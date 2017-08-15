Сталинский план строительства нового государства
09:58. 15 августа 2017 Просмотров - 278 7 коммент. Опубликовал: brahman
СТАЛИНСКИЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ГОСУДАРСТВА на базе СССР, уничтоженный Никитой Перлмуттером (вместе с автором плана).
“В работе “Экономические проблемы социализма в СССР” (1952 г.) И. Сталин в качестве третьего пункта непременного предварительного условия перехода от социализма к коммунизму пишет следующее:
Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей,
чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития,
чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.
Что требуется для этого?
Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда.
Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов.
Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования.
Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии.
Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления.
Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму.
Только после выполнения всех этих предварительных условий, взятых вместе, можно будет надеяться, что труд будет превращен в глазах членов общества из обузы «в первую жизненную необходимость» (Маркс), что «труд из тяжелого бремени превратится в наслаждение» (Энгельс), что общественная собственность будет расцениваться всеми членами общества какнезыблемая и неприкосновенная основа существования общества.”
Источник: nashaplaneta.su
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Классно написано, аж дух захватывает! Да не учёл автор, что появится ТВ, а потом и интернет. И освобождённые от излишнего труда граждане будут там зависать миллионами человеко-часов. И только небольшая часть этого времени будет потрачена с пользой.
Гораздо больше меня вдохновил пункт о введении “общеобязательного политехнического обучения, необходимого для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии”.
Нужно требовать чтобы народ (ВЕСЬ!) постоянно учился. Это звучит немного смешно, но это единственное условие всеобщего самосовершенствования. Творческие занятия, изобретательство можно тоже приравнять к учёбе. Пусть за многоумие повышают зарплаты и пенсии, особенно, если оно вылилось в реальную пользу обществу. При Соввласти была самодеятельность, авиамодельные и технические кружки и прочая, что, в конечном счёте, способствовало росту образованности и культурному развитию.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Товарищ Стали – Пожалуйста – ВЕРНИСЬ!
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~ ~ ~ Обращение к…Сталину! ~ ~ ~
_И…со ВСЕЙ этой НЫНЕШНЕЙ,российской “ШУШЕРОЙ”,
Так называемой ,,властью-МАСТЬЮ,, – Разберись!
*Помоги Патриотам России ОЧИСТИТЬ Россию власть -
от РАЗНЫХ коррумпированных-ПРЕСТУПНЫХ – ГАДОВ!
Очисти Россию от…политической ЛЖИ водопадов!
Которую ИЗРЫГАЮТ эти – ЧУЖ`ИХ ставленники-правители!
Эти – АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ – России РАЗРУШИТЕЛИ!
_Уважаемый Товарищ Сталин – В Е Р Н И С Ь!
И со всей нынешней,правящей СВОРОЙ – Разберись!
Россия Ждёт Тебя! Она в Тебе НУЖДАЕТСЯ!
Ведь нынешними “политиками” – Россия РАЗРУШАЕТСЯ!
ВРЕДИТЕЛЬ руководит ТАКИМ-же И…такому-же ПОДЧИНЯЕТСЯ!
*Ими Россия – РАЗГРАБЛЯЕТСЯ и…РАЗРУШАЕТСЯ!
Но ЭТОТ МАРАЗМ в России – “политикой” называется!
_Народ России – ИМИ…ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО уничтожается!
ВСЁ социальное и Светское – ИМИ…РАЗРУШАЕТСЯ!
Россия ИМИ…ВСЕМУ миру противопоставляется!
Россия ИМИ…с миром – ИЕЗУИТСКИ СТРАВЛИВАЕТСЯ…
* оЗЛОбление против России – в России ИМИ создаётся…
Нынешний,правящий в РФ КАГАЛ…ВСЁ “ЭТО” создаёт…
Этот КАГАЛ(ПАРАЗИТОВ-ВРЕДИТЕЛЕЙ)Россию – к РАЗВАЛУ ведёт!
_Товарищ Сталин – Вернись!Просит тебя в России НАРОД!
Иначе НЫНЕШНИЙ,правящий КАГАЛ – страну “ВЗОРВЁТ”…
Этот КАГАЛ Россию – до…Гражданской войны ДОВЕДЁТ…
*ЧЛЕНЫ правящей СВОРЫ – УЖЕ начали из России – “когти-рвать”!
ЧУВСТВУЮТ эти ТВАРИ,что ПРИДЁТСЯ им – ЗА ВСЁ отвечать…
*И чтобы Россию ИМИ – в Зону ХАОСА НЕ превратить,
НУЖНО,очень Срочно – Тебя Товарищ Сталин – ВОЗВРАТИТЬ…
* Чтобы Твоею Правдою и Законами – Россию СОХРАНИТЬ!!!
“““““““““““““““““`[39-49]““““`
Ничего ни к кому личного, так…
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада.15-08-17.
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Это – та молитва, которую твердят, прозревая, все больше людей. В моем районе, называвшемся Сталинским, и переименованным Хрущевым, появляется облик вождя – на стенах, фонарных столбах. Где-то закрасили, а где-то не смогли. Я благодарю того человека за это доброе дело – напомнить народу о том, кем были наши люди при Сталине и какое государство он построил и продолжал строить, а после его убийства его детище – великая страна СССР – свернули.
В 80-е и 90-е портреты Сталина часто можно было увидеть на лобовом стекле машин в любом уголке страны. Это был молчаливый протест народа против захлестнувшей страну пропаганды по осквернению имени Сталина. И сейчас отголоски этой пропаганды слышны повсюду, даже из уст президента. Но память народную, как оказалось, истребить невозможно. Потому что мы – русские. А это особое состояние души.
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А где рынок и конкуренция – как двигатели общественного прогресса.
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Регресса, а не прогресса. Народ во всём мире, в т.ч. и странах золотого миллиарда ДЕГРАДИРУЕТ со страшной силой. Надо судить по развитию людей, а не техники.
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Создатель, верни нам товарища Сталина, спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на Земле!
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Сталин не угоден только разрушителям государства. Наша власть она же пятая колона шарахается от него как черт от ладана. В их планы не входит процветание России и улучшение жизни населения. У них один план воровать без меры. все остальное по боку.