СТАЛИНСКИЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ГОСУДАРСТВА на базе СССР, уничтоженный Никитой Перлмуттером (вместе с автором плана).пишет следующее:Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей,чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития,чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.Что требуется для этого?Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда.Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов.Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования.Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии.Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления.Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму.Только после выполнения всех этих предварительных условий, взятых вместе, можно будет надеяться, что труд будет превращен в глазах членов общества из обузы «в первую жизненную необходимость» (Маркс), что «труд из тяжелого бремени превратится в наслаждение» (Энгельс), что общественная собственность будет расцениваться всеми членами общества какнезыблемая и неприкосновенная основа существования общества.”

Источник: nashaplaneta.su