степени удостоились владелец крупного пакета акций «Норникеля» Владимир Потанин. Тогда же Анну 3-й степени получил и Олег Пивоварчук, первый зам. гендиректора «Норникеля». А в 2010-м «Анну на шею» получил и Андрей Клишас, президент «Норникеля». Очень интересно описание церемонии награждения: «После этого руководитель Администрации Президента РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин (кавалер того же ордена 1-й степени) преподнес В. О. Потанину шпагу – символ дворянского звания и служения Отечеству».
Не обделены псевдодворянством и губернаторы. Первым из них наградили Бориса Громова. Такого же «Николая» 1-й степени получил Владимир Чуб, до 2010 года возглавлявший Ростовскую область.В 2007 году дворянством осчастливили губернатора Приморского края Сергея Дарькина с супругой и дочкой. Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка тоже стал кавалером Николая Чудотворца 1-й степени. А вот губернатор Ивановской области Михаил Мень в декабре 2010 года награжден Анной всего лишь 3-й степени…
Возникает естественный вопрос, — почему Президент демократической страны смотрит сквозь пальцы на все эти "вольные упражнения" монархистов из своего ближнего и дальнего окружения!? — задается вопросом автор блога, пытаясь ответить на него ссылкой на конспирологическую версию о возможном восстановлении монархии в России под началом нынешнего президента.
Но если не принимать всерьез такой сценарий, то в любом случае остается вопрос: а зачем всем этим господам нужны фальшивые звания и незаслуженные "ордена"?
Ответ скорее всего лежит в сфере мелочного тщеславия.
Источник: nnm.me
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Не слишком хорошо известный факт, что генералом может стать только еврей, легко объясняет шкурные поступки вышеозначенной публики. жыдобы-дло”от сохи” всегда мечтало забраться повыше, а теперь в мутной воде сегодняшнего бардака такая возможность появилась. Великобританская шмонька Мухосранская одна из многих, которые пытаются развалить российскую армию, поэтому и кидает леща “нашим” еврейским генералам. Да и х.й с ними, пусть одворяниваются и присягают кому хотят. Просто в соответствующий момент нужно применить ст.64 УК СССР и всех расстрелять нах.й, как изменников Родины. Незаменимых людей нет. Отмазки на еврейское происхождение не принимаются. Присягал СССР – будь добр, работай на страну. Нарушил присягу – к стенке. Всё.
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хорошо мыслишь – -(я про твои мысли об еврействе в стране)
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С ума сойти можно от этой элиты,как индейцев бусами ,так их орденами награждают,теперь вообще не только из рук Марии ,но и Путина(все эта когорта евреев одних и тех же ежегодно награждаемых) и изредка ,зачастую посмертно ,кого- то из народа.Все превратили в фарс и фантики,кроме денег.А теперь это сумосбродство Поклонской в Думе с царем ,под руководством же Нарышкина,тот наверное млеет от потомственной фамилии.Вырожденцы какие-то прямо,а куда этот народный любимец Шаманов подался,детей и внучиков решил лишить простонародного происхождения.В основном питерские больны этой гордыней.
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Меня всегда удивляло – откуда у питерцев эта гордыня, как будто бы это не город – инкубатор, в котором сидят сплошь одни дворяне. Помню со времен СССР высокомрное отношение питерцев к москвичам, какое-то больное самолюбие, ревность, что столица не у них. Господи, какая разница – где? Вон хотели сделать в Новосибирске, москвичи только обрадовались, но – не сложилось. Когда пришел к власти Путин, первое, что услышали – столица переезжает в Питер. Ага! Опять облом…
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Отвратительный фарс, в который скатилась правящая верхушка, показавшая, насколько она прогнила и как смердит за километр. Мерзко, убого – и это люди с высшим образованием, карьерой, которые получили в СССР. Как долго развращалась власть на всех уровнях, как глубоко она за все послесталинские годы разъедена тщеславием, безнаказанностью, воровством, коррупцией – настолько, что бесполезно ожидать от нее чего-то позитивного для страны и для народа. Они все – враги, наши враги, удел для которых один – полное и беспощадное истребление!
Пресмыкаться перед потомками фашистов, истреблявших наш народ – что может быть пакостнее и мерзостнее? Нас постепенно уничтожают, издавая соответственные законы – а мы молчим, надеясь как-нибудь выжить. Нас скрутили по рукам и ногам банковскими кредитами, мы повелись на сладкие обещания исполнить мечту – сейчас, здесь: квартира, машина… И теперь молчим, боясь лишиться всего. Хотя нас лишили главного: гордости, независимости, патриотизма… То, где мы живем – это не наша страна: ее продали, распяли, изнасиловали, изуродовали. Боже, спаси Россию! Иосиф Виссарионович Сталин, простите нас за нашу слепоту и глухоту – мы прозрели и ужаснулись, чего лишились: Страны Советов, победившей фашизм и давшей людям возможность гордиться своей Родиной. Просим Вас только об одном: придите, спасите ваше великое детище, которое уничтожают враги России, пробившиеся во власть!!!
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Машку Гогенцоллерн надо гнать сраной метлой из России!
Внучка генерала СС –
Какая она “романова”? -Они (гогенцоллерны) приняли эту фамилию в 1917 году
Удивляет тупость последышей “монархов” ,которые что то из себя хотят ВЫДАВИТЬ -
Эти ******** “убили” Николашку – Но доказательств “убийства” так и нет –
Короче – Опять Россия ничья? Любой приблуда может оседлать Рассеюшку и править в ней?
Так можно и Саакашвили посадить на русский трон – -(он сейчас как раз свободен)
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Самое главное, что наша церковь поддерживает Машку, а она рвется к золоту ФРС!
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” ВАША ЦЕРКОВЬ”??
-Я не принадлежу никакой церквушке или религии (с регалиями ил рыгалами?)
-У нас (СЛАВЯН) есть только ВЕДИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Все остальное – это мусор и наностная пена – -
ФРС держит 88% российского золота -Его заныкал клан ротшильдов и не отдает
Пусть сам его жрет -(можно в твердом виде Можно в жидком (расплавить и влить ему в глотку) – -А приблуды,в лице машки гогенцоллерн,это всего лишь СЛУГИ сатаны (ротшильды и прочие эбры -это тоже слуги сатаны)
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Братья мусульмане – террористы отдыхают :-) у нас к 100 летию свержения, готовят восстановление :-). Вот Путину нельзя никуда ехать, а то будет горбачев “два”. Хотя говлрят, уже была такая попытка :-) . РПЦ без монархии нельзя.
А Поклонская у нас ещё не дворянка?
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Поклонская -это обыкновенная карьеристка – Её взлет по карьерной лестнице просто поражает! -Наверно что то умеет такое что не карьеристам не в домЁк – -
ладно -Пусть Поклонская поднимается выше и выше – Выше ее доброжелателей и ее крышующих -А мы посмотрим -Удержится она на высоте или грохнется
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у поклонской папа -депутат Рады времен ющенко,муж-экс мер мариуполя времен его же.Она неслучайно была поставлена генпрокурором Крыма ,он нее делегации с Марией не вылезали ,все имущество и резиденцию требовали ,путин всучил ей чин генерала и на повышение-обычный ход аппаратный,теперь Дума выглядит не лучше Рады-фрики сплошные так же и СФ-с нарусовой и др.одиозными фамилиями.
Избганные с Соросом повсюду уничтожают историю ,где руша памятники,где оскверняя память историческую.Никто не должен вникать в суть вещей ,а упражняться в слоблудии в СМИ.
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согласен
Сама по себе Поклонская -это НОЛЬ -(то что там она “расследовала” громкие дела и поэтому чтоб ее не убили ее спрятали далеко в России) -это чушь – -Нельзя в России без протеже и “крыши” в верхах власти подняться так быстро -НЕЛЬЗЯ -
Нарусова (шмондя которая сказала что русский народ это *****) превосходно себя чуЙствует и не собирается выходить из ГД РФ и правит (по своим “законам”) этим самым ****** -Были бы в ГД РФ избранные именно от народа- Нарусова бы (вместе со своим выводком Ксенией) села бы и сидела тихо тихо – Но – Деньги! Вот и все
Деньги любят Власть А Власть Деньги
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Обезьяний питомник и обезьяньи ужимки либералов…не хотят замечать того,что народ не тот,что был когда- то при внедрении их в Россию…работают только на НАГЛОСТИ…Но потуги идут…скоро разродятся на свою беду…
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Они просто плюют на народ. Мы для них стали рабами, ******, мнение которого им глубоко безразлично. Достатточно посмотреть на законы, которые для нас пишут – пытаются или уже протолкнули: цель их одна – задушить, уничтожить, заставить нас думать только о том, чтобы дожить до следующего дня. Из-за этого люди стали безразличными, стараются не смотреть, как страдают и умирают рядом, ибо – самим бы выжить. Нас морально уничтожили! Мы боимся подать руку помощи ближнему в страхе потерять работу, этот страх стал приоритетным в нашей жизни! Мы перестали быть самими собой! В СССР у нас страха не было, мы были уверенными в том, что всегда будет достойная работа, что нас всегда защитит профсоюз, что медицина нас вылечит, что дети получат достойное образование, что карьера – удел талантливых, а не богатых и циничных бездарей. Родители отдавали детей в развивающие кружки и секции, и дети заканчивали школу уже разносторонне одаренными! Сейчас дети с потухшими взглядами, они знают, что обществу они безразличны, что получая знания, они не смогут их реализовать, глядя на бьющихся в попытке хоть как-то выжить родителей, они понимают, что это тоже будет их удел. Нет, то, где мы живем – это не страна, а огромная кормушка для кучки дорвавшихся до богатств народа и страны жадных ублюдков, жрущих в три горла. Они взяли власть над нами, а мы беспомощно барахтаемся в их цепких вонючих лапах.
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Как шакала не наряжай арабским скакуном всё равно не станет, а останется шакалом.
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Что мы и наблюдаем.
Как-то нам позвонил наш участковый милиционер (из-за того, что мы жили некоторое время в коммуналке и нам приходилось держать оборону от соседей, пытавшихся прибрать всю квартиру, приходилось заводить дружбу с теми, к кому они ходили катать на нас жалобы (схема известная: убивают, избивают, травят). Так вот, позвонил участковый, и радостно сообщил: приходите, что я покажу, оказывается, я дворянин! Ну мы пришли, гадая, какой у него герб (он Гвоздев) – ведро гвоздей? И он нам показывает сертификат, и сообщает, что ему надыбали этот титул там, где он сделал заказ (были такие ведомства). Вот так, даже участковые у нас – графья.
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“Дворянин” – -То есть ДВОРОВЫЙ -
дВОРОВЫЙ ПЁС -Дворовый дворник и тд
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В нашем теперь понимании и по заслугам они не могут быть дворниками, слишком много чести. А вот прислугой, понятно у кого и при каком дворе они могут быть.
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цитата:
-” Мы отдаавали детей в развивающие кружки и секции, и дети заканчивали школу уже разносторонне одаренными! Сейчас дети с потухшими взглядами, они знают, что обществу они безразличны, что получая знания, они не смогут их реализовать, глядя на бьющихся в попытке хоть как-то выжить родителей, они понимают, что это тоже будет их удел. Нет, то, где мы живем – это не страна, а огромная кормушка для кучки дорвавшихся до богатств народа и страны жадных ублюдков, жрущих в три горла.-”
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Хорошо написал(а)
Вот поэтому люди в России должны быть намного информированней всех остальных Чтоб не повторять ошибок и не бегать по кругу ада который нам устраивают потомки НЕЛЮДЕЙ
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А как это сделать? Я все, что в моих силах, делаю – но этого слишком мало!
И как вырваться из этого адова круга? И возможно ли? Ведь то, что нам устроили – неприемлемо для русского человека! Значит – что?
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Здравия вам и вашей семье!
Надо быть вместе! Вот и все – Быть вместе всем кто с русской Душой (если сам например киргиз или даже еврей) -А всем Славянам давно пора понять что над нами ГЕНОЦИД!! И уже поэтому надо ЦЕНИТЬ СЕБЯ -УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУЖКУ – Перестать завидовать друг другу (зависть это нам внедрили враги (это те кто сейчас себя назывеют =глубинным государством= Ну вы знаете кто это -Не буду переходить на национальность- – Искать родственные Души и поддерживать связь и помогать друг дружке в беде – А там посмотрим кто кого…
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Для нашей “элиты” нет ни чего святого. Наворовавшись сверх меры они идут на всякие извращения. Причем презирая и не замечая народ. Мы все это прекрасно видим. Не понятно одно. Под каким гипнозом мы все идем и голосуем за эти обожравшихся тварей. Не ужели население только “правильные новости” слушает. Многие объясняют свой выбор стабильностью. Получается лиди голосуют за стабильную бедность и рабство, стабильно ворующую извращенную власть, разрушающую страну. Кроме того при этой власти большая часть населения будет стабильно беднеть, а власть и ее олигархи стабильно богатеть. Если нужна такая стабильность голосуйте за ЕДРосов.
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“Возникает естественный вопрос, — почему Президент демократической страны смотрит сквозь пальцы на все эти “вольные упражнения” монархистов из своего ближнего и дальнего окружения!?”
Президент дает возможность всем показать своё истинное личико. Да и потом будет что им предъявить: Начиная с Иванова и Гундяева ….
Ну а тщеславные нелюди уверены в том, что с их помощью монархия восстановится, а побрякушки и “звания” позволят им находиться в максимальной близости к кормушке….